Weekly Tarot Horoscope 30 March To 5 April 2026 (साप्ताहिक टैरो राशिफल 30 मार्च से 5 अप्रैल 2026): अप्रैल माह का पहला सप्ताह काफी खास जाने वाला है। 30 मार्च से 5 अप्रैल के इस सप्ताह में ग्रहों की स्थिति की बात करें, तो 31 मार्च को सूर्य रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा 1 अप्रैल को बुध पूर्वभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 2 अप्रैल को मंगल मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा अन्य ग्रहों की स्थिति की बात करें, तो मिथुन राशि में गुरु बृहस्पति, केतु सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। इसके अलावा कुंभ राशि में राहु और बुध विराजमान है। इसके अलावा मीन राशि में शनि, मंगल, सूर्य की युति हो रही है। इसके साथ ही शुक्र मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। टैरो मेंटर डॉ. मधु कोटिया से जानें मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि का साप्ताहिक टैरो राशिफल…

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aries Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह आपके मन में सुबह से ही सब कुछ व्यवस्थित करने का उत्साह रहेगा, लेकिन ध्यान रखें कि हर काम एक साथ उठाने की कोशिश आपको बीच हफ्ते तक थका और चिड़चिड़ा बना सकती है। बेहतर होगा कि आप एक मुख्य कार्य चुनें और उसी पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। कार्यस्थल पर कोई अचानक जरूरी काम का दबाव बना सकता है, ऐसे में शांत रहकर पहले उसकी वास्तविक समय-सीमा स्पष्ट करें और फिर उसी अनुसार अपनी योजना बनाएं।

आर्थिक मामलों में छोटे-छोटे खर्च अनजाने में बढ़ सकते हैं जैसे बार-बार ऑनलाइन ऑर्डर करना या थकान में बिना सोचे-समझे खरीदारी करना। इन पर थोड़ा नियंत्रण रखें, क्योंकि ये मिलकर बड़ा खर्च बन सकते हैं।

रिश्तों में आप अपनी बात स्पष्ट रूप से रखेंगे, जो अच्छी बात है, लेकिन आपकी बातों का लहजा थोड़ा कठोर महसूस हो सकता है। अगर आप अपनी बात में थोड़ी नरमी जोड़ देंगे, तो संबंध और बेहतर बने रहेंगे। स्वास्थ्य के लिए रोज़ाना 10 मिनट की हल्की वॉक या स्ट्रेचिंग आपके मूड को संतुलित रखने में बहुत मदद करेगी और पूरे सप्ताह आपको ऊर्जावान बनाए रखेगी।

एंजेल संदेश: “जो जरूरी है, वही उठाओ।”

लकी नंबर: 49

लकी रंग: ब्रिक रेड

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Taurus Weekly Tarot Card Readings)

यह सप्ताह आपसे अधिक मेहनत नहीं, बल्कि ऊर्जा और संसाधनों के “लीकेज” को रोकने की मांग करता है। आप स्वभाव से भरोसेमंद हैं, इसलिए लोग अक्सर अपने काम आपके ऊपर डालने लगते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप हर जिम्मेदारी उठाएं। सप्ताह की शुरुआत में कोई एक लंबित कार्य जैसे कोई कॉल, भुगतान या संदेश पूरा कर लें, इससे आपको मानसिक राहत मिलेगी। कार्यक्षेत्र में इस सप्ताह नियमितता और स्थिरता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगी।

आर्थिक मामलों में एक सरल नियम अपनाएं। सिर्फ योजनाबद्ध खर्च करें और रात में अनावश्यक ऑनलाइन खरीदारी से बचें। रिश्तों में बड़े-बड़े शब्दों की आवश्यकता नहीं है; आपकी स्थिर उपस्थिति ही पर्याप्त है। यदि मन भारी लगे तो जीवन की बुनियादी चीजों पर लौटें गर्म भोजन, आरामदायक स्नान, साफ वातावरण और हल्का संगीत। यही छोटी-छोटी चीजें इस सप्ताह आपके लिए बड़ी राहत बनेंगी।

