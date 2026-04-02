Weekly Tarot Horoscope 6 To 12 April 2026 (साप्ताहिक टैरो राशिफल 6 से 12 अप्रैल 2026): अप्रैल माह का दूसरा सप्ताह 12 राशियों के जीवन में काफी प्रभाव दिखने वाला है। इस सप्ताह ग्रहों की स्थितियों की बात करें, तो मीन राशि में मंगल, शनि और सूर्य विराजमान है, जिससे त्रिग्रही और मंगल आदित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही सप्ताह के अंत में यानी 11 अप्रैल को बुध भी मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे बुधादित्य से लेकर चतुर्ग्रही राजयोग का निर्माण होगा। सप्ताह के आरंभ में बुध कुंभ राशि में राहु के साथ विराजमान रहेंगे।

शुक्र मेष राशि में, केतु सिंह राशि और गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह कुछ राशि के जातकों के बिगड़े काम पूरे हो सकते हैें। जीवन में सुख-शांति की तेजी से वृद्धि होने के संकेत दिख रहे हैं। टैरो मेंटर डॉ. मधु कोटिया से जानें मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि का साप्ताहिक टैरो राशिफल…

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aries Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह आपको बार-बार लगेगा कि अगर आपने कमान हाथ में नहीं ली, तो चीजें बिखर सकती हैं। यह भावना पूरी तरह गलत भी नहीं है, लेकिन हर जिम्मेदारी अपने सिर पर लेना समझदारी नहीं होगी। इस हफ्ते एक मुख्य लक्ष्य तय करें और उसी पर टिके रहें। कामकाज में अचानक आए कुछ काम सचमुच जरूरी होंगे, जबकि कुछ केवल दूसरों की घबराहट का नतीजा होंगे। प्रतिक्रिया देने से पहले यह साफ कर लें कि असली डेडलाइन क्या है और नतीजा किस बात का चाहिए। आर्थिक मामलों में छोटी-छोटी फिजूल खर्चियां बढ़ सकती हैं, खासकर तब जब आप थके हों या चिड़चिड़े हों। रिश्तों में साफ बात करना ठीक है, मगर लहजा थोड़ा नरम रखें। सप्ताहांत तक एक जरूरी काम पूरा कर लेने की संतुष्टि मिलेगी।

एंजल मैसेज: शांत मन से नेतृत्व करें, हर आग बुझाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है।

लकी नंबर: 14

लकी कलर: डीप कोरल

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Taurus Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह आपके लिए दबाव कम करने का संदेश लेकर आया है। पिछले कुछ समय से आप बहुत कुछ चुपचाप संभालते आ रहे हैं और लोग उसे सामान्य मानने लगे हैं। अब समय है कि एक अनावश्यक बोझ खुद से अलग करें। इस पर लंबी सफाई देने की जरूरत नहीं है। काम के मोर्चे पर सप्ताह अच्छा रहेगा, बशर्ते आप अपनी दिनचर्या स्थिर रखें और हर चीज एक साथ सुधारने की कोशिश न करें। कोई लंबित काम जो कई दिनों से टल रहा है, उसे निपटा देना राहत देगा। पैसों की स्थिति संभली हुई है, पर उकताहट या भावनात्मक खालीपन में की गई छोटी-छोटी खरीदारी जेब ढीली कर सकती है। प्रेम संबंधों में बड़े वादों से ज्यादा नियमितता काम आएगी। शरीर को भी ग्राउंडिंग चाहिए। सादा खाना, साफ जगह और समय पर नींद। सप्ताहांत तक मन हल्का रहेगा।

एंजल मैसेज: अपनी शांति और अपने शरीर की रक्षा कीजिए, वही इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी ताकत हैं।

लकी नंबर: 6

लकी कलर: ऑलिव ब्रॉन्ज

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल (Gemini Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह दिमाग बहुत व्यस्त रह सकता है। बातचीत अधिक होगी, विचार बहुत आएंगे और अधूरे काम भी ध्यान खींचेंगे। व्यस्तता तो रहेगी, लेकिन संतोष कम मिल सकता है। इसलिए इस हफ्ते एक मुख्य काम चुनिए और उसे रोज थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ाइए। कार्यक्षेत्र में संवाद बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जो बात आप मानकर चल रहे हैं कि सामने वाला समझ गया होगा, उसे दोबारा स्पष्ट करना बेहतर होगा। समय-सीमा और अपेक्षाएं साफ रखें। आर्थिक पक्ष में छोटी-छोटी ऑनलाइन खरीदारी, सुविधा के नाम पर खर्च और बेकार सब्सक्रिप्शन जेब पर असर डाल सकते हैं। रिश्तों में बातों का मतलब निकालने के बजाय सीधे पूछना बेहतर रहेगा। रात में ज्यादा स्क्रीन टाइम नींद और मानसिक शांति दोनों बिगाड़ सकता है। सप्ताह के अंत तक एक लंबित काम पूरी तरह खत्म कर देना आपको बहुत राहत देगा।

