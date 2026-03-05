Weekly Tarot Horoscope 9 To 15 March 2026 (साप्ताहिक टैरो राशिफल 9 से 15 मार्च 2026): टैरो कार्ड्स के आधार पर मार्च माह का दूसरा सप्ताह कई राशि के जातकों के लिए खास हो सकता है। इस सप्ताह कई बड़े राजयोगों का निर्माण हो रहा है, जिससे 12 राशियों के साथ-साथ वैश्विक स्तर में असर देखने को मिलने वाला है। 9 से 15 मार्च 2026 के इस सप्ताह में ग्रहों की स्थिति की बात करें, तो केतु सिंह राशि, गुरु मिथुन राशि में, कुंभ राशि में राहु, मंगल, सूर्य और बुध विराजमान है। इसके अलावा शनि और शुक्र कुंभ राशि में विराजमान है। 11 मार्च को मिथुन राशि में गुरु बृहस्पति मार्गी होंगे और 15 मार्च को सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। टैरो मेंटर मधु कोटिया के अनुसार टैरो कार्ड्स के आधार पर इस सप्ताह कुछ राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। जानें मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि का साप्ताहिक टैरो राशिफल…

टैरो गुरु मधु कोटिया के अनुसार, इस सप्ताह बनने वाले राजयोगों की बात करें तो कुंभ राशि बुधातदित्य, मंगल आदित्य, चतुर्ग्रही योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही मीन राशि में धन योग, त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है। मिथुन राशि में विराजमान गुरु कुंभ राशि में नौवीं दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे नवपंचम राजयोग का भी निर्माण हो रहा है।

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aries Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए मुख्य संदेश है कम काम लेकिन सही ढंग से। आप कई कामों को एक साथ करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन असली सफलता तब मिलेगी जब आप एक महत्वपूर्ण लक्ष्य चुनकर उसी पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में जल्दबाज़ी का मन हो सकता है, पर थोड़ा रुककर योजना बनाना आपको बेहतर परिणाम देगा।

कार्यक्षेत्र में अचानक आने वाले काम या अंतिम समय की मांगें आपको परेशान कर सकती हैं। ऐसे में स्पष्ट संवाद रखें। आप क्या कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं और इसके लिए आपको क्या सहयोग चाहिए। आर्थिक मामलों में छोटे-छोटे खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा, खासकर वे खर्च जो सिर्फ सुविधा के लिए किए जाते हैं लेकिन असली खुशी नहीं देते।

प्रेम संबंधों में आपकी सच्चाई और स्पष्टता इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। हालांकि ध्यान रखें कि सच बोलते समय शब्दों में कठोरता न आए। अपनी भावनाएं ईमानदारी से व्यक्त करें और सामने वाले को प्रतिक्रिया देने के लिए थोड़ा समय दें।

यदि मन में बहुत अधिक ऊर्जा या बेचैनी महसूस हो रही हो, तो छोटे-छोटे ब्रेक लें थोड़ी वॉक, स्ट्रेचिंग या हल्की गतिविधि आपके मानसिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करेगी। सप्ताह के अंत तक आपको संतोष होगा कि आपने जल्दबाज़ी में शुरुआत नहीं की बल्कि अपने लक्ष्य को पूरा भी किया।

एंजल मैसेज: “दबाव नहीं, उद्देश्य को चुनें।”

लकी नंबर: 7

लकी रंग: बर्न्ट ऑरेंज

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Taurus Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह आपको स्थिरता और सरलता की ओर लौटने का संदेश देता है। यदि जीवन भारी या उलझा हुआ महसूस हो रहा है, तो संभव है कि कई अधूरे काम आपकी ऊर्जा खींच रहे हों। सबसे पहले किसी एक लंबित कार्य को पूरा करें। आपको तुरंत हल्कापन महसूस होगा।

कार्यक्षेत्र में सफलता के लिए नियमित दिनचर्या बनाए रखना जरूरी है। बार-बार योजना बदलने की बजाय स्थिरता अपनाएं। आर्थिक मामलों में इस सप्ताह अपने खर्चों का निरीक्षण करें और किसी एक क्षेत्र में छोटा-सा लेकिन व्यावहारिक सीमा-निर्धारण करें।

प्रेम संबंधों में बड़ी-बड़ी भावनात्मक बातें करने से ज्यादा महत्व निरंतरता और भरोसे का रहेगा। जो कहा है उसे निभाना ही आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगा।

