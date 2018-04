आज का प्रेम राशिफल, 27 अप्रैल 2018: मीन राशि वाले आज कर सकते हैं प्रपोज, इस राशि के जातकों को मिलेगा पार्टनर का प्यार

मेष- आज के दिन आप अपने पार्टनर से अपने दिल की बात साझा कर सकते हैं। इससे आप दोनों के रिश्ते में गहराई आएगी। इसके अलावा आज आप अपने साथी के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। इस दौरान आप दोनों एक-दूसरे से खुलकर बातों को साझा करेंगे।

वृषभ- इस दिन आप अपने पार्टनर के साथ समय बिताना चाहेंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको अपने काम की वजह से समय ही ना मिले। इस पर आपको काफी गुस्सा भी आएगा। लेकिन आप खुद को शांत रखें, क्योंकि जल्द ही आपकी उनसे मुलाकात होगी।

मिथुन- आज इस राशि के जातकों को अपने पार्टनर से बातें करने का अवसर बन रहा है। आप उनसे अपने दिल की बातें खुलकर शेयर कर सकते हैं। इससे आपके रिश्ते में गहराई आएगी और आप उसके प्यार की महत्ता को समझ पाएंगे।

कर्क- इस राशि के लोगों का पिछले दिनों कई लोगों ने दिल तोड़ा है। इसलिए जरूरी है कि आप खुद के लिए समय निकालें। आप इस बात पर विचार करें कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए। सही पार्टनर मिल जाने पर आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी।

सिंह- इस राशि के जातकों का हाल ही में नए पार्टनर से मुलाकात हुई है। आज के दिन आप उसके साथ काफी समय बिताएंगे और बातें करेंगे। इससे आपको अपने साथी को समझने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही आप दोनों एक-दूसरे के और करीब आएंगे।

कन्या- इस राशि का लोगों का अपने पार्टनर से किसी बात पर विवाद हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप सामने वाले व्यक्ति पर क्रोधित ना हों और ध्यान से उसकी बातें सुनें। जब आप दोनों खुलकर एक-दूसरे से बातें साझा करेंगे, तभी रिश्ते में गहराई आएगी।

तुला- इस राशि के दंपत्तियों की आज उनके पार्टनर से मुलाकात होगी। आपकी यह मुलाकात काफी समय के बाद हो रही है जिससे आपको काफी खुशी मिलेगी। इसके साथ ही आप दोनों एक-दूसरे के साथ काफी समय बिताएंगे और प्यार साझा करेंगे।

वृश्चिक- आज के दिन आपके मन में प्यार को लेकर ढेर सारे सवाल खड़े होंगे। ये सवाल आपको मानसिक रूप से परेशान भी कर सकते हैं। लेकिन आपको धैर्य रखने की जरूरत होगी और आने वाले दिनों में आपको इन सवालों के जवाब खुद ही मिल जाएंगे।

धनु- धनु राशि के जातक इस दिन खुद को थोड़ा अकेला महसूस कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि खुद को शांत रखें और दोस्तों या परिवार वालों के साथ समय बिताएं। आपको जिस साथी की तलाश है, वो कुछ समय बाद मिलेगा।

मकर- इस राशि के लोगों के लिए आज का दिन काफी अच्छा है। आज आप अपने प्यार का इजहार करेंगे और इसमें आपको काफी सफलता भी मिलेगी। इसके अलावा आपको अपने परिवार वालों का साथ भी मिलेगा और उनसे अपनी बातें आसानी से कह पाएंगे।

कुंभ- इस दिन आप अपने साथी की काफी मदद करेंगे। इससे आप दोनों को ही काफी खुशी का अहसास होगा। इसके अलावा आपको अपने पार्टनर का भूरपूर प्यार आपको मिलेगा। इससे आप दोनों एक-दूसरे के काफी करीब आएंगे और साथ रहने का वादा करेंगे।

मीन- मीन राशि के लोगों का आज थोड़ा सकारात्मक रहने की जरूरत हैं। क्योंकि, आज का दिन प्रपोज करने के लिए काफी बेहतर है। ऐसे में जरूरत है कि आप आगे बढ़ें और पूरी ईमानदारी के साथ अपने दिल की बातें साझा करें। इससे आपके पार्टनर को भी काफी अच्छा लगेगा।

First Published on April 27, 2018 5:04 am