एंजेल संदेश: “आराम भी एक समझदार फैसला है।”

लकी नंबर: 22

लकी रंग: ऑलिव ड्रैब

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल (Gemini Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह आपका मन बहुत सक्रिय रहेगा, जैसे एक साथ कई विचार और काम चल रहे हों। आप व्यस्त तो रहेंगे, लेकिन संतोष तभी मिलेगा जब आप किसी एक कार्य को पूरा करेंगे। प्रतिदिन एक मुख्य कार्य निर्धारित करें और उस पर वास्तविक प्रगति करें।

संवाद में स्पष्टता अत्यंत आवश्यक है। आप जितना स्पष्ट सोचते हैं, सामने वाला उतना ही समझे। यह जरूरी नहीं, इसलिए समय-सीमा और अपेक्षाएं स्पष्ट करें। आर्थिक मामलों में छोटी-छोटी अनियोजित खरीदारी से बचें, क्योंकि ये धीरे-धीरे बड़ा खर्च बन सकती हैं। रिश्तों में अनुमान लगाने के बजाय सीधे पूछना बेहतर रहेगा। रात में अत्यधिक मोबाइल उपयोग से बचें, अन्यथा मानसिक शांति प्रभावित होगी।

एंजेल संदेश: “एक अधूरा चक्र पूरा करें, मन हल्का होगा।”

लकी नंबर: 41

लकी रंग: इलेक्ट्रिक लाइम

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल (Cancer Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह आपकी संवेदनशीलता बढ़ी हुई रहेगी, जो अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की भावनाओं का बोझ अपने ऊपर लेने से बचें। शुरुआत में ही अपनी सीमाएं निर्धारित करें कम कॉल, समय पर जवाब और कार्य के बीच विराम लें।

काम में बार-बार टास्क बदलने से बचें; एक साथ काम करने की आदत (batching) अपनाएं। आर्थिक मामलों में भावनात्मक खर्च से बचें। यदि कुछ विशेष लेना हो तो योजना बनाकर लें। रिश्तों में इशारों के बजाय स्पष्ट संवाद करें। घर का वातावरण आपके मन पर गहरा प्रभाव डालेगा, इसलिए साफ-सफाई और सुकून बनाए रखें।

एंजेल संदेश: “हर जिम्मेदारी आपकी नहीं है।”

लकी नंबर: 17

लकी रंग: पर्ल ग्रे

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल (Leo Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होंगे, लेकिन खुद को दिखाने के बजाय काम को पूरा करने पर ध्यान दें। कार्यस्थल पर कम और स्पष्ट बोलें, और लक्ष्य निर्धारित रखें।

आर्थिक मामलों में दिखावे के खर्च से बचें और गुणवत्ता पर ध्यान दें। रिश्तों में नाटक नहीं, बल्कि सच्चा ध्यान और समय दें। यदि सामाजिक गतिविधियां थका दें तो थोड़ा समय अकेले बिताना लाभकारी होगा। आपकी ऊर्जा तब लौटेगी जब आप शांत और संतुलित रहेंगे।

एंजेल संदेश: “आपकी शांति ही आपकी असली चमक है।”

लकी नंबर: 28

लकी रंग: एंटीक गोल्ड

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल (Virgo Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह आपका मन हर चीज़ को सुधारने की ओर झुकेगा, लेकिन अति करने से बचें। किसी एक क्षेत्र स्वास्थ्य, धन या कार्य—पर ध्यान केंद्रित करें और छोटे-छोटे सुधार करें।

काम में सूक्ष्मता आपकी ताकत है, लेकिन अत्यधिक आलोचना से बचें। आर्थिक मामलों में खर्चों का लेखा-जोखा रखें। रिश्तों में कोमलता बनाए रखें। स्वास्थ्य के लिए नियमित दिनचर्या पानी, भोजन, व्यायाम और नींद बहुत महत्वपूर्ण है।

एंजेल संदेश: “परफेक्शन नहीं, स्थिरता जरूरी है।”

लकी नंबर: 41

लकी रंग: ओट बेज

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल (Libra Weekly Tarot Card Readings)

