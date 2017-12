आज का प्रेम राशिफल, 27 दिसंबर 2017: मेष राशि वालों को मिल सकता है पार्टनर, इस राशि वालों की लव लाइफ में आ सकती है समस्या

मेष – आज आपकी बड़े ही रुचिपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। इसके साथ आपका रिश्ता बन सकता है। कोई भी फैसला लेने से पहले थोड़े सोच लें। अगर आपके सामने वाला अनुकूल प्रतिक्रिया देता है तो आपकी रोमांस यात्रा शुरू हो सकती है।

वृषभ – आज अपनी रोमांटिक बातों से पार्टनर को खुश करेंगे। जिन लोगों के बीच दूरियां बनी हुई है वे बातचीत कर विवाद को खत्म करें। आज दिन लव लाइफ के लिए अनुकूल है। रिलेशनशिप में नीरसता खत्म करने के लिए समय अनुकूल है।

मिथुन– संबंध बनाते समय तनाव हो सकता है। पति-पत्नी के बीच मनमुटाव हो सकता है। तनाव से बचने के लिए अपने साथी की जरुरतों का ध्यान रखें। शांत रहकर एक-दूसरे की बात समझने का प्रयास करें।

कर्क – आज आपको पार्टनर की ओर से खूब प्यार मिलेगा। अपनी भावनाएं को खुलकर शेयर कर पाएंगे। पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा। सिंगल लोगों की जिंदगी में कोई इंसान आ सकता है। जिससे उनकी लाइफ में प्यार बढ़ेगा।

सिंह– आज आपके संबंध में समस्या आ सकती है और आपको संबंध टूटता हुआ प्रतीत होगा। अपने पार्टनर की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। कुछ समय देकर परिस्थियों का बदला जा सकता है।

कन्या – आज आप खुद को अकेला महसूस करेंगे। आज के दिन आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। आज आपकी ऐसी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिसके साथ आपका लंबे समय तक संबंध बन सकता है। बोलने से पहले थोड़ा सोचें।

तुला– आज आपकी ऐसी व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आपसे बहुत प्यार करता है। आपको बाहर ले जा सकता है। आज की इस मुलाकात से एक नया रिश्ता बन सकता है। पार्टनर की ओर से कोई उपहार मिल सकता है।

वृश्चिक – आज आपको पार्टनर की ओर से भरपूर प्यार मिलेगी। दिनभर पार्टनर के प्यार में डूबे रहेंगे। सिंगल लोग खुद को अकेला महसूस करेंगे। कुछ लोगों को नया पार्टनर मिल सकता है। बाहर जाने से आपके नीसरता का अनुभव नहीं करेंगे।

धनु – साथी के साथ भावनात्मक रुप से जुड़ पाएंगे। पार्टनर आपकी ओर आकर्षित होगा। पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध का आनंद उठा पाएंगे। पति-पत्नी के बीच रिश्ता ठीक रहेगा। आज के दिन सिंगल लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है।

मकर – आज आपकी किसी बात से पार्टनर परेशान हो सकता है। मानसिक तनाव हो सकता है। पार्टनर के साथ विवाद खत्म करने के लिए आज का दिन अनुकुल है। अपनी बात को समझाने की कोशिश करें। आपकी लव लाइफ में मधुरता आ सकती है।

कुंभ – किसी की बात पर सोच-समझकर विश्वास करें। वरना आपकी लव लाइफ में परेशानी हो सकती है। बिना किसी दखल के अपना मामला खुद हल करें। साथी से खुद बात करें। आज सिंगल लोगों को रोमांस करने का मौका मिल सकता है।

मीन– आज पति-पत्नी के बीच मधुरता बनी रहेगी। जो लोग किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे हैं तो कर दें। प्रेमी के साथ रिश्ते अच्छे रहेंगे। साथी की ओर से उपहार मिल सकता है। स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, क्योंकि कोई उन्हे प्यार भरे मैसेज भेज रहा है। मानसिक तनाव ना हो इस बात का ध्यान रखें।

First Published on December 27, 2017 8:16 am