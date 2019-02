आज का लव राशिफल, 03 फरवरी 2019: वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ में आएगी खटास, जानिए बाकी राशियों का कैसा रहेगा प्रेम-संबंध

Love horoscope in hindi 2019: मेष राशिफल: आप लव लाइफ के बारे में सोच-विचार करेंगे। आप अपने प्रेमी के साथ आगे रहना चाहते है या नहीं, मन में ये उलझन रहेगी।

वृषभ राशिफल: आज आपकी लव लाइफ में परेशानी आ सकती है। आपको प्रेमी के कारण मानसिक तनाव हो सकता है।

मिथुन राशिफल: आज आप अपने प्रेमी का चुनाव सोच-समझकर करें। ऐसे दोस्त के साथ डेट पर जाएं जो आपको पहले से बुलाता रहा हो।

कर्क राशिफल: अपने अपने पार्टनर पर ज्यादा अहमियत दें। आज प्रेमी के साथ शारीरिक संबंध बनेंगे। लव लाइफ में मधुरता रहेगी।

सिंह राशिफल: आज ऐसे दोस्त से मुलाकात होगी, जिसे आप बहुत चाहते हैं लेकिन कभी दिल की बात कह नहीं पाएं। आज आपके पास मौका है।

कन्या राशिफल: आज प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करें। उनसे किसी भी तरह की गलत भाषा का इस्तेमाल ना करें। संबंध अच्छे होंगे।

तुला राशिफल: आज परिवार को अपने पार्टनर के बारे में बता सकते हैं। परिवार आपके पार्टनर को पसंद कर सकता है। लव लाइफ अच्छी रहेगी।

वृश्चिक राशिफल: आज आपके प्रेम संबंध में खटास आ सकती है। आप प्रेमी पर किसी तरह का दबाव ना बनाएं। पार्टनर की मदद मिलेगी।

धनु राशिफल: आपका मन शांत रहेगी। लव लाइफ सामन्य रहेगा। ऐसी स्थिति बन सकती है जहां आपके और पार्टनर के बीच मतभेद हो सकते हैं।

मकर राशिफल: आज आपकी लाइफ में रोमांस रहेगा। आप अपने प्रेमी को अपने दिल की बात बता सकते हैं। आपका प्रपोजल स्वीकार किया जा सकता है।

कुंभ राशिफल: आज दोस्तों के साथ मौज-मस्ती करेंगे। लव पार्टनर आपसे दूर जा सकता है, लेकिन आप उसे खूब मिस करेंगे। लव लाइफ में अकेलापन महसूस करेंगे।

मीन राशिफल: आज आपको रोमांस करने का मौका मिलेगा। पार्टनर के साथ खूब मौज-मस्ती करेंगे। लव लाइफ में मधुरता रहेगी। आप गुस्से पर काबू रखें।

First Published on February 3, 2019 6:27 am