Weekly Tarot Reading 31 August To 6 September 2026 (साप्ताहिक टैरो राशिफल 31 अगस्त से 6 सितंबर 2026): टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह कई राशियों के लिए काम के दबाव, आर्थिक फैसलों, रिश्तों में संवाद, आत्मविश्वास और भावनात्मक संतुलन का संकेत दे रहा है। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी व्यस्त रह सकती है, लेकिन जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेंगे, परिस्थितियां बेहतर होती दिखाई देंगी। टैरो मेंटर व आध्यात्मिक हीलर डॉ. मधु कोटिया से जानें मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि का साप्ताहिक टैरो राशिफल…

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मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aries Weekly Tarot Card Readings)

काम का दबाव रहेगा, लेकिन सप्ताह का दूसरा हिस्सा राहत देगा

मेष राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी व्यस्त रह सकती है। काम से जुड़े कुछ पुराने मामले एक साथ सामने आ सकते हैं और आपसे जल्दी निर्णय लेने की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि, किसी महत्वपूर्ण फैसले में जल्दबाजी करने से बचें। जो बात पहली नजर में आसान लग रही है, उस पर दोबारा विचार करना आपके लिए बेहतर रहेगा।

किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत हो सकती है जिसका रवैया पिछले कुछ समय से आपको स्पष्ट नहीं लग रहा था। इस बातचीत के बाद आपको उसकी स्थिति और सोच को बेहतर समझने का मौका मिल सकता है।

आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन यात्रा, परिवार या घर से जुड़ा अचानक खर्च सामने आ सकता है। इसे लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है।

रिश्तों में किसी के मूड को तुरंत अपने ऊपर न लें। हो सकता है सामने वाला अपनी किसी परेशानी से जूझ रहा हो। सप्ताह का दूसरा हिस्सा आपके लिए बेहतर रहेगा। गुरुवार या शुक्रवार तक परिस्थितियां संभलने लगेंगी और आपको अपने जीवन पर दोबारा नियंत्रण महसूस होगा। सप्ताहांत सामाजिक गतिविधियों और दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए अच्छा रह सकता है।

लकी नंबर: 6। लकी डे: गुरुवार

एंजल संदेश: प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा समय लें। हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं है।

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Taurus Weekly Tarot Card Readings)

पैसे और सुरक्षा पर रहेगा ध्यान, रिश्तों में खुलकर बोलें

वृषभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह आर्थिक सुरक्षा महत्वपूर्ण विषय बन सकती है। आप अपने खर्चों पर अधिक ध्यान देंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि कहां अनावश्यक पैसा जा रहा है। कोई छोटा खर्च लगातार होने के कारण अब बड़ा लगने लगा है, तो उसे नियंत्रित करने का समय है।

कार्यस्थल पर लोग आप पर पहले से ज्यादा भरोसा कर सकते हैं और अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। सहयोग जरूर करें, लेकिन दूसरों की जिम्मेदारियां लगातार अपने ऊपर लेते रहने से बचें।

परिवार में कोई पुरानी चर्चा दोबारा सामने आ सकती है। आपको लग सकता है कि यह विषय पहले ही खत्म हो चुका था, लेकिन शायद कोई बात अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुई है। इस बार शांत तरीके से बात करके इसे सुलझाने की कोशिश करें।

प्रेम जीवन में आपको अधिक ध्यान और अपनापन चाहिए हो सकता है। लेकिन सामने वाला आपकी भावनाओं को बिना बताए समझ जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जो महसूस कर रहे हैं, उसे साफ शब्दों में कहें।

सप्ताहांत शांत रहेगा। घर पर आराम करना या केवल करीबी लोगों के साथ समय बिताना आपको अधिक अच्छा लग सकता है।

लकी नंबर: 4। लकी डे: शुक्रवार

एंजल संदेश: जो चीज आपको सुरक्षा देती है, उससे आपको मानसिक शांति भी मिलनी चाहिए।

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल ( Gemini Weekly Tarot Card Readings)

बातचीत और भागदौड़ बढ़ेगी, लेकिन नई संभावना भी मिलेगी

मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह फोन कॉल, संदेशों, बातचीत और लगातार बदलती योजनाओं से भरा रह सकता है। आपका फोन काफी व्यस्त रह सकता है और एक ही योजना में कई बार बदलाव संभव है।

किसी बातचीत के जरिए नया विचार या अवसर मिल सकता है। हालांकि, तुरंत उत्साहित होकर हां कहने से बचें। पहले उससे जुड़ी सभी जरूरी जानकारी हासिल करें।

