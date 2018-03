आज का प्रेम राशिफल, 18 मार्च 2018: वृषभ राशि वाले पार्टनर से ना करें झगड़ा, इस राशि के जातक को मिलेगा प्रेमी से सुख

मेष– आज के दिन लव लाइफ ठीक रहेगी। आज प्रेमी चुनते समय सावधानी बरतें और पहले की तरह गलती ना दोहराएं। आज आपकी शादी तय हो सकती है। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चलेगी। पार्टनर को प्रपोज कर सकते हैं।

वृषभ– पति-पत्नी के बीच रिश्ता सामान्य रहेगा। पार्टनर के साथ विवाद करने से बचें। किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है। आज अपने संबंधों में आ रही कड़वाहट दूर कर सकते हैं।

मिथुन– पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। आज आपको पार्टनर से सुख मिलेगा। आज आप रोमांटिक मूड में रहेंगे। आज आपको वाणी पर संयम रखना होगा। नई रिलेशनशिप शुरू करने के लिए समय अनुकूल है।

कर्क– आज का दिन आपके लिए खूब रोमांस लेकर आया है। प्रेमी के साथ यात्रा पर जा सकते हैं। नई रिलेशनशिप शुरू करने के लिए आज का दिन ठीक है। आज आपसे कोई प्रभावित हो सकता है। ऑफिस में कोई आपके करीब आ सकता है। प्रेम संबंध में ठीक रहें इसके लिए वाद-विवाद से दूर रहें।

सिंह– आपकी कोई बात पार्टनर को परेशानी में डाल सकती है। आज के दिन शुरू की गई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है। पति-पत्नी के बीच तालमेल रहेगा। प्रेमी से गिफ्ट मिल सकता है। प्रेमी के साथ मन-मुटाव हो सकता है।

कन्या– आज के दिन आप रोमांटिक मूड में रह सकते हैं। सेहत का ख्याल रखें। वाणी पर संयम रखें। धन खर्च हो सकता है। पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं और खूब टाइम बिताएंगे और प्यार करेंगे।

तुला– रिलेशनशिप के लिए आज का दिन खास है। पति-पत्नी के बीच प्यार रहेगा। विवाह के योग हैं। अपने से ज्यादा उम्र वाले किसी इंसान की और आप आकर्षित हो सकते हैं। आज कोई जरूरी फैसला लेने से पहले सोचें।

वृश्चिक– वाद-विवाद से बचें। खुद पर संयम रखें। शाम को पति-पत्नी कही घूमने जा सकते हैं। आज शुरू हुई रिलेशनशिप ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। पार्टनर की कोई बात आपको परेशान कर सकती है।

धनु– पति-पत्नी के बीच अनबन हो सकती है। पार्टनर से अच्छी खबर मिल सकती है। आप अपने साथी के प्यार एवं संबंध की गहराइयों को दिल से अनुभव करेंगे। पार्टनर से खूब उपहार मिलेंगे, जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। आज के दिन आप खुश रहेंगे।

मकर– इंटरनेट की मदद से नए प्रेमी की तलाश खत्म होगी। प्रेमी से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। आज अविवाहित लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। आज आपके प्रेमी के साथ विवाह के योग हैं। पार्टनर से सुख मिलेगा।

कुंभ– आज के दिन शुरू की गई रिलेशनशिप लंबे समय तक चलेगी। आज पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं। पार्टनर से गिफ्ट मिल सकता है। शादी के योग हैं। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। नए साथी के लिए आपका मन रोमांटिक रहेगा।

मीन– प्रेमी की सेहत को लेकर चिंता करेंगे। पार्टनर से सुख मिलेगा। शादी के प्रबल योग है। आज आप हर तरफ रोमांस का अनुभव करेंगे। दोस्ती प्यार में बदल सकती है। अपने से ज्यादा उम्र वाले किसी इंसान की और आप आकर्षित हो सकते हैं।

First Published on March 18, 2018 9:50 am