भावनात्मक रूप से भारी महसूस होने पर अपनी इंद्रियों को शांत करें गर्म भोजन, मधुर संगीत, आरामदायक स्नान या थोड़ी शांति का समय आपके मन को संतुलित करेगा। इस सप्ताह आपका शरीर और मन आपस में गहराई से जुड़े रहेंगे, इसलिए खुद को आराम देना जरूरी है।

सप्ताहांत तक यदि आप खुद को बिना अपराधबोध के आराम करने देंगे, तो मानसिक और भावनात्मक संतुलन बेहतर महसूस होगा।

एंजल मैसेज: “स्थिरता एक छोटे निर्णय से शुरू होती है।”

लकी नंबर: 11

लकी रंग: मॉस ग्रीन

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल (Gemini Weekly Tarot Horoscope)

मिथुन राशि के लिए यह सप्ताह विचारों को व्यवस्थित करने का समय है। ऐसा लग सकता है कि आपके दिमाग में एक साथ कई योजनाएं और विचार चल रहे हैं। सफलता तभी मिलेगी जब आप इन्हें छोटे-छोटे और व्यावहारिक कदमों में बदलेंगे।

कार्यक्षेत्र में स्पष्ट संवाद बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अधूरी या अस्पष्ट जानकारी गलतफहमी पैदा कर सकती है, इसलिए अपनी बात साफ शब्दों में रखें। सप्ताह के मध्य में अचानक कोई योजना बदल सकती है या नई जानकारी सामने आ सकती है। ऐसे में लचीला रवैया अपनाएं लेकिन अपने मुख्य लक्ष्य को नजर से ओझल न होने दें।

आर्थिक मामलों में किसी भी निर्णय से पहले पूरी जानकारी लें। क्या शामिल है, क्या अतिरिक्त खर्च होगा और अंतिम समयसीमा क्या है।

प्रेम जीवन में हर संदेश या प्रतिक्रिया का अधिक विश्लेषण करने से बचें। हल्के-फुल्के और ईमानदार संवाद रिश्ते में सकारात्मक ऊर्जा लाएंगे।

इस सप्ताह वातावरण बदलने से आपकी ऊर्जा में भी बदलाव आएगा। कमरे की सजावट बदलना, किसी नए स्थान पर काम करना या छोटी-सी यात्रा भी प्रेरणा दे सकती है। सप्ताह के अंत तक किसी एक काम को पूरी तरह पूरा करने से आपको वास्तविक संतोष मिलेगा।

एंजल मैसेज: “स्पष्टता को अपने शब्दों का मार्गदर्शक बनाएं।”

लकी नंबर: 5

लकी रंग: स्काई ब्लू

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल (Cancer Weekly Tarot Horoscope)

कर्क राशि के लिए यह सप्ताह भावनात्मक संतुलन और आत्म-सुरक्षा का संकेत देता है। आप दूसरों की भावनाओं को बहुत जल्दी अपने ऊपर ले लेते हैं, इसलिए इस सप्ताह कम से कम एक स्पष्ट सीमा निर्धारित करना जरूरी होगा जैसे कॉल का समय सीमित करना या काम के बीच छोटे विराम लेना।

कार्यक्षेत्र में यदि आप कामों को समूह में करके पूरा करेंगे तो अधिक उत्पादक रहेंगे। बार-बार रुकने और ध्यान भटकने से बचें।

आर्थिक मामलों में अचानक खर्च करने की बजाय आराम और खुशी की योजना बनाएं। सोच-समझकर किया गया एक छोटा खर्च भी आपको संतुष्टि देगा।

प्रेम संबंधों में संकेतों या इशारों के बजाय सीधे अपनी जरूरतों को व्यक्त करें। स्पष्ट संवाद से गलतफहमियां दूर होंगी।

घर का वातावरण इस सप्ताह आपके मूड को गहराई से प्रभावित करेगा। घर के किसी एक कोने को साफ या नया रूप देना भी आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा ला सकता है।

यदि थकान महसूस हो रही है तो इसे कमजोरी न समझें यह शरीर का संकेत है कि आपको आराम और देखभाल की जरूरत है। सप्ताह के अंत तक आप अधिक शांत और संतुलित महसूस करेंगे क्योंकि आपने अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखा।

एंजल मैसेज: “कोमल सीमाएं आपके दिल की रक्षा करती हैं।”

लकी नंबर: 28

लकी रंग: सिल्वर

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल (Leo Weekly Tarot Horoscope)

सिंह राशि के लिए यह सप्ताह आपकी प्रभावशाली उपस्थिति और नेतृत्व को उजागर करेगा। लोग आपसे सलाह, मार्गदर्शन या सहयोग की उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा को किसी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य की ओर केंद्रित करें और उसे पूरा करने का संकल्प लें।

कार्यक्षेत्र में अपनी क्षमताओं को कम करके आंकने से बचें। स्पष्ट रूप से बताएं कि आप टीम या प्रोजेक्ट में क्या मूल्य जोड़ते हैं। आर्थिक मामलों में दिखावे के लिए खर्च करने से बचना बेहतर रहेगा।

प्रेम जीवन में आपको किसी विशेष प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। सच्चा रोमांस छोटी-छोटी बातों में छिपा होता है एक सच्ची तारीफ, आंखों में आंखें डालकर बात करना या साथ में बिताए शांत पल।

यदि थकान महसूस हो तो कुछ समय के लिए शोर और भीड़ से दूर रहना आपके लिए पुनः ऊर्जा प्राप्त करने जैसा होगा। आपकी रचनात्मकता तब बढ़ेगी जब आप उसे थोड़ा अनुशासन और समय देंगे।

सप्ताह के अंत तक आपको आत्मविश्वास महसूस होगा क्योंकि आपने अपनी वास्तविक शक्ति पर भरोसा किया होगा।

एंजल मैसेज: “शांत मन में ही प्रकाश मिलता है।”

लकी नंबर: 3

लकी रंग: सनसेट एम्बर

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल (Virgo Weekly Tarot Horoscope)

कन्या राशि के लिए यह सप्ताह जीवन को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने का अवसर लेकर आया है। स्वयं की आलोचना करने के बजाय सुधार की दिशा में छोटे-छोटे कदम उठाएं।

आप अपने स्वास्थ्य, कार्यप्रणाली या आर्थिक स्थिति में से किसी एक क्षेत्र को चुनकर धीरे-धीरे सुधार कर सकते हैं। एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश करने से तनाव बढ़ेगा।

कार्यक्षेत्र में आपकी सूक्ष्म दृष्टि आपकी ताकत है, लेकिन अत्यधिक परफेक्शन की चाह से बचें। छोटे-छोटे सुधार भी लंबे समय में बड़ा बदलाव ला सकते हैं।

आर्थिक मामलों में कुछ दिनों तक अपने खर्चों को लिखना ही आपको बेहतर नियंत्रण की ओर ले जाएगा।

प्रेम संबंधों में अपने मानकों को बनाए रखें, लेकिन बात कहने का तरीका थोड़ा नरम रखें। अपनी जरूरत बताएं और साथ में कोई व्यावहारिक समाधान भी सुझाएं।

शारीरिक रूप से इस सप्ताह नियमित भोजन, पर्याप्त पानी और हल्की गतिविधि आवश्यक होगी। यदि शरीर में जकड़न या तनाव महसूस हो तो आराम के लिए समय तय करें।

सप्ताह के अंत तक डिजिटल अव्यवस्था को साफ करने और अधूरे कामों को पूरा करने से मानसिक स्पष्टता महसूस होगी।

एंजल मैसेज: “छोटे सुधार ही बड़ी प्रगति का आधार हैं।”

लकी नंबर: 12

लकी रंग: सेज ग्रीन

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल (Libra Weekly Tarot Horoscope)

तुला राशि के लिए यह सप्ताह सच्चाई और संतुलन का है। कई बार आप रिश्तों में शांति बनाए रखने के लिए अपनी वास्तविक भावनाओं को दबा देते हैं, लेकिन इस सप्ताह आपको ईमानदारी से अपनी बात रखनी होगी।

किसी संबंध, साझेदारी या निर्णय के बारे में स्पष्टता जरूरी हो सकती है। पहले खुद से पूछें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, फिर शांत और संतुलित शब्दों में अपनी बात कहें।

कार्यक्षेत्र में भी स्पष्ट अपेक्षाएं तय करना आवश्यक होगा। अस्पष्ट समझौते आगे चलकर समस्या बन सकते हैं।

आर्थिक मामलों में एक सरल नियम बनाना जैसे किसी खास खर्च की सीमा तय करना। आपको स्थिरता देगा।

प्रेम जीवन में संकेतों या उम्मीदों के बजाय सीधी और कोमल बातचीत रिश्ते को मजबूत करेगी।

इस सप्ताह आपका वातावरण भी आपके मन को प्रभावित करेगा। घर या कार्यस्थल में छोटी-छोटी सजावट या रोशनी में बदलाव आपके मूड को बेहतर बना सकते हैं।

