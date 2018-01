आज का प्रेम राशिफल, 03 जनवरी 2018: मिथुन राशि वालों का होगा रोमांटिक मूड, इस राशि वालों की दूर होगी बाधा

मेष– आज मूड खराब हो सकता है इसलिए प्रेमी के साथ संबंध ना बिगाड़ें और अपनी वाणी पर संयम रखें। पति-पत्नी के बीच प्रेम बना रहेगा। पार्टनर के साथ बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं। रोमांटिक पक्ष में सावधानी रखें, पार्टनर के साथ झगड़ा हो सकता है।

वृषभ– लव- लाइफ से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले सकेंगे। अपनी भावनाएं सोच-समझकर शेयर करें। अविवाहित लोगों के शादी के योग हैं। पार्टनर से गिफ्ट मिल सकता है। पार्टनर के साथ दिन अच्छा रहेगा और किसी आयोजन में जा सकते हैं। अपने प्यार को परवान पर ले जा सकेंगे। आज पार्टनर से सुख मिलेगा।

मिथुन– पार्टनर के कारण आज अच्छे मूड में रहेंगे। साथ ही अत्यधिक आकर्षक और आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। आज पार्टनर के साथ कई बातें होंगी जिसमें दोनों एक दूसरे की बात को समझ पाएंगे। पति-पत्नी के बीच मनमुटाव हो सकता है।

कर्क– पार्टनर को आपकी कोई बात परेशान कर सकती है। इसलिए सोच-समझकर कुछ बोलें। सहनशीलता की परीक्षा हो सकती है। मानसिक तनाव होने के कारण बैचेन और चिड़चिड़े हो सकते हैं। पार्टनर पर गुस्सा ना करें।

सिंह– आपकी लव लाइफ में आ रही रुकावटे दूर हो सकती है। प्रेमी को समय दें और बातचीत जारी रखें। पति-पत्नि के बीच समय की कमी हो सकती है। प्रेमी की सेहत को लेकर चिंता करेंगे। पार्टनर के साथ प्यार दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है लेकिन हवाई कल्पना में ना रहकर सच के साथ जुड़े रहें। पार्टनर के साथ और उनकी बातें समझने की कोशिश करें।

कन्या– प्रेमी को लेकर आप पजेसिव हो सकते हैं। कपड़े और खाने-पीने की चीजों पर पैसा अधिक खर्च होगा। पार्टनर के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करेंगे। एक्स्ट्रा अफेयर शुरू होने की संभावना बन रही है। पार्टनर के साथ घूमने का प्लान बना सकते हैं।

तुला– आज पार्टनर से सुख मिलेगा। प्रेमी से कोई उपहार मिल सकता है। पार्टनर के साथ समय बिताएंगे। प्रेमी की सेहत को लेकर चिंता रहेगी। पार्टनर को आपकी मदद से फायदा होगा। लव लाइफ में खुशी और तालमेल रहेगा।

वृश्चिक– पार्टनर से बहस करने से बचें। नए दोस्त बनेंगे। आपके काम से पार्टनर दुखी हो सकता है।बाहर घूमने का प्लान बन सकता है। प्रेमी के मन का ख्याल रखें। पार्टनर से सुख मिलेगा। किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए समय अच्छा है।

धनु– पार्टनर से खुशखबरी सकती है। पार्टनर के साथ कुछ रोमांटिक पल बिताने के लिए समय निकालें। पति-पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा। अविवाहित लोगों को शादी के लिए प्रपोजल मिल सकता है। प्रेमी के साथ घूमने जा सकते हैं। लव लाइफ के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा।

मकर– पार्टनर की सेहत की चिंता रहेगी। किसी दोस्त से संबंध मजबूत हो सकते हैं। कुछ लोग प्यार को शादी में बदलने का मन बना सकते हैं। आज बनने वाले संबंध ज्यादा समय तक चलेंगे। सहयोगी से आकर्षण बढ़ेगा। पति-पत्नि घूमने का प्लान बना सकते हैं।

कुंभ– दोस्ती प्यार में बदल सकती है। पति-पत्नी के बीच अनबन हो सकती है। प्रेमी से अपने संबंधों को लेकर गंभीर बात कर सकते हैं। कोई छोटी बात आपको ज्यादा परेशान कर सकती है। आज अपने पार्टनर के बारे में दोस्तों और परिवार के सामने खुलासा कर सकते हैं।

मीन– पार्टनर पर कोई जोर-जबरदस्ती ना करें। पार्टनर के साथ समय बिता सकते हैं। अपोजिट जेंडर वाले नए लोगों से दोस्ती हो सकती है। सिंगल लोगों की लाइफ में कोई खास इंसान आ सकता है। अविवाहित लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। पति-पत्नी के बीच प्रेम रहेगा।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on January 3, 2018 9:24 am