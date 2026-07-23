Weekly Tarot Horoscope 27 July To 2 August 2026 (साप्ताहिक टैरो राशिफल 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026): टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह की ऊर्जा कह रही है कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें। थोड़ा इतