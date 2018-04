आज का प्रेम राशिफल, 25 अप्रैल 2018: कन्या राशि वालों को मिलेगा उनका पार्टनर, इस राशि के जातकों के रिश्ते होंगे मधुर

मेष- मेष राशि के जातकों के लिए प्रेम के लिहाज से यह दिन काफी अच्छा है। आज के दिन आप उस व्यक्ति के करीब आएंगे, जिससे आप प्रेम करते हैं। इसके साथ आपको इस बात का भी अनुभव होगा कि प्रेम के लिए किया गया आपका प्रयास अच्छा फल दे रहा है।

वृषभ- आज के दिन आप किसी नए रिश्ते में जुड़ सकते हैं। इससे आपको काफी प्रसन्नता का अनुभव होगा। लेकिन यह जरूरी है कि आप इस मुलाकात में जल्दीबाजी ना करें। बल्कि, आपके लिए सही होगा कि काफी सोच-समझकर कर कदम उठाएं।

मिथुन- मिथुन राशि के लोगों को अपना प्रेम प्रस्ताव रखते समय कुछ नया करने की जरूरत है। आप इसके लिए कोई कविता लिखकर भी अपने पार्टनर को भेज सकते हैं। इससे उसे काफी अच्छा लगेगा और वह आपकी ओर आकर्षित होगा।

कर्क- इस राशि के लोग आज के दिन अपने पार्टनर के साथ काफी मधुरता से पेश आएंगे। इसके साथ ही आप दोनों एक-दूसरे की काफी मदद भी करेंगे। इससे आपके प्यार में गहराई आएगी और अपने साथी की महत्ता का अंदाजा होगा।

सिंह- सिंह राशि को लोगों के लिए जरूरी है कि वे आज अपने साथी की बात को ध्यान से सुनें। यदि आप अपने साथी की बात को ध्यान से सुनते हैं तो उसे समझने में आपको मदद मिलेगी। ऐसा करने से आप खुद को उसके और भी करीब पाएंगे।

कन्या- आज आप अपने किसी दोस्त से मिल सकते हैं। यह दोस्त आज आपकी काफी मदद भी करेगा। ऐसे में आप चाहें तो उससे अपने दिल की बातें साझा कर सकते हैं। ऐसा करने से आप दोनों और करीब आएंगे और आपके रिश्ते में भी गहराई आएगी।

तुला- तुला राशि के जातकों की उनके पार्टनर के साथ कुछ झड़पें हो सकती हैं। इस दौरान आप इसे बढ़ने से रोकने का प्रयास करें। आप चाहें तो सामने वाले की बात चुपचाप सुन सकते हैं। आप परेशान ना हों और अपनी समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करें।

वृश्चिक- आज के दिन आपकी की मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो सकती है, जिससे आप काफी प्रभावित होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप उसके प्रति काफी आकर्षित होंगे। इस दौरान आप जल्दबाजी ना करें और उसे समझने के लिए थोड़ा समय दें।

धनु- रोमांस के लिहाज से आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा है। आज आपको अपने पार्टनर के साथ अकेले में समय बिताने को मिल सकता है। ऐसे में आप काफी प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। इसके साथ ही आप दोनों एक-दूसरे के काफी करीब आएंगे।

मकर- आज के दिन आपके लिए जरूरी है कि अपने साथी की महत्ता को समझें। यदि आप प्रयास करेंगे तो उसके प्यार को अनुभव कर पाएंगे। इसके साथ ही आप उनके साथ समय बिताएं और अपने दिल की बातें खुलकर उनसे साझा करें।

कुंभ- कुंभ राशि के लोगों को आज खुद पर थोड़ा नियंत्रण रखने की जरूरत होगी। आज आप विशेष तौर पर अपनी शारीरिक इच्छाओं को काबू में रखें। इसके अलावा अपने साथी की बातें सुनें और उस पर विचार करने का प्रयास करें।

मीन- आज आप अपने पार्टनर के साथ समय बिता सकते हैं। इससे आप दोनों एक-दूसरे के प्यार को आपस में साझा कर पाएंगे। इस दौरान आप अपनी पुरानी यादों को भी साझा कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको अपने रिश्ते में मजबूती मिलेगी।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on April 25, 2018 6:13 am