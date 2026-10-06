Weekly Tarot Horoscope (साप्ताहिक टैरो राशिफल ): अक्टूबर माह का दूसरा सप्ताह आरंभ हो चुका है। इस सप्ताह के टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कुछ राशियों के कुछ खास लोगों से मुलाकात हो सकती हैं। आप लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। इसके अलावा नौकरीपेशा जातकों के लिए ये सप्ताह खास हो सकता है। लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ-साथ धन-धान्य की बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं। हालांकि, कुछ राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। कोई भी फैसला थोड़ा सोच-समझकर लें। टैरो गुरु मधु कोटिया से जानिए मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल…

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aries Weekly Tarot Card Readings)

यह सप्ताह आपसे कह रहा है कि थोड़ी रफ्तार धीमी करके अपने मन की आवाज सुनें। जिस बातचीत को आप लंबे समय से टाल रहे थे, वह इस सप्ताह हो सकती है। इससे किसी बड़े विवाद के बजाय आपको राहत मिलने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में आपकी पहल करने की क्षमता और काम के प्रति आपका उत्साह लोगों का ध्यान खींचेगा, लेकिन दूसरों के अधूरे कामों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने से बचें। आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी, हालांकि बिना सोचे-समझे की गई खरीदारी आपके बजट को बिगाड़ सकती है। प्रेम संबंधों में साफगोई और ईमानदारी से नजदीकियां बढ़ेंगी। अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है, जो उनके अब तक के पसंदीदा स्वभाव से बिल्कुल अलग हो। सप्ताह के बीच में आपको यह समझने का मौका मिलेगा कि अपनी ऊर्जा कहां लगाना सबसे जरूरी है। सप्ताहांत पर अपनी पसंद का कोई काम करें और खुद को थोड़ा समय दें। याद रखें, आत्मविश्वास दूसरों के सामने खुद को साबित करने से नहीं, बल्कि खुद पर भरोसा रखने से बढ़ता है।

शुभ अंक: 9

शुभ रंग: गहरा लाल

शुभ दिन: मंगलवार

एंजेल संदेश: आपका साहस आपको उस जीवन की ओर ले जा रहा है, जिसे पाने के लिए आप तैयार हैं।

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Taurus Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह आपके जीवन में शांति और स्थिरता का माहौल बना रह सकता है। पिछले कुछ समय से जिस बात को लेकर असमंजस था, उससे जुड़ी स्थिति अब धीरे-धीरे स्पष्ट होने लगेगी। खासतौर पर कामकाज, आर्थिक मामलों या किसी निजी जिम्मेदारी को लेकर आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई दे सकता है। तुरंत परिणाम पाने की जल्दबाजी करने के बजाय छोटे-छोटे और व्यावहारिक कदम उठाएं। परिवार का कोई सदस्य या करीबी मित्र आपसे सलाह मांग सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि उसके फैसलों की पूरी जिम्मेदारी आपकी नहीं है। रिश्तों में दिखावे या बड़े वादों से ज्यादा भावनात्मक सुरक्षा और भरोसा मायने रखेगा। प्रेम संबंध में रहने वाले लोग भविष्य की योजनाओं को लेकर अपने साथी से कोई महत्वपूर्ण बातचीत कर सकते हैं। अविवाहित लोगों के जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति दिलचस्पी दिखा सकता है, जिसका व्यवहार लगातार भरोसा बढ़ा रहा हो। दूसरों की सफलता से अपनी तुलना न करें। सप्ताहांत तक आपको एहसास हो सकता है कि जिस काम में देरी हो रही थी, वह दरअसल बेहतर तैयारी का हिस्सा था। धीरे-धीरे आगे बढ़ना भी प्रगति का ही एक तरीका है।

शुभ अंक: 6

शुभ रंग: पन्ना हरा

शुभ दिन: शुक्रवार

एंजेल संदेश: जो चीज आपके जीवन में लंबे समय तक टिकने वाली है, उसे जल्दबाजी में पाने की जरूरत नहीं।

