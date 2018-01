आज का प्रेम राशिफल, 23 जनवरी 2018: तुला राशि वाले करेंगे पार्टनर के साथ रोमांस, कर्क राशि वाले रखें वाणी पर सयंम

मेष- रोमांटिक पक्ष में सावधानी रखें, पार्टनर के साथ झगड़ा हो सकता है। मूड खराब भी रह सकता है लेकिन प्रेमी के साथ संबंध ना बिगाड़ें और अपनी वाणी पर संयम रखने का प्रयास करें।

वृषभ- पार्टनर के साथ दिन अच्छा रहेगा और किसी कार्यक्रम में जाने की संभावना है। पार्टनर की तरफ से तोहफा मिल सकता है। रोमांस के मामले में आज आप बहुत लकी हैं।

मिथुन- पार्टनर के कारण आज अच्छे मूड में रह सकते हैं और इसके साथ पाएंगे कि आप बहुत ही आकर्षक और आत्मविश्वास से भरपूर हैं। आज पार्टनर के साथ कई बातें होंगी जिसमें दोनों एक दूसरे की बात को समझ पाने की क्षमता का विकास होगा।

कर्क- सहनशीलता की परीक्षा हो सकती है। आज बैचेन और चिड़चिड़े भी रह सकते हैं। क्रोध में पार्टनर को अपमानजनक बातें ना कहें और वाणी पर अधिक संयम रखें।

सिंह- पार्टनर के साथ प्यार दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है लेकिन किसी कल्पना में ना रहकर सच के साथ जुड़े रहें। पार्टनर के साथ और उनकी बातें समझने की कोशिश करें।

कन्या- पार्टनर की कुछ बातें आपको निराशा दे सकती हैं। निराशा पैदा करने वाली बातों पर अधिक ध्यान ना दें। पार्टनर के साथ किसी भी बात के लिए झगड़ें नहीं अन्यथा संबंध बिगड़ सकते हैं।

तुला- आज पार्टनर के साथ खूब रोमांस कर सकते हैं। जो व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित है उससे मुलाकात के योग बनते नजर आ रहे हैं।

वृश्चिक- आज पार्टनर के साथ दिन भर बातों और खाने दोनों के चटकारे लेंगे। दिनचर्या से थोड़ा समय निकालें और अपने प्यार को समय दें। आज पार्टनर के साथ मनोरंजक कार्य करें।

धनु- पार्टनर से मिले हुए संदेश आपको खुशी से भर सकते हैं। पार्टनर के साथ कुछ रोमांटिक पल बिताने के लिए समय जरुर निकालें। तोहफा मिलने की संभावना है जिससे कुछ अच्छी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी।

मकर- पार्टनर की सेहत का ध्यान रख सकते हैं और उनके प्रति प्यार बढ़ाएं रखें। अपने पार्टनर को वक्त दें जब उसे आपकी आवश्यकता हो, घमंड में नहीं रहें।

कुंभ- आज अपने पार्टनर के बारे में दोस्तों और परिवार के सामने खुलासा कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए बेहतर होगा कि कुछ दिन शांत रहा जाए। ये समय शुभ नहीं माना जा रहा है।

मीन- आज पार्टनर के साथ समय बिता सकते हैं। इंटरनेट आदि के माध्यम से भी आज जुडे़ हर सकते हैं। आज किसी का प्रोपोजल भी मिलने की संभावनाए हैं।

