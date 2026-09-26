Weekly Tarot Horoscope 28 September To 4 October 2026 (साप्ताहिक टैरो राशिफल 28 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026): आज का दिन आपको अपनी परिस्थितियों के अनुसार कभी नेतृत्व करने, कभी धैर्य रखने और कभी स्पष्ट फैसला लेने की सीख देता है। कुछ राशियों के लिए आगे बढ़ने और नए अवसरों को अपनाने का समय है, जबकि कुछ लोगों को अपनी पुरानी मेहनत के परिणाम के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। रिश्तों में ईमानदारी और आपसी समझ बनाए रखें और महत्वपूर्ण फैसलों में भावनाओं के साथ-साथ तथ्यों पर भी ध्यान दें। अपनी क्षमता पर विश्वास रखें, लेकिन जल्दबाजी से बचें। टैरो गुरु मधु कोटिया से जानिए मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का साप्ताहिक टैरो राशिफल

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aries Weekly Tarot Card Readings)

मेष, इस सप्ताह मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको यह तय करने की जरूरत है कि किस चीज़ पर ध्यान देना है और किस पर नहीं। आप अपनी ऊर्जा बहुत सारी दिशाओं में लगा रहे हैं और कहीं न कहीं यह आपको थका भी रहा है, भले ही आप इसे किसी को दिखा नहीं रहे हों। काम के क्षेत्र में भी ऐसी स्थिति बन सकती है जहां कोई आपसे तुरंत जवाब या जिम्मेदारी लेने की उम्मीद करे। ऐसा केवल इसलिए मत कीजिए क्योंकि सबको लगता है कि आप सब संभाल सकते हैं। पहले पूरी बात समझिए, फिर प्रतिक्रिया दीजिए।

आर्थिक रूप से अचानक होने वाले खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखने की जरूरत है, खासकर उन चीज़ों पर जिन्हें आप एकदम से खरीदने का मन बना लेते हैं। कोई बड़ा नुकसान नहीं दिखता, लेकिन थोड़ा संयम रखना बेहतर रहेगा।

रिश्तों में उस व्यक्ति से बार-बार स्पष्टता मांगने की जरूरत नहीं है जो अपने व्यवहार से पहले ही बहुत कुछ दिखा रहा है। कई बार हम शब्दों का इंतजार करते रहते हैं, जबकि सामने वाले के काम ही पूरी कहानी बता देते हैं। सिंगल लोगों की मुलाकात किसी दिलचस्प व्यक्ति से हो सकती है, लेकिन इस संबंध को समय दें।

सप्ताह के अंत तक आपकी ऊर्जा पहले से बेहतर महसूस होगी। आप अपनी दिनचर्या या अपने लुक में भी कोई बदलाव करने का मन बना सकते हैं।

लकी नंबर: 9

लकी डे: मंगलवार

एंजेल मैसेज: हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ न करें। कुछ चीजें आपके बिना भी संभल सकती हैं।

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Taurus Weekly Tarot Card Readings)

वृषभ, इस सप्ताह कोई ऐसी स्थिति आपके सामने आ सकती है जिसे आप काफी समय से एक तरह से समझते आ रहे थे, लेकिन अब उसे देखने का नजरिया बदल सकता है। हो सकता है कि आपको कोई बिल्कुल नई बात पता न चले, बल्कि आप उस चीज़ को स्वीकार कर लें जिसे आप पहले से कहीं न कहीं जानते थे।

काम के क्षेत्र में स्थिति खराब नहीं है। कोई पुरानी चर्चा, प्रोजेक्ट या अवसर दोबारा आपके सामने आ सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो उसे तुरंत उन्हीं शर्तों पर स्वीकार न करें। आप भी अब पहले जैसे नहीं हैं, इसलिए इस बार अपनी अपेक्षाएं ज्यादा स्पष्ट रखें।

पैसों के मामले में सप्ताह सामान्य रहेगा, हालांकि घर, आराम या परिवार से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं।

भावनात्मक रूप से हर बात को बार-बार समझाने से बचें। अगर आपने किसी को अपनी भावनाएं बता दी हैं तो उन्हें दस अलग-अलग तरीकों से दोहराने की जरूरत नहीं है। सामने वाले को भी प्रयास करने का मौका दें।

सिंगल लोगों को अतीत का कोई व्यक्ति याद आ सकता है या उससे दोबारा संपर्क हो सकता है। लेकिन खुद से एक सवाल जरूर पूछें—क्या आप सच में उस व्यक्ति को वापस चाहते हैं या सिर्फ उस समय को याद कर रहे हैं जो कभी आपके साथ था?