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल ( Gemini Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह आपका सामाजिक दायरा काफी सक्रिय रह सकता है। नए लोगों से मुलाकात, बातचीत और विचारों का आदान-प्रदान आपके लिए नए रास्ते खोल सकता है। किसी सामान्य बातचीत के दौरान कामकाज से जुड़ा कोई नया अवसर या साझेदारी का प्रस्ताव मिल सकता है। हालांकि, उत्साह में आकर किसी भी काम के लिए तुरंत हां कहने से बचें। पहले अपनी व्यस्तता और समय का ध्यान जरूर रखें। आर्थिक मामलों में अपनी सदस्यता शुल्क, बकाया भुगतान और हर महीने होने वाले छोटे खर्चों पर नजर डालें। प्रेम संबंधों में बातचीत की अहम भूमिका रहेगी। कोई व्यक्ति आखिरकार अपनी भावनाएं आपके सामने रख सकता है या आप खुद किसी रिश्ते को लेकर चल रही उलझन खत्म करने का फैसला कर सकते हैं। अविवाहित लोगों को एक से अधिक लोगों की ओर से दिलचस्पी मिल सकती है, ऐसे में सोच-समझकर आगे बढ़ना जरूरी होगा। कुछ समय के लिए अपने रोजमर्रा के माहौल से बाहर निकलना भी आपके विचारों को नई दिशा दे सकता है। रविवार तक कोई ऐसा विचार, जो शुरुआत में मामूली लगा था, आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। उसे लिखकर जरूर रखें।

शुभ अंक: 3

शुभ रंग: फिरोजी

शुभ दिन: बुधवार

एंजेल संदेश: आपके शब्दों में ताकत है। डर के बजाय स्पष्टता के साथ अपनी बात रखें।

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल (Cancer Weekly Tarot Card Readings)

यह सप्ताह आपको अपनी भावनाओं और मन की शांति का ध्यान रखने की सलाह दे रहा है। आप पहले से ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे कि कौन-से रिश्ते आपको खुशी और सुकून देते हैं और किन लोगों के साथ रहने से आप मानसिक रूप से थक जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप दूसरों से दूरी बना लें, बल्कि अपनी भावनात्मक सीमाओं को समझना जरूरी है। कार्यक्षेत्र में किसी की आलोचना या बदलती अपेक्षाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्य से काम लें। कोई ऐसी बात जो शुरुआत में आपको निजी तौर पर परेशान कर सकती है, उसका समाधान अपनी सीमाएं स्पष्ट करने से निकल सकता है। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और आप किसी ऐसे जरूरी काम को व्यवस्थित कर सकते हैं, जिसे लंबे समय से टाल रहे थे। प्रेम संबंधों में अपनी भावनाएं खुलकर जाहिर करने से रिश्ते में गहराई आएगी। अविवाहित लोगों की दिलचस्पी किसी ऐसे व्यक्ति में बढ़ सकती है, जिसके साथ उन्हें सहजता और अपनापन महसूस हो। सप्ताह के बीच में आराम और आत्मचिंतन के लिए समय निकालें। जब मन पर बहुत ज्यादा बोझ नहीं होता, तब भीतर की आवाज को समझना आसान हो जाता है। सप्ताहांत परिवार, घर और भावनात्मक सुकून के लिए अच्छा रहेगा।

शुभ अंक: 2

शुभ रंग: मोती जैसा सफेद

शुभ दिन: सोमवार

एंजेल संदेश: आपको अपनी शांति चुनने का पूरा अधिकार है। इसके लिए हर किसी को सफाई देना जरूरी नहीं।

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल (Leo Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह आपके आत्मविश्वास में एक नया बदलाव देखने को मिल सकता है। यह बदलाव केवल लोगों का ध्यान पाने से नहीं, बल्कि अपने काम और प्रयासों की पहचान मिलने से आएगा। कार्यक्षेत्र में आपके किसी योगदान, रचनात्मक विचार या नेतृत्व से जुड़े फैसले की सराहना हो सकती है। किसी ऐसे व्यक्ति से प्रशंसा मिल सकती है जिसकी राय आपके लिए मायने रखती है। तारीफ मिलने पर उसे सहजता से स्वीकार करें और तुरंत अगले लक्ष्य की ओर भागने की जरूरत महसूस न करें। आर्थिक मामलों में केवल अपनी छवि या जीवनशैली बनाए रखने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें। रिश्तों में आपका अपनापन और गर्मजोशी किसी पुरानी नाराजगी को दूर करने में मदद कर सकती है। प्रेम संबंध में रहने वाले लोग अपने साथी के साथ फिर से हल्के-फुल्के और खुशनुमा पल बिता सकते हैं। अविवाहित लोगों की ओर कोई व्यक्ति उनके स्वाभाविक आत्मविश्वास से आकर्षित हो सकता है। सप्ताह के अंत में मिला कोई निमंत्रण आपको किसी उपयोगी व्यक्ति से मिलवा सकता है या एक यादगार अनुभव दे सकता है। छोटे अवसरों को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज न करें कि वे अचानक सामने आए हैं। आपकी असली पहचान आपके सहज व्यवहार, उदारता और निरंतर प्रयासों से बनेगी।

