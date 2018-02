आज का प्रेम राशिफल, 14 फरवरी 2018: कर्क राशि वालों का रहेगा मूड रोमांटिक, कुंभ राशि वाले पार्टनर को समझें

मेष- रोमांस से भरपूर आज का दिन एक विशेष दिन साबित होगा। अपने प्यार, मोहब्बत का गर्मजोशी से इजहार करें, वैसा ही जवाब आपको अपने साथी से मिलेगा।

वृषभ- आपका आज का दिन अपने साथी के साथ प्रेम एवं उत्साह से बीतेगा। आज आप अपने आप को सामाजिक क्षेत्र में भी प्रेम से भरपूर पायेंगे।

मिथुन- साथी के साथ बिताए रोमांटिक क्षणों की यादों मे आज आप व्यस्त रहेंगे। यादें ना केवल आपको रोमांचित ही करेंगी वरन् भविष्य में रोमांटिक मिजाज बनाने में सहायक सिद्ध होंगी।

कर्क- आज का दिन वायदे का दिन होगा व आप रोमांटिक मूड में रहेंगे। ऐसी जगह मिलने का कार्यक्रम बनाएं, जहां पर कोई व्यवधान ना हो और आप एक-दूसरे को समझ सकें।

सिंह- आज आप अनावश्यक रूप से गलत, कड़वी बातें ना करें, कुछ कहने से पहले सोच लें। शांत रहकर अपने व्यवहार करने से लंबे समय में आप खुद को बचा पाएंगे।

कन्या- आज का दिन रोमांस से भरपूर होगा, जिसे जिदांदिली से भरपूर जिएं।

तुला- आज भावनाओं में बह जाने का दिन है, अतः बेहिचक अपने दिल की चाहतों को अपने साथी से कह डालें।

वृश्चिक- आप अतिरिक्त खुशी में मग्न होकर अपने साथी के लिए कुछ कर गुजरने की स्थिति में है। आज के दिन अपने साथी को कोई उपहार दे सकते हैं।

धनु- दम्पति को एक दूसरे से ठहराव व सन्तुष्टी मिलेगी। इस समय का आनन्द उठाएं व शाम को साथी के साथ समय बिताने के लिए बाहर अवश्य जाएं।

मकर- आज आप भाग्यवश ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिसकी सोच व कार्य-शैली आपसे बहुत मिलती है। आप इस संबंध को आगे ले जाने के विषय में सोचेंगे।

कुंभ- आज के दिन एक दूसरे को और अच्छी तरह समझने का भी होगा। अर्थात आज का दिन आपके लिए वह मौका लेकर आएगा, जिसमें कि आप अपने साथी से अपने रिश्तों को और अधिक मजबूत कर सकें।

मीन- आज आप रंगीले मूड में होंगे और आप की किसी आस-पास के व्यक्ति से मुलाकात होगी। हल्का-फुल्का रोमांस करना हानिकारक नहीं, पर इसको लेकर गंभीर ना हों।

First Published on February 14, 2018 10:02 am