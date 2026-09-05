Weekly Tarot Reading 7 To 13 September 2026 (साप्ताहिक टैरो राशिफल 7 से 13 सितंबर 2026): टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह मानसिक शांति, अनुभव से मिली सीख, संतुलन, पारिवारिक सुरक्षा, दृढ़ संकल्प, आत्मचिंतन, इच्छाओं की पूर्ति, दूसरा अवसर, नई संभावनाओं, उत्सव, सावधानी से निर्णय लेने और प्रेम की ऊर्जा लेकर आया है। इस सप्ताह कई राशि के जातकों जीवन में लंबे समय से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो सकती है। इसके साथ ही आप अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से सफलता की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। टैरो मेंटर व आध्यात्मिक हीलर डॉ. मधु कोटिया से जानें मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि का साप्ताहिक टैरो राशिफल…

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aries Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह आपकी दृढ़ इच्छाशक्ति आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आत्मविश्वास के साथ आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं। सप्ताह के मध्य में ऊर्जा उच्च स्तर पर रहेगी, जिससे साहसी फैसले लेना आसान होगा। हालांकि, उत्साह के साथ धैर्य भी ज़रूरी है। भावनात्मक क्षणों में संतुलन बनाए रखें। सफलता जल्दबाज़ी में नहीं, बल्कि रणनीति में है।

रिश्तों में हर समस्या का समाधान तुरंत निकालने की कोशिश न करें। इस सप्ताह सामने वाले की बात ध्यान से सुनना किसी भी सलाह देने से ज्यादा असरदार साबित होगा। यदि पिछले कुछ समय से मानसिक या भावनात्मक रूप से थकान महसूस कर रहे हैं, तो अपने लिए समय निकालें। ऐसी गतिविधियों में शामिल हों जो आपके मन को सुकून दें।

सप्ताह के अंत तक आपको अपने भविष्य की दिशा पहले से अधिक स्पष्ट नजर आएगी। दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें।

शुभ अंक: 10 | शुभ रंग: कोरल | शुभ दिन: शुक्रवार

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Taurus Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह निर्णय सोच-समझकर और तार्किक तरीके से लें। ईमानदारी और स्पष्टता आपके लिए मार्गदर्शक होनी चाहिए। दूसरों के दृष्टिकोण को भी समझने का प्रयास करें, इससे नई दिशा मिल सकती है। सप्ताह के अंत में पारिवारिक मामलों में थोड़े तनाव की संभावना है। संवाद में कोमलता बनाए रखें। आर्थिक मामलों में स्पष्टता आएगी।

अपनों के साथ समय बिताने या घर में छोटे-मोटे बदलाव करने से मानसिक शांति मिलेगी। भावनात्मक रूप से यह समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति आपकी तरह प्रतिक्रिया नहीं देगा। लोगों से अपेक्षाएं कम रखें।

शुभ अंक: 5 | शुभ रंग: एम्बर | शुभ दिन: रविवार

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल ( Gemini Weekly Tarot Card Readings)

आपकी संवाद कला और बुद्धिमत्ता इस सप्ताह सबको प्रभावित करेगी। आपकी करिश्माई मौजूदगी और आकर्षण सबका ध्यान खींचेंगे। रचनात्मकता के साथ-साथ अनुशासन भी ज़रूरी होगा। आप जो भी कल्पना करते हैं, उसे साकार करने की क्षमता रखते हैं। बस ठोस योजना और इरादों के साथ आगे बढ़ें।

शुभ अंक: 11 | शुभ रंग: टील | शुभ दिन: मंगलवार

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल (Cancer Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह भावनात्मक संबंधों और साझा ख़ुशियों पर ध्यान दें। शुरुआत में थोड़ी संवेदनशीलता रह सकती है, लेकिन खुद को अकेला न करें। रिश्तों से जुड़ी ऊर्जा आपको भावनात्मक रूप से ठीक करने में मदद करेगी। जैसे-जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, आत्म-संदेह को छोड़ें और नए अनुभवों को खुले दिल से अपनाएं।

किसी छोटे भाई-बहन, मित्र या कम उम्र के व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। आर्थिक मामलों में भावनाओं के बजाय व्यावहारिक सोच अपनाएं।

यदि लंबे समय से कुछ नया सीखने की इच्छा थी, तो यह शुरुआत करने का सबसे अच्छा समय है। सप्ताह के अंत तक आपका आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत होगा और एक छोटा-सा निर्णय भविष्य में बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है।

शुभ अंक: 8 | शुभ रंग: ऑलिव | शुभ दिन: शनिवार

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल (Leo Weekly Tarot Card Readings)