काम के दौरान आपको एक साथ कई जिम्मेदारियां संभालनी पड़ सकती हैं। इसी वजह से छोटी गलती होने की संभावना है। जरूरी बातों को लिखकर रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

व्यक्तिगत जीवन में किसी के व्यवहार को लेकर भ्रम पैदा हो सकता है। दोस्तों के साथ उस व्यवहार की अलग-अलग व्याख्या करने के बजाय सीधे संबंधित व्यक्ति से बात करना बेहतर होगा।

पैसा यात्रा, किसी गैजेट, पढ़ाई या छोटी आउटिंग पर खर्च हो सकता है। सप्ताह के अंत तक आप लगातार बातचीत और लोगों से मिलने-जुलने के कारण थोड़ा थका हुआ महसूस कर सकते हैं। सप्ताहांत किसी बड़े समूह के बजाय किसी करीबी दोस्त के साथ बिताना अधिक सुकून देगा।

लकी नंबर: 5। लकी डे: बुधवार

एंजल संदेश: एक सीधा सवाल उस जवाब तक पहुंचा सकता है, जिसके बारे में आप बेवजह ज्यादा सोच रहे हैं।

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल (Cancer Weekly Tarot Card Readings)

दूसरों की परेशानियां सुनें, लेकिन उनका पूरा बोझ खुद न उठाएं

कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह अपनी ऊर्जा और समय को बचाने का संदेश दे रहा है। पिछले कुछ समय से आप दूसरों की परेशानियों को सुनते-सुनते उनकी चिंताओं को भी अपने साथ लेकर चल रहे होंगे। इस सप्ताह स्वाभाविक रूप से थोड़ा पीछे हटने और खुद पर ध्यान देने की जरूरत महसूस हो सकती है।

काम के क्षेत्र में कोई धीमा चल रहा मामला आखिरकार आगे बढ़ सकता है। हालांकि, किसी दूसरे व्यक्ति की मंजूरी अभी भी जरूरी हो सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखें।

परिवार का कोई सदस्य अपनी परेशानी लेकर आपके पास आ सकता है। उसकी बात जरूर सुनें और सहयोग करें, लेकिन पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने से बचें।

आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन घर या परिवार से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं। बजट का ध्यान रखना बेहतर होगा।

प्रेम जीवन में आपको सामने वाले से आश्वासन और भावनात्मक सहयोग की जरूरत हो सकती है, लेकिन इसे चुप रहकर जाहिर करने के बजाय स्पष्ट रूप से बताएं। सप्ताहांत में आपको आराम, अच्छा खाना और घर पर शांत समय बिताना ज्यादा पसंद आएगा।

लकी नंबर: 2। लकी डे: सोमवार

एंजल संदेश: आप दूसरों का साथ दे सकते हैं, बिना उनकी हर जिम्मेदारी अपने ऊपर लिए।

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल (Leo Weekly Tarot Card Readings)

काम में मिलेगी पहचान, आत्मविश्वास से बढ़ेंगे अवसर

सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह कार्यक्षेत्र में पहचान और सराहना लेकर आ सकता है। आपके काम पर किसी वरिष्ठ या सहकर्मी की नजर पड़ सकती है और आपकी क्षमता को देखते हुए कोई नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। इसे सकारात्मक रूप से लें, लेकिन केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए जरूरत से ज्यादा मेहनत करने से बचें।

आर्थिक स्थिति नियंत्रण में रहेगी, हालांकि कपड़ों, सौंदर्य, घूमने-फिरने या किसी समारोह से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं। खुशी के लिए खर्च करें, लेकिन बजट का ध्यान रखना जरूरी होगा।

व्यक्तिगत जीवन में आपको लग सकता है कि कोई करीबी व्यक्ति आपको पर्याप्त समय या ध्यान नहीं दे रहा है। नाराज होने से पहले यह समझने की कोशिश करें कि वह वास्तव में आपसे दूर हो रहा है या केवल व्यस्त है।

अविवाहित सिंह राशि वालों की नजर किसी ऐसे व्यक्ति पर पड़ सकती है जो सीधे अपनी भावनाएं जाहिर न करे, लेकिन उसके व्यवहार से रुचि का संकेत मिल सकता है।

सप्ताह का दूसरा हिस्सा आपके लिए बेहतर रहेगा। कोई संदेश, निमंत्रण या प्रशंसा आपका मूड अच्छा कर सकती है। रविवार विशेष रूप से सुखद रह सकता है।

