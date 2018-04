आज का प्रेम राशिफल, 26 अप्रैल 2018: सिंह राशि वालों को प्यार में मिलेगा नया अनुभव, इस राशि के जातकों की होगी नए शक्स से मुलाकात

मेष- आज के दिन आपका अपने पार्टनर के साथ कुछ विवाद हो सकता है। ऐसे में आपके लिए जरूरी है कि आप उसकी पसंद का ख्याल रखें। आप अपनी पसंद को उसके ऊपर थोपने का प्रयास ना करें। आप खुद को मानसिक रूप से शांत रखें और उसकी बातों को समझने का प्रयास करें।

वृषभ- इस राशि के जातक आज अपने प्यार को लेकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं। उन्हें इस बात का ख्याल आ सकता है कि उन्हें सच्चा प्यार नहीं मिला। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज के दिन आप अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाएं।

मिथुन- मिथुन राशि को जातकों को आज के दिन खुलकर अपने दिल की बात अपने पार्टनर के साथ शेयर करनी चाहिए। यह दिन आपके लिए काफी अच्छा है। इसके साथ ही आप अपने पार्टनर की बातें भी सुनें और उससे कुछ सिखने का प्रयास करें।

कर्क- आज के दिन आप अपने पार्टनर को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहेंगे। इसलिए आज आप अपने साथी से अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। इस बीच जरूरी है कि आप ज्यादा उत्साहित ना हों और पूरी ईमानदारी के साथ अपनी बातें रखें।

सिंह- आज आपके अपने साथी के साथ रिश्ते में काफी मजबूती आएगी। आप दोनों एक-दूसरे से प्यार को लेकर कई वादे करेंगे। इससे आपके प्यार में गहराई आएगी। इसके साथ ही आप दोनों अपने भविष्य को लेकर भी कुछ योजनाएं बना सकते हैं।

कर्क- इस राशि के लोगों के लिए प्यार के लिहाज से आज का दिन काफी अच्छा है। आज आप अपने पार्टनर के साथ काफी समय बिताएंगे। इसके अलावा आप उसके साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। इस तरह से आज के दिन आप पूरा लुत्फ उठाएंगे।

सिंह- सिंह राशि के जातक आज के दिन प्यार को लेकर एक नए अनुभव से गुजरेंगे। यह अनुभव उनके प्यार में ताजगी लाएगा। इसके साथ ही आप अपने पार्टनर के साथ समय बिताएंगे और आपको अपने साथी की अच्छाईयों को जानने का मौका मिलेगा।

कन्या- प्रेम के लिहाज से आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा है। आज आप अपनी पत्नी या प्रेमिका के साथ समय बिताएंगे। आप दोनों आपस में खूब बातें करेंगे और पुरानी यादों को भी साझा करेंगे। इससे आपके रिश्ते में ताजगी और मजबूती आएगी।

तुला- इस राशि के जातकों की आज अपने साथी से मुलाकात हो सकती है। इस मुलाकात से आपको काफी प्रसन्नता की अनुभूति होगी। इसके अलावा आप दोनों कहीं घूमने भी जा सकते हैं। इससे आप दोनों में एक-दूसरे के प्रति आकर्षण काफी बढ़ेगा।

वृश्चिक- इस राशि के लोग आज अपने साथी से की बातें साझा करेंगे। इससे आपको मानसिक रूप से शांति की अनुभूति होगी। इस दौरान इस बात की ध्यान रखें कि आपकी किसी बात का गलत मतलब ना निकले। इसके साथ ही आप अपने साथी की बातों को भी सुनने का प्रयास करें।

धनु- धनु राशि के लोगों की आज किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। इस मुलाकात से आप उसकी ओर काफी आकर्षित भी होंगे। इसलिए यह जरूरी है कि आप जल्दबाजी ना करें और उसे समझने के लिए खुद को थोड़ा समय दें।

मकर- आज आपको अपने रिश्ते में छल की अनुभूति होगी। आपको लगेगा कि आपका कोई अपना ही आपके साथ धोखा कर रहा है। इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह अच्छी बात है कि आप इससे सही और गलत लोगों का चुनाव करना सिखेंगे।

कुंभ- इस राशि के लोगों की आज उस शख्स से मुलाकात हो सकती है जो उनसे काफी समय से दूर है। इसके अलावा आप उनके साथ कहीं घूमने जाने की योजना भी बना सकते हैं। इस तरह से आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा रहेगा।

मीन- आज आपको अकेलेपन की एहसास हो सकता है। ऐसा आपके साथी के व्यस्त रहने की वजह से होगा। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने पार्टनर पर गुस्सा ना निकालें और उसे समझने का प्रयास करें। आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on April 26, 2018 6:04 am