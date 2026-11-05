Weekly Tarot Horoscope 9 To 15 November 2026 (साप्ताहिक टैरो राशिफल 9 से 15 नवंबर 2026): नवंबर माह का दूसरा सप्ताह कई ने अवसर देने के साथ जीवन में कई बदलाव ला सकता है। इस सप्ताह कुछ राशि के जातकों को करियर और कारोबार में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। हालांकि, कुछ राशियों को आर्थिक स्थिति को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। लव लाइफ अच्छी रह सकती है। कोई रिश्तों में नई शुरूआत कर सकता है, को कुछ राशियों परिवार और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे सकते हैं। टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह आत्ममंथन, सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ जाने वाला है। जानिए टैरो मेंटर व आध्यात्मिक हीलर मधु कोटिया से जानते हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि का साप्ताहिक टैरो राशिफल…

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aries Weekly Tarot Card Readings)

मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और महत्वपूर्ण फैसले लेने का संकेत दे रहा है। पिछले कुछ समय से जिस काम को लेकर आप असमंजस में थे, अब उसे आगे बढ़ाने का सही मौका मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। हालांकि, जल्दबाजी में किसी सहकर्मी या वरिष्ठ अधिकारी से बहस करने से बचें। व्यापार से जुड़े लोगों को कोई नया प्रस्ताव मिल सकता है, लेकिन निवेश करने से पहले सभी पहलुओं को अच्छी तरह समझना जरूरी होगा। प्रेम जीवन में साथी के साथ समय बिताने और पुरानी गलतफहमियां दूर करने का अवसर मिलेगा। अविवाहित लोगों की किसी दिलचस्प व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। आर्थिक मामलों में खर्चों पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य के लिहाज से पर्याप्त नींद और नियमित दिनचर्या पर ध्यान दें। इस सप्ताह आपकी सफलता का मंत्र है कि खुद पर भरोसा रखें, लेकिन धैर्य का साथ न छोड़ें।

शुभ अंक: 9।शुभ दिन: मंगलवार

देवदूत संदेश: आपकी मेहनत बेकार नहीं जा रही है। सही समय पर आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे। खुद पर विश्वास बनाए रखें।

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Taurus Weekly Tarot Card Readings)

वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह स्थिरता, आत्ममंथन और रिश्तों को बेहतर बनाने का रहेगा। आप अपने जीवन में कुछ ऐसी चीजों को बदलने के बारे में सोच सकते हैं, जो लंबे समय से आपकी प्रगति में बाधा बन रही थीं। कार्यक्षेत्र में कोई पुराना काम दोबारा चर्चा में आ सकता है और इससे आपको अपनी योग्यता साबित करने का मौका मिलेगा। नौकरी बदलने की योजना बना रहे लोगों को जल्दबाजी के बजाय सही अवसर का इंतजार करना चाहिए। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर हो सकती है, लेकिन परिवार या घर से जुड़ा कोई खर्च सामने आ सकता है। प्रेम संबंधों में भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना जरूरी होगा। किसी करीबी की बात को गलत समझने से बचें। विवाहित लोगों के लिए जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाएं बनाने का अच्छा समय है। स्वास्थ्य के मामले में खानपान और शारीरिक सक्रियता पर ध्यान दें। खुद की तुलना दूसरों से करने के बजाय अपनी गति से आगे बढ़ने की कोशिश करें।

शुभ अंक: 6।शुभ दिन: शुक्रवार

देवदूत संदेश: जो आपके लिए सही है, वह सही समय पर आपके जीवन में आएगा। धैर्य रखें और अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा करें।

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल (Gemini Weekly Tarot Card Readings)

मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह नए विचारों, बातचीत और अवसरों से भरा रह सकता है। आपकी संवाद शैली इस दौरान आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। कार्यक्षेत्र में किसी बैठक, प्रस्तुति या नए संपर्क के माध्यम से आपको आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। मीडिया, विपणन, लेखन और संचार से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह विशेष रूप से सकारात्मक रह सकता है। हालांकि, एक साथ कई काम हाथ में लेने से आपकी एकाग्रता प्रभावित हो सकती है। इसलिए अपनी प्राथमिकताएं तय करना जरूरी होगा। आर्थिक मामलों में कोई पुराना भुगतान मिलने की संभावना बन सकती है, लेकिन अनावश्यक खरीदारी से बचें। प्रेम जीवन में किसी खास व्यक्ति से बातचीत आगे बढ़ सकती है। जो लोग रिश्ते में हैं, उन्हें अपने साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। परिवार में किसी सदस्य के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। मानसिक शांति के लिए खुद को थोड़ा समय दें और अपनी पसंद की गतिविधियों में शामिल हों।