लकी नंबर: 6

लकी डे: शुक्रवार

एंजेल मैसेज: जो आपके लिए सही है, वह आपको बार-बार आपकी अपनी कीमत पर सवाल करने के लिए मजबूर नहीं करेगा।

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल ( Gemini Weekly Tarot Card Readings)

मिथुन, इस सप्ताह आपका दिमाग आपकी वास्तविक जिंदगी से कहीं ज्यादा तेजी से चल सकता है। किसी चीज़ के होने से पहले ही आप उसके पांच अलग-अलग परिणामों के बारे में सोच सकते हैं। इसलिए इस सप्ताह सबसे जरूरी बात यही है कि हर चीज़ को अपने दिमाग में जरूरत से ज्यादा जटिल न बनाएं।

काम व्यस्त रह सकता है। मैसेज, फोन कॉल, मीटिंग और अलग-अलग लोगों की मांगें लगातार सामने आ सकती हैं। बातचीत के दौरान थोड़ा सावधान रहें क्योंकि छोटी-सी बात भी गलत समझी जा सकती है। अगर कोई बात महत्वपूर्ण है तो उसे ठीक से लिखें और अधूरी बात छोड़ने से बचें।

काम, सोशल मीडिया या किसी जान-पहचान के जरिए कोई उपयोगी संपर्क भी बन सकता है। किसी सामान्य बातचीत को इसलिए नजरअंदाज न करें क्योंकि वह उस समय महत्वपूर्ण नहीं लग रही है। आगे चलकर वही बातचीत किसी काम आ सकती है।

पैसों की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन छोटे-छोटे खर्च लगातार जुड़ सकते हैं।

रिश्तों में अपनी बात साफ रखें। चुप होकर सामने वाले से यह उम्मीद न करें कि वह खुद समझ जाएगा कि आपको क्या परेशानी है। सिंगल लोगों को कोई दिलचस्प व्यक्ति मिल सकता है, लेकिन दो बातचीत के बाद ही अपने दिमाग में पूरी कहानी न बना लें।

सप्ताह के अंत तक आपका मन पहले से ज्यादा साफ और शांत महसूस होगा।

लकी नंबर: 5

लकी डे: बुधवार

एंजेल मैसेज: आपकी पहली सहज भावना अक्सर उन सभी विचारों से ज्यादा सरल और सच्ची होती है जो उसके बाद आपके मन में आते हैं।

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल (Cancer Weekly Tarot Card Readings)

कर्क, इस सप्ताह आप दूसरे लोगों के मूड को बहुत जल्दी महसूस कर सकते हैं। आप बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे हों और किसी एक व्यक्ति से बात करने के बाद अचानक उदास, चिड़चिड़े या भारी महसूस करने लगें। इसलिए इस बात पर ध्यान दें कि आप जो महसूस कर रहे हैं, वह जरूरी नहीं कि सब आपका ही हो।

परिवार को इस सप्ताह आपका ध्यान चाहिए हो सकता है। कोई व्यक्ति आपके पास अपनी भावनात्मक परेशानी लेकर आ सकता है। उसकी बात सुनें और उसका साथ दें, लेकिन उसकी पूरी परेशानी को अपने दिमाग में लेकर न बैठें।

काम के मामले में चीजें थोड़ी धीरे चलेंगी, लेकिन सही दिशा में आगे बढ़ेंगी। कोई ऐसा काम जिसे आप चुपचाप करते आ रहे हैं, अब परिणाम देना शुरू कर सकता है, भले ही उसकी कोई बड़ी घोषणा न हो।

रिश्तों में हर नए विवाद में पुरानी बातों को शामिल करने से बचें। अगर आज की बात हो रही है तो उसी पर ध्यान दें, वरना छोटी-सी बातचीत भी जरूरत से ज्यादा भावनात्मक हो सकती है।

