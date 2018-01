आज का प्रेम राशिफल, 09 जनवरी 2018: मेष राशि वाले पार्टनर को करेंगे शादी के लिए प्रपोज, इस राशि वालों की पत्नी से हो सकती है अनबन

मेष – आज के दिन रोमांस से भरपूर रहेगा। पार्टनर की खुशी के लिए कुछ नया करेंगे। प्रेमी के साथ बाहर घूमने जाएंगे। पार्टनर को शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं। सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकती है। पार्टनर से सुख मिलेगा।

वृषभ – पति-पत्नी के बीच अनबन हो सकती है। पार्टनर को बाहर घूमाने ले जाएं इससे परेशानी दूर होगी। आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है इसलिए सोच-समझकर कुछ बोलें। आपकी कोई बात पार्टनर को परेशान कर सकती है। आज के दिन खुद पर सयंम बरतें

मिथुन – पति-पत्नी के साथ तालमेल बना रहेगा। पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। पार्टनर से रोमांस करने का मौका मिलेगा। आज के दिन किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे है तो आज के दिन आपके लिए अनुकूल होगा।

कर्क – आज के दिन आपकी लव लाइफ में मुश्किलें आ सकती है। आज आपका प्रेमी कुछ दिनों के लिए आपसे दूर चला जाएगा। मानसिक तनाव हो सकता है।आज के दिन पार्टनर की कमी महसूस करेंगे। पति-पत्नी के बीच प्यार बना रहेगा।

सिंह – पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। पार्टनर से दिल की बात कह पाएंगे। आज के दिन का भरपूर आनंद ले पाएंगे। संतान पक्ष से खुशखबरी मिलेगी। आज के दिन आपके लिए अच्छा होगा। आज सिंगल लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है।

कन्या – पति-पत्नी के बीच विवाद हो सकता है। पार्टनर के साथ हुए झगड़े से आज बोझिल महसूस करेंगे। संबंधों के सुधारने का प्रयास करें। सिंगल लोगों अकेलापन महसूस करेंगे। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप ज्यादा समय तक नहीं चलेगी।

तुला – आज के दिन पार्टनर के साथ तालमेल बना रहेगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। शादी का प्रपोजल मिल सकता है। आज के दिन पार्टनर की बातों को इग्नोर ना करें। पार्टनर को समय नहीं देने से वह नाराज हो सकता है।

वृश्चिक – आज के दिन पार्टनर से सुख मिलेगा। शादी के लिए प्रपोजल मिल सकते हैं। पार्टनर के साथ बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं। अगर किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे हैं तो आज का दिन अनुकूल है। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा।

धनु – प्रेम संबंध शुरू करने के लिए आज का दिन ठीक होगा। पति-पत्नी के बीच तालमेल रहेगा। आज आपको जीवनसाथी मिल सकता है। लव लाइफ में किसी तरह का डर नहीं रहेगा। भावनाओं में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। पार्टनर पर भरोसा बनाए रखें।

मकर – पार्टनर को आज अपने दिल की बात बोल पाएंगे। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चलेगी। प्रेमी से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। अविवाहित लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। सिंगल लोगों की लाइफ में कोई खास इंसान आ सकता है।

कुंभ – पार्टनर से किसी तरह की जोर जबरदस्ती ना करें। सिंगल लोग आज किसी को प्रपोज कर सकते हैं। पार्टनर को अपनी इच्छाओं और भावनाओं में बांधने की कोशिश न करें। पति-पत्नी के बीच रिश्ते सामान्य रहेंगे। वाणी पर संयम रखें।

मीन – आज के दिन दोस्ती प्यार में बदल सकती है। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप सफल होगी। सिंगल लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। प्रेमी के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। धन अधिक खर्च होगा। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा।

First Published on January 9, 2018 9:03 am