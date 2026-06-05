Weekly Tarot Horoscope 8 To 14 June 2026 (साप्ताहिक टैरो राशिफल 8 से 14 जून 2026): जून माह का दूसरा सप्ताह जीवन में कई बदलाव देखने को मिल सकते है। मानसिक रूप से मजबूत होने के साथ कुछ नए निर्णय ले सकते हैं। इस सप्ताह आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताने के साथ-साथ धन-धान्य की बढ़ोतरी हो सकती है। टैरो कार्ड्स के अनुसार, इस सप्ताह आपके जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। आप भविष्य को लेकर क्लियर हो सकते हैं। लंबे समय से रुका काम पूरा होने के योग बन रहे हैं। साप्ताहिक टैरो कार्ड रीडिंग बता रही है कि यह सप्ताह इमोशनल हीलिंग से लेकर आत्म मंथन कर सकते हैं। आइए टैरो गुरु मधु कोटिया से जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि के जातकों का साप्ताहिक टैरो राशिफल…

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aries Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह कोई पुराना लंबित विषय फिर से आपके सामने आ सकता है। यह काम, धन या किसी ऐसे वादे से जुड़ा हो सकता है जिसे आपने कुछ समय के लिए टाल दिया था। सप्ताह की शुरुआत में जिम्मेदारियों का दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन यदि आप एक-एक कदम बढ़ाते रहेंगे तो सब कुछ संभल जाएगा। कार्यस्थल पर किसी वरिष्ठ अधिकारी की अपेक्षाएं आपको थोड़ा तनाव दे सकती हैं।

व्यक्तिगत जीवन में किसी व्यक्ति की कही हुई बात आपके मन को अपेक्षा से अधिक चोट पहुँचा सकती है। प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा समय लें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन किसी भुगतान, निवेश या दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी विवरण अवश्य जांच लें। रिश्तों में अपनी असहजता को बहुत देर तक दबाकर न रखें। शांत और स्पष्ट शब्दों में अपनी बात कहने से स्थिति बेहतर होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से सिरदर्द, अम्लता और नींद से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

लकी नंबर: 17

लकी रंग: जंग जैसा भूरा (रस्ट)

लकी डे: मंगलवार

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Taurus Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह आपको घर, परिवार और कुछ अधूरे कार्यों की ओर वापस ले जा सकता है। कोई घरेलू मरम्मत, पुराना भुगतान या परिवार से जुड़ी बातचीत अब आपका ध्यान मांग सकती है। इसे फिर से टालने की कोशिश न करें। कार्यक्षेत्र में गति थोड़ी धीमी लग सकती है, लेकिन आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है।

आर्थिक मामलों में भावनाओं के आधार पर खर्च करने से बचें। केवल मन बहलाने के लिए की गई खरीदारी बाद में पछतावा दे सकती है। रिश्तों में अनुमान लगाने के बजाय स्पष्ट बातचीत करें। जो बात जाननी है, उसे प्रेम और विनम्रता से पूछ लें। स्वास्थ्य में सुधार के संकेत हैं, बशर्ते आप भोजन और नींद की अनदेखी न करें। सप्ताहांत तक मन में स्थिरता और सुकून का अनुभव होगा।

लकी नंबर: 5

लकी रंग: बेज

लकी डे: शुक्रवार

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल (Gemini Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह आपके आसपास बातचीत, संदेशों और सूचनाओं की भरमार रह सकती है। कुछ बातें उपयोगी होंगी, जबकि कुछ केवल मानसिक थकान बढ़ाएंगी। इसलिए यह तय करना जरूरी होगा कि आपकी ऊर्जा किसके लिए मूल्यवान है।

कार्यक्षेत्र में कोई नया विचार अचानक साधारण से क्षण में जन्म ले सकता है। उसे तुरंत सबके सामने रखने के बजाय पहले उसे विकसित करें। किसी फोन कॉल या संदेश के कारण भ्रम की स्थिति बन सकती है, इसलिए जल्दबाज़ी में प्रतिक्रिया देने से बचें। धन दैनिक खर्चों पर अधिक जा सकता है। रिश्तों में कोई व्यक्ति आपसे स्पष्ट उत्तर की अपेक्षा कर सकता है। मज़ाक या टालमटोल के पीछे छिपने के बजाय सीधे और सरल शब्दों में अपनी बात कहें। कम स्क्रीन टाइम और खुली हवा में समय बिताना मानसिक शांति देगा।