एंजल मैसेज: आपका मन शक्तिशाली है, बस उसे दिशा चाहिए। अधूरापन खत्म कीजिए, शांति अपने आप आएगी।

लकी नंबर: 11

लकी कलर: लाइम ज़ेस्ट

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल (Cancer Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह आप दूसरों की भावनाएं, कमरे का माहौल और अनकही बेचैनी तक महसूस कर लेंगे। आपकी संवेदनशीलता इस समय बहुत तेज है, लेकिन इसे अपना बोझ मत बनने दीजिए। शुरुआत में ही एक सीमा तय करें। हर कॉल उठाना जरूरी नहीं, हर संदेश का तुरंत जवाब देना भी जरूरी नहीं। काम में फायदा तब होगा जब आप एक जैसे कामों को एक साथ निपटाएं। पैसों के मामले में थकान या मन खराब होने पर की गई खरीदारी से बचें। अगर खुद को कुछ देना है, तो सोच-समझकर दें और उसका आनंद लें। रिश्तों में इशारों से काम नहीं चलेगा; अगर दिलासा चाहिए, तो साफ कहिए। घर का माहौल इस हफ्ते आपके मूड पर गहरा असर डालेगा। थोड़ा-सा व्यवस्थित वातावरण भी मन शांत कर देगा। सप्ताहांत तक आप हल्का महसूस करेंगे।

एंजल मैसेज: खुद को कोमलता से चुनिए, जो बोझ आपका नहीं है उसे उठाना बंद कीजिए।

लकी नंबर: 2

लकी कलर: मून पर्ल

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल (Leo Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह लोग आपको नोटिस करेंगे, चाहे आप खास कोशिश करें या नहीं। इससे आपको हर समय परफेक्ट बने रहने का दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। इस हफ्ते आपका आत्मविश्वास तब बढ़ेगा जब आप किसी एक काम को अच्छे से पूरा करेंगे। कार्यक्षेत्र में अपनी बात साफ रखें और फिर अपने काम को बोलने दें। आर्थिक मामलों में दिखावे के लिए खर्च करने से बचना बेहतर रहेगा। जहां मूल्य और आराम मिले, वहीं पैसा लगाइए। प्रेम संबंधों में बड़े नाटक की नहीं, बल्कि ध्यान और मौजूदगी की जरूरत है। छोटा-सा हालचाल पूछना, समय देना और बिना फोन के साथ बैठना ज्यादा असर करेगा। सामाजिक हलचल से थकान हो तो थोड़ी दूरी बना लेना ठीक रहेगा। सप्ताहांत तक आप तभी मजबूत महसूस करेंगे जब खुद को साबित करने के बजाय स्थिर रहना चुनेंगे।

एंजल मैसेज: शांत आत्मविश्वास ही आपका असली आकर्षण है, हर समय प्रदर्शन करना जरूरी नहीं।

लकी नंबर: 1

लकी कलर: एंटीक गोल्ड

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल (Virgo Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह आपका मन हर बात को दोबारा सोचने, फिर से व्यवस्थित करने और सुधारते रहने में उलझ सकता है। योजना, समय, बातचीत। हर चीज को लेकर दिमाग ज्यादा सक्रिय रहेगा। लेकिन इस समय नियंत्रण नहीं, शांति ज्यादा जरूरी है। कार्यक्षेत्र में पुराने खुले काम पूरे करने पर ध्यान दें, हर काम को बार-बार बेहतर बनाने की कोशिश आपको थका सकती है। इस सप्ताह “परफेक्ट” से ज्यादा “पूरा” होना अहम है। आर्थिक मामलों में खर्च पर नजर रखना आपको सुरक्षा का एहसास देगा। कुछ दिनों तक हिसाब लिखना फायदेमंद रहेगा। रिश्तों में सही बात कहना जरूरी है, लेकिन नरमी के साथ। आपका संदेश तभी असर करेगा जब उसमें कोमलता भी हो। इस हफ्ते छोटी-छोटी सरल आदतें समय पर काम, सीमित सूची, कम अव्यवस्था। आपको मानसिक राहत देंगी। सप्ताह के अंत तक आप हल्का महसूस करेंगे।

