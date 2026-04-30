Weekly Tarot Horoscope 4 To 10 May 2026 (साप्ताहिक टैरो राशिफल 4 से 10 मई 2026): टैरो कार्ड्स के अनुसार, ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं हर सप्ताह हमारे जीवन के अलग-अलग पहलुओं जैसे करियर, प्रेम और आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती हैं। टैरो कार्ड्स के अनुसार यह सप्ताह परिवर्तन और आत्म-जागरूकता का खास मेल लेकर आया है। कुछ राशियों के लिए यह समय ठहरकर सोचने और खुद को समझने का है, जबकि अन्य के लिए अपने सपनों और लक्ष्यों को आगे बढ़ाने का बेहतरीन मौका है। इन ब्रह्मांडीय संकेतों को अपनाएं और जानें कि यह सप्ताह आपके लिए क्या खास लेकर आया है। सकारात्मक सोच के साथ अपने भविष्य के नए अध्याय की शुरुआत करें।

टैरो कार्ड्स के माध्यम से मेष से लेकर मीन राशि तक के लिए यह सप्ताह आत्म-चिंतन, संतुलन और स्पष्टता का मिश्रण लेकर आया है। इसके साथ ही जानें कि आपकी राशि के लिए लकी नंबर और रंग कौन सा है और ब्रह्मांड आपको क्या संदेश देना चाहता है। टैरो मेंटर व आध्यात्मिक हीलर डॉ. मधु कोटिया से जानते हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि का साप्ताहिक टैरो राशिफल…

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aries Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह आपको हर रुकावट को चुनौती मानकर उससे लड़ने की आदत छोड़नी होगी। शुरुआत में आप हर चीज़ को तुरंत ठीक करने और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर स्थिति में इतना जोर लगाना ज़रूरी नहीं है। कार्यक्षेत्र में पहले परिस्थितियों को समझें, फिर कदम उठाएं। दूसरों को भी अपनी भूमिका निभाने का मौका दें। निजी जीवन में अधीरता बढ़ सकती है, खासकर जब सामने वाला धीमा या अस्थिर लगे। जल्दबाज़ी में प्रतिक्रिया देना दूरी बढ़ा सकता है। आर्थिक मामलों में गुस्से या बेचैनी में खर्च करने से बचें। सप्ताह के अंत तक कोई रुकी हुई बात खुद ही आगे बढ़ेगी, जब आप उसे ज़बरदस्ती नहीं करेंगे।

लकी नंबर: 17

लकी रंग: बर्न्ट ऑरेंज

एंजेल संदेश: जो चीज़ चलने के लिए बनी है, वह अपने समय पर चलेगी। हर दरवाज़ा आपको खोलना नहीं है।

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Taurus Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह आपको आराम, दिनचर्या और उन चीज़ों की तरफ वापस लाएगा जो आपको स्थिर रखती हैं। आप समझेंगे कि आप थकान को नजरअंदाज कर रहे थे। काम सामान्य रहेगा, और यही काफी है। दूसरों की रफ्तार से खुद की तुलना न करें। रिश्तों में थोड़ी नरमी से बड़ी दूरी भी कम हो सकती है। आर्थिक रूप से मूड खराब होने पर अनावश्यक खर्च करने से बचें। असली संतुलन स्थिरता में है, न कि खर्च में। सप्ताह के अंत तक आप फिर से संतुलित महसूस करेंगे, खासकर जब आप अपनी दिनचर्या को ठीक करेंगे।

लकी नंबर: 4

लकी रंग: मॉस ब्राउन

एंजेल संदेश: आपका शरीर संकेत देता है कि कब रुकना है, उसे अनदेखा न करें।

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल (Gemini Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह बाहरी हलचल कम लेकिन अंदरूनी बदलाव अधिक रहेगा। कोई सच्चाई जिसे आप टाल रहे थे, अब साफ दिखाई देगी। काम में कोई बातचीत पुरानी उलझन सुलझा सकती है। निजी जीवन में अब आधे-अधूरे भावों के लिए जगह नहीं है। जो जरूरी है, उसे महत्व दें। आर्थिक रूप से एक गलत आदत सुधारनी होगी। सप्ताह के अंत तक आपको हल्कापन महसूस होगा क्योंकि आप सच को स्वीकार करेंगे।

लकी नंबर: 12

लकी रंग: सॉफ्ट लेमन

एंजेल संदेश: जब आप सच्चाई स्वीकार करते हैं, स्पष्टता खुद आसान हो जाती है।

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल (Cancer Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह लोगों को समझने का है। छोटे-छोटे व्यवहार बताएंगे कि कौन आपके साथ है और कौन सिर्फ अपने मतलब से आता है। काम में अव्यवस्था हो सकती है, लेकिन आपको दूसरों की ऊर्जा अपने ऊपर नहीं लेनी है। रिश्तों में सीमाएं तय करना जरूरी होगा। आर्थिक मामलों में जरूरत से ज्यादा उदारता बाद में खल सकती है। सप्ताह के अंत में आपको सुकून मिलेगा, जब आप तय करेंगे कि किसे अपने करीब रखना है।

