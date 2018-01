आज का प्रेम राशिफल, 13 जनवरी 2018: मेष राशि वाले डेट पर जाने से बचें, इस राशि वाले को मिलेगा पार्टनर का सहयोग

मेष – पति-पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा। पुरानी गलतफहमी भी दूर हो सकती है। आज आप अपने परिजनों और दोस्तों से दूर आज अपने पार्टनर के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे। किसी के साथ ब्लाइंड डेट पर भी जाने से बचें। किसी व्यक्ति की बातों से प्रभावित हो सकते हैं।

वृषभ – आज आपके प्रेम संबंध बनते-बिगड़ते रहेंगे। आज आप अपने रिश्ते के बारे में विचार करेंगे कि खुश है या दुखी। अपनी भावनाएं किसी पर ना थोपें। पार्टनर के मूड का ध्यान रखें।पार्टनर को खुश करने के लिए आपको कुछ बातों को इग्नोर करना पड़ेगा।

मिथुन – पति-पत्नी के बीच संबंध सामान्य रहेंगे। आज आपकी शारीरिक आवश्यकता पूरी नहीं हो सकेगी। इसलिए पार्टनर पर जोर जबरदस्ती ना करें। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चलेगी।

कर्क – लाइफ पार्टनर या प्रेमी को लेकर आप पजेसिव हो सकते हैं। अपने पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकेंगे। आज रिश्तों में भावनात्मक व रोमांस से गर्माहट महसूस करेंगे। पति-पत्नी के बीच मन-मुटाव हो सकता है। एक्स्ट्रा अफेयर शुरू होने की संभावना है।

सिंह – प्रेमी से कोई गिफ्ट मिल सकता है। प्रेमी और खुद की सेहत का ख्याल रखें। आज पार्टनर की कोई बात आपको परेशान कर सकती है। आज सोच-समझकर कुछ बोलें। अविवाहित किसी को प्रपोज करने का मन बना रहें है तो उसके लिए समय अनुकूल है। पार्टनर को आपकी मदद से फायदा हो सकता है।

कन्या – पार्टनर के मूड का ध्यान रखें। आप इस संबंध को आगे ले जाने पर विचार करेंगे। आज के दिन आपकी ऐसी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिनकी सोच व कार्य-शैली आपसे बहुत मिलती है। प्रेमी का सहयोग मिलेगी। पार्टनर के साथ कही घूमने का प्लान बन सकता है।

तुला – पति-पत्नी में प्रेम बढ़ेगा। आज आप रोमांस भरे दिल में धैर्य रखें और दूसरों की गलतियों को अनदेखा करें। आज आप अपने से ज्यादा उम्र वाले किसी व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं। अविवाहित लोगों को विवाह प्रपोजल मिल सकते हैं।

वृश्चिक – आप आपको अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करने के लिए साहस दिखाने की जरूरत है। आज आपकी किसी रोचक और आकर्षक व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है।आज के दिन शुरू होने वाली रिलेशनशिप लंबे समय तक चलेगी। कुछ लोग अपने प्यार को शादी में भी बदलने का मूड बना सकते हैं।

धनु – सोच समझ कर ही कुछ बोलें। पार्टनर की कोई बात आपको अधिक परेशान कर सकती है। आज आपको पार्टनर मिल सकता है। इसलिए किसी भी तरह की जल्दबाजी ना दिखाएं। आप प्रेमी से अपने संबंधों को लेकर गंभीर बात भी कर सकते हैं। पति-पत्नी के बीच रिश्ता सामान्य रहेगा।

मकर – सिंगल लोगों की लाइफ में कोई खास इंसान आ सकता है। पति-पत्नी के बीच मन-मुटाव हो सकता है। आप आपको पार्टनर की तरफ से भरपूर प्यार मिलेगा। अगर प्रेम संबंधों की शुरुआत अभी ही हुई है तो प्रेमी से किसी भी तरह की जबरदस्ती न करें। अपोजिट जेंडर वाले नए लोगों से दोस्ती या मुलाकात की संभावना है।

कुंभ – पार्टनर की ओर से आपको खूब प्यार मिलेगा। आज के दिन आपकी शादी की बात शुरू हो सकती है। पार्टनर पर किसी तरह की जबरदस्ती ना करें। धन लाभ हो सकता है। सोच-समझकर कुछ बोलें।

मीन – धन खर्च होगा। पार्टनर की ओर से उपहार मिल सकता है। आप पार्टनर से अचानक मुलाकात हो सकती है। बाहर घूमने का प्लान बन सकता है। पति-पत्नी के बीच प्यार बना रहेगा। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है।

First Published on January 13, 2018 4:24 am