एंजल मैसेज: जीवन को सरल बनाइए, हर चीज को परफेक्ट करना जरूरी नहीं है।

लकी नंबर: 23

लकी कलर: क्रीम सैंड

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल (Libra Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह आपको दिखाएगा कि शांति बनाए रखने के लिए आप कहां-कहां चुप रहते आए हैं। अब वही चुप्पी भीतर खीझ या दूरी के रूप में बाहर आ सकती है। इसलिए इस हफ्ते विनम्र लेकिन साफ संवाद जरूरी रहेगा। अगर कोई व्यक्ति आधा-अधूरा वादा कर रहा है, तो उससे सीधे और व्यावहारिक सवाल पूछिए कब, कैसे और किसकी जिम्मेदारी क्या है। आर्थिक मामलों में स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन भावनात्मक राहत के लिए खरीदारी करने की आदत से बचना होगा। प्रेम संबंधों में संकेत देकर सामने वाले से सब समझ लेने की उम्मीद मत रखिए। जो कहना है, सलीके से कहिए। इस सप्ताह आपका निजी स्थान, कमरा या घर का कोई कोना आपके मूड पर असर डालेगा। थोड़ा-सा बदलाव नई चादर, साफ कोना, बेहतर रोशनी भी मन को हल्का कर देगा। सप्ताहांत तक स्पष्टता बढ़ेगी।

एंजल मैसेज: विनम्र चुप्पी से ज्यादा जरूरी है ईमानदार संवाद। खुद को अनसुना मत कीजिए।

लकी नंबर: 31

लकी कलर: सॉफ्ट रोज़

वृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल (Scorpio Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह आप बहुत कुछ बिना बोले समझ जाएंगे। माहौल में बदलाव, लोगों की छिपी भावनाएं और जो बातें कही नहीं जा रहीं, वे भी आपको महसूस होंगी। यही आपकी शक्ति है, लेकिन इस हफ्ते परीक्षा आपके धैर्य की होगी। जो महसूस हो, उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले उसे परखें। कार्यक्षेत्र में अपनी अगली चाल सबको बताना जरूरी नहीं है। चुपचाप काम कीजिए और परिणाम आने दीजिए। रिश्तों में गहराई मिल सकती है, मगर नियंत्रण की इच्छा सब बिगाड़ सकती है। अपनी बात कहिए, फिर सामने वाले को भी जगह दीजिए। मानसिक और शारीरिक स्तर पर इस समय आपको क्लीन-अप की जरूरत है। लंबा स्नान, नमक वाला पानी, धीमी सांसें और सोने से पहले थोड़ी शांति। ज्यादा शोर या भीड़ जल्दी थका सकती है। सप्ताहांत तक आपका फोकस आपको मजबूत बनाएगा।

एंजल मैसेज: अपनी शक्ति का उपयोग संयम के साथ करें, हर सच तुरंत बोलना जरूरी नहीं होता।

लकी नंबर: 14

लकी कलर: डार्क मेरलॉट

धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल (Sagittarius Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह आपके लिए भागदौड़ भरा रह सकता है। ऊर्जा इतनी होगी कि एक साथ कई दिशाओं में जाने का मन करेगा, लेकिन यही बिखराव भी ला सकती है। बेहतर होगा कि इस हफ्ते केवल दो प्राथमिकताएं तय करें और बाकी चीजों को वैकल्पिक मानें। कार्यक्षेत्र में अवसर लोगों के जरिए आएंगे, लेकिन वे तभी आगे बढ़ेंगे जब आपकी प्रतिक्रिया स्पष्ट होगी। प्रेम संबंधों में आकर्षण बना रहेगा, मगर केवल उत्साह को स्थिरता समझने की भूल न करें। इस सप्ताह एक छोटा-सा वादा निभाना आपके रिश्ते को अधिक मजबूती देगा। मूड अच्छा करने के लिए थोड़ा-सा दृश्य परिवर्तन बहुत असर करेगा नई जगह चाय, अलग रास्ता, छोटी ड्राइव या सैर। बस यह ध्यान रहे कि अच्छा महसूस करके खुद को ओवरबुक न कर लें। सप्ताहांत तक कोई काम पूरा होने से संतोष मिलेगा।

