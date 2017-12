आज का प्रेम राशिफल, 10 दिसंबर 2017: मेष राशि वालों को मिल सकता है शादी के लिए प्रपोजल, इस राशि के लोग करें पार्टनर की बातें इग्नोर

मेष – पति-पत्नी में प्रेम बढ़ेगा। अपोजिट जेंडर वाला व्यक्ति आपके करीब आ सकता है। पार्टनर के लिए आपकी इज्जत और बढ़ सकती है। खर्चा बढ़ सकता है। अविवाहित लोगों को विवाह प्रपोजल मिल सकते हैं।

वृषभ – पति-पत्नी के संबंध अच्छे रहेंगे। आज किसी को प्रपोज करने के लिए समय अनुकूल है। पार्टनर को खुश करने के लिए आपको कुछ बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। आज आपके प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव रहेगा। धन लाभ हो सकता है।अपनी भावनाएं प्रेमी पर ना थोपें।

मिथुन – आज सिंगल लोग किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे हैं तो उनके लिए समय अनुकूल है। आपकी बात का गलत मतलब निकाला जा सकता है। इसलिए बोलने से पहले थोड़ा सोचें। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकता है। पति-पत्नी के बीच रिश्ता सामान्य रहेगा।

कर्क – ऑफिस में व्यस्त होने के कारण पार्टनर लिए भी समय नहीं मिल पाएगा। आज आप रोमांटिक मूड में रहेंगे। आज किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए समय अनुकूल है। सिंगल लोगों की लाइफ में कोई खास इंसान आ सकता है। पति-पत्नी के रिश्तों में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं।

सिंह – आपकी कोई बात पार्टनर को परेशान कर सकती है। सिंह राशि के लोग किसी को प्रपोज कर सकते हैं। किसी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती हैं। आज सिंह राशि वालों को प्यार में सफलता मिल सकती है। अपनी बात सोच-समझकर ही शेयर करें।

कन्या – पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। पति-पत्नी के बीच रिश्ते सामान्य रहेंगे। अपने से बड़े अपोजिट जेंडर वालों से आकर्षण बढ़ सकता है। संतान वर्ग से अच्छी खबर मिल सकती है। पति-पत्नी मांगलिक कार्यक्रम में जा सकते हैं। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है।

तुला – किसी की बात से प्रभावित हो सकते हैं। प्रेमी के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। पार्टनर से सुख मिल सकता है। अविवाहित लोगों की शादी तय हो सकती है। आज आपका मूड रोमांटिक रहेगा। पार्टनर का कोई बात आपको परेशान कर सकती है।

वृश्चिक – पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। पार्टनर से आज आपको खुशखबरी मिल सकती है। आज के दिन लव लाइफ से जुड़ा को फैसला कर सकते हैं। मानसिक तनाव हो सकता है। पार्टनर को आपकी मदद से फायदा हो सकता है। प्रेमी की सेहत की चिंता रहेगी।

धनु – प्रेमी से उपहार मिल सकता है। पार्टनर से सुख मिल सकता है। आज आपकी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिससे आप बहुत प्रभावित हो सकते हैं। आज पति-पत्नी के बीच मनमुटाव हो सकता है। पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं।

मकर – एक्स्ट्रा अफेयर शुरू होने की संभावना है। पति-पत्नी के बीच प्यार बना रहेगा। लव लाइफ में नयापन लाने के लिए कुछ नए प्रयास कर सकते हैं। आज के दिन शुरू होने वाली रिलेशनशिप लंबे समय तक चलेगी। लाइफ पार्टनर या प्रेमी को लेकर आप पजेसिव हो सकते हैं।

कुंभ – प्रेमी की सेहत की चिंता रहेगी। घर मे मेहमान आ सकते हैं। प्रेमी से उपहार मिल सकता है। पार्टनर को आपकी मदद से फायदा हो सकता है। जीवनसाथी की नजरो में आपकी इज्जत बढ़ेगी। पार्टनर की खुशी के लिए आपको कई मामलों में अपनी इच्छाएं दबानी पड़ सकती है।

मीन – प्रेमी से सोच-समझकर मजाक करें। आप अपने प्रेम संबंधों में मिठास लाने का प्रयास करें। सफलता मिल सकती है। पार्टनर से उपहार मिल सकता है। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है। रिलेशनशिप में मनमुटाव हो सकता है लेकिन बाद में सब ठीक होगा।

First Published on December 10, 2017 9:42 am