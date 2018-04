आज का प्रेम राशिफल, 24 अप्रैल 2018: वृषभ राशि वालों की पुराने पार्टनर से होगी मुलाकात, इस राशि के जातक के प्यार में आएगी गहराई

मेष- आज आपका अपने साथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। ऐसे में जरूरत होगी कि आप गैर-जरूरी बातों पर ध्यान ना दें। इसके साथ ही अपने साथी पर गुस्सा होने से बचें। वर्ना, इससे आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं।

वृषभ- आज के दिन इस राशि के जातकों की उनके पुराने पार्टनर से मुलाकात हो सकती है। इस मुलाकात से आपकी पुरानी यादें ताजा होगीं। आप उस व्यक्ति से दोबारा जुड़ाव महसूस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से बचें तो ठीक रहेगा।

मिथुन- मिथुन राशि के जातक अपने साथी से वियोग के चलते दुखी हैं। आज ऐसा हो सकता है कि आप उनसे दोबारा जुड़ाव महसूस करें। लेकिन आज के दिन आपकी उनसे मुलाकात नहीं होगी। आने वाले दिनों में आप उनसे मिल सकते हैं। इसलिए अपनी ओर से तैयारी पूरी रखें।

कर्क- आज के दिन आपके प्यार की राह में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। ऐसे में आप खुद को अपने साथी के और करीब महसूस करेंगे। इसके साथ ही आपके परिवार वाले भी आपकी बात से सहमत होंगे। इसलिए आज आप अपने पूरे दिन का आनंद लें।

सिंह- सिंह राशि के जातकों के लिए प्यार के लिहाज से आज का दिन काफी अच्छा है। आज आपको अपने पार्टनर और परिवार के लोगों से भी प्यार मिलेगा। इसके चलते आज आप पूरे दिन प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। इसलिए आज पूरे दिन का लुत्फ उठाएं।

कन्या- आज का दिन आपके लिए रोमांस के लिहाज से काफी अच्छा है। इसके अलावा आज आप उस व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपके प्रति आकर्षित है। ऐसे में आप दोनों आज एक-दूसरे के काफी करीब आ सकते हैं।

तुला- इस राशि के जातक के लिए आज का दिन प्यार के लिहाज से काफी सही है। आज आप दोनों अपने प्यार में गहराई महसूस करेंगे। इसके साथ ही आज आपके प्यार में काफी मजबूती आएगी और आपका अपने साथी के प्रति भरोसा बढ़ेगा।

वृश्चिक- आज के दिन आपके और साथी के बीच आई दरार खत्म हो सकती है। आज आप अपने रिश्ते में नई ताजगी ला सकते हैं। ऐसे में जरूरत है कि आप खुलकर अपने दिल की बातों का साथी से इजहार करें। ऐसे में इस बात की भी ध्यान रखें कि अपने पार्टनर की बातों को ध्यान से सुनें।

धनु- आज आप अपने साथी के प्रति अत्यधिक लगाव की अनुभूति करेंगे। आपने हाल के दिनों में जिस शख्स की मदद की थी, वह आपके करीब आएगा। ऐसे में आज आप दोनों में प्यार पनप सकता है। इसलिए इस मौके पर बड़ी ही कुशलता के साथ पेश आएं।

मकर- मकर राशि के जातक की अपने साथी के साथ रिश्ते में आई कड़वाहट दूर होगी। आप दोनों खुलकर एक-दूसरे से अपने प्यार की इजहार करेंगे। आज आप दोनों को अपने प्यार की महत्ता समझ में आएगी। इस तरह से प्रेम के लिहाज से आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा है।

कुंभ- इस राशि के लोगों के लिए प्रेम के लिहाज से आज का दिन अच्छा नहीं है। अगर आप किसी पार्टनर की तलाश में हैं तो आपको आज निराशा हाथ लग सकती है। लेकिन आज आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो आपको साथी तक पहुंचाने में मदद करेगा।

मीन- आज के दिन आप अपने पार्टनर के साथ रहेंगे। आप दोनों एक-दूसरे के साथ खूब प्यार साझा करेंगे। इसके साथ ही आप लोग अपनी पुरानी यादों को भी साझा करेंगे, जिससे आपको अपने रिश्ते में और गहराई आएगी। इस तरह से आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा।

First Published on April 24, 2018 6:11 am