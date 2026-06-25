Weekly Tarot Horoscope 29 June To 5 July 2026 (साप्ताहिक टैरो राशिफल 29 जून से 5 जुलाई 2026): इस सप्ताह टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि कुछ राशि के जातक आत्म मंथन करने के साथ अपने व्यक्तित्व में ध्यान देने की कोशिश करेंगे। कुछ राशि के जातक अपने रिश्तों को ईमानदारी से मजबूत करेंगे और अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना संबंधों को और गहरा बनाएगा। वहीं कुछ राशियों को करियर और बिजनेस में भी सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। आइए टैरो मेंटर व आध्यात्मिक हीलर मधु कोटिया से जानते हैं टैरो कार्ड्स के आधार पर मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि का साप्ताहिक टैरो राशिफल…

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aries Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह आपके लिए नई ऊर्जा और आत्मविश्वास लेकर आ रहा है। जिन कार्यों को आप लंबे समय से टाल रहे थे, उन्हें पूरा करने का सही समय है। करियर और व्यक्तिगत जीवन में आपकी दृढ़ता छोटी-बड़ी चुनौतियों को पार करने में मदद करेगी। रिश्तों में धैर्य बनाए रखें, क्योंकि कोई करीबी व्यक्ति भावनात्मक सहयोग की अपेक्षा कर सकता है। बिना सोचे-समझे प्रतिक्रिया देने से बचें और संवाद को प्राथमिकता दें। आर्थिक मामलों में खर्चों की समीक्षा करना लाभकारी रहेगा। रचनात्मकता चरम पर रहेगी, इसलिए किसी नए प्रोजेक्ट या प्रतिभा को निखारने का प्रयास करें। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनें, लेकिन अनुभवी लोगों की सलाह को भी महत्व दें।

शुभ अंक: 9। शुभ रंग: नारंगी। शुभ दिन: मंगलवार

एंजेल संदेश: “आपकी आंतरिक शक्ति आपको सही दिशा में आगे बढ़ा रही है।”

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Taurus Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह स्थिरता, भावनात्मक संतुलन और भविष्य की मजबूत नींव तैयार करने पर केंद्रित रहेगा। आप अपने जीवन को अधिक व्यवस्थित करने की इच्छा महसूस कर सकते हैं। कोई पुरानी और लंबित बातचीत अब स्पष्टता और राहत लेकर आ सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और निरंतरता को सराहना मिलेगी। पुराने अनुभवों की निराशा को नए अवसरों पर हावी न होने दें। प्रेम संबंधों में सकारात्मकता बनी रहेगी, लेकिन ईमानदारी बेहद जरूरी होगी। प्रकृति, संगीत या मन को शांति देने वाली गतिविधियों के लिए समय निकालें। इस सप्ताह आपका धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगा।

शुभ अंक: 6। शुभ रंग: हरा। शुभ दिन: शुक्रवार

एंजेल संदेश: “आपके भीतर एक सुंदर बदलाव चल रहा है, उस पर भरोसा रखें।”

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल (Gemini Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह आपको अपनी गति थोड़ी धीमी करने और महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देता है। कई नए अवसर और विचार सामने आ सकते हैं, लेकिन समझदारी से चुनाव करना जरूरी होगा। आपकी संवाद क्षमता इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगी। रिश्तों में किसी भी तरह की गलतफहमी से बचने के लिए अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। करियर में नेटवर्किंग और नई सीख सफलता का रास्ता खोल सकती है। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचें और दूरगामी लाभ को ध्यान में रखें। जिज्ञासा आपको नई राह दिखाएगी, लेकिन निरंतरता ही सफलता दिलाएगी।

शुभ अंक: 3। शुभ रंग: पीला। शुभ दिन: बुधवार

एंजेल संदेश: “आपकी वाणी में सकारात्मक बदलाव लाने की शक्ति है।”

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल (Cancer Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह भावनात्मक उपचार, आत्मसम्मान और सीमाओं को तय करने का समय है। आप बीते अनुभवों पर विचार करेंगे और महसूस करेंगे कि आपने कितनी प्रगति की है। कार्यस्थल पर आपकी संवेदनशीलता और समझदारी कठिन परिस्थितियों को सहजता से संभालने में मदद करेगी। कोई व्यक्ति आपसे सलाह मांग सकता है और आपका मार्गदर्शन उसके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रेम संबंधों में सम्मान और विश्वास को प्राथमिकता दें। आर्थिक मामलों में सतर्कता लाभकारी रहेगी। ऐसी गतिविधियों में समय बिताएं जो आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से सशक्त बनाएं।

