आज का प्रेम राशिफल, 08 दिसंबर 2017: कर्क राशि वालों का पार्टनर के साथ प्रेम बढ़ेगा, कुंभ राशि वाले पार्टनर के साथ प्यार से पेश आएं

मेष- पार्टनर जिंदगी को खुशनुमा कर सकता है। दुनिया की भागदौड़ से दूर रहकर पार्टनर के साथ समय बिता पाएंगे। आज आपका प्यार महसूस करवा सकता है कि आपके लिए उससे ज्यादा कोई खास नहीं है।

वृषभ- आज ऐसे प्रेमी से मुलाकात हो सकती है जिसने अभी तक किसी को आपके बारे में बताया नहीं है। आप उससे प्यार करेंगे इस पर कोई विचार नहीं है, लेकिन दोस्त के तरह आप उसे बेहद पसंद करते हैं।

मिथुन- जो लोग आपको चाहते हैं आज आपके आस-पास रहेंगे। आज देख पाएंगे कि कौन आपके लिए अच्छा सोचता है और कौन दूसरे पक्ष में है। आज सच्चे दोस्तों की पहचान कर पाएंगे।

कर्क- आज पुरानी यादें ताजा कर पाएंगे। दोनों तरफ से प्रेम बढ़ेगा, जिससे संबंध पूर्ण होंगे। जिंदगी में रोमांस लाने का प्रयास करें।

सिंह- आज रिश्तों की गहराई बढ़ेगी। किसी बात को लेकर परेशान हैं तो पार्टनर की मदद अवश्य लें। एक दूसरे की बात को अच्छे से समझें।

कन्या- संबंध को गहरा करने के प्रयास रिश्तों में मिठास भरेंगे और आज साथी के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं।

तुला- पार्टनर पर शक को दूर करने का आज दिन है। इस शक को अब किसी तरह की बहस का रुप देने से बचें। दोस्तों और परिजनों की सहायता ले सकते हैं। किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले अपने दिल की बात सुनें।

वृश्चिक- पार्टनर आपसे दूर है तो उससे आज निरंतर संवाद कर सकते हैं। कई अड़चने भी आ सकती हैं। अपनी बात रखें लेकिन पार्टनर की बात को भी सुनें।

धनु- रोमांस के लिए परिजनों का भी सहयोग मिल सकता है। आज रिश्तेदारों की तरफ से रिश्ता भी आने की संभावना नजर आ रही है। इन संभावनाओं को गंभीरता से लें।

मकर- आज अपनी झिझक को छोड़कर प्यार का इजहार करना होगा। इससे पार्टनर भी खुश होगा और जीवन में रोमांस आएगा। अपने मन की अनुभूति को जरुर पार्टनर को बताएं।

कुंभ- आज का दिन आपके लिए शुभ नहीं है। ये समझना मुश्किल हो जाएगा कि रिश्तों में से गलतफहमियां किस तरह से दूर की जाएं। इन सबसे बचने में आपकी समझदारी ही काम आएगी। अपने पार्टनर से शांत होकर पेश आएं।

मीन- आज माता-पिता आपके लिए पार्टनर की खोज पूरी कर सकते हैं। आप की तलाश से पहले माता-पिता की पसंद के अनुसार रिश्तों में बंधना पड़ सकता है।

First Published on December 8, 2017 8:06 am