सप्ताह के अंत तक आप अधिक संतुलित महसूस करेंगे क्योंकि आपने दिखावे के बजाय सच्चाई को चुना होगा।

एंजल मैसेज: “दयालुता से बोलें और स्पष्ट कहें।”

लकी नंबर: 8

लकी रंग: लैवेंडर

वृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल (Scorpio Weekly Tarot Horoscope)

वृश्चिक राशि के लिए यह सप्ताह गहरी भावनाओं और आंतरिक शक्ति का समय है। आप आसपास की परिस्थितियों और लोगों की असली भावनाओं को आसानी से महसूस कर सकते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ी दूरी बनाना जरूरी होगा।

कार्यक्षेत्र में शांत रणनीति अपनाना आपके लिए लाभकारी रहेगा। योजना बनाना, रिसर्च करना और पर्दे के पीछे काम करना आपको आगे ले जाएगा।

आर्थिक मामलों में दीर्घकालिक सोच अपनाएं और भावनात्मक आवेग में आकर कोई निर्णय न लें।

प्रेम जीवन में सच्ची और गहरी बातचीत से रिश्ता मजबूत हो सकता है, बशर्ते आप परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश न करें।

यदि मन में बेचैनी हो तो शरीर और मन को शुद्ध करने वाले छोटे अभ्यास करें जैसे स्नान, गहरी सांसें, ध्यान या शांत समय।

इस सप्ताह अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की रक्षा करना बेहद जरूरी होगा। अनावश्यक शोर, नकारात्मकता या विवाद से दूरी बनाएं।

सप्ताह के अंत तक आप खुद को मजबूत महसूस करेंगे क्योंकि आपने आवेग के बजाय संयम को चुना होगा।

एंजल मैसेज: “शांति ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है।”

लकी नंबर: 27

लकी रंग: मिडनाइट ब्लू

धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल (Sagittarius Weekly Tarot Horoscope)

धनु राशि के लिए यह सप्ताह ऊर्जा को एक दिशा में केंद्रित करने का है। आपके भीतर उत्साह और नई योजनाओं की भरमार हो सकती है, लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब आप अपनी ऊर्जा को बिखरने से रोकेंगे।

दो प्रमुख लक्ष्यों का चयन करें और हर दिन उन पर थोड़ा-सा काम अवश्य करें। कार्यक्षेत्र में नए अवसर लोगों के माध्यम से मिल सकते हैं, इसलिए संदेशों और प्रस्तावों का समय पर उत्तर दें।

आर्थिक मामलों में उन योजनाओं से बचें जो उस समय तो आकर्षक लगती हैं लेकिन बाद में बोझ बन जाती हैं।

प्रेम जीवन में सहजता अच्छी है, लेकिन भरोसा तब बनता है जब आप अपने वादे निभाते हैं।

नई जगहों पर जाना, नए विचार पढ़ना या छोटी-छोटी यात्राएं आपकी ऊर्जा को ताजा रखेंगी। लेकिन अत्यधिक योजनाएं बनाकर खुद को थकाने से बचें।

सप्ताह के अंत तक आपको संतोष होगा क्योंकि आपने किसी एक काम को पूरा किया होगा, सिर्फ योजना ही नहीं बनाई होगी।

एंजल मैसेज: “अपनी ऊर्जा को दिशा दें, वही रास्ता बन जाएगी।”

लकी नंबर: 16

लकी रंग: टील

मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल (Capricorn Weekly Tarot Horoscope)

मकर राशि के लिए यह सप्ताह स्थिरता और दीर्घकालिक सफलता की नींव रखने वाला रहेगा। आप सब कुछ खुद संभालने की जिम्मेदारी ले सकते हैं, लेकिन याद रखें कि हर जिम्मेदारी आपकी नहीं होती।

कार्यक्षेत्र में उन कामों पर ध्यान दें जो वास्तव में परिणाम बदलते हैं, सिर्फ व्यस्त दिखने के लिए किए गए कार्यों पर नहीं।

आर्थिक मामलों में भुगतान, बजट और योजना को व्यवस्थित करने से तुरंत मानसिक राहत मिलेगी।

प्रेम जीवन में बड़े-बड़े इशारों की बजाय आपके साथ बिताया गया समय अधिक महत्वपूर्ण होगा। सिर्फ कुछ मिनटों का ध्यान भी रिश्ते में नई गर्माहट ला सकता है।

शारीरिक रूप से भी इस सप्ताह शरीर की देखभाल आवश्यक होगी पौष्टिक भोजन, पर्याप्त नींद और हल्का व्यायाम।

