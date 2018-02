आज का प्रेम राशिफल, 24 फरवरी 2018: सिंह राशि वालों को रहेगी प्रेमी की सेहत की चिंता, कुंभ राशि वाले सोच-समझकर बोलें

मेष– आज आपक मूड खराब रह सकता है। प्रेमी के साथ संबंध ना बिगाड़ें और अपनी वाणी पर संयम रखें। रोमांटिक पक्ष में सावधानी रखें, पार्टनर के साथ झगड़ा हो सकता है।

वृषभ– आपको पार्टनर की तरफ से उपहार मिल सकता है। पार्टनर के साथ दिन अच्छा रहेगा और किसी कार्यक्रम में जाने की संभावना है। आज रोमांस अपने चरम पर पहुंच सकता है।

मिथुन– आज आपका मूड अच्छा रहेगा। आप आज बहुत ही आकर्षक नजर आएंगे। आज पार्टनर के साथ कई बातें होंगी जिसमें दोनों एक दूसरे की बात को समझ पाएंगे।

कर्क– आज अपने गुस्से पर काबू रखें। क्रोध में पार्टनर को अपमानजनक बातें ना कहें और वाणी पर अधिक संयम रखें। सहनशीलता की परीक्षा हो सकती है। इसके साथ बैचेन और चिड़चिड़े रह सकते हैं।

सिंह– प्रेमी की सेहत को लेकर चिंता रहेगी। मानसिक तनाव परेशान कर सकता है। जो लोग किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे हैं उनके लिए आज का दिन अनुकूल है। पार्टनर के साथ वाद-विवाद हो सकता है।

कन्या– आपको कई अच्छे प्रपोजल मिल सकते हैं। पार्टनर के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करेंगे। एक्स्ट्रा अफेयर शुरू होने की संभावना बन रही है। आज आप आकर्षण का केन्द्र बने रहेंगे।

तुला– आज पार्टनर पर अपना ध्यान केन्द्रित नहीं कर पाएंगे। ऑफिस की काम अधिक रहेगा। आज पार्टनर की कोई बात बुरी लग सकती है। पति-पत्नी के बीच रिश्ते सामान्य रहेंगे।

वृश्चिक– पति-पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा। आज रोमांस कर सकते हैं। तनाव को दूर करने के लिए बाहर घूमने जा सकते हैं। अविवाहित लोगों को शादी के लिए प्रपोजल मिल सकता है। आज के दिन आपका साथी परेशान रहेगा।

धनु– पार्टनर के साथ कुछ रोमांटिक पल बिताने के लिए समय जरुर निकालें। पार्टनर से मिले हुए संदेश आपको खुशी से भर सकते हैं। पार्टनर से मिला हुआ या उसे दिया हुआ गिफ्ट प्यार को बढ़ाएगा।

मकर– पति-पत्नी के लिए आज का दिन अच्छा होगा। आज की शाम पार्टनर के साथ बाहर बिताएं। कुछ लोग प्यार को शादी में बदलने का मन बना सकते हैं। किसी दोस्त से संबंध मजबूत हो सकते हैं।

कुंभ– कोई छोटी बात आपको ज्यादा परेशान कर सकती है। यदि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आज आपको खूब रोमांस करने का मौका मिलेगा। सोच समझकर ही कुछ बोलें। आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है।

मीन– अविवाहित लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। विवाद होने पर बात को खत्म करने की पहल करें। प्रेमी से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। आज आपको शादी के लिए प्रपोजल मिल सकता है।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on February 24, 2018 9:52 am