लकी नंबर: 14

लकी रंग: नींबू पीला

लकी डे: बुधवार

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कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल (Cancer Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह आपको यह एहसास करा सकता है कि आप भावनात्मक रूप से कितने थक चुके हैं। परिवार और प्रियजनों की जिम्मेदारियाँ आपका समय मांग सकती हैं, लेकिन हर समय सबकी मदद के लिए उपलब्ध रहना आवश्यक नहीं है।

कार्यस्थल पर शुरुआती दिनों में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अपने मूड को काम की गुणवत्ता पर प्रभाव न डालने दें। आर्थिक मामलों में भावनाओं के बजाय व्यावहारिक सोच अपनाएँ। रिश्तों में थोड़ी दूरी के बाद गर्मजोशी लौट सकती है, लेकिन उसे मजबूर करने की कोशिश न करें। स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त पानी, विश्राम और हल्का भोजन लाभकारी रहेगा। कुछ समय अकेले बिताना आपके भीतर की शांति को पुनः जागृत करेगा।

लकी नंबर: 2

लकी रंग: समुद्री नीला

लकी डे: सोमवार

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल (Leo Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी परीक्षा धैर्य की हो सकती है। आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत और योगदान को तुरंत पहचान मिले, लेकिन परिस्थितियाँ अपने समय से आगे नहीं बढ़ेंगी। इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी मेहनत व्यर्थ है।

कार्यक्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ सकती है। आत्मविश्वास रखें, लेकिन अहंकार से बचें। आर्थिक मामलों में दिखावे, उत्सव या महंगी वस्तुओं पर खर्च करने का मन हो सकता है। निर्णय लेने से पहले जरूरत और इच्छा के बीच फर्क समझें। रिश्तों में कठोर रवैये के बजाय अपनापन अधिक प्रभावी रहेगा। स्वास्थ्य में पाचन, थकान और शरीर की गर्मी से जुड़ी समस्याओं का ध्यान रखें।

लकी नंबर: 19

लकी रंग: तांबे जैसा रंग

लकी डे: रविवार

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल (Virgo Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह छोटी-छोटी जिम्मेदारियों से भरा रह सकता है। आप खुद को लगातार सुधारते, व्यवस्थित करते और दूसरों की गलतियों को संभालते हुए पा सकते हैं। हालांकि हर जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना आवश्यक नहीं है।

कार्यक्षेत्र में दूसरों की लापरवाही का बोझ अपने ऊपर न लें। आर्थिक मामलों में पुराने भुगतान या अनावश्यक खर्चों की समीक्षा लाभदायक रहेगी। रिश्तों में किसी को सुधारते समय अपने शब्दों का चयन सावधानी से करें। आपका उद्देश्य सही हो सकता है, लेकिन स्वर आहत कर सकता है। स्वास्थ्य में पाचन, शरीर की अकड़न और मानसिक थकान पर ध्यान दें।

लकी नंबर: 8

लकी रंग: बोतल हरा

लकी डे: गुरुवार

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल (Libra Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह आपको अपने जीवन के संतुलन पर विचार करने के लिए प्रेरित करेगा। आप दूसरों को समय, समझ और सहयोग तो दे रहे हैं, लेकिन खुद के लिए पर्याप्त स्थान नहीं छोड़ रहे।

कार्यक्षेत्र में किसी विषय पर स्पष्ट और सीधा उत्तर देना पड़ सकता है। केवल असहजता से बचने के लिए निर्णय टालना ठीक नहीं होगा। आर्थिक मामलों में खर्च सोच-समझकर करें। रिश्तों में एक ईमानदार बातचीत लंबे समय से चली आ रही उलझन को समाप्त कर सकती है। घर या कार्यस्थल की थोड़ी सफाई भी मानसिक स्पष्टता ला सकती है।

लकी नंबर: 11

लकी रंग: हल्का गुलाबी

लकी डे: शुक्रवार

वृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल (Scorpio Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह थोड़ा निजी और आत्मविश्लेषण से भरा रह सकता है। आप हर किसी को अपने विचार समझाने के मूड में नहीं रहेंगे, और इसमें कोई बुराई नहीं है।