एंजल मैसेज: आज़ादी अच्छी है, लेकिन उसे दिशा मिल जाए तो जीवन और आसान हो जाता है।

लकी नंबर: 27

लकी कलर: इंक इंडिगो

मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल (Capricorn Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह आपको स्थिरता बनाने के लिए कह रहा है, बोझ बढ़ाने के लिए नहीं। आपके भीतर सब कुछ नियंत्रित कर लेने की प्रवृत्ति जाग सकती है, क्योंकि आपको लग सकता है कि दूसरों से काम सही नहीं होगा। लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा अपने ऊपर लेंगे, तो भीतर नाराजगी बढ़ेगी। इसलिए एक ऐसी जिम्मेदारी पहचानिए जो असल में आपकी नहीं है, और उसे वापस सौंप दीजिए। कामकाज में व्यस्त दिखने वाले कामों से ज्यादा उन कामों पर ध्यान दें जो वास्तविक परिणाम दें। आर्थिक पक्ष में यह सप्ताह सफाई और व्यवस्था का है बकाया भुगतान, सब्सक्रिप्शन, बजट या रिकॉर्ड देख लीजिए। शरीर को भी इस समय देखभाल चाहिए। गर्म भोजन, जोड़ों के लिए हल्की मूवमेंट और पूरी नींद। लगातार थकान के बावजूद खुद को धकेलना नुकसान दे सकता है। सप्ताहांत तक सुकून मिलेगा।

एंजल मैसेज: टिकाऊ सफलता शांत और नियमित फैसलों से बनती है, चुपचाप टूटते रहने से नहीं।

लकी नंबर: 35

लकी कलर: आयरन ग्रे

कुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aquarius Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह विचारों से भरा रहेगा। दिमाग में नई योजनाएं, नए आइडिया और नए तरीके लगातार आते रहेंगे। समस्या यह नहीं होगी कि सोच कम है, बल्कि यह होगी कि जमीन पर क्या उतारा जा रहा है। इसलिए इस हफ्ते एक आइडिया चुनिए और उसे वास्तविक रूप दीजिए। कार्यक्षेत्र में अपनी बात सरल और साफ रखें। हर बार पूरी सोच समझाना जरूरी नहीं, सिर्फ अगला कदम स्पष्ट होना चाहिए। आर्थिक पक्ष तब सुधरेगा जब आप अपनी प्रतिभा या सेवा को ज्यादा व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करेंगे। प्रेम संबंधों में आपको सामान्य से ज्यादा स्पेस की जरूरत महसूस हो सकती है, लेकिन बिना बताए दूरी बनाने के बजाय साफ कहिए कि आपको थोड़ा समय चाहिए। शरीर और नर्वस सिस्टम को भी आराम चाहिए कम स्क्रीन टाइम, ज्यादा पानी और बीच-बीच में हल्की मूवमेंट। सप्ताह के अंत तक एक ठोस प्रगति आपको सुकून देगी।

एंजल मैसेज: परफेक्ट समय का इंतजार छोड़िए, शुरुआत ही इस समय आपका सबसे बड़ा उत्तर है।

लकी नंबर: 27

लकी कलर: ओशन टील

मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल (Pisces Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह आपको कोमल रहने के लिए कहता है, लेकिन इस तरह नहीं कि आप दूसरों की भावनाओं में खुद को खो दें। इस समय आपके लिए सबसे जरूरी है नरमी के साथ स्पष्टता। अगर कोई बात आपको आधी-अधूरी लगे, तो उसे फिलहाल ‘नहीं’ मानना बेहतर होगा। इससे आप अनावश्यक भावनात्मक थकान से बचेंगे। कार्यक्षेत्र में चीजें बेहतर चलेंगी अगर आप सब कुछ लिखकर रखें। कौन क्या कर रहा है, कब तक करना है, और अगला कदम क्या है। पैसों के मामले में खुद को खुश करने के लिए बार-बार छोटी खरीदारी करना नुकसान दे सकता है। अगर कुछ लेना है, तो सोच-समझकर लें और उसका आनंद लें। प्रेम में आपको आश्वासन चाहिए होगा, लेकिन वह चुप रहकर नहीं मिलेगा। साफ-साफ कहिए। सप्ताह के अंत तक आराम को प्राथमिकता देने से मन और शरीर दोनों हल्के महसूस करेंगे।

एंजल मैसेज: अब समय है स्पष्टता चुनने का, आराम चुनने का और जल्दबाजी में लिए फैसलों को छोड़ने का।

लकी नंबर: 14

लकी कलर: मिस्टी ब्लू

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।