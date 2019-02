Love Horoscope Today, 04 Feb 2019: कर्क राशि वालों की बढ़ेगी जिम्मेदारी, जानिए बाकी राशियों की लव राशिफल

Love Horoscope Today: मेष राशिफल: आज सिंगल लोगों का अपने से अपोजिट जेंडर लोगों से मुलाकात होगी। आप किसी की ओर आकर्षित हो सकते हैं।

वृषभ राशिफल: आज आपकी लव लाइफ अच्छी रहने वाली है। आपके जीवन में प्यार की शुरुआत हो सकती है। आप अपने प्रेमी पर विश्वास बनाए रखें।

मिथुन राशिफल: आज जिस तरह का साथी आप खोज रहे थे वो मिल सकता है। आप उनके साथ ठीक से पेश आएं। वरना वह आपको रिजक्ट कर सकता है।

कर्क राशिफल: आज आपको जिम्मेदारियां बढ़ेगी। आपको प्यार पाने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। पति-पत्नी के बीच प्यार रहेगा।

सिंह राशिफल: आज अपने पार्टनर के साथ रोमांस कर पाएंगे। आज का दिन आपके लिए प्यारभरा रहेगा। अपने प्रेमी से सोच-समझकर बात करें।

कन्या राशिफल: आज आपका रिश्ता पक्का हो सकता है। आप अपने लवर को दिल की बात कह सकते हैं। लव लाइफ के लिए आज का दिन अच्छा है।

तुला राशिफल: आपको अपने प्रेमी पर बंदिशे नहीं रखनी चाहिए। आपको पार्टनर को खुले तरीके से रहने दिया जाना चाहिए। पति-पत्नी के बीच मनमुटाव हो सकता है।

वृश्चिक राशिफल: आज का दिन लवर के साथ अच्छा बिताएंगे। आप प्रेमी के साथ मनोरंजन करेंगे और यात्रा पर जा सकते हैं। रिश्तों में मजबूती आएगी।

धनु राशिफल: आज आप अपने चाहने वालों से मुलाकात करेंगे। हो सकता है उनमें से किसी से आप प्रभावित हों। आज लव पार्टनर मिलने के योग हैं।

मकर राशिफल: आज आपको दोस्त से मदद मिलेगी। पार्टनर से मुलाकात करेंगे। आपकी मुलाकात अच्छी रहेगी। प्रेमी से रोमांस करेंगे।

कुंभ राशिफल: आज आप प्रेमी के साथ झगड़ा करने से बचें। अपने संबंधों में मधुरता रखें। जिंदगी में ठहराव महसूस करेंगे। समय के साथ खुद को बदलें।

मीन राशिफल: आज पत्नी के साथ मांगलिक कार्यक्रम जा सकते हैं। लव पार्टनर के साथ रोमांस करेंगे। आज आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी।

First Published on February 4, 2019 6:12 am