शुभ अंक: 5। शुभ दिन: बुधवार

देवदूत संदेश: आपके विचारों में बदलाव लाने की शक्ति है। अपने मन की आवाज सुनें और नए अवसरों को खुले दिल से स्वीकार करें।

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल (Cancer Weekly Tarot Card Readings)

कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह भावनात्मक संतुलन, परिवार और व्यक्तिगत खुशियों पर ध्यान देने का संकेत दे रहा है। आप पिछले कुछ दिनों से किसी रिश्ते या परिस्थिति को लेकर ज्यादा सोच रहे होंगे, लेकिन अब चीजों को नए नजरिए से देखने का मौका मिलेगा। कार्यक्षेत्र में धीरे-धीरे सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। किसी वरिष्ठ अधिकारी से मार्गदर्शन मिल सकता है, जो भविष्य में आपके काम आएगा। यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो नए संपर्कों के माध्यम से कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं, लेकिन दूसरों की मदद करते समय अपने बजट का भी ध्यान रखें। प्रेम जीवन में भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेंगी। साथी के साथ कोई पुरानी बात सुलझ सकती है। अविवाहित लोगों को किसी पुराने परिचित के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है। परिवार के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक सुकून देगा। स्वास्थ्य के लिए तनाव को नजरअंदाज न करें और अपनी भावनाओं को मन में दबाकर न रखें।

शुभ अंक: 2। शुभ दिन: सोमवार

देवदूत संदेश: आप जितना सोचते हैं, उससे कहीं अधिक मजबूत हैं। अतीत को छोड़कर अपने वर्तमान को प्यार और सकारात्मकता के साथ अपनाएं।

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल (Leo Weekly Tarot Card Readings)

सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास, पहचान और नई जिम्मेदारियों का संकेत लेकर आया है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत लोगों की नजरों में आ सकती है। किसी महत्वपूर्ण परियोजना की जिम्मेदारी मिलने या आपकी राय को प्राथमिकता दिए जाने की संभावना है। जो लोग अपना व्यवसाय चला रहे हैं, उन्हें किसी नए ग्राहक या साझेदारी से लाभ मिल सकता है। हालांकि, सफलता के उत्साह में दूसरों की राय को नजरअंदाज न करें। आर्थिक मामलों में स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन दिखावे या शौक पर जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें। प्रेम जीवन में रोमांस और उत्साह बना रहेगा। यदि किसी रिश्ते में दूरी आ गई थी, तो बातचीत के जरिए उसे सुधारने का मौका मिल सकता है। अविवाहित लोगों के लिए कोई नया रिश्ता शुरू होने की संभावना है। परिवार में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रह सकती है। स्वास्थ्य के मामले में अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और नियमित व्यायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। इस सप्ताह अपनी प्रतिभा पर भरोसा करें, लेकिन विनम्रता बनाए रखें।

शुभ अंक: 1। शुभ दिन: रविवार

देवदूत संदेश: आपको अपनी रोशनी कम करने की जरूरत नहीं है। अपनी क्षमताओं को पहचानें और बिना किसी डर के आगे बढ़ें।

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल (Virgo Weekly Tarot Card Readings)

कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह योजनाओं को व्यवस्थित करने और अधूरे काम पूरे करने का रहेगा। आप अपनी जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर रहेंगे और छोटी-छोटी बातों पर भी विशेष ध्यान देंगे। नौकरीपेशा लोगों को किसी पुराने काम में सुधार करने या नई रणनीति बनाने का अवसर मिल सकता है। आपकी मेहनत का परिणाम तुरंत न मिले, लेकिन आने वाले समय में इसका फायदा जरूर दिखाई दे सकता है। व्यापारियों को अपने कामकाज और आर्थिक लेन-देन में पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए। किसी नए निवेश या साझेदारी से पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी होगा। प्रेम संबंधों में ज्यादा सोचने के बजाय दिल की बात सुनें। साथी से अपनी अपेक्षाएं स्पष्ट रूप से साझा करें। अविवाहित लोगों के जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति का आगमन हो सकता है, जिसके साथ विचारों का अच्छा तालमेल बने। परिवार में किसी सदस्य की सलाह आपके काम आ सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से दिनचर्या सुधारने और मानसिक थकान कम करने की जरूरत है। हर चीज को बेहतर बनाने के दबाव से बाहर निकलें।

