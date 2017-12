आज का प्रेम राशिफल, 28 दिसंबर 2017: तुला राशि वालों की हो सकती है नए व्यक्ति से मुलाकात, कुंभ राशि वाले तनाव में रह सकते हैं

मेष- किसी काल्पनिक साथी के बारे में सोचने के स्थान पर अपने वास्तविक संबंध सुधारने की कोशिश करें। काल्पनिक साथी के बारे में सोचने से आपके संबंध पर बुरा असर पड़ सकता है।

वृषभ- आज आप नीरसता को अपनी जिंदगी में ना आने दें, कुछ ऐसा करें, जिससे आपकी रोमांटिक जिंदगी में जोश एवं उत्साह पैदा हो सके। आपसी रिश्तों को मजबूत करने का भरसक प्रयास करें, तत्पश्चात् उसका नतीजा देखें।

मिथुन- नए पार्टनर की कईं दिनों से चली आ रही असफल खोज आज सकारात्मक दिशा दिखाएगी। आप अपने प्रयास की सफलता पर हैरान होंगे।

कर्क- नया रोमांस आपकी जिंदगी को रंगों से सराबोर करके आपको खुशमिजाज बना देगा। उम्मीद है कि आप अपने साथी के साथ कहीं बाहर जाकर बहुत अच्छा समय बिताएंगे, जिससे आप ना केवल उमंगों व प्यार से भर जाएंगें साथ ही आपको एक-दूसरे को समझने का मौका भी मिलेगा।

सिंह- आप आज किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे, जिनको अपने माता-पिता से परिचय कराने में आपको कोई संकोच नहीं होगा। आपकी पसंद पर आपसे भी ज्यादा आपके अभिभावक खुश होंगे। आप इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं और शादी की तैयारी शुरू कर सकते हैं।

कन्या- आज आप एक बहुत ही खुशमिजाज व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, जिसका मधुर व्यवहार आपको आकर्षित करेगा। इसके साथ नजदीकी रिश्ता कायम करना आपके लिए अच्छा प्रेमसंबंध साबित हो सकता है। दोनों अपनी भावनाएं खुलकर बांटें। यह आप दोनों की जिंदगी की यात्रा की शुरुआत साबित हो सकती है।

तुला- काम के सिलसिले में आपकी किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। आपकी ओर निहारता हुआ कोई नया आदमी मिल सकता है। अगर यह व्यक्ति आपके प्रति रूचि रखता है तो अतिरिक्त कार्यभार को निपटाने में किसी सहयोगी की सहायता लें।

वृश्चिक- आज आप दोनों एक दूसरे से प्यार की कामना करेंगे। अपनी इच्छाएं जाहिर करने से प्रेम और भी गहरा होगा। आज साथी के सामने अपना भावुक पक्ष रखने से प्रशंसा मिलेगी।

धनु- आप अपने पार्टनर के साथ इंटरनेट पर समय बिताएंगे, या फोन पर मधुर संवाद कर सकते हैं। किसी भी तरह आज आप दोनों दिनभर जुड़े रहेंगे। अकेले लोगों को इंटरनेट के माध्यम से आज नया पार्टनर मिल सकता है। जोड़ियां आज अपने रिश्ते की घोषणा करेंगी।

मकर- आज आप अपने पक्के व पुराने दोस्त से किसी ऐसी जगह मिल सकते हैं, जिसके बारे में आपने सोचा ना हो। आज रिश्ते को आगे बढ़ाने का अच्छा मौका है। जो लोग पहले से किसी रिश्ते से जुड़े हैं, वे आज अपने पार्टनर के लिए समय निकाल पाएंगे। अपने प्यार और जज्बातों को उभरने दें।

कुंभ- आज आपके संबंध में तनाव रहेगा, जिसका असर आपकी रोमांटिक जिन्दगी पर पड़ेगा। हर विषय पर साथी से बात करके व अपनी भावनाएं प्रदर्शित करके आप यह गलतफहमी दूर कर सकते हैं।

मीन- आज आपके प्रेम प्रसंगों में मुश्किल आ सकती है। मगर चिंतित ना हों दूरी आपके संबंध को अधिक मजबूत बनाएगी व आप समझेंगे कि आप एक दूसरे को कितना चाहते हैं। आप साथी की कमी महसूस करेंगे व फिर मिलने पर आपके संबंध में नई उत्तेजना व नई प्रेम भरी शुरुआत होगी।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on December 28, 2017 8:33 am