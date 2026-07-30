Weekly Tarot Horoscope 3 To 9 August 2026 (साप्ताहिक टैरो राशिफल 3 से 9 अगस्त 2026): अगस्त माह का पहला सप्ताह कई राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक असर डाल सकता है। सावन माह के इस सप्ताह कुछ राशियों पर भोलेनाथ की विशेष कृपा हो सकती है। लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ-साथ नौकरी में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। इसके साथ ही कुछ राशि के जातकों को थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है। किसी भी प्रकार के फैसले लेने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लें। आने वाले समय में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। टैरो मेंटर डॉ. मधु कोटिया से जानें मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि का साप्ताहिक टैरो राशिफल…

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aries Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह आपको किसी भी बड़े फैसले से पहले थोड़ा ठहरने की सलाह देता है। आगे बढ़ने की जल्दबाजी हो सकती है, लेकिन इस समय सफलता उसी को मिलेगी जो दूसरों से पहले परिस्थितियों को सही तरह से समझ पाएगा। किसी सामान्य-सी बातचीत से नौकरी या आर्थिक मामलों से जुड़ा अच्छा अवसर मिल सकता है।

कार्यक्षेत्र में जल्दबाजी करने के बजाय धैर्य रखें। कई बार सही समय का इंतजार करना भी बड़ी सफलता की शुरुआत होता है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें और किसी भी प्रस्ताव को पूरी तरह समझने के बाद ही आगे बढ़ें।

रिश्तों में हर समस्या का समाधान तुरंत निकालने की कोशिश न करें। इस सप्ताह सामने वाले की बात ध्यान से सुनना किसी भी सलाह देने से ज्यादा असरदार साबित होगा। यदि पिछले कुछ समय से मानसिक या भावनात्मक रूप से थकान महसूस कर रहे हैं, तो अपने लिए समय निकालें। ऐसी गतिविधियों में शामिल हों जो आपके मन को सुकून दें।

सप्ताह के अंत तक आपको अपने भविष्य की दिशा पहले से अधिक स्पष्ट नजर आएगी। दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें।

लकी नंबर: 14

लकी रंग: गहरा लाल (क्रिमसन रेड)

लकी दिन: गुरुवार

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Taurus Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह आपका धैर्य रंग लाता दिखाई देगा। जो परिस्थितियां अब तक उलझी हुई लग रही थीं, उनमें धीरे-धीरे स्पष्टता आने लगेगी। कार्यक्षेत्र में पिछले कुछ महीनों से की गई आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है और कोई वरिष्ठ आपके योगदान को पहचान सकता है।

आर्थिक मामलों में अनावश्यक खर्चों से बचें। खासकर केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए खरीदारी करना भविष्य में परेशानी का कारण बन सकता है।

घर-परिवार का माहौल सकारात्मक रहेगा। अपनों के साथ समय बिताने या घर में छोटे-मोटे बदलाव करने से मानसिक शांति मिलेगी। भावनात्मक रूप से यह समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति आपकी तरह प्रतिक्रिया नहीं देगा। लोगों से अपेक्षाएं कम रखें।

आपकी छोटी-छोटी अच्छाइयों का फल आपको अप्रत्याशित रूप से मिल सकता है। सप्ताहांत किसी नए काम में जल्दबाजी करने के बजाय भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए अनुकूल रहेगा।

लकी नंबर: 6। लकी रंग: ऑलिव ग्रीन। लकी दिन: सोमवार

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल (Gemini Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह नई सोच और रचनात्मकता से भरपूर रहेगा। यदि आप किसी प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू, लेखन, क्रिएटिव प्रोजेक्ट या नेटवर्किंग से जुड़े हैं तो अच्छे अवसर मिल सकते हैं। हालांकि हर काम के लिए हां कहने की आदत इस समय नुकसान पहुंचा सकती है। अपनी ऊर्जा केवल सबसे महत्वपूर्ण अवसर पर लगाएं।

रिश्तों में स्पष्ट बातचीत करना बेहद जरूरी होगा। यह मानकर न चलें कि सामने वाला आपकी हर बात बिना कहे समझ जाएगा। आपकी ईमानदारी रिश्तों को मजबूत बनाएगी।

किसी छोटे भाई-बहन, मित्र या कम उम्र के व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। आर्थिक मामलों में भावनाओं के बजाय व्यावहारिक सोच अपनाएं।

यदि लंबे समय से कुछ नया सीखने की इच्छा थी, तो यह शुरुआत करने का सबसे अच्छा समय है। सप्ताह के अंत तक आपका आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत होगा और एक छोटा-सा निर्णय भविष्य में बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है।