शुभ अंक: 1

शुभ रंग: सुनहरा पीला

शुभ दिन: रविवार

एंजेल संदेश: अपनी चमक को स्वाभाविक रहने दें। आपको अपनी जगह बनाने के लिए किसी से मुकाबला करने की जरूरत नहीं।

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल (Virgo Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह आपकी व्यावहारिक सोच और काम करने का व्यवस्थित तरीका आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। किसी उलझी हुई स्थिति को आप तब बेहतर समझ पाएंगे, जब सुनी-सुनाई बातों और अपनी धारणाओं के बजाय तथ्यों पर ध्यान देंगे। अपने कामकाज की सूची बनाने, अधूरे काम पूरे करने और बिखरी हुई चीजों को व्यवस्थित करने के लिए यह अच्छा समय है। कार्यक्षेत्र में कोई व्यक्ति आपके बारीकी से काम करने के स्वभाव पर निर्भर रह सकता है, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि आपकी मेहनत और जिम्मेदारियों को उचित महत्व मिले। आर्थिक मामलों में अभी लिया गया कोई समझदारी भरा फैसला भविष्य में परेशानी से बचा सकता है। प्रेम संबंधों में आपको एहसास होगा कि बड़े-बड़े वादों से ज्यादा जरूरी है किसी का लगातार साथ देना और अपने व्यवहार से भरोसा बनाए रखना। प्रेम संबंध में रहने वाले लोग रोजमर्रा की जिम्मेदारियों को लेकर अपने साथी से खुलकर बात करें। अविवाहित लोगों के जीवन में कोई रिश्ता धीरे-धीरे आगे बढ़ सकता है। हर संदेश या बातचीत का जरूरत से ज्यादा मतलब निकालने से बचें। कई बार लोगों को अपनी बात कहने में थोड़ा समय लगता है। सप्ताहांत पर रोजमर्रा की दिनचर्या से हटकर कुछ नया करने का मौका मिल सकता है। हर चीज की पहले से योजना बनाने के बजाय कुछ पलों को सहजता से जीने दें।

शुभ अंक: 8

शुभ रंग: जैतूनी हरा

शुभ दिन: गुरुवार

एंजेल संदेश: आज हर सवाल का जवाब मिलना जरूरी नहीं। अगले सही कदम पर भरोसा रखें।

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल (Libra Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह आपके लिए संतुलन सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। खासतौर पर इस बात को लेकर कि आप खुद क्या चाहते हैं और दूसरे आपसे क्या उम्मीद रखते हैं। किसी ऐसे फैसले का समय आ सकता है, जिसे आप लंबे समय से सिर्फ इसलिए टाल रहे थे क्योंकि आप सभी को खुश रखना चाहते थे। दूसरों के साथ निष्पक्ष रहें, लेकिन यह भी याद रखें कि आपकी अपनी भावनाएं और इच्छाएं भी उतनी ही मायने रखती हैं। कार्यक्षेत्र में किसी संवेदनशील बातचीत को समझदारी और विनम्रता से संभालना आपके लिए फायदेमंद होगा। अलग-अलग नजरियों को समझने की आपकी क्षमता किसी समस्या का हल निकालने में मदद कर सकती है। आर्थिक मामलों में कोई फैसला लेने या किसी समझौते पर सहमति देने से पहले दोबारा जांच जरूर करें। प्रेम संबंधों में खुलकर और ईमानदारी से बात करने पर भावनात्मक दूरी कम हो सकती है। अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी परिचित सामाजिक दायरे के व्यक्ति से हो सकती है, लेकिन रिश्ते को आगे बढ़ाने में जल्दबाजी न करें। सप्ताहांत पर संगीत, घूमने-फिरने, मेलजोल या अपने आसपास के माहौल को बेहतर बनाने में समय बीत सकता है। जगह और वातावरण में छोटा-सा बदलाव भी आपके मन को तरोताजा कर सकता है। इस सप्ताह सुकून तभी मिलेगा, जब आप अपने मन के मुताबिक सही फैसले ले पाएंगे।

शुभ अंक: 7

शुभ रंग: गुलाबी

शुभ दिन: शनिवार

एंजेल संदेश: दूसरों का सम्मान करते हुए भी अपने मन की सच्चाई का सम्मान करना न भूलें।

वृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल (Scorpio Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह किसी ऐसी बात की सच्चाई आपके सामने आ सकती है, जिसे आप काफी समय से महसूस तो कर रहे थे, लेकिन ठीक से समझ नहीं पा रहे थे। इससे आपको यह जानने में मदद मिलेगी कि कोई खास स्थिति आपको परेशान क्यों कर रही थी। कार्यक्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को तब तक निजी रखें, जब तक उन्हें साझा करने का सही समय न आ जाए। किसी व्यक्ति से मिली जानकारी कामकाज से जुड़ी किसी स्थिति को देखने का आपका नजरिया बदल सकती है। आर्थिक मामलों में जोखिम लेने या बिना पूरी जानकारी के पैसा लगाने के बजाय योजना बनाने पर ध्यान दें। रिश्तों में भावनाओं की तीव्रता के साथ ईमानदारी भी जरूरी होगी। प्रेम संबंध में रहने वाले लोग किसी ऐसी बात पर चर्चा कर सकते हैं, जिसे वे लंबे समय से अपने मन में दबाए हुए थे। अविवाहित लोगों की किसी व्यक्ति के प्रति गहरी दिलचस्पी बढ़ सकती है और यह जुड़ाव तेजी से आगे बढ़ सकता है। हालांकि, किसी की भावनाएं जानने के लिए इशारों में परीक्षा लेने से बचें। सीधे और स्पष्ट तरीके से बात करना बेहतर रहेगा। सप्ताहांत तक आपकी ऊर्जा में सुधार होगा और आप किसी ऐसे निजी लक्ष्य पर दोबारा ध्यान दे पाएंगे, जिसे कुछ समय से नजरअंदाज कर रहे थे। भावनात्मक स्पष्टता ही इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी।

शुभ अंक: 4

शुभ रंग: गहरा मरून

शुभ दिन: मंगलवार

एंजेल संदेश: आज सामने आने वाली सच्चाई आपको अधिक समझदारी से फैसले लेने में मदद करेगी।

धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल (Sagittarius Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह आपके मन में कुछ नया करने, घूमने या अपनी दिनचर्या से बाहर निकलने की इच्छा बढ़ सकती है। कोई नया विचार, यात्रा, प्रशिक्षण, कामकाज से जुड़ी योजना या अवसर आपको उत्साहित कर सकता है। हालांकि, किसी भी नई शुरुआत से पहले उससे जुड़ी जरूरी बातों और खर्चों की जानकारी जरूर लें। कार्यक्षेत्र में आपका सकारात्मक रवैया दूसरों को भी प्रेरित कर सकता है, लेकिन किसी काम की समय-सीमा और योजना को लेकर अपनी बात स्पष्ट रखें। आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी, बशर्ते आप आखिरी समय में होने वाले अनावश्यक खर्चों से बचें। प्रेम संबंधों में हंसी-मजाक और हल्की-फुल्की बातचीत रिश्ते में नई ताजगी ला सकती है। अविवाहित लोगों की मुलाकात यात्रा, पढ़ाई, कामकाज या किसी अचानक बने सामाजिक कार्यक्रम के दौरान हो सकती है। बाहर समय बिताने या अपने आसपास के माहौल में बदलाव करने से आपका मन बेहतर होगा। सप्ताह के अंत तक आप किसी ऐसे फैसले को लेने के लिए तैयार हो सकते हैं, जिसे काफी समय से टाल रहे थे। नई चीजों को जानने और आजमाने का उत्साह बनाए रखें, लेकिन फैसले लेते समय समझदारी को भी साथ रखें।

शुभ अंक: 5

शुभ रंग: केसरिया

शुभ दिन: गुरुवार

एंजेल संदेश: विश्वास और सही तैयारी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे।

मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल (Capricorn Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह लगातार की गई मेहनत का कोई अच्छा परिणाम सामने आ सकता है। जिस काम को आप बिना ज्यादा शोर किए लंबे समय से आगे बढ़ा रहे थे, उसे अब लोगों का ध्यान, सहयोग या सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में अपने काम का लेखा-जोखा व्यवस्थित रखें और अपनी उपलब्धियों के बारे में सही समय पर स्पष्ट रूप से बताएं। हो सकता है कि किसी को आपके किए गए काम का प्रमाण या जानकारी चाहिए हो। आर्थिक मामलों में बचत के लक्ष्य और भविष्य में की जाने वाली किसी बड़ी खरीदारी पर दोबारा विचार करने का यह अच्छा समय है। भावनात्मक फैसलों में जल्दबाजी न करें। प्रेम संबंधों में भरोसा और जिम्मेदारी निभाना आपके लिए प्यार जताने का अहम तरीका रहेगा। प्रेम संबंध में रहने वाले लोग घर-परिवार की जिम्मेदारियों, भविष्य की योजनाओं और एक-दूसरे की प्राथमिकताओं पर बातचीत कर सकते हैं। अविवाहित लोगों की दिलचस्पी किसी गंभीर और भरोसेमंद स्वभाव वाले व्यक्ति में बढ़ सकती है। सप्ताह के बीच में काम का दबाव बढ़ सकता है, इसलिए अपने लिए भी समय जरूर निकालें। रविवार तक आपको अपनी मेहनत और जिम्मेदारियों को अच्छी तरह संभालने पर संतोष महसूस होगा।