लकी नंबर: 1।लकी डे: रविवार

एंजल संदेश: हर बार अपनी योग्यता साबित करने की जरूरत नहीं है। अपनी क्षमता को स्वाभाविक रूप से सामने आने दें।

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल (Virgo Weekly Tarot Card Readings)

दिमाग में बहुत कुछ चलता रहेगा, काम को जरूरत से ज्यादा गंभीर न बनाएं

कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह मानसिक व्यस्तता लेकर आ सकता है। काम, योजनाएं, छोटी-छोटी जिम्मेदारियां और अधूरे काम लगातार दिमाग में चलते रहेंगे। आराम करते समय भी मन किसी न किसी काम के बारे में सोच सकता है।

कार्यस्थल पर कोई व्यक्ति आपको अधूरी जानकारी देकर काम शुरू करने की उम्मीद कर सकता है। ऐसे में अनुमान लगाने के बजाय पहले सभी जरूरी सवाल पूछ लें। इससे दोबारा वही काम करने की परेशानी से बचा जा सकेगा।

आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। कोई पुराना भुगतान चुकाने या अपने खर्चों को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने का मौका मिल सकता है।

व्यक्तिगत जीवन में किसी के बोलने के तरीके या छोटे से संदेश को लेकर जरूरत से ज्यादा सोचने से बचें। हर छोटी बात के पीछे कोई बड़ा अर्थ नहीं होता।

स्वास्थ्य के मामले में नींद, पाचन और शरीर में होने वाली थकान पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। सप्ताहांत तक कोई ऐसा काम पूरा हो सकता है जो काफी समय से परेशान कर रहा था। इससे आपको मानसिक राहत मिलेगी।

लकी नंबर: 8। लकी डे: बुधवार

एंजल संदेश: संतुष्ट महसूस करने के लिए हर चीज का बिल्कुल सही होना जरूरी नहीं है।

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल (Libra Weekly Tarot Card Readings)

एक जरूरी बातचीत से दूर हो सकता है मन का बोझ

तुला राशि वालों के लिए इस सप्ताह एक महत्वपूर्ण बातचीत सामने आ सकती है। संभव है कि आप काफी समय से इस बातचीत से बच रहे हों क्योंकि आपको डर था कि इससे तनाव पैदा हो सकता है। लेकिन अपनी भावनाओं को दबाकर रखना भी आपको भीतर से परेशान कर रहा है।

इसलिए अपनी बात स्पष्ट रूप से रखें, लेकिन उसे अनावश्यक रूप से बड़ा मुद्दा बनाने से बचें।

काम के क्षेत्र में किसी साझा परियोजना या जिम्मेदारी पर काम करना पड़ सकता है। पहले ही तय कर लें कि किस व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी है, वरना अतिरिक्त काम आपके हिस्से में आ सकता है।

आर्थिक मामलों में घर, सुंदरता, खरीदारी या किसी सामाजिक कार्यक्रम पर खर्च होने की संभावना है। खर्च करें, लेकिन थोड़ा नियंत्रण बनाए रखें।

प्रेम जीवन में आप अपनी इच्छा और सामने वाले की अपेक्षाओं के बीच उलझे हुए महसूस कर सकते हैं। इस सप्ताह अपने मन की बात को अधिक ईमानदारी से समझने और उसी के अनुसार निर्णय लेने का समय है।

अविवाहित तुला राशि वालों को किसी पुराने परिचित से दोबारा संपर्क मिल सकता है। यह संपर्क किसी साझा मित्र के माध्यम से भी हो सकता है।

सप्ताहांत सुखद रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा योजनाएं बनाने के बजाय सीमित लोगों के साथ समय बिताना आपको अधिक पसंद आ सकता है।

लकी नंबर: 7। लकी डे: शुक्रवार

एंजल संदेश: हर बार शांति बनाए रखने का मतलब चुप रहना नहीं होता। अपनी बात कहना भी जरूरी है।

वृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल (Scorpio Weekly Tarot Card Readings)

किसी उलझे मामले की तस्वीर धीरे-धीरे साफ होगी

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह किसी ऐसी बात को समझने में मदद करेगा जो पिछले कुछ समय से स्पष्ट नहीं थी। आपको शायद पूरी जानकारी एक साथ न मिले, लेकिन कोई छोटी-सी बात आपको काफी कुछ समझा सकती है। तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले परिस्थितियों को ध्यान से देखें।

कार्यस्थल पर किसी भुगतान, मंजूरी या जवाब में हुई देरी आगे बढ़ सकती है, लेकिन इसमें अभी भी थोड़ा समय लग सकता है। लगातार संपर्क बनाए रखें, लेकिन अपनी नाराजगी खुलकर दिखाने से बचें।

