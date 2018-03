आज का प्रेम राशिफल, 16 मार्च 2018: मेष राशि वालों को मूड रहेगा रोमांटिक, इस राशि के जातक को मिलेगा पार्टनर से सुख

मेष – आज के दिन गलतफहमी से दूर रहें। आज आपका मूड रोमांटिक रहेगा। प्रेमी के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। किसी की बात से प्रभावित हो सकते हैं। पार्टनर से सुख मिल सकता है। अविवाहित लोगों की शादी तय हो सकती है।

वृषभ – पार्टनर को खुश करने के लिए आपको कुछ बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। आज किसी को प्रपोज करने के लिए समय अनुकूल है। अपनी भावनाएं प्रेमी पर ना थोपें। धन लाभ हो सकता है। आज आपके प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव रहेगा।

मिथुन – प्रेमी से शारीरिक सुख मिल सकता है। आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। इसलिए सोच-समझकर कुछ बोलें। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चलेगी। आज पति-पत्नी के बीच मनमुटाव हो सकता है।

कर्क – आज के दिन शुरू होने वाली रिलेशनशिप लंबे समय तक चलेगी। लाइफ पार्टनर या प्रेमी को लेकर आप पजेसिव हो सकते हैं। एक्स्ट्रा अफेयर शुरू होने की संभावना है। पति-पत्नी के बीच प्यार बना रहेगा। लव लाइफ में नयापन लाने के लिए कुछ नए प्रयास कर सकते हैं।

सिंह – प्रेमी से कोई गिफ्ट मिल सकता है। लवर या जीवनसाथी से सोच-समझकर मजाक करें। पार्टनर को आपकी मदद से फायदा हो सकता है। प्रेमी और खुद की सेहत का ख्याल रखें। पार्टनर की खुशी के लिए अपनी इच्छाएं दबानी पड़ सकती है।

कन्या – आज आपकी ऐसी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिनकी सोच से आप बहुत प्रभावित होंगे। आज आप कुछ जिम्मेदारियों में उलझ सकते हैं। आप अपने प्रेम संबंधों में मिठास लाने की कोशिश करें। आपकी कोई कोई बात प्रेमी को गलत लग सकती है।

तुला – पति-पत्नी के संबंध अच्छे रहेंगे। खर्चा बढ़ सकता है। पार्टनर के लिए आपकी इज्जत और बढ़ सकती है। अविवाहित लोगों को विवाह प्रपोजल मिल सकते हैं। पति-पत्नी में प्रेम बढ़ेगा। अपोजिट जेंडर वाला व्यक्ति आपके करीब आ सकता है।

वृश्चिक – आज के दिन बनने वाले संबंध लंबे समय कर चलेंगे। दाम्पत्य जीवन के मामले में कोई भी बड़ा फैसला कर सकते हैं। नेगेटिव बातें दिल-दिमाग में चलती रहेगी। मानसिक तनाव बढ़ सकता है।कुछ लोग प्यार को शादी में बदलने का मन बना सकते हैं। सिंगल लोग किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुके।

धनु – किसी अफवाहों पर विश्वास ना करें। पार्टनर की कोई बात आपको अधिक परेशान कर सकती है। आज सिंगल लोग किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे हैं तो उनके लिए समय अनुकूल है। पति-पत्नी के बीच रिश्ता सामान्य रहेगा। आपकी बात का गलत मतलब निकाला जा सकता है।

मकर – पति-पत्नी के बीच मन-मुटाव हो सकता है। ऑफिस में व्यस्त होने के कारण पार्टनर लिए भी समय नहीं मिल पाएगा। सिंगल लोगों की लाइफ में कोई खास इंसान आ सकता है। पति-पत्नी के रिश्तों में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। आज के दिन आपको अपोजिड जेंडर वालों से संभलकर रहना होगा।

कुंभ – लाइफ से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ना लें। पार्टनर की कोई बात आपको परेशान कर सकती है। इस राशि के सिंगल लोग किसी करीबी इंसान की ओर आकर्षित हो सकते हैं। अपनी भावनाएं किसी को शेयर ना करें। आज आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं।

मीन – पति-पत्नी के रिश्ते में मजबूती आएगी। पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। पति-पत्नी के बीच रिश्ते सामान्य रहेंगे। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है। अपने से बड़े अपोजिट जेंडर वालों से आकर्षण बढ़ सकता है।

First Published on March 16, 2018 6:42 am