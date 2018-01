आज का प्रेम राशिफल, 22 जनवरी 2018: मेष राशि वालों को मिल सकता है पार्टनर, कन्या राशि वालों को मिलेगी खुशखबरी

मेष – आज के दिन घर में शांति बनी रहेगी। घर में खुशी का माहौल रहेगा। आज आप पार्टनर के करीब आएंगे। अपने भावनाएं पार्टनर के साथ बांट सकते हैं। पति-पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा। सिंगल लोगों को प्यार मिल सकता है।

वृषभ – आपसे बड़ी उम्र का कोई व्यक्ति आपकी ओर अट्रैक्ट हो सकता है। सिंगल लोगों को आज नया पार्टनर मिल सकता है। पार्टनर के साथ मनमुटाव हो सकता है। पति-पत्नी के बीच तनाव हो सकता है। इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें। किसी तरह का दवाब पार्टनर पर ना डालें।

मिथुन – आज आपके पार्टनर से शारीरिक सुख प्राप्त होगा। अपने पार्टनर के साथ खुलकर पेश आएंगे। प्रेम संबंधों में खटास से बचने के लिए पार्टनर की कुछ बातें इग्नोर करनी पड़ेगी। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। आज आपकी मुलाकात पुराने पार्टनर से हो सकती है।

कर्क – किसी बात को लेकर पार्टनर से बहस ना करें। लव लाइफ में बाधा आ सकती है। जो लोग आज किसी प्रपोज करने की सोच रहे हैं वो कर सकते हैं। एक्स्ट्रा अफेयर शुरू हो सकते हैं। पार्टनर की किसी बात से आप परेशान हो सकते हैं।

सिंह – सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा होगा। दोस्तों के साथ मौज-मस्ती कर सकते हैं। लव-लाइफ में खुशी का माहौल रहेगा। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है। प्रेमी की सेहत का ख्याल रखें।

कन्या – कन्या राशि वालों को आज पार्टनर से खुशखबरी मिलेगी। पार्टनर से शारीरिक सुख मिल सकता है। ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपका पार्टनर आपसे नाराज हो जाएगा किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए समय अच्छा है।

तुला – लव लाइफ के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा। आज आपको शादी का प्रपोजल मिल सकता है। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबी चल सकती है। प्रेमी के साथ घूमने जा सकते हैं। कुछ लोगों के विवाह के योग हैं। अपने से ज्यादा उम्र वाले किसी इंसान की और आप आकर्षित भी हो सकते हैं।

वृश्चिक – पति- पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। आज आप किसी को ओर आकर्षित हो सकते हैं। बिगड़े रिश्तों में मधुरता लाने के लिए आज बात करें। पार्टनर से लाभ मिलेगा। आज आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं। आज बनने वाले संबंध ज्यादा समय तक चलेंगे।

धनु – पति-पत्नी के बीच अनबन हो सकती है लेकिन कुछ देर बाद सब ठीक हो जाएगा। प्रेमिका से आज खूब रोमांस मिलेगा। दिन सामान्य होगा। इस बात का ध्यान रखें कि आपकी किसी बात से पार्टनर परेशान ना हों। प्रेमी से अपने संबंधों को लेकर गंभीर बात कर सकते हैं।

मकर – पार्टनर पर किसी बात को मनवाने का दबाव ना बनाएं। पुरानी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। पार्टनरशिप में मधुरता आएगी। अपोजिट जेंडर वाले नए लोगों से दोस्ती हो सकती है। आज अविवाहित लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है।

कुंभ – घर में सुख-शांति बनी रहेगी। पार्टनर की कोई बात आपको परेशान कर सकती है। प्रेमी को अच्छे से जान पाएंगे। अपनी भावनाएं पार्टनर के साथ शेयर करेंगे। लव- लाइफ से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ना लें। आज बनने वाले संबंध ज्यादा समय तक चलेंगे।

मीन – प्रेमी की सेहत को लेकर चिंता करेंगे। आज का दिन आपके लिए अच्छा होगा। काम के सिलसिले में आप बाहर जा सकते हैं। प्रेमी को समय दें और बातचीत जारी रखें। अविवाहित लोगों की शादी की बात चल सकती है।

First Published on January 22, 2018 9:29 am