यदि पैसा किसी दूसरे व्यक्ति से जुड़ा है, तो सभी बातों को स्पष्ट रखना जरूरी होगा। किसी भी वित्तीय मामले में केवल भरोसे के आधार पर आगे बढ़ने के बजाय शर्तों और जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझें।

प्रेम जीवन में आप सामान्य से अधिक भावुक या संदेहशील महसूस कर सकते हैं। सामने वाले को परखने या उसकी परीक्षा लेने के बजाय सीधे पूछें कि वास्तव में आपको किस बात की परेशानी है।

कोई पुरानी याद भी इस सप्ताह सामने आ सकती है। इससे आपको समझ आएगा कि वर्तमान परिस्थिति आपको इतनी गहराई से प्रभावित क्यों कर रही है।

सप्ताहांत तक किसी ईमानदार बातचीत के बाद मन काफी हल्का हो सकता है। साथ ही, आप किसी पुराने दुख को बार-बार ऊर्जा देना बंद करने का निर्णय भी ले सकते हैं।

लकी नंबर: 9।लकी डे: मंगलवार

एंजल संदेश: आगे बढ़ने के लिए हर सवाल का जवाब मिलना जरूरी नहीं है। कभी-कभी इतना जानना ही काफी होता है कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है।

धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल (Sagittarius Weekly Tarot Card Readings)

नई योजना में आएगी तेजी, लेकिन फैसला सोच-समझकर लें

धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह यात्रा, काम, पढ़ाई या किसी नई योजना से जुड़ी हलचल लेकर आ सकता है। जिस बात पर अभी तक केवल चर्चा हो रही थी, वह अचानक वास्तविक रूप ले सकती है। आपको किसी नए अवसर को लेकर उत्साह महसूस होगा, लेकिन हां कहने से पहले समय और बजट दोनों की अच्छी तरह जांच कर लें।

करियर में कोई व्यक्ति आपके विचार को पसंद कर सकता है और उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। इस दौरान योजना को बहुत जटिल बनाने के बजाय सरल और व्यावहारिक रखना बेहतर होगा।

व्यक्तिगत जीवन में किसी करीबी को लग सकता है कि आप उसे पर्याप्त समय नहीं दे रहे हैं। संभव है कि आप उसकी बात सुन तो रहे हों, लेकिन आपका ध्यान कहीं और हो। इस सप्ताह जब भी किसी अपने के साथ रहें, पूरी तरह उसके साथ रहने की कोशिश करें।

आर्थिक मामलों में यात्रा, किसी कोर्स, खरीदारी या मनोरंजन से जुड़े खर्च हो सकते हैं। सप्ताहांत आपके लिए काफी तरोताजा करने वाला रहेगा। छोटी यात्रा, बाहर घूमना या रोजमर्रा की दिनचर्या में बदलाव भी आपका मूड बेहतर कर सकता है।

लकी नंबर: 3। लकी डे: गुरुवार

एंजल संदेश: अच्छा अवसर तब और बेहतर बन जाता है, जब आप उसके व्यावहारिक पहलुओं पर भी ध्यान देते हैं।

मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल (Capricorn Weekly Tarot Card Readings)

काम बढ़ेगा, लेकिन आपकी मेहनत को पहचान भी मिलेगी

मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह काम के लिहाज से काफी व्यस्त रह सकता है। लोग आपको भरोसेमंद मानते हैं और इसी वजह से कई बार जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां भी आपके हिस्से में आ जाती हैं। इस सप्ताह यह तय करना जरूरी होगा कि वास्तव में कौन-सा काम आपकी जिम्मेदारी है और कौन-सा नहीं।

करियर में ऐसा काम जिसे आप लंबे समय से बिना ज्यादा चर्चा के करते आ रहे थे, अब किसी की नजर में आ सकता है। आपको प्रशंसा, सिफारिश या किसी विशेष काम के लिए सीधे आपकी मदद मांगी जा सकती है।

आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन किसी लंबे समय से चल रहे खर्च की दोबारा समीक्षा करने की जरूरत पड़ सकती है। देखें कि वह खर्च अभी भी जरूरी है या उसमें बदलाव किया जा सकता है।

व्यक्तिगत जीवन में थकान के कारण आप थोड़े दूर-दूर दिखाई दे सकते हैं। सामने वाले को गलत समझने का मौका देने के बजाय साफ बता दें कि आपको केवल आराम की जरूरत है।