सिंगल लोगों को किसी के साथ बहुत जल्दी भावनात्मक जुड़ाव महसूस हो सकता है। लेकिन याद रखें, किसी के करीब महसूस करना और उसके साथ वास्तव में अनुकूल होना दो अलग बातें हैं।

वीकेंड पर आपको घर में रहना, आराम करना या कुछ आध्यात्मिक करना अच्छा लग सकता है।

लकी नंबर: 2

लकी डे: सोमवार

एंजेल मैसेज: आप लोगों की परवाह कर सकते हैं, बिना उनकी भावनाओं को अपने भीतर लेकर चले।

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल (Leo Weekly Tarot Card Readings)

सिंह, इस सप्ताह आपको महसूस हो सकता है कि हर लड़ाई में अपनी प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। आसपास कोई व्यक्ति आपकी बात से अलग राय रख सकता है या कुछ ऐसा कह सकता है जो आपके अहं को सीधे प्रभावित करे। प्रतिक्रिया देने से पहले खुद से पूछें—क्या तीन दिन बाद भी यह बात इतनी ही महत्वपूर्ण लगेगी? अगर नहीं, तो इसे जाने दें।

प्रोफेशनल स्तर पर यह सप्ताह अच्छा रह सकता है। आपके काम पर ध्यान दिया जा सकता है या कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके हाथ में आ सकती है। अपने अनुभव पर भरोसा रखें, लेकिन यह न मानें कि हर चीज़ की जिम्मेदारी हमेशा आपको ही उठानी है।

पैसों का इस्तेमाल कपड़ों, सुंदरता, दोस्तों के साथ बाहर जाने या अपनी पसंद की किसी चीज़ पर हो सकता है। खर्च करें, लेकिन समझदारी के साथ।

रिश्तों में जब आप यह साबित करने की कोशिश करना छोड़ देंगे कि सही कौन है, तब चीजें बेहतर हो सकती हैं। कभी-कभी रिश्ते में बहस से ज्यादा एक-दूसरे को सुनना जरूरी होता है।

सिंगल लोगों का ध्यान आसानी से किसी की ओर जा सकता है, लेकिन सिर्फ इसलिए प्रभावित न हों कि सामने वाला बहुत अच्छी बातें करता है। उसके व्यवहार में निरंतरता देखें।

वीकेंड तक आपका आत्मविश्वास फिर से बढ़ेगा और बाहर जाने या लोगों से मिलने का मन करेगा।

लकी नंबर: 1

लकी डे: रविवार

एंजेल मैसेज: बेवजह के ड्रामे से दूर हो जाने से आपकी अहमियत कम नहीं होती।

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल (Virgo Weekly Tarot Card Readings)

कन्या, यह सप्ताह ऐसा हो सकता है जहां कई छोटी-छोटी चीजों को संभालना पड़े। कोई भी काम बहुत मुश्किल नहीं होगा, लेकिन बहुत कुछ एक साथ होने की वजह से मानसिक थकान महसूस हो सकती है। इसलिए सब कुछ एक साथ पूरा करने के बजाय एक-एक काम पर ध्यान दें।

काम के क्षेत्र में कोई आप पर निर्भर हो सकता है क्योंकि आप अक्सर उन चीज़ों को भी नोटिस कर लेते हैं जिन्हें बाकी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। यह आपके पक्ष में जा सकता है, लेकिन हर किसी की गलती सुधारने की जिम्मेदारी अपने ऊपर न लें।

पैसों के मामले में यह सप्ताह योजना बनाने के लिए अच्छा है। अपने खर्च, लंबित भुगतान या उस काम को देखें जिसे आप काफी समय से टाल रहे हैं। चीजें व्यवस्थित होते ही मन भी हल्का महसूस होगा।

रिश्तों में कोई करीबी व्यक्ति भावनात्मक रूप से आपकी जरूरत महसूस कर सकता है। आपकी आदत तुरंत सलाह देने की हो सकती है, लेकिन इस बार शायद सिर्फ सुनना ज्यादा जरूरी है।

सिंगल लोग इस समय किसी नए व्यक्ति पर जल्दी भरोसा करने के बजाय थोड़ा सतर्क रह सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। किसी रिश्ते को जबरदस्ती आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है।

