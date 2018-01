आज का प्रेम राशिफल, 17 जनवरी 2018: कन्या राशि वाले पार्टनर से बहस ना करें, कुंभ राशि वालों को मिल सकता है शादी का प्रपोजल

मेष – मेष राशि वाले पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। आज का दिन लव लाइफ नार्मल रहेगी। पति-पत्नी के बीच प्यार बना रहेगा। आज पार्टनर के साथ रोमांस करने का मौका मिलेगा। शादी के लिए प्रपोजल मिल सकता है।

वृषभ – आज के दिन सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है। आज रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकेंगे। पार्टनर से आपको खूब प्यार मिलेगा। पार्टनर की सेहत की चिंता रहेगी। आज आपके रोमांटिक मूड में रहेंगे।

मिथुन – आज ऑफिस में कार्यभार अधिक रहेगा। इससे मानसिक तनाव रहेगा। पार्टनरशिप में मनमुटाव हो सकता है। आज पार्टनर की कोई बात बुरी लग सकती है। पति-पत्नी के बीच रिश्ते सामान्य रहेंगे।प्रेम संबंधों का बनाए रखने के लिए कुछ बातें इग्नोर करनी पड़ेगी।

कर्क – एक्स्ट्रा अफेयर शुरू होने की संभावना बन रही है। आज आपको प्रपोजल मिल सकता है। आज आप आकर्षण का केन्द्र बने रहेंगे। आज आपकी तारीफ होगी। पार्टनर के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करेंगे।

सिंह– प्रेमी की सेहत को लेकर चिंता रहेगी। लव लाइफ में खुशी और तालमेल रहेगा। जो किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे हैं उनके लिए आज का दिन अनुकूल है। पार्टनर के साथ वाद-विवाद हो सकता है। मानसिक तनाव परेशान कर सकता है।

कन्या – प्रेमी के मन का ख्याल रखें। अपने पार्टनर की बात पर ध्यान दें। पार्टनर की कोई बात आपको परेशान कर सकती है। आज अपने साथी से बेवजह बहस करने से बचें। इससे दोनों के बीच तनाव बढ़ सकता है।

तुला – रोमांस कर सकते हैं। अपने से ज्यादा उम्र वाले किसी इंसान की और आप आकर्षित भी हो सकते हैं। अविवाहित लोगों को शादी के लिए प्रपोजल मिल सकता है। आज के दिन आपका साथी परेशान रहेगा। इसलिए तनाव को दूर करने के लिए बाहर घूमने जा सकते हैं। पति-पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा।

वृश्चिक– कुछ लोग प्यार को शादी में बदलने का मन बना सकते हैं। पति-पत्नी के लिए आज का दिन अच्छा होगा। सहयोगी से आकर्षण बढ़ेगा। आज की शाम पार्टनर के साथ बाहर बिताएं। इससे नीरसता खत्म होगी। किसी दोस्त से संबंध मजबूत हो सकते हैं।

धनु – पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। कोई छोटी बात आपको ज्यादा परेशान कर सकती है। सोच समझकर ही कुछ बोलें। यदि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आज आपको खूब रोमांस करने का मौका मिलेगा। आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है।

मकर – सिंगल लोगों की लाइफ में कोई खास इंसान आ सकता है। पति-पत्नी के बीच मन-मुटाव हो सकता है। विवाद होने पर बात को खत्म करने की पहल करें। अविवाहित लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। प्रेमी से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें।

कुंभ – पार्टनर से बहस करने से बचें। सिंगल लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। आपकी किसी बात से पार्टनर परेशान हो सकता है। इसलिए सोच-समझकर ही कुछ बोले। आज के दिन लव लाइफ सामान्य रहेगी। इससे जुड़ा कोई बड़ा फैसला ना लें।

मीन– आज आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। पति-पत्नि के बीच समय की कमी हो सकती है। अविवाहित लोगों की शादी की बात चल सकती है। आज के दिन लव लाइफ में रुकावटे दूर होंगी। आज आप किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन उत्तम है।

First Published on January 17, 2018 10:17 am