आज का प्रेम राशिफल, 14 दिसंबर 2017: कन्या राशि वाले पार्टनर के साथ बिता सकते हैं अच्छा समय, धनु राशि वाले रह सकते हैं उदास

मेष- आज आप अपने सहकर्मीयों को अपनी तरफ आकर्षित पाएंगे। ज्यादा शर्मीले ना बनें और ना ही किसी तरह की सीमा को पार करने का प्रयास करें। समय के साथ धीरे-धीरे आगे बढ़ें।

वृषभ- आपके पार्टनर अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। आप भी इसे तरह से बढ़ें। ये आपके पार्टनर के साथ संबंध मजबूत करेगा। रिश्तों में किसी प्रकार भी खटास ना आने दें।

मिथुन- सच्चे प्यार की तलाश में घूम रहें हैं तो परेशान होने की जरुरत नहीं है। मित्रों के साथ घूमने जाने के बारे में सोचें। इससे उत्साह बढ़ेगा और आपकी सोच भी सकारात्मक होगी।

कर्क- अपनी लव लाइफ में उदासीनता महसूस करेंगे और रिश्तों में बढ़ती दूरियों के कारण तनाव में रह सकते हैं। इसके बारे में पार्टनर से बात करें और साथ में कहीं घूमने जाने का प्रयास करें।

सिंह- अगर पार्टनर की खोज में हैं तो आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। अपेक्षाओं के अनुसार पार्टनर मिलने की संभावना है। इस तरह के पार्टनर के साथ आप खुश रहेंगे।

कन्या- आज के दिन पार्टनर के साथ शांति से व्यतीत होगा। पार्टनर के साथ किसी अच्छी जगह जा सकते हैं।

तुला- आज पार्टनर से तोहफा मिल सकता है। ये उपहार बहुत खास हो सकता है इससे आपका दिन खुशनुमा हो जाएगा और दिन रोमांस से भर जाएगा।

वृश्चिक- आज आप बातचीत कम बहस के मूड में ज्यादा दिख रहे हैं। खुशी की बात ये है कि पार्टनर बहुत सहनशील रहेगा। हर कदम सोच कर ही उठाएं।

धनु- यदि शादी नहीं हुई है और पार्टनर को लेकर कुछ परेशानी चल रही है तो घर या किसी मित्र की सलाह जरुर लें।

मकर- साथी के दूर होने से आपको महसूस होगा कि रिश्तें कमजोर हो रही हैं। रिश्तों में हो रही लापरवाही के बारे में पार्टनर से बात करें। इन बातों को शांत होकर समझाएं।

कुंभ- अपने पार्टनर के साथ रिश्ते के बारे में माता-पिता के सामने खुलासा कर दिया है और उन्हें मनाने में लगे हैं तो सफलता मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। ईमानदारी के साथ सब चल रहा है तो सफलता मिल सकती है।

मीन- अपने पार्टनर के साथ किसी भी तरह की बहस भूलकर भी ना करें। ऐसा करने से विवाद बढ़ सकता है और इसके जल्दी शांत होने के आसार कम नजर आ रहे हैं।

First Published on December 14, 2017 8:39 am