यह सप्ताह आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आया है। अपनी भीतरी ताकत और सौम्यता को अपनाएं। आपकी वाणी में प्रभाव है, इसलिए दिल से बोलें। भावनात्मक स्पष्टता बढ़ेगी, जिससे नए इरादे तय करने का अच्छा समय है। हालांकि, लोगों से मिलते समय अपनी ऊर्जा की रक्षा करें।

अतीत का कोई व्यक्ति दोबारा संपर्क कर सकता है। यह मुलाकात किसी पुराने अध्याय का अंत भी हो सकती है और नई शुरुआत भी। अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करें, क्योंकि इस सप्ताह आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति बेहद मजबूत रहेगी।

जितना अधिक आप अपनी भावनाओं का सम्मान करेंगे, उतना ही मन हल्का और शांत महसूस होगा।

शुभ अंक: 3 | शुभ रंग: मारून | शुभ दिन: गुरुवार

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल (Virgo Weekly Tarot Card Readings)

आपकी मेहनत अब रंग लाने लगी है। जो काम कभी बोझ लगता था, अब आपकी विशेषज्ञता बन गया है। हालांकि, खुद को ज़्यादा काम में डुबोने से बचें। संतुलन बनाए रखें। आत्मविश्वास के साथ अपने हुनर को सामने लाने का समय है। लगातार अभ्यास से ही सफलता मिलती है, इस बात को याद रखें।

स्वास्थ्य में सुधार के लिए अपनी दिनचर्या को नियमित बनाना जरूरी होगा। सही समय पर भोजन, पर्याप्त आराम और नियमित व्यायाम आपको पहले से अधिक ऊर्जावान बनाएंगे।

आर्थिक मामलों में सोच-समझकर बनाई गई योजना आपको स्थिरता और लाभ दिला सकती है। कागजी काम, दस्तावेज या किसी महत्वपूर्ण सूचना से जुड़ी सुखद खबर भी मिल सकती है।

सप्ताह के अंत तक आपको महसूस होगा कि हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश छोड़ने से जीवन पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है।

शुभ अंक: 7 | शुभ रंग: लैवेंडर | शुभ दिन: सोमवार

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल (Libra Weekly Tarot Card Readings)

सप्ताहभर संतुलन और निष्पक्षता बनाए रखना ज़रूरी रहेगा, खासकर रिश्तों और फैसलों में। अपने मूल्यों के अनुसार चलें और गहरे, सच्चे संवाद पर ध्यान दें। अधिक सोच-विचार से बचें और सहजता से निर्णय लें। आपकी अंतर्दृष्टि इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी।

इस सप्ताह अचानक किसी कार्यक्रम, पार्टी या सामाजिक आयोजन में शामिल होने का मौका मिल सकता है। यहां किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो भविष्य में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। रचनात्मक गतिविधियां और शौक तनाव कम करने में मदद करेंगे।

सप्ताहांत स्वयं पर ध्यान देने, आराम करने और अपनी छोटी-छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए उपयुक्त रहेगा।

शुभ अंक: 12 | शुभ रंग: फ्यूशिया | शुभ दिन: शुक्रवार

वृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल (Scorpio Weekly Tarot Card Readings)

परिवर्तन को अपनाएं, क्योंकि हर अंत एक नए आरंभ का संकेत देता है। सप्ताह के मध्य में भावनाएं तीव्र हो सकती हैं—इन्हें रचनात्मकता या ध्यान में बदलें। करियर में कुछ नए लक्ष्य सामने आ सकते हैं। खुलकर संवाद करें, यह रिश्तों में गहराई लाएगा। पुराने बोझ छोड़कर नए अध्याय में प्रवेश करें।

प्रेम संबंधों में मन की बात खुलकर कहना जरूरी होगा। बिना कुछ कहे यह उम्मीद न रखें कि सामने वाला आपकी हर भावना समझ जाएगा। ईमानदार बातचीत रिश्ते को नई मजबूती देगी।

यदि इस सप्ताह छोटी यात्रा का अवसर मिले, तो उसे टालें नहीं। यह यात्रा आपके लिए नई सोच और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ सकती है। किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज या जानकारी की पुष्टि जरूर करें।

सप्ताह के अंत तक आप खुद को पहले से अधिक हल्का, समझदार और आने वाले अवसरों के लिए तैयार महसूस करेंगे।

शुभ अंक: 4 | शुभ रंग: पीच | शुभ दिन: बुधवार

धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल (Sagittarius Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह प्रेरणा की एक नई लहर आपको अपने जुनून और रचनात्मकता की ओर ले जाएगी। नये प्रोजेक्ट शुरू करने का अच्छा समय है। आपकी संवाद क्षमता आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन ज़मीन पर टिके रहना भी ज़रूरी है। जोश के साथ होश भी रखें।