वीकेंड पर आपको अलमारी, वर्कस्पेस, फोन या अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने का मन कर सकता है। इसे जरूर करें। कभी-कभी आसपास की सफाई मन को भी हल्का कर देती है।

लकी नंबर: 4

लकी डे: बुधवार

एंजेल मैसेज: सिर्फ इसलिए कि आप किसी समस्या का समाधान जानते हैं, यह जरूरी नहीं कि आपको हर समस्या हल करनी ही है।

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल (Libra Weekly Tarot Card Readings)

तुला, इस सप्ताह आपका ध्यान खासतौर पर रिश्तों और संतुलन पर रहेगा। आपको यह महसूस हो सकता है कि दूसरों को सहज रखने के लिए आप जरूरत से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। आप समझौता करते हैं, सामने वाले को समझते हैं और विवाद से बचते हैं, लेकिन धीरे-धीरे अंदर से थकने लगते हैं। इस सप्ताह आपको यह पैटर्न ज्यादा साफ दिखाई देगा।

काम के क्षेत्र में पैसों, जिम्मेदारी या किसी साझेदारी को लेकर बातचीत हो सकती है। चीजों को अस्पष्ट न रखें। आपसे क्या उम्मीद है और आपकी अपनी अपेक्षाएं क्या हैं, यह स्पष्ट रूप से कहें।

आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, हालांकि सुंदरता, कपड़े, घर या किसी सामाजिक योजना पर खर्च हो सकता है।

प्रेम संबंधों में बातचीत बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। अगर कोई बात परेशान कर रही है तो सिर्फ बहस से बचने के लिए यह न दिखाएं कि सब ठीक है। अपनी बात सरल तरीके से कहें।

सिंगल लोगों की मुलाकात किसी अच्छे, सहज और आकर्षक व्यक्ति से हो सकती है। लेकिन पहली कुछ मुलाकातों में ही भविष्य तय करने की जरूरत नहीं है।

वीकेंड पर अचानक कोई निमंत्रण या योजना बन सकती है। इसमें तभी शामिल हों जब आपका मन हो, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप किसी को निराश नहीं करना चाहते।

लकी नंबर: 7

लकी डे: शुक्रवार

एंजेल मैसेज: हर किसी को खुश रखने की कोशिश में खुद को लगातार नजरअंदाज करना जरूरी नहीं है।

वृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल (Scorpio Weekly Tarot Card Readings)

वृश्चिक, इस सप्ताह कोई ऐसी बात आपके सामने आ सकती है जिसके बारे में आप चुपचाप सोचते रहे हैं और शायद खुद से भी कह रहे थे कि यह इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन अब इसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो सकता है। जरूरी नहीं कि आपको किसी से सामना करना पड़े। सबसे जरूरी बात यह होगी कि आप अपने भीतर स्पष्ट हो जाएं।

काम में गॉसिप और बेवजह की राजनीति से दूर रहें। आप शायद दूसरों की सोच से ज्यादा चीजों को समझ रहे हों, लेकिन हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। कई बार चुप रहना आपको ज्यादा जानकारी देता है।

पैसों के मामले में थोड़े अनुशासन की जरूरत है। छोटे-छोटे खर्चों पर नजर डालें, क्योंकि उनका कुल हिसाब आपको चौंका सकता है।

रिश्तों में भावनाएं थोड़ी तीव्र रह सकती हैं। ईमानदारी है तो यह आपको करीब ला सकती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मिश्रित संकेत दे रहा है तो हर मैसेज और हर छोटी बात का मतलब निकालने के बजाय उसके पूरे व्यवहार को देखें।

सिंगल लोगों को ऐसे व्यक्ति की ओर मजबूत आकर्षण महसूस हो सकता है जिसे समझना आसान नहीं है। थोड़ा समय लें। मजबूत केमिस्ट्री हमेशा मजबूत रिश्ता नहीं होती।

सप्ताह कमरे, अपनी ऊर्जा और यहां तक कि अपने सोशल सर्कल को थोड़ा व्यवस्थित या साफ करने के लिए भी अच्छा है।

लकी नंबर: 8

लकी डे: गुरुवार

एंजेल मैसेज: जब आप उस चीज़ के लिए बहाने बनाना बंद कर देते हैं जिसे आप पहले से जानते हैं, तो स्पष्टता बहुत जल्दी आ जाती है।

धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल (Sagittarius Weekly Tarot Card Readings)

धनु, इस सप्ताह रोजमर्रा की दिनचर्या आपको थोड़ी परेशान कर सकती है। अचानक यात्रा करने, कुछ नया शुरू करने, कोई योजना बदलने या बस कुछ अलग करने का मन हो सकता है। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ उत्साह के कारण कोई बड़ा फैसला लेने से बचें।

कामकाज सक्रिय रहेगा। नए विचार, नए लोग या कोई बातचीत आपको उत्साहित कर सकती है। लेकिन किसी अवसर के लिए हां कहने से पहले उसके व्यावहारिक पहलुओं को भी देखें। कई बार शुरुआत में कोई चीज़ बहुत रोमांचक लगती है, लेकिन बाद में उसमें कई शर्तें सामने आती हैं।

पैसों की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन सामाजिक गतिविधियों पर खर्च बढ़ सकता है। एक आउटिंग धीरे-धीरे तीन में बदल सकती है और फिर आपको समझ नहीं आएगा कि पैसे कहां चले गए।

रिश्तों में माहौल हल्का रहेगा। कपल्स साथ में कोई छोटा ट्रिप या आउटिंग प्लान कर सकते हैं।

सिंगल लोगों का जुड़ाव किसी अलग बैकग्राउंड, जगह या प्रोफेशन के व्यक्ति से हो सकता है और यही अंतर आपको आकर्षित कर सकता है।

वीकेंड पर अपनी सामान्य दिनचर्या से बाहर कुछ करना आपके मूड को काफी बेहतर कर सकता है।

लकी नंबर: 3

लकी डे: गुरुवार

एंजेल मैसेज: बदलाव अच्छा है, लेकिन हर बदलाव को जिंदगी का बड़ा फैसला बनाने की जरूरत नहीं है।

मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल (Capricorn Weekly Tarot Card Readings)

मकर, इस सप्ताह आपको उन चीजों पर काम शुरू करते हुए देखा जा सकता है जिन्हें आप काफी समय से टाल रहे थे। यह काम से जुड़ा हो सकता है, पैसों से या किसी ऐसी जिम्मेदारी से जिसे आप लगातार आगे बढ़ाते रहे हैं। एक बार शुरुआत करने के बाद आपको खुद लगेगा कि आपने इसे इतना टाला क्यों।

काम में अतिरिक्त जिम्मेदारी आपके पास आ सकती है। लोग आप पर भरोसा करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप सब संभाल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर बार अपनी सीमा से ज्यादा काम लेना चाहिए। यह कहना सीखें कि आप कितना कर सकते हैं और उससे आगे कितना संभव नहीं है।

अगर आप बिजनेस से जुड़े हैं तो इस सप्ताह यह देखने के लिए अच्छा है कि आपका पैसा और समय कहां जा रहा है। किसी चीज़ को बदलने या सरल बनाने की जरूरत हो सकती है।

रिश्तों में थोड़ा नरम रवैया अपनाएं। जब कोई आपसे भावनात्मक तरीके से बात करे तो आप तुरंत व्यावहारिक समाधान देने लगते हैं। इस सप्ताह तुरंत समाधान देने के बजाय पहले उसकी बात सुनें।

सिंगल लोगों को कोई समझदार या प्रोफेशनली सेटल व्यक्ति आकर्षित कर सकता है। रिश्ता धीरे-धीरे आगे बढ़े तो आपके लिए बेहतर रहेगा।

वीकेंड थोड़ा धीमा होने और खुद को आराम देने के लिए अच्छा रहेगा।

लकी नंबर: 8

लकी डे: शनिवार

एंजेल मैसेज: मजबूत होने का मतलब यह नहीं कि हर चीज़ को मुश्किल तरीके से ही करना जरूरी है।

कुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aquarius Weekly Tarot Card Readings)

कुंभ, इस सप्ताह एक विचार बार-बार आपके दिमाग में लौट सकता है और आपको उसे नजरअंदाज करना बंद करना चाहिए। यह काम, बिजनेस, पढ़ाई या किसी क्रिएटिव आइडिया से जुड़ा हो सकता है। आप बार-बार सोच सकते हैं कि बाद में इस पर ध्यान देंगे, लेकिन इस सप्ताह कम से कम एक कदम जरूर उठाएं।