शुभ अंक: 2। शुभ रंग: सिल्वर। शुभ दिन: सोमवार

एंजेल संदेश: “आप सुरक्षित हैं और सकारात्मक ऊर्जा से घिरे हुए हैं।”

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल (Leo Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह आपके लिए अपनी प्रतिभा दिखाने और नेतृत्व क्षमता को सामने लाने का अवसर लेकर आया है। आपकी मौजूदगी और आत्मविश्वास लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी या सम्मान मिलने की संभावना है। रिश्तों में ईमानदार बातचीत और छोटे-छोटे प्रयास मधुरता बढ़ाएंगे। आर्थिक मामलों में कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले पूरी जानकारी जुटा लें। लोग आपसे प्रेरणा ले सकते हैं, इसलिए अपने प्रभाव का सकारात्मक उपयोग करें। त्वरित प्रशंसा की बजाय दीर्घकालिक उपलब्धियों पर ध्यान दें।

शुभ अंक: 1। शुभ रंग: सुनहरा। शुभ दिन: रविवार

एंजेल संदेश: “जब आप अपने वास्तविक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं, तब सबसे अधिक चमकते हैं।

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल (Virgo Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह स्पष्टता, अनुशासन और आत्मविकास को समर्पित रहेगा। लंबे समय से असंतुलित चल रही परिस्थितियों को सुधारने की प्रेरणा मिलेगी। आपकी व्यावहारिक सोच कठिन समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करेगी। कार्यक्षेत्र में सफलता के संकेत हैं, लेकिन अत्यधिक परफेक्शन की चाह से बचना होगा। रिश्तों में आभार व्यक्त करने से निकटता बढ़ेगी। मानसिक शांति के लिए नियमित दिनचर्या अपनाएं। कोई छोटा अवसर भविष्य में बड़ा लाभ दे सकता है, इसलिए उसे नजरअंदाज न करें।

शुभ अंक: 5। शुभ रंग: नीला। शुभ दिन: गुरुवार

एंजेल संदेश: “आपका हर छोटा कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रहा है।”

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल (Libra Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह संतुलन और सही निर्णय लेने पर केंद्रित रहेगा। कुछ ऐसे फैसले सामने आ सकते हैं जिनमें दिल और दिमाग दोनों की भूमिका होगी। जल्दबाजी न करें, समय के साथ सही दिशा स्पष्ट हो जाएगी। साझेदारी और टीमवर्क से लाभ मिलने की संभावना है। व्यक्तिगत रिश्तों में आपकी समझदारी और संतुलित दृष्टिकोण विवादों को सुलझाने में मदद करेंगे। आर्थिक मामलों में योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना लाभकारी रहेगा। अपनी जरूरतों को नजरअंदाज किए बिना दूसरों के प्रति सहयोगी बने रहें।

शुभ अंक: 7। शुभ रंग: गुलाबी। शुभ दिन: शुक्रवार

एंजेल संदेश: “आप उन रिश्तों और अवसरों के हकदार हैं जो आपके जीवन में शांति लाते हैं।”

वृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल (Scorpio Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह परिवर्तन, आत्मविश्वास और पुराने बंधनों से मुक्त होने का संकेत देता है। आप अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने के लिए प्रेरित महसूस कर सकते हैं। किसी छिपी हुई सच्चाई का पता चलने से परिस्थितियों को नए नजरिए से समझ पाएंगे। करियर में रणनीतिक सोच लाभ पहुंचाएगी। रिश्तों में खुलकर भावनाएं साझा करने से गहराई बढ़ेगी। जो परिस्थितियां अब आपके विकास में सहायक नहीं हैं, उन्हें छोड़ने का समय आ गया है। आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति इस सप्ताह विशेष रूप से मजबूत रहेगी।

शुभ अंक: 8। शुभ रंग: मैरून। शुभ दिन: मंगलवार

एंजेल संदेश: “आप अपने पुराने स्वरूप को पीछे छोड़कर नई शक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं।”

धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल (Sagittarius Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह सीखने, खोजबीन और नए अनुभवों का अवसर लेकर आएगा। यात्रा, नई जानकारी हासिल करने या नए लोगों से मिलने की संभावना बन सकती है। आपकी सकारात्मक सोच अवसरों को आकर्षित करेगी। कार्यक्षेत्र में आपके विचारों की सराहना हो सकती है। रिश्तों में केवल अपनी योजनाओं पर ध्यान देने के बजाय दूसरों की भावनाओं को भी समझने का प्रयास करें। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें। अपने सपनों और लक्ष्यों को फिर से याद करने का यह बेहतरीन समय है।

शुभ अंक: 4। शुभ रंग: बैंगनी। शुभ दिन: गुरुवार

एंजेल संदेश: “विश्वास और आशावाद के साथ आगे बढ़ते रहें, आपकी यात्रा सही दिशा में है।”

मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल (Capricorn Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह अनुशासन, उपलब्धियों और भावनात्मक परिपक्वता का संदेश देता है। आपकी मेहनत के परिणाम अब दिखाई देने लगेंगे। कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें आप सफलता से निभाएंगे। निजी जीवन में अपनों के साथ समय बिताने का प्रयास करें। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से रिश्ते और मजबूत होंगे। आर्थिक स्थिति स्थिर बनी रहेगी, लेकिन भविष्य की योजना बनाना फायदेमंद रहेगा। सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि सफर का आनंद लेने में भी है।

शुभ अंक: 10। शुभ रंग: भूरा। शुभ दिन: शनिवार

एंजेल संदेश: “आप शक्ति, बुद्धिमत्ता और उद्देश्य से भरा जीवन बना रहे हैं।”

कुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aquarius Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह नए विचारों, मित्रताओं और रचनात्मकता को बढ़ावा देगा। आपकी अनोखी सोच लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकती है। सहयोग और ज्ञान साझा करने से लाभ मिलेगा। रिश्तों में भावनात्मक अभिव्यक्ति को भी उतना ही महत्व दें जितना विचारों को देते हैं। कार्यक्षेत्र में अप्रत्याशित स्रोतों से अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में केवल उत्साह के आधार पर निर्णय लेने से बचें। तकनीक और रचनात्मक कार्यों से जुड़ी गतिविधियां संतोष प्रदान करेंगी।

शुभ अंक: 11। शुभ रंग: फिरोजी। शुभ दिन: शनिवार

एंजेल संदेश: “आपकी विशिष्टता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।”

मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल (Pisces Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह भावनात्मक समझ, रचनात्मकता और आत्मिक जुड़ाव को मजबूत करेगा। आपकी संवेदनशीलता आपको परिस्थितियों को गहराई से समझने में मदद करेगी। रचनात्मक कार्यों और महत्वपूर्ण निर्णयों में आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति सहयोगी साबित होगी। कार्यक्षेत्र में अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें और खुद को कम आंकने से बचें। रिश्तों में ईमानदार बातचीत से निकटता बढ़ेगी। दूसरों की चिंताओं को अपने ऊपर हावी न होने दें। शांत और सकारात्मक वातावरण आपको ऊर्जा और एकाग्रता प्रदान करेगा।

शुभ अंक: 12। शुभ रंग: सफेद। शुभ दिन: सोमवार

एंजेल संदेश: “आपका दिल सही रास्ता जानता है, उसकी कोमल आवाज़ पर भरोसा करें।”

डिस्क्लेमर: इस लेख में दिया गया साप्ताहिक राशिफल टैरो कार्ड्स, एंजेलिक संदेशों और ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है। इसे किसी भी प्रकार की व्यावसायिक करियर गारंटी या वित्तीय निवेश सलाह के रूप में न लें। शेयर बाजार, संपत्ति की खरीद-बिक्री या बड़े करियर बदलाव जैसे निर्णय लेने से पहले कृपया संबंधित कानूनी और वित्तीय विशेषज्ञों से परामर्श अवश्य लें। इस जानकारी के आधार पर किए गए निवेश या निर्णयों से होने वाले लाभ-हानि के लिए जनसत्ता उत्तरदायी नहीं होगा।