प्रेम संबंधों में जल्दबाजी के बजाय एक-दूसरे को समय देना जरूरी होगा। गहरी और सच्ची बातचीत रिश्ते को मजबूत बनाएगी। यदि पिछले कुछ समय से किसी काम को शुरू करने का उत्साह नहीं मिल रहा था, तो इस सप्ताह प्रेरणा अपने आप मिलेगी। याद रखें, शुरुआत करने से ही रास्ते खुलते हैं।

इस समय शुरू की गई कोई अच्छी आदत लंबे समय तक आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। सप्ताहांत हंसी-मजाक, दोस्तों के साथ समय बिताने और प्रकृति के बीच कुछ पल बिताने के लिए बेहद शुभ रहेगा।

शुभ अंक: 1 | शुभ रंग: टरक्वॉइज़ | शुभ दिन: रविवार

मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल (Capricorn Weekly Tarot Card Readings)

सुरक्षा की भावना इस सप्ताह आपके मन में बनी रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नियंत्रण की प्रवृत्ति आपको रोक सकती है। रिश्तों में भरोसे का निर्माण ज़रूरी है। जीवन में छोटे-छोटे बदलाव आपको तरक्की की ओर ले जाएंगे। लचीलापन अपनाएं—यही सच्ची स्थिरता की कुंजी है।

कार्यक्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण बातचीत नई जिम्मेदारी, प्रमोशन या सम्मान का रास्ता खोल सकती है। अपने अनुभव और मेहनत पर भरोसा रखें। आर्थिक मामलों में भावनाओं में बहकर खर्च करने के बजाय व्यावहारिक निवेश और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देना बेहतर रहेगा।

परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां कुछ समय के लिए बढ़ सकती हैं। ऐसे में आपका संतुलित व्यवहार पूरे परिवार के लिए सहारा बनेगा। अपने छोटे-छोटे लक्ष्यों और उपलब्धियों का भी जश्न मनाना सीखें। केवल अंतिम सफलता का इंतजार करना जरूरी नहीं है।

यदि आप परिस्थितियों के अनुसार थोड़ा लचीलापन बनाए रखेंगे, तो उम्मीद से कहीं अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आपकी लगातार की गई मेहनत भविष्य की मजबूत नींव तैयार कर रही है।

शुभ अंक: 15 | शुभ रंग: बरगंडी | शुभ दिन: मंगलवार

कुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aquarius Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह रिश्ते और भावनात्मक जुड़ाव प्राथमिकता लेंगे। चाहे प्यार हो, दोस्ती या काम, दिल से जुड़ने की कोशिश करें। सच्चे संवाद को अपनाएं और अहं को किनारे रखें। गहराई से जुड़े रिश्ते ही इस सप्ताह आपको भावनात्मक उपचार देंगे।

आर्थिक मामलों में समूह से जुड़े खर्चों या साझेदारी में पैसा लगाने से पहले सभी पहलुओं पर अच्छी तरह विचार करें। सप्ताह के दौरान कोई अप्रत्याशित संदेश, कॉल या निमंत्रण नई संभावनाओं का द्वार खोल सकता है।

मानसिक शांति के लिए प्रकृति के बीच समय बिताना आपके लिए बेहद लाभदायक रहेगा। सप्ताहांत तक आपको महसूस होगा कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी अलग सोच है। इसे किसी के सामने साबित करने की जरूरत नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ अपनाने की जरूरत है।

शुभ अंक: 20 | शुभ रंग: मस्टर्ड | शुभ दिन: बुधवार

मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल (Pisces Weekly Tarot Card Readings)

आशा और पुनर्जागरण की भावना इस सप्ताह आपको मार्गदर्शन देगी। शुरुआत में खुद से जुड़ने के लिए समय निकालें। पारिवारिक रिश्तों में हल्कापन और सुकून लाएं। तनावपूर्ण संबंधों में भी शांति को प्राथमिकता दें। आपकी आंतरिक शांति सबसे महत्वपूर्ण है—इसे संरक्षित रखें।

आर्थिक मामलों में उन बातों की चिंता करने से बचें जो अभी हुई ही नहीं हैं। डर के बजाय सही योजना बनाना आपको ज्यादा लाभ देगा। इस सप्ताह कोई व्यक्ति आपकी मदद या दयालु स्वभाव के लिए आभार व्यक्त कर सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा।

याद रखें, आराम करना भी उतना ही जरूरी है जितना लगातार काम करना। अपने शरीर और मन को पर्याप्त विश्राम दें। सप्ताह के अंत तक आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और अपने जीवन की दिशा को लेकर विश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत महसूस होगा।

शुभ अंक: 18 | शुभ रंग: एक्वा | शुभ दिन: शनिवार

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।