लकी नंबर: 11।लकी रंग: आसमानी नीला। लकी दिन: बुधवार

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल (Cancer Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह भावनात्मक रूप से नई शुरुआत और स्वस्थ सीमाएं तय करने का संकेत दे रहा है। आपको महसूस हो सकता है कि दूसरों की जिम्मेदारियां उठाते-उठाते आपने अपनी इच्छाओं और सपनों को पीछे छोड़ दिया है। बिना अपराधबोध के अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देना सीखें।

परिवार से जुड़े मामलों में धैर्य बनाए रखें। भावुक होकर प्रतिक्रिया देने के बजाय शांतिपूर्वक बातचीत करने से बेहतर परिणाम मिलेंगे।

कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारी और भरोसेमंद स्वभाव की सराहना होगी, भले ही यह प्रशंसा बहुत अधिक दिखाई न दे। आर्थिक मामलों में जल्दी लाभ कमाने की कोशिश करने के बजाय भविष्य की सुरक्षा पर ध्यान दें।

अतीत का कोई व्यक्ति दोबारा संपर्क कर सकता है। यह मुलाकात किसी पुराने अध्याय का अंत भी हो सकती है और नई शुरुआत भी। अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करें, क्योंकि इस सप्ताह आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति बेहद मजबूत रहेगी।

जितना अधिक आप अपनी भावनाओं का सम्मान करेंगे, उतना ही मन हल्का और शांत महसूस होगा।

लकी नंबर: 2।लकी रंग: मोती जैसा सफेद।लकी दिन: मंगलवार

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल (Leo Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह आकर्षण का केंद्र आप रह सकते हैं, लेकिन आपकी सबसे बड़ी ताकत अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन नहीं, बल्कि विनम्रता होगी। कार्यक्षेत्र में अचानक नेतृत्व करने का अवसर मिल सकता है। आपके फैसले और व्यवहार दूसरों को प्रेरित करेंगे, इसलिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें।

करियर में नई जिम्मेदारियां या कोई महत्वपूर्ण अवसर आपके सामने आ सकता है। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या विचार पर काम करना चाहते हैं, तो यह समय उसे आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल है। आर्थिक मामलों में भी स्थिति सकारात्मक रहेगी, लेकिन भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखकर ही निर्णय लें।

प्रेम संबंधों में छोटे-छोटे स्नेहपूर्ण प्रयास बड़े वादों से अधिक असर दिखाएंगे। साथी के साथ समय बिताना और उनकी भावनाओं को समझना रिश्ते को मजबूत बनाएगा।

बेवजह की प्रतिस्पर्धा से दूर रहें। आपकी मंजिल और आपकी यात्रा सबसे अलग है, इसलिए खुद की तुलना किसी और से करने की जरूरत नहीं है। रचनात्मक कार्यों, कला और अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने लाने के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ रहेगा।

सप्ताहांत खुशियां मनाने, अपनों के साथ समय बिताने और उन लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए अनुकूल रहेगा, जिन्होंने हर कदम पर आपका साथ दिया है।

लकी नंबर: 19। लकी रंग: सुनहरा पीला। लकी दिन: रविवार

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल (Virgo Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी व्यवस्थित कार्यशैली होगी। जो काम अब तक बहुत मुश्किल लग रहे थे, वे सही योजना और प्राथमिकताएं तय करने के बाद आसानी से पूरे होने लगेंगे।

कार्यक्षेत्र में लोग आपकी समझदारी और व्यावहारिक सोच की सराहना करेंगे। कोई व्यक्ति आपकी सलाह लेने भी आ सकता है। हालांकि हर परिस्थिति का जरूरत से ज्यादा विश्लेषण करने से बचें, खासकर निजी रिश्तों में जहां भावनाओं की भी उतनी ही अहमियत होती है जितनी तर्क की।

स्वास्थ्य में सुधार के लिए अपनी दिनचर्या को नियमित बनाना जरूरी होगा। सही समय पर भोजन, पर्याप्त आराम और नियमित व्यायाम आपको पहले से अधिक ऊर्जावान बनाएंगे।

आर्थिक मामलों में सोच-समझकर बनाई गई योजना आपको स्थिरता और लाभ दिला सकती है। कागजी काम, दस्तावेज या किसी महत्वपूर्ण सूचना से जुड़ी सुखद खबर भी मिल सकती है।

सप्ताह के अंत तक आपको महसूस होगा कि हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश छोड़ने से जीवन पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है।

लकी नंबर: 8। लकी रंग: सेज ग्रीन। लकी दिन: शुक्रवार

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल (Libra Weekly Tarot Horoscope)

लंबे समय से चली आ रही असमंजस की स्थिति अब धीरे-धीरे खत्म होने लगेगी। यह सप्ताह साझेदारी, बातचीत और रिश्तों में दोबारा विश्वास कायम करने के लिए अनुकूल है।

