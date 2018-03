आज का प्रेम राशिफल, 12 मार्च 2018: वृषभ राशि वालों को पार्टनर से मिलेगा भरपूर प्यार, सिंह वाले पार्टनर से करें सोच-समझकर मजाक

मेष– पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है। किसी पुराने मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश करें। परिजनों का सहयोग मिलेगा। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। सिंगल लोगों पार्टनर को कर सकते हैं प्रपोज।

वृषभ – पार्टनर से भरपूर प्यार मिलेगा। शादी की बात कर पाएंगे लेकिन घर वालों की सहमति में परेशानी हो सकती है। अपने आप पर धीरज रखें और अपने प्यार पर भरोसा रखें। दोस्तों का सहयोग मिलेगा।

मिथुन– अपने रिश्ते से खुश रहेंगे। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। अटके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। पार्टनर के साथ अपनी बात बिना झिझक के शेयर कर पाएंगे। सिंगल लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है।

कर्क – आज आप पार्टनर से उन बातों पर चर्चा कर सकते हैं जिन पर वह गुस्सा थे। गलतफहमी से दूर रहें। पति-पत्नी के बीच प्यार बना रहेगा। पत्नी के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। आज के दिन शुरू हुई पार्टनरशिप लंबे समय तक चल सकती है।

सिंह – आज पत्नी के साथ मांगलिक कार्यक्रम में जाएंगे। धार्मिक कार्य में रूचि बढ़ेगी। पार्टनर के साथ रिश्ते मधुर होंगे। आज शुरू होने वाली रिलेशनशिप ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। पार्टनर से सोच-समझकर मजाक करें।

कन्या – जीवनसाथी से रोमांस कर सकेंगे। लव लाइफ में तालमेल बना रहेगा। प्रेमी के साथ घूमने का प्लान बन सकता है। प्रेम संबंधों में आ रही परेशानी दूर हो सकती है। आज सोच-समझकर कुछ बोले। सिंगल लोगों की शादी तय हो सकती है।

तुला – आज पार्टनर का सहयोग मिलेगा। अच्छी खबर मिल सकती है। पार्टनर की सेहत की चिंता रहेगी। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। आज आपके अपोजिट जेंडर वाला व्यक्ति आपके करीब आ सकता है।

वृश्चिक – आज आप लव लाइफ से जुड़ा फैसला लें पाएंगे। मन में प्रसन्नता रहेगी। पार्टनर से सोच-समझकर मजाक करें। पार्टनर आपकी किसी बात से नाराज हो सकता है। पार्टनर से शादी की बात कर सकते हैं। दांपत्य जीवन मे तालमेल रहेगा।

धनु – पति-पत्नी के बीच बहस हो सकती है। आज एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर होने की संभावना है। आज पार्टनर से उपहार मिल सकता है। पार्टनर से मन की बात शेयर कर पाएंगे। पार्टनर से किसी तरह की जोर-जबरदस्ती ना करें। मन मुटाव हो सकता है।

मकर – पति-पत्नी के बीच प्यार बना रहेगा। आज पार्टनर से दूर रहेंगे। प्रेमी के साथ बिताये हुए पल याद करेंगे। ऑफिस के काम से दूसरे शहर जाना हो सकता है। पार्टनर की सेहत की चिंता रहेगी।

कुंभ – आज का दिन लव लाइफ के ठीक रहेगा। संतानपक्ष से खुशखबरी मिल सकती है। पार्टनर से सुख मिलेगा। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। आपका प्रपोजल स्वीकार किया जा सकता है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

मीन – आज आपके रिश्ते में मजबूती आ सकती है। पार्टनर पर किसी तरह का दबाव ना बनाएं। पार्टनर से रोमांस कर सकते हैं। लव लाइफ से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। पति-पत्नी के तालमेल होगा। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चलेगी।

First Published on March 12, 2018 10:03 am