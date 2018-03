आज का प्रेम राशिफल, 08 मार्च 2018: मिथुन राशि वालों को मिल सकता है पार्टनर, इस राशि वाले वाणी पर रखें संयम

मेष – आज जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। कुछ क्षेत्रों में ध्यान देने की जरूरत है। आज आपकी पार्टनरशिप में कोई बाधा आ सकती है। आज किसी गलतफहमी के चलते आपके संबंध खराब हो सकते हैं। बातचीत से पहले आत्मचिन्तन करें।

वृषभ – आज पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। लव लाइफ के लिए आज का दिन अच्छा होगा। आज आपकी लाइफ में कोई अजनबी पार्टनर आ सकती है। शुरुआती संकोच के बाद आप उससे काफी खुल जाएंगे। पार्टनर के सुख मिल सकता है।

मिथुन – आज आप पार्टनर के साथ अपने संबंध के बारे सोचकर परेशान हो सकते हैं। सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है। आज के दिन आपको पार्टनर से उपहार मिल सकता है। पति-पत्नी बाहर घूमने जा सकते हैं।

कर्क – पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। आज आपकी किसी बात से पार्टनर परेशान हो सकता है। सोच-समझकर कुछ बोलें। किसी गलतफहमी की वजह से पार्टनर के साथ मनमुटाव हो सकता है। आज ऑफिस में कार्यभार अधिक रहेगा।

सिंह – लव लाइफ से जुड़ा फैसला लें सकते हैं। पार्टनर के साथ बहस करने से बचें। आज आपकी लव लाइफ में परेशानी आ सकती है। दोस्ती प्यार में बदल सकती है। आज के दिन शुरु हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है।

कन्या – पार्टनर के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करेंगे। आज आपके एक्स्ट्रा अफेयर शुरू हो सकते हैं। किसी से आपको उपहार मिल सकता है। आज आपको कई अच्छे प्रपोजल मिल सकते हैं।

तुला – यदि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आज आपको खूब रोमांस करने का मौका मिलेगा। पति-पत्नी के बीच अनबन हो सकती है। कोई छोटी बात आपको ज्यादा परेशान कर सकती है। सोच समझकर ही कुछ बोलें। आज आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है।

वृश्चिक– आज विवाद होने पर बात को खत्म करने की पहल करें। आज सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है। पति-पत्नी के बीच प्रेम बना रहेगा। प्रेमी से किसी तरह की जोर जबरदस्ती ना करें। सिंगल लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है।

धनु – पति-पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा। आज के आपको दिन भरपूर रोमांस मिलेगा। वाणी पर संयम रखें। अपने से ज्यादा उम्र वाले किसी इंसान की और आकर्षित हो सकते हैं। आज के दिन आपका साथी परेशान रहेगा। इसलिए तनाव को दूर करने के लिए बाहर घूमने जा सकते हैं।

मकर – आज की शाम पार्टनर के साथ बाहर बिताएंगे। किसी दोस्त से संबंध मजबूत हो सकते हैं। आज आपका सहयोगी की ओर आकर्षण बढ़ेगा। कुछ लोग प्यार को शादी में बदलने का मन बना सकते हैं। पति-पत्नी के लिए आज का दिन ठीक होगा।

कुंभ – आज के दिन सोच समझकर अपने जीवन में नई ताकत व स्फूर्ति लाने का प्रयास करें। रिश्तों में मधुरता लाने के प्रयास करें, सफलता मिलेगी। आज का दिन लव लाइफ के लिए नार्मल रहेगा। पति-पत्नी के बीच मन-मुटाव हो सकता है लेकिन बाद में माहौल ठीक हो जाएगा। आज पार्टनर से रोमांस नहीं मिलेगा।

मीन– अविवाहित लोगों की शादी की बात चल सकती है। आज आपकी लव लाइफ में आ रही बाधा खत्म होगी। आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। आज आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं। पति-पत्नि के बीच प्यार बना रहेगा।

First Published on March 8, 2018 6:12 am