अविवाहित मकर राशि वालों की रुचि किसी गंभीर और परिपक्व स्वभाव वाले व्यक्ति में बढ़ सकती है, लेकिन यह रिश्ता धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा। सप्ताहांत में आपको महसूस होगा कि एक और काम पूरा करने से ज्यादा जरूरी थोड़ा आराम करना है।

लकी नंबर: 10। लकी डे: शनिवार

एंजल संदेश: केवल इसलिए हर जिम्मेदारी अपने ऊपर न लें क्योंकि आप उसे निभाने में सक्षम हैं।

कुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aquarius Weekly Tarot Card Readings)

बदली हुई योजना आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है

कुंभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह अचानक योजनाओं में बदलाव हो सकता है। कोई बैठक टल सकती है, कोई व्यक्ति अपनी योजना बदल सकता है या पहले से तय कार्यक्रम में अचानक बदलाव आ सकता है।

शुरुआत में इससे आपको परेशानी या नाराजगी महसूस हो सकती है, लेकिन तुरंत यह मान लेने से बचें कि बदलाव आपके खिलाफ है। संभव है कि नई व्यवस्था आपके लिए पहले से बेहतर साबित हो।

करियर में आपके पास कोई अच्छा विचार हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि दूसरे लोग उसे पहली बार में समझ पाएं। इसलिए अपनी बात को सरल और व्यावहारिक तरीके से समझाने की कोशिश करें।

आर्थिक मामलों में स्थिति सामान्य रहेगी। यदि पैसे से जुड़ा कोई मामला किसी दूसरे व्यक्ति के साथ है, तो हर बात स्पष्ट रखें और गलतफहमी की गुंजाइश न छोड़ें।

व्यक्तिगत जीवन में आपको थोड़ी निजी जगह की जरूरत महसूस हो सकती है। यह बिल्कुल सामान्य है, लेकिन बिना बताए अचानक गायब हो जाने के बजाय अपने करीबी लोगों को बता दें कि आपको थोड़ा समय अपने लिए चाहिए।

अविवाहित कुंभ राशि वालों की मुलाकात किसी व्यक्ति से सोशल मीडिया, किसी समूह, कक्षा या साझा रुचि के माध्यम से हो सकती है।

लकी नंबर: 11। लकी डे: शनिवार

एंजल संदेश: योजना में आया बदलाव आपको उस जगह ले जा सकता है, जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी।

मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल (Pisces Weekly Tarot Card Readings)

दूसरों की भावनाओं से प्रभावित न हों, अपनी शांति को भी महत्व दें

मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह भावनात्मक रूप से काफी संवेदनशील रह सकता है। आप आसपास के लोगों के मूड को बहुत जल्दी महसूस कर सकते हैं और उनकी परेशानियों को अपने साथ लेकर चलने लग सकते हैं।

कोई व्यक्ति आपसे सलाह या भावनात्मक सहयोग मांग सकता है। उसकी मदद जरूर करें, लेकिन इतना भी न करें कि आपका अपना काम और मानसिक शांति प्रभावित होने लगे। अपनी सीमाएं तय करना इस सप्ताह बेहद जरूरी रहेगा।

करियर की दृष्टि से यह सप्ताह पढ़ाने, सलाह देने, लोगों की मदद करने, रचनात्मक कार्य, लेखन, मार्गदर्शन या ऐसे किसी काम के लिए अच्छा है जिसमें लोगों की भावनाओं को समझना जरूरी होता है।

आर्थिक मामलों में किसी भुगतान या जवाब में देरी हो सकती है। इसलिए किसी एक विकल्प पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय दूसरा विकल्प भी तैयार रखें।

प्रेम जीवन में आप केवल वादे सुनकर थक सकते हैं। इस सप्ताह आप लोगों की बातों से ज्यादा उनके काम और व्यवहार पर ध्यान देंगे। इससे आपको रिश्तों की वास्तविक स्थिति समझने में मदद मिलेगी।

अतीत का कोई व्यक्ति या पुरानी याद आपके विचारों में वापस आ सकती है। लेकिन इसका मतलब यह जरूरी नहीं कि उस व्यक्ति को दोबारा आपकी जिंदगी में आना चाहिए। कभी-कभी अतीत केवल हमें कुछ समझाने के लिए वापस आता है।

सप्ताहांत में कोई महत्वपूर्ण एहसास या समझ आपके सामने आ सकती है, जो आने वाले दिनों में आपकी सोच बदल देगी।

लकी नंबर: 12। लकी डे: सोमवार

एंजल संदेश: आपकी संवेदनशीलता आपकी ताकत है, लेकिन अपनी मानसिक शांति की रक्षा करना भी उतना ही जरूरी है।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।