कार्यस्थल पर किसी योजना को अभी अपने तक रखना बेहतर होगा। आर्थिक मामलों में दूसरों की सलाह पर आंख बंद करके भरोसा न करें। रिश्तों में किसी के व्यवहार में बदलाव महसूस हो सकता है, लेकिन निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले स्थिति को समझें। स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त नींद और मानसिक विश्राम जरूरी होगा। सप्ताहांत तक कोई महत्वपूर्ण सच्चाई आपके सामने आ सकती है।

लकी नंबर: 23

लकी रंग: वाइन रंग

लकी डे: शनिवार

धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल (Sagittarius Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह आप अपने जीवन की एकरसता को तोड़ना चाहेंगे। कहीं घूमने, कुछ नया सीखने या नई दिशा में कदम बढ़ाने की इच्छा प्रबल हो सकती है।

कार्यस्थल पर कोई बातचीत नई संभावना का द्वार खोल सकती है। आर्थिक मामलों में यात्रा और मनोरंजन पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए पहले बजट तय करें। रिश्तों में आपकी ईमानदारी सराहनीय है, लेकिन शब्दों में कोमलता जोड़ना जरूरी होगा। स्वास्थ्य के लिए शारीरिक गतिविधि और मानसिक संतुलन दोनों आवश्यक हैं।

लकी नंबर: 3

लकी रंग: नारंगी

लकी डे: गुरुवार

मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल (Capricorn Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह जिम्मेदारियों के साथ-साथ भविष्य को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने का अवसर भी लेकर आया है। कार्यक्षेत्र में किसी और की धीमी गति आपको परेशान कर सकती है, लेकिन हर काम अपने ऊपर लेने की आवश्यकता नहीं है।

आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी, लेकिन ऐसा कोई वादा न करें जो बाद में आपके बजट को प्रभावित करे। परिवार में लोग आपकी मदद मांग सकते हैं। व्यावहारिक सहायता के साथ भावनात्मक सहयोग भी दें। स्वास्थ्य के लिहाज से पीठ, घुटनों और नींद का विशेष ध्यान रखें।

लकी नंबर: 26

लकी रंग: चारकोल ग्रे

लकी डे: शनिवार

कुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aquarius Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह किसी नए विचार या नई कार्यप्रणाली की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर सकता है। जो समस्या अब तक कठिन लग रही थी, उसका समाधान अचानक सरल दिखाई दे सकता है।

कार्यक्षेत्र में तकनीक और टीमवर्क का लाभ मिलेगा। आर्थिक मामलों में छोटे-छोटे खर्च जुड़कर बड़ा रूप ले सकते हैं। रिश्तों में यदि आपको अकेले समय की आवश्यकता है, तो उसे स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करें। स्वास्थ्य के लिए स्क्रीन टाइम कम करना और पर्याप्त आराम लेना जरूरी होगा।

लकी नंबर: 4

लकी रंग: हल्का स्लेटी

लकी डे: बुधवार

मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल (Pisces Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह आपको यह समझने में मदद करेगा कि कौन-सी चीज़ें आपकी ऊर्जा को लगातार कम कर रही हैं। आपकी संवेदनशीलता आपकी खूबी है, लेकिन हर समय दूसरों के लिए उपलब्ध रहना जरूरी नहीं।

कार्यक्षेत्र में छोटी-छोटी बातों को लिखकर रखना लाभकारी रहेगा। आर्थिक मामलों में भावनात्मक खर्चों से बचें। रिश्तों में दूसरों का साथ देने के साथ-साथ अपनी जरूरतों को भी व्यक्त करें। स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त नींद, पानी और शांत दिनचर्या जरूरी होगी। सप्ताहांत तक कोई पुराना भावनात्मक पैटर्न स्पष्ट हो सकता है।

लकी नंबर: 7

लकी रंग: लैवेंडर

लकी डे: सोमवार

डिस्क्लेमर: इस लेख में दिया गया साप्ताहिक राशिफल टैरो कार्ड्स, एंजेलिक संदेशों और ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है। इसे किसी भी प्रकार की व्यावसायिक करियर गारंटी या वित्तीय निवेश सलाह के रूप में न लें। शेयर बाजार, संपत्ति की खरीद-बिक्री या बड़े करियर बदलाव जैसे निर्णय लेने से पहले कृपया संबंधित कानूनी और वित्तीय विशेषज्ञों से परामर्श अवश्य लें। इस जानकारी के आधार पर किए गए निवेश या निर्णयों से होने वाले लाभ-हानि के लिए जनसत्ता उत्तरदायी नहीं होगा।