यह सप्ताह आपको विनम्रता के साथ-साथ स्पष्टता अपनाने का संदेश देता है। असहजता से बचने के लिए चुप रहने के बजाय अपनी बात शांति से रखें।

कार्य में समय-सीमा और अपेक्षाएं स्पष्ट रखें। आर्थिक मामलों में सीमित और योजनाबद्ध खर्च करें। रिश्तों में संकेत देने के बजाय सीधे संवाद करें। घर का वातावरण आपके मन को संतुलित करेगा, इसलिए उसे सुसज्जित और शांत रखें।

एंजेल संदेश: “नरमी के साथ स्पष्टता अपनाएं।”

लकी नंबर: 26

लकी रंग: सॉफ्ट रोज़

वृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल (Scorpio Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह आपकी अंतर्दृष्टि तेज रहेगी, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले समझें, फिर निर्णय लें। कार्य में रणनीति और तैयारी पर ध्यान दें।

आर्थिक मामलों में भावनात्मक खर्च से बचें। खरीदारी से पहले थोड़ा समय दें। रिश्तों में गहराई रखें, लेकिन नियंत्रण की भावना से दूर रहें। मानसिक शांति के लिए ध्यान, विश्राम और कम शोर वाला वातावरण अपनाएं।

एंजेल संदेश: “कम बोलें, सही निर्णय लें।”

लकी नंबर: 33

लकी रंग: ब्लैक प्लम

धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल (Sagittarius Weekly Tarot Card Readings)

यह सप्ताह अवसरों से भरा हो सकता है, लेकिन दिशा का चयन जरूरी है। हर चीज़ के लिए ‘हाँ’ कहने से बचें और दो मुख्य लक्ष्यों पर ध्यान दें।

कार्य में नए अवसर लोगों के माध्यम से आएंगे, इसलिए संवाद स्पष्ट रखें। आर्थिक मामलों में अनावश्यक योजनाओं पर खर्च न करें। रिश्तों में वादों को निभाना महत्वपूर्ण होगा।

एंजेल संदेश: “दिशा चुनें, फिर आगे बढ़ें।”

लकी नंबर: 15

लकी रंग: इंडिगो इंक

मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल (Capricorn Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह ध्यान स्थिरता और आधार को मजबूत करने पर है समय, धन और स्वास्थ्य। हर जिम्मेदारी स्वयं लेने के बजाय संतुलन बनाए रखें।

कार्य में परिणाम देने वाले कार्यों पर ध्यान दें। आर्थिक मामलों में बजट और योजना बनाएं। रिश्तों में समय और ध्यान देना आवश्यक है। शरीर को पर्याप्त विश्राम और पोषण दें।

एंजेल संदेश: “मजबूती का अर्थ बोझ उठाना नहीं है।”

लकी नंबर: 24

लकी रंग: स्लेट ग्रे

कुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aquarius Weekly Tarot Card Readings)

यह सप्ताह विचारों को कार्य में बदलने का है। किसी एक विचार को चुनें और उसे वास्तविक रूप दें। कार्य में स्पष्टता और सरलता अपनाएं। आर्थिक मामलों में अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करें। रिश्तों में संवाद बनाए रखें। स्क्रीन टाइम कम करें और शारीरिक गतिविधि बढ़ाएं।

एंजेल संदेश: “पहला कदम आज उठाएं।”

लकी नंबर: 32

लकी रंग: एक्वा टील

मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल (Pisces Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह संतुलित और व्यवस्थित रहने की आवश्यकता है। अपनी सीमाएं तय करें और ‘ना’ कहना सीखें। कार्य में स्पष्ट योजना बनाएं। आर्थिक मामलों में भावनात्मक खर्च से बचें। रिश्तों में अपनी भावनाओं को सरलता से व्यक्त करें। रात की दिनचर्या को शांत और नियमित रखें।

एंजेल संदेश: “नरम रहें, पर स्पष्ट रहें।”

लकी नंबर: 18

लकी रंग: सी मिस्ट

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।