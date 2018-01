आज का प्रेम राशिफल, 18 जनवरी 2018: कर्क राशि वाले कर सकते हैं किसी को प्रपोज, धनु राशि वाले विवाद से बचें

मेष- आज आपको मानसिक शांति मिलेगी। पार्टनर के साथ हुई अनबन से आज आपको राहत मिलेगी। पार्टनर की सेहत की चिंता रहेगी। आज आपको शादी के लिए प्रपोजल मिल सकता है।

वृषभ- अपनी भावनाएं पार्टनर के साथ शेयर करेंगे। बिगड़े रिश्तों में मधुरता लाने के लिए आज बात करें। आज बनने वाले संबंध ज्यादा समय तक नहीं चलेंगे। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा।

मिथुन- पार्टनर की गलती को नजरअंदाज करें। पति-पत्नी के बीच शांति बनी रहेगी। आज आप आपको नए दोस्त से प्रस्ताव मिल सकता है, जिससे आप उलझन महसूस करेंगे। आज आपको पार्टनर से रोमांस करने का मौका मिल सकता है।

कर्क- आज का दिन अच्छा साबित होगा। आज सिंगल लोग किसी खास इंसान से मिलने की कोशिश करेंगे। जो किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे हैं उनके लिए आज का दिन अनुकूल है।

सिंह- प्रेमी की सेहत को लेकर चिंता रहेगी। आज आपके काम पूरे होंगे। सहयोगी के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। आज आप प्यार का इजहार कर सकते हैं, जिसमें सफलता मिल सकती है।

कन्या- सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है। आज आपको पार्टनर से खूब प्यार मिलेगा। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप ज्यादा समय तक चल सकती है।

तुला- आज पार्टनर की सेहत का ख्याल रखें। पार्टनर से आज सुख मिलेगा। तुला राशि वालों की दोस्ती प्यार में बदल सकती हैं। पति-पत्नी के बीच रिश्ते सामान्य रहेंगे।

वृश्चिक- पार्टनर के साथ मन मुटाव हो सकता है। आज छोटी-छोटी बातों पर पार्टनर के साथ झगड़ा हो सकता है। आज आपसे ज्यादा उम्र का कोई व्यक्ति आपसे प्रभावित हो सकता है। पति-पत्नी के बीच सब ठीक रहेगा।

धनु- वाद-विवाद से बचें। रिश्तों में तनाव ना आएं इसका ध्यान रखें। आज पार्टनरशिप में नयापन लाने का प्रयास करेंगे। शांति बनाने की कोशिश करें इससे आपको पार्टनर से प्यार मिलेगा।

मकर- आज पार्टनर की तलाश पूरी हो सकती है। पार्टनर के साथ हुए झगड़े से आप बोझिल महसूस करेंगे लेकिन थोड़े समय बाद सब ठीक होगा। पार्टनर से किसी बात को मनवाने का दबाव ना बनाएं।

कुंभ- पार्टनर से आज आपको भरपूर रोमांस मिल सकता है। आज के दिन लव लाइफ में अच्छी खबर मिल सकती है। पति-पत्नी के बीच रिश्ते सामान्य रहेंगे। लव लाइफ के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा।

मीन- पति-पत्नी के बीच तालमेल रहेगा। सिंगल लोगों की लाइफ में पार्टनर की तलाश पूरी हो सकती है। आज पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध बना सकेंगे।

First Published on January 18, 2018 10:07 am