शुभ अंक: 4। शुभ दिन: बुधवार

देवदूत संदेश: हर चीज आपके नियंत्रण में होना जरूरी नहीं है। कभी-कभी जीवन को अपनी गति से आगे बढ़ने देना भी जरूरी होता है।

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल (Libra Weekly Tarot Card Readings)

तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह रिश्तों, साझेदारी और महत्वपूर्ण निर्णयों के लिहाज से खास रह सकता है। आप अपने जीवन में संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे और उन चीजों पर ध्यान देंगे, जो लंबे समय से नजरअंदाज हो रही थीं। कार्यक्षेत्र में किसी नए व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। सामूहिक प्रयासों और साझेदारी से जुड़े कामों में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। यदि आप नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस सप्ताह मिलने वाली जानकारी आपके फैसले को स्पष्ट कर सकती है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन किसी के कहने पर पैसा खर्च करने या उधार देने से पहले सोचें। प्रेम जीवन में खुशियां बढ़ सकती हैं। साथी के साथ किसी खास जगह जाने या भविष्य की योजना बनाने का मौका मिलेगा। अविवाहित लोगों की दोस्ती प्यार में बदल सकती है। परिवार में किसी आयोजन की तैयारी हो सकती है। स्वास्थ्य के लिए मानसिक शांति और पर्याप्त आराम जरूरी रहेगा। दूसरों को खुश करने के साथ अपनी जरूरतों का भी ध्यान रखें।

शुभ अंक: 7। शुभ दिन: शुक्रवार

देवदूत संदेश: जब आप खुद को प्राथमिकता देना सीखते हैं, तभी जीवन में सही संतुलन बनता है। अपने दिल की सुनें।

वृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल (Scorpio Weekly Tarot Card Readings)

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह बदलाव, आत्मविश्वास और नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। आप अपने जीवन के कुछ पुराने अध्यायों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का मन बना सकते हैं। कार्यक्षेत्र में किसी महत्वपूर्ण मामले को लेकर आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। जो लोग लंबे समय से अपनी मेहनत का परिणाम मिलने का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें कोई सकारात्मक संकेत मिल सकता है। हालांकि, किसी भी बड़े फैसले को भावनाओं में बहकर न लें। व्यापार से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन जोखिम उठाने से पहले पूरी योजना बनाना जरूरी होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं और पुराने वित्तीय मामलों को सुलझाने का मौका मिल सकता है। प्रेम जीवन में गहराई और ईमानदारी महत्वपूर्ण रहेगी। किसी रिश्ते में छिपी हुई बात सामने आ सकती है, जिससे स्थिति स्पष्ट होगी। अविवाहित लोगों को किसी रहस्यमयी और आकर्षक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति पसंद आ सकता है। स्वास्थ्य के मामले में तनाव और थकान को नजरअंदाज न करें। इस सप्ताह बदलाव से डरने के बजाय उसे अपनी ताकत बनाएं।

शुभ अंक: 8। शुभ दिन: मंगलवार

देवदूत संदेश: हर अंत अपने साथ एक नई शुरुआत लेकर आता है। जो आपके विकास में बाधा बन रहा है, उसे छोड़ने का साहस रखें।

धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल (Sagittarius Weekly Tarot Card Readings)

धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह नए अनुभवों, यात्राओं और व्यक्तिगत विकास का अवसर लेकर आ सकता है। आपके अंदर कुछ नया सीखने और अपनी सीमाओं से बाहर निकलने की इच्छा बढ़ेगी। कार्यक्षेत्र में किसी नई परियोजना या दूसरे शहर से जुड़े काम का प्रस्ताव मिल सकता है। शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों के लिए सप्ताह मेहनत जारी रखने का संकेत दे रहा है। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। आर्थिक मामलों में स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन यात्रा या मनोरंजन पर खर्च बढ़ सकता है। इसलिए बजट का ध्यान रखें। प्रेम जीवन में खुलकर बातचीत करने से रिश्ते में नई ताजगी आएगी। जो लोग अविवाहित हैं, उनकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है, जिसकी सोच उनसे काफी मिलती-जुलती हो। परिवार में किसी शुभ समाचार से खुशी का माहौल बन सकता है। स्वास्थ्य के मामले में सक्रिय रहें, लेकिन अपनी क्षमता से अधिक काम करने से बचें। इस सप्ताह नए अवसरों को अपनाएं और अपने सपनों को लेकर गंभीर रहें।

शुभ अंक: 3। शुभ दिन: गुरुवार

देवदूत संदेश: आपकी यात्रा अभी जारी है और आपके लिए कई खूबसूरत संभावनाएं मौजूद हैं। विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें।

मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल (Capricorn Weekly Tarot Card Readings)

मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह मेहनत, अनुशासन और भविष्य की योजनाओं को मजबूत करने का रहेगा। आप अपने करियर और आर्थिक स्थिति को लेकर कुछ गंभीर फैसले ले सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन अपनी कार्यक्षमता से आप उन्हें अच्छी तरह संभाल पाएंगे। जो लोग पदोन्नति या नई नौकरी की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें धैर्य बनाए रखना होगा। किसी पुराने संपर्क से करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। व्यापारियों को लंबे समय से रुके हुए काम में प्रगति देखने को मिल सकती है। आर्थिक मामलों में बचत पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा। प्रेम जीवन में काम की व्यस्तता के कारण साथी को समय देना मुश्किल हो सकता है, इसलिए रिश्तों में संवाद बनाए रखें। विवाहित लोगों को घरेलू जिम्मेदारियों में एक-दूसरे का सहयोग करना चाहिए। परिवार में किसी बुजुर्ग की सलाह महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। स्वास्थ्य के लिए आराम और काम के बीच संतुलन बनाना जरूरी होगा। याद रखें, लगातार मेहनत के साथ खुद को समय देना भी सफलता का हिस्सा है।

शुभ अंक: 10। शुभ दिन: शनिवार

देवदूत संदेश: आपकी मेहनत आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकती है, जिसका आपने सपना देखा है। बस अपनी गति और विश्वास बनाए रखें।

कुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aquarius Weekly Tarot Card Readings)

कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह नए विचारों, रचनात्मकता और सामाजिक संपर्कों के लिहाज से अच्छा रह सकता है। आपके मन में कुछ अलग करने की इच्छा जाग सकती है और आप अपनी पुरानी योजनाओं को नए तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कार्यक्षेत्र में तकनीक, रचनात्मक क्षेत्र, मीडिया और संचार से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। किसी नए समूह या लोगों के संपर्क में आना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों को अपने विचार खुलकर रखने चाहिए, लेकिन दूसरों की बात सुनना भी जरूरी होगा। आर्थिक मामलों में किसी पुराने निवेश या बचत योजना पर दोबारा विचार कर सकते हैं। प्रेम जीवन में थोड़ा उतार-चढ़ाव संभव है। साथी को पर्याप्त समय दें और छोटी बातों को बेवजह बड़ा न बनाएं। अविवाहित लोगों के लिए मित्रों के माध्यम से किसी खास व्यक्ति से मिलने की संभावना है। परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। मानसिक स्वास्थ्य के लिए खुद को अनावश्यक चिंताओं से दूर रखें। इस सप्ताह अपनी अलग सोच को अपनी पहचान बनाएं।

शुभ अंक: 11। शुभ दिन: शनिवार

देवदूत संदेश: आपकी अलग सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया की अपेक्षाओं से ज्यादा अपने उद्देश्य पर ध्यान दें।

मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल (Pisces Weekly Tarot Card Readings)

मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह भावनात्मक समझ, रचनात्मकता और आध्यात्मिक विकास का संकेत दे रहा है। आप अपने अंतर्मन की आवाज को पहले से अधिक स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं। किसी ऐसे विषय पर आपको नई समझ मिल सकती है, जो लंबे समय से आपको परेशान कर रहा था। कार्यक्षेत्र में रचनात्मक काम करने वाले लोगों के लिए सप्ताह सकारात्मक रह सकता है। आपकी कल्पनाशीलता और नए विचार किसी महत्वपूर्ण परियोजना में मददगार साबित होंगे। हालांकि, काम से जुड़े फैसलों में केवल भावनाओं पर निर्भर न रहें और व्यावहारिक सोच भी अपनाएं। आर्थिक मामलों में किसी को बिना सोचे-समझे पैसा उधार देने से बचें। प्रेम जीवन में रोमांस और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ सकता है। साथी के साथ भविष्य को लेकर कोई महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। अविवाहित लोगों को किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का अवसर मिल सकता है, जिसके साथ वे सहज महसूस करें। परिवार में किसी करीबी का सहयोग आपको राहत देगा। स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त नींद, ध्यान और खुद के लिए समय निकालना जरूरी होगा। इस सप्ताह अपनी संवेदनशीलता को कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत समझें।

शुभ अंक: 12। शुभ दिन: गुरुवार

देवदूत संदेश: आपकी प्रार्थनाएं और सकारात्मक इरादे आपको सही दिशा दिखा रहे हैं। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखें और जीवन को खूबसूरती से आगे बढ़ने दें।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह साप्ताहिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।