यदि आपने लंबे समय से खुद को बहुत अधिक काम में झोंक दिया है, तो शरीर आपको आराम करने का संकेत दे सकता है।

सप्ताह के अंत तक आपको गर्व होगा क्योंकि आपने ऐसा आधार तैयार किया होगा जो स्थायी और संतुलित है।

एंजल मैसेज: “सहयोग लेना कमजोरी नहीं, शक्ति है।”

लकी नंबर: 10

लकी रंग: फॉरेस्ट ग्रीन

कुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aquarius Weekly Tarot Horoscope)

कुंभ राशि के लिए यह सप्ताह विचारों को वास्तविकता में बदलने का अवसर है। आपके पास कई रचनात्मक विचार हो सकते हैं, लेकिन इस सप्ताह एक विचार चुनकर उसे रूप देना महत्वपूर्ण होगा।

किसी योजना का खाका बनाएं, पहला ड्राफ्ट तैयार करें या उसे लागू करने की शुरुआत करें। कार्यक्षेत्र में लोग आपकी बात तब बेहतर समझेंगे जब आप जटिल शब्दों के बजाय सरल भाषा का उपयोग करेंगे।

आर्थिक मामलों में अपनी प्रतिभा और कौशल को आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करना लाभदायक रहेगा।

प्रेम जीवन में आपको थोड़ी निजी जगह की जरूरत महसूस हो सकती है। ऐसा होने पर अचानक दूरी बनाने के बजाय सामने वाले को स्पष्ट रूप से बताएं कि आपको थोड़ा समय चाहिए।

मानसिक शांति के लिए अत्यधिक स्क्रीन-टाइम कम करना और शारीरिक गतिविधि बढ़ाना जरूरी होगा।

सप्ताह के अंत तक कोई एक छोटा-सा कदम आपको यह महसूस कराएगा कि आपका भविष्य धीरे-धीरे आकार ले रहा है।

एंजल मैसेज: “विचारों को प्रमाण में बदलें।”

लकी नंबर: 25

लकी रंग: इलेक्ट्रिक पर्पल

मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल (Pisces Weekly Tarot Horoscope)

मीन राशि के लिए यह सप्ताह भावनात्मक संतुलन और आत्म-सुरक्षा का है। हर निर्णय से पहले अपने मन और शरीर की प्रतिक्रिया को समझें। यदि किसी बात के लिए मन पूरी तरह तैयार नहीं है, तो विनम्रता से मना करना बेहतर होगा।

कार्यक्षेत्र में स्पष्ट जिम्मेदारियां तय करना जरूरी होगा। कौन क्या करेगा और कब तक करेगा। यह लिखकर पुष्टि करना गलतफहमी से बचाएगा।

आर्थिक मामलों में भावनात्मक तनाव के कारण अचानक खर्च करने से बचें। पहले से योजना बनाकर छोटी-सी खुशी लेना अधिक संतोष देगा।

प्रेम जीवन में आप भावनात्मक सुरक्षा और आश्वासन की इच्छा कर सकते हैं। इसे सरल शब्दों में व्यक्त करें और सामने वाले को भी वही भावनात्मक समर्थन दें।

रात के समय खुद को शांत करने के लिए एक नियमित दिनचर्या अपनाएं हल्की रोशनी, गर्म पेय, धीमा संगीत या गहरी सांसों का अभ्यास।

आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति इस सप्ताह मजबूत रहेगी, लेकिन उसे अत्यधिक सोच में बदलने से बचाएं।

सप्ताह के अंत तक आप हल्कापन महसूस करेंगे क्योंकि आपने भावनात्मक उलझनों के बजाय शांत स्पष्टता को चुना होगा।

एंजल मैसेज: “अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनें।”

लकी नंबर: 6

लकी रंग: सॉफ्ट कोरल

डिस्क्लेमर: इस लेख में दिया गया साप्ताहिक राशिफल टैरो कार्ड्स, एंजेलिक संदेशों और ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है। इसे किसी भी प्रकार की व्यावसायिक करियर गारंटी या वित्तीय निवेश सलाह के रूप में न लें। शेयर बाजार, संपत्ति (Property) की खरीद-बिक्री या बड़े करियर बदलाव जैसे निर्णय लेने से पहले कृपया संबंधित कानूनी और वित्तीय विशेषज्ञों से परामर्श अवश्य लें। इस जानकारी के आधार पर किए गए निवेश या निर्णयों से होने वाले लाभ-हानि के लिए जनसत्ता उत्तरदायी नहीं होगा।