कार्यक्षेत्र में आपकी कूटनीतिक सोच और संतुलित व्यवहार कई कठिन परिस्थितियों को आसानी से सुलझा सकता है। लोग आपकी बातों पर भरोसा करेंगे और आपकी सलाह को महत्व देंगे।

आर्थिक मामलों में किसी को उधार देने से पहले स्पष्ट शर्तें तय कर लें। केवल भरोसे के आधार पर बड़ा आर्थिक निर्णय लेना उचित नहीं रहेगा।

रिश्तों में अपनी बात साबित करने के बजाय शांति बनाए रखने की कोशिश करें। कई बार बहस जीतने से ज्यादा जरूरी रिश्ता बचाना होता है।

इस सप्ताह अचानक किसी कार्यक्रम, पार्टी या सामाजिक आयोजन में शामिल होने का मौका मिल सकता है। यहां किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो भविष्य में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। रचनात्मक गतिविधियां और शौक तनाव कम करने में मदद करेंगे।

सप्ताहांत स्वयं पर ध्यान देने, आराम करने और अपनी छोटी-छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए उपयुक्त रहेगा।

लकी नंबर: 21। लकी रंग: लैवेंडर। लकी दिन: शनिवार

वृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल (Scorpio Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह आपके लिए भीतर से बदलाव लेकर आएगा। लंबे समय से मन में दबा कोई भाव, चिंता या पुराना बोझ अब छोड़ने का समय आ गया है। जैसे-जैसे आप अतीत को पीछे छोड़ेंगे, वैसे-वैसे नए अवसरों के लिए जगह बनती जाएगी।

कार्यक्षेत्र में धैर्य रखना इस समय सबसे बड़ी कुंजी है। जल्दबाजी या दबाव बनाने के बजाय अपने काम पर ध्यान दें। आपकी मेहनत पर किसी प्रभावशाली व्यक्ति की नजर पड़ सकती है और सही समय पर उसका लाभ भी मिलेगा।

आर्थिक मामलों में नई शुरुआत करने से पहले जो आपके पास है, उसे मजबूत बनाने पर ध्यान दें। निवेश या बड़े फैसले सोच-समझकर लें।

प्रेम संबंधों में मन की बात खुलकर कहना जरूरी होगा। बिना कुछ कहे यह उम्मीद न रखें कि सामने वाला आपकी हर भावना समझ जाएगा। ईमानदार बातचीत रिश्ते को नई मजबूती देगी।

यदि इस सप्ताह छोटी यात्रा का अवसर मिले, तो उसे टालें नहीं। यह यात्रा आपके लिए नई सोच और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ सकती है। किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज या जानकारी की पुष्टि जरूर करें।

सप्ताह के अंत तक आप खुद को पहले से अधिक हल्का, समझदार और आने वाले अवसरों के लिए तैयार महसूस करेंगे।

लकी नंबर: 17। लकी रंग: गहरा मैरून। लकी दिन: बुधवार

धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल (Sagittarius Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह रोमांच केवल नई जगहों पर जाने से नहीं, बल्कि नई सोच अपनाने से शुरू होगा। नए विचार, नई स्किल सीखने या अलग-अलग लोगों से बातचीत करने के अवसर मिलेंगे, जो आपके नजरिए को और व्यापक बनाएंगे। यदि आप लंबे समय से किसी बदलाव के बारे में सोच रहे हैं, तो अब पहला कदम उठाने का समय है।

करियर में नेटवर्किंग और नए लोगों से मुलाकात आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। किसी परिचित या अचानक हुई मुलाकात के जरिए नया अवसर मिलने की संभावना है। आर्थिक मामलों में अपनी क्षमता से बढ़कर कोई वादा करने से बचें। जितनी जिम्मेदारी आसानी से निभा सकते हैं, उतनी ही लें।

प्रेम संबंधों में जल्दबाजी के बजाय एक-दूसरे को समय देना जरूरी होगा। गहरी और सच्ची बातचीत रिश्ते को मजबूत बनाएगी। यदि पिछले कुछ समय से किसी काम को शुरू करने का उत्साह नहीं मिल रहा था, तो इस सप्ताह प्रेरणा अपने आप मिलेगी। याद रखें, शुरुआत करने से ही रास्ते खुलते हैं।

इस समय शुरू की गई कोई अच्छी आदत लंबे समय तक आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। सप्ताहांत हंसी-मजाक, दोस्तों के साथ समय बिताने और प्रकृति के बीच कुछ पल बिताने के लिए बेहद शुभ रहेगा।

लकी नंबर: 5। लकी रंग: फिरोजी (टर्कॉइज़)। लकी दिन: गुरुवार

एंजेल मैसेज: हर नया अनुभव आपको उस जीवन के और करीब ले जा रहा है, जिसके लिए आप लंबे समय से तैयारी कर रहे थे।

मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल (Capricorn Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका धैर्य और अनुशासन रहेगा। जहां दूसरे लोग जल्दबाजी में फैसले ले सकते हैं, वहीं आपका शांत और व्यवस्थित रवैया आपको सफलता की ओर ले जाएगा।

कार्यक्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण बातचीत नई जिम्मेदारी, प्रमोशन या सम्मान का रास्ता खोल सकती है। अपने अनुभव और मेहनत पर भरोसा रखें। आर्थिक मामलों में भावनाओं में बहकर खर्च करने के बजाय व्यावहारिक निवेश और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देना बेहतर रहेगा।

परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां कुछ समय के लिए बढ़ सकती हैं। ऐसे में आपका संतुलित व्यवहार पूरे परिवार के लिए सहारा बनेगा। अपने छोटे-छोटे लक्ष्यों और उपलब्धियों का भी जश्न मनाना सीखें। केवल अंतिम सफलता का इंतजार करना जरूरी नहीं है।

यदि आप परिस्थितियों के अनुसार थोड़ा लचीलापन बनाए रखेंगे, तो उम्मीद से कहीं अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आपकी लगातार की गई मेहनत भविष्य की मजबूत नींव तैयार कर रही है।

लकी नंबर: 10। लकी रंग: चारकोल ग्रे। लकी दिन: मंगलवार

कुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aquarius Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह आपकी मौलिक सोच और रचनात्मकता को नई पहचान दिला सकता है। जिन समस्याओं का समाधान अब तक मुश्किल लग रहा था, उनका जवाब आपको बिल्कुल नए नजरिए से मिलेगा।

कार्यक्षेत्र में अपने नए और अलग विचार साझा करने से न हिचकें। आपकी सोच किसी बड़े बदलाव की वजह बन सकती है। भावनात्मक रूप से उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको जैसा हैं, वैसा स्वीकार करते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो लगातार आपकी ऊर्जा कम करते हैं।

आर्थिक मामलों में समूह से जुड़े खर्चों या साझेदारी में पैसा लगाने से पहले सभी पहलुओं पर अच्छी तरह विचार करें। सप्ताह के दौरान कोई अप्रत्याशित संदेश, कॉल या निमंत्रण नई संभावनाओं का द्वार खोल सकता है।

मानसिक शांति के लिए प्रकृति के बीच समय बिताना आपके लिए बेहद लाभदायक रहेगा। सप्ताहांत तक आपको महसूस होगा कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी अलग सोच है। इसे किसी के सामने साबित करने की जरूरत नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ अपनाने की जरूरत है।

लकी नंबर: 23। लकी रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू। लकी दिन: शुक्रवार

मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल (Pisces Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति पहले से कहीं अधिक मजबूत रहेगी। रिश्तों, करियर या किसी महत्वपूर्ण निर्णय से जुड़े मामलों में अपनी पहली अनुभूति पर भरोसा करें। आपका मन सही दिशा का संकेत देगा।

रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ है। लेखन, डिजाइनिंग, संगीत, कला, अभिनय या किसी भी क्रिएटिव क्षेत्र में काम करने वालों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। अपनी कल्पनाशक्ति को खुलकर अभिव्यक्त करें।

आर्थिक मामलों में उन बातों की चिंता करने से बचें जो अभी हुई ही नहीं हैं। डर के बजाय सही योजना बनाना आपको ज्यादा लाभ देगा। इस सप्ताह कोई व्यक्ति आपकी मदद या दयालु स्वभाव के लिए आभार व्यक्त कर सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा।

याद रखें, आराम करना भी उतना ही जरूरी है जितना लगातार काम करना। अपने शरीर और मन को पर्याप्त विश्राम दें। सप्ताह के अंत तक आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और अपने जीवन की दिशा को लेकर विश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत महसूस होगा।

लकी नंबर: 9। लकी रंग: सी ग्रीन। लकी दिन: सोमवार

डिस्क्लेमर: इस लेख में दिया गया साप्ताहिक राशिफल टैरो कार्ड्स, एंजेलिक संदेशों और ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है। इसे किसी भी प्रकार की व्यावसायिक करियर गारंटी या वित्तीय निवेश सलाह के रूप में न लें। शेयर बाजार, संपत्ति (Property) की खरीद-बिक्री या बड़े करियर बदलाव जैसे निर्णय लेने से पहले कृपया संबंधित कानूनी और वित्तीय विशेषज्ञों से परामर्श अवश्य लें। इस जानकारी के आधार पर किए गए निवेश या निर्णयों से होने वाले लाभ-हानि के लिए जनसत्ता उत्तरदायी नहीं होगा।