लकी नंबर: 20

लकी रंग: पर्ल पिंक

एंजेल संदेश: दिल खुला रखें, लेकिन हर किसी के लिए नहीं।

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल (Leo Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह शांत और गंभीर रहेगा, जो आपके लिए फायदेमंद है। आत्मविश्वास अब अंदर से बनाना होगा, बाहरी सराहना पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। काम में निरंतर मेहनत ही सफलता दिलाएगी। निजी जीवन में थोड़ी नरमी रिश्तों को बेहतर बनाएगी। आर्थिक रूप से दिखावे के लिए खर्च करने से बचें। सप्ताह के अंत में संतोष मिलेगा जब आप बिना प्रशंसा के भी अपना काम अच्छे से कर पाएंगे।

लकी नंबर: 6

लकी रंग: एम्बर गोल्ड

एंजेल संदेश: असली ताकत वही है जो बिना दिखावे के भी बनी रहती है।

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल (Virgo Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह चीज़ें आपकी योजना के अनुसार नहीं चल सकतीं। आपको धैर्य और लचीलापन सीखना होगा। काम में आखिरी समय पर बदलाव संभव है, इसलिए खुद को तैयार रखें। रिश्तों में हर समस्या का तुरंत समाधान ढूंढने की कोशिश न करें। आर्थिक रूप से घबराहट में बड़े फैसले न लें। सप्ताह के अंत में आपको समझ आएगा कि कुछ बदलाव आपके भले के लिए थे।

लकी नंबर: 14

लकी रंग: सेज ग्रे

एंजेल संदेश: हर चीज़ को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं होती।

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल (Libra Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह आपको बिना सजावट के सच्चाई बोलनी होगी। आप अब तक कई बातों को दबा रहे थे, लेकिन अब स्पष्टता जरूरी है। काम में निर्णय लेने में देरी न करें। रिश्तों में साफ शब्दों की जरूरत है। आर्थिक रूप से भावनाओं के आधार पर खर्च न करें। सप्ताह के अंत में आपको राहत मिलेगी जब आप अपने मन की बात कहेंगे।

लकी नंबर: 25

लकी रंग: डस्टी रोज़

एंजेल संदेश: संतुलन के लिए आपकी सच्चाई जरूरी है।

वृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल (Scorpio Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह पुराने भावनात्मक बोझ से मुक्त होने का है। कोई बात अब उतनी भारी नहीं लगेगी जितनी पहले लगती थी। काम में फोकस बनाए रखें। रिश्तों में बिना बातचीत के भी क्लोजर मिल सकता है। आर्थिक मामलों में अधूरा काम पूरा करें। सप्ताह के अंत में आपको हल्कापन महसूस होगा।

लकी नंबर: 9

लकी रंग: ऑक्सब्लड

एंजेल संदेश: आप कुछ खो नहीं रहे, बस छोड़ रहे हैं।

धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल (Sagittarius Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह करियर और दिशा पर ध्यान रहेगा। कोई छोटी बात या अवसर बड़ा असर डाल सकता है। रिश्तों में गहराई की तलाश बढ़ेगी। आर्थिक रूप से खर्च को नियंत्रित रखें। सप्ताह के अंत में आपको अपने अगले कदम की स्पष्टता मिलेगी।

लकी नंबर: 21

लकी रंग: मिडनाइट ब्लू

एंजेल संदेश: सही दिशा हमेशा शोर से नहीं आती।

मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल (Capricorn Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह घर और आंतरिक शांति पर ध्यान देने का है। काम के साथ-साथ आपकी भावनात्मक स्थिति भी महत्वपूर्ण है। रिश्तों में कोई छोटी बात बड़ी बातचीत में बदल सकती है। आर्थिक रूप से स्थिरता बनी रहेगी। सप्ताह के अंत में आपको सुकून मिलेगा जब आप अपने करीबियों के साथ समय बिताएंगे।

लकी नंबर: 10

लकी रंग: कोको ब्राउन

एंजेल संदेश: सुरक्षित महसूस करना भी जरूरी है।

कुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aquarius Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह कुछ बातें आपको बिना कारण असहज कर सकती हैं, लेकिन उस भावना पर भरोसा करें। काम में हर चीज़ को दोबारा जांचें। रिश्तों में दूरी बनाने की बजाय स्पष्टता रखें। आर्थिक मामलों में अधूरी योजनाओं से बचें। सप्ताह के अंत में स्थिति साफ हो जाएगी।

लकी नंबर: 13

लकी रंग: स्टील ब्लू

एंजेल संदेश: आपकी बेचैनी आपको सही दिशा दिखा रही है।

मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल (Pisces Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह आपको व्यावहारिक बनने का संकेत दे रहा है। काम में नियमितता और अनुशासन जरूरी है। रिश्तों में स्पष्टता रखें और भ्रम से बचें। आर्थिक मामलों को सरल और संतुलित रखें। सप्ताह के अंत में आपको अपने प्रयासों पर गर्व होगा।

लकी नंबर: 15

लकी रंग: सी ग्रीन

एंजेल संदेश: अनुशासन ही आपके लिए

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।