आज का प्रेम राशिफल, 15 मार्च 2018: मिथुन राशि वाले रखें पार्टनर की सेहत का ख्याल, इस राशि के जातक सोच-समझकर बोलें

मेष – सिंगल लोग किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुके। दांपत्य जीवन मे तालमेल रहेगा। आप आपको मानसिक शांति मिलेगी। पार्टनर को लेकर मन में पॉजीटिव बातें चलेगी। आज लव लाइफ को लेकर कोई बड़ा फैसला लें सकते हैं। आज के दिन शुरू हुई पार्टनरशिप लंबे समय तक चल सकती है।

वृष – लव लाइफ में कोई व्यक्ति दखल दे सकता है। । एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर होने की संभावना है। पार्टनर के साथ संबंध मधुर रहेंगे। कोई अपोजिट जेंडर वाला व्यक्ति आपकी रिलेशनशिप में परेशानी पैदा कर सकता है। पति-पत्नी में बहस हो सकती है।

मिथुन – प्रेमी के साथ बिताये हुए पल याद करेंगे। जीवनसाथी की सेहत का ख्याल रखें। पति-पत्नी के बीच मनमुटाव हो सकता है। आज पार्टनर के साथ समय नहीं बिता पाएंगे। किसी काम से शहर से बाहर जा सकते है।

कर्क – पार्टनर को खुश करने के लिए उपहार दे सकते हैं। आज के दिन आपकी लव लाइफ में अच्छा तालमेल रहेगा। आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है।

सिंह – पत्नी के साथ मांगलिक प्रोग्राम में जाने के योग हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। पार्टनर की कुछ बातें इग्नोर करनी पडे़गी। आज आपके प्रेमी से मन मुटाव हो सकता है। जीवनसाथी से सोच-समझकर मजाक करें। इस सप्ताह शुरू होने वाली रिलेशनशिप ज्यादा समय तक चल सकती है।

कन्या – सोच-समझकर कुछ बोले वरना आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। अविवाहित लोगों की शादी तय हो सकती है। आज प्रेम संबंधों को सुधारने का प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। प्रेमी के साथ घूमने का प्लान बन सकता है।

तुला – आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। पार्टनर की सेहत का ख्याल रखें। आज पति-पत्नी के बीच तालमेल ठीक रहेगा। पार्टनर से आपको खुशखबरी मिल सकती है। आप पार्टनर से सुख मिल सकता है। कोई अपोजिट जेंडर वाला व्यक्ति आपके करीब आ सकता है।

वृश्चिक – अपनी भावनाएं पार्टनर पर ना थोपें। पति-पत्नी के बीच तनाव हो सकता है।आज आपकी अपने पार्टनर से मुलाकात हो सकती है। पार्टनर की कोई बात आपको परेशान कर सकती है। इससे आपको मानसिक तनाव हो सकता है।

धनु – आज आपके खर्चे बढ़ेंगे। पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। प्रेम संबंधों में किसी भी तरह का कोई बड़ा फैसला ना लें। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। पार्टनर को लेकर किसी के साथ विवाद हो सकता है।

मकर – आप सिंगल लोगों को किसी खास इंसान से मुलाकात हो सकती है। पति-पत्नी के बीच आपसी सहयोग बना रहेगा। पार्टनर के साथ मनमुटाव हो सकता है। इससे बचने के लिए पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें।

कुंभ – आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। आपका प्रपोजल स्वीकार किया जा सकता है। पार्टनर से सुख मिलेगा। लव लाइफ के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं। शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

मीन – अपोजिट जेंडर वालों से आकर्षण बढ़ सकता है। लव लाइफ से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। दोस्ती प्यार में बदल सकती है। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है। पति-पत्नी के रिश्ते में मजबूती आ सकती है।