शुभ अंक: 10

शुभ रंग: गहरा नीला

शुभ दिन: शनिवार

एंजेल संदेश: अनुशासन के साथ उठाया गया हर छोटा कदम आपके भविष्य को मजबूत बना रहा है।

कुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aquarius Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह किसी मामले को देखने का आपका नजरिया बदल सकता है और इसका असर उस फैसले पर भी पड़ सकता है, जिसके बारे में आप काफी समय से सोच रहे हैं। किसी नई बातचीत से ऐसा विचार मिल सकता है, जो आपकी पुरानी सोच को चुनौती दे। उसे तुरंत नकारने के बजाय समझने की कोशिश करें। कार्यक्षेत्र में मिलकर काम करना फायदेमंद रहेगा, खासकर तब जब अलग-अलग लोगों की क्षमताएं मिलकर किसी काम को बेहतर बना सकती हैं। आर्थिक मामलों में केवल इसलिए किसी को पैसे उधार देने या कोई जिम्मेदारी लेने से बचें क्योंकि आपको लगता है कि उसकी परेशानी दूर करना आपका फर्ज है। रिश्तों में आपको अपनापन और अपनी निजी जगह, दोनों की जरूरत महसूस हो सकती है। अपनी इस जरूरत को सामने वाले से साफ शब्दों में कहें, बजाय इसके कि आप बिना कुछ बताए भावनात्मक रूप से दूरी बना लें। अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी सामाजिक संपर्क, इंटरनेट या समान रुचि वाले व्यक्ति के जरिए हो सकती है। सप्ताह के दूसरे हिस्से में नए विचारों और रचनात्मक कामों के लिए समय अच्छा रहेगा। किसी ऐसी समस्या का हल अचानक समझ आ सकता है, जो अब तक कई हिस्सों में उलझी हुई थी। नए विचारों का स्वागत करें, लेकिन अपने सिद्धांतों से समझौता न करें।

शुभ अंक: 11

शुभ रंग: चमकीला नीला

शुभ दिन: बुधवार

एंजेल संदेश: नया नजरिया आपको ऐसी संभावनाएं दिखा सकता है, जिन पर आपने पहले ध्यान नहीं दिया था।

मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल (Pisces Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह आपकी संवेदनशीलता आपकी ताकत बन सकती है, बशर्ते आप भावनाओं के साथ समझदारी से भी काम लें। आप किसी व्यक्ति के व्यवहार या आसपास के माहौल में आए छोटे बदलावों को आसानी से महसूस कर सकते हैं, लेकिन बिना पूछे किसी नतीजे पर पहुंचने से बचें। किसी बात को लेकर मन में सवाल हो तो अंदाजा लगाने के बजाय सीधे पूछना बेहतर रहेगा। कार्यक्षेत्र में रचनात्मकता बढ़ेगी। लेखन, डिजाइन, संगीत, स्वास्थ्य और लोगों से जुड़े कामों में आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। पैसों या कामकाज से जुड़ा कोई ऐसा जवाब, जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, अब मिल सकता है। रिश्तों में बड़े-बड़े वादों से ज्यादा प्यार भरा व्यवहार और एक-दूसरे के प्रति संवेदनशीलता मायने रखेगी। प्रेम संबंध में रहने वाले लोग अपने साथी के साथ कोई शांत और यादगार पल बिता सकते हैं। अविवाहित लोगों को किसी नए व्यक्ति के साथ अनपेक्षित रूप से सहजता महसूस हो सकती है। सप्ताहांत पर नींद, आराम और अपने लिए समय निकालना जरूरी होगा। इस दौरान आपकी कल्पनाशक्ति काफी सक्रिय रह सकती है, इसलिए मन में आने वाले नए विचारों को लिखकर रखें। हो सकता है कि आज की कोई छोटी-सी कल्पना आने वाले समय में हकीकत का रूप ले ले।

शुभ अंक: 12

शुभ रंग: हल्का बैंगनी

शुभ दिन: शुक्रवार

एंजेल संदेश: आपकी संवेदनशीलता एक खूबी है। इसे समझदारी और खुद पर भरोसे के साथ इस्तेमाल करें।