काम में आपको ऐसा समाधान दिखाई दे सकता है जो बाकी लोगों को तुरंत समझ न आए। आपका तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, इसलिए लोगों के न समझने पर परेशान होने के बजाय अपनी बात सही तरीके से समझाएं।

पैसों की स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन सिर्फ इसलिए कुछ न खरीदें क्योंकि वह नया, अलग या दिलचस्प है।

रिश्तों में कोई व्यक्ति आपसे ज्यादा भावनात्मक जुड़ाव की उम्मीद कर सकता है। जब चीजें ज्यादा भावनात्मक हो जाती हैं तो आप पीछे हटने लगते हैं। इस बार अचानक गायब होने के बजाय एक ईमानदार बातचीत करने की कोशिश करें।

सिंगल लोगों को किसी ऐसे व्यक्ति को नए नजरिए से देखने का मौका मिल सकता है जिसे वे पहले से जानते हैं।

वीकेंड पर आप कम लोगों से मिलना और थोड़ा अकेले रहना पसंद कर सकते हैं। ऐसा करें। आपके दिमाग को भी थोड़ी खाली जगह चाहिए।

लकी नंबर: 11

लकी डे: शनिवार

एंजेल मैसेज: जो विचार बार-बार लौटकर आ रहा है, वह आपको और सोचने के लिए नहीं, बल्कि शुरुआत करने के लिए कह रहा है।

मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल (Pisces Weekly Tarot Card Readings)

मीन, इस सप्ताह आपकी अंतर्ज्ञान की शक्ति काफी मजबूत रह सकती है, लेकिन समस्या यह हो सकती है कि दूसरों की राय सुनने के बाद आप खुद पर ही शक करने लगें। किसी स्थिति को लेकर आपके भीतर पहले से जो जवाब है, उसे हर किसी की बात सुनकर बदलने की जरूरत नहीं है।

काम में किसी जवाब, मंजूरी या फैसले में देरी हो सकती है। सिर्फ उसी एक चीज़ का इंतजार करते रहने के बजाय जो आपके नियंत्रण में है, उस पर काम करते रहें।

पैसों के मामले में स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन सिर्फ इसलिए किसी को पैसे उधार देने या उसकी आर्थिक जिम्मेदारी लेने से बचें क्योंकि आपको मना करने में बुरा लग रहा है।

रिश्तों में इस सप्ताह चीजें ज्यादा स्पष्ट हो सकती हैं। कपल्स किसी ऐसी बात पर आखिरकार बातचीत कर सकते हैं जिसे वे काफी समय से टाल रहे थे, और यह बातचीत रिश्ते के लिए अच्छी साबित हो सकती है।

सिंगल लोगों को किसी व्यक्ति के वास्तविक रूप को जानने से पहले ही उसकी एक छवि से भावनात्मक रूप से जुड़ने से बचना चाहिए।

वीकेंड पर आप थोड़ा अंदर की ओर मुड़ सकते हैं और आध्यात्मिक चीजों में रुचि बढ़ सकती है। मेडिटेशन, प्रार्थना, जर्नलिंग या बस कुछ समय अकेले बैठना आपको काफी शांति दे सकता है।

लकी नंबर: 7

लकी डे: सोमवार

एंजेल मैसेज: जो बात आपका दिल पहले से कह रहा है, उसकी पुष्टि के लिए हर किसी से जवाब मांगना बंद करें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दिया गया साप्ताहिक राशिफल टैरो कार्ड्स, एंजेलिक संदेशों और ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है। इसे किसी भी प्रकार की व्यावसायिक करियर गारंटी या वित्तीय निवेश सलाह के रूप में न लें। शेयर बाजार, संपत्ति (Property) की खरीद-बिक्री या बड़े करियर बदलाव जैसे निर्णय लेने से पहले कृपया संबंधित कानूनी और वित्तीय विशेषज्ञों से परामर्श अवश्य लें। इस जानकारी के आधार पर किए गए निवेश या निर्णयों से होने वाले लाभ-हानि के लिए जनसत्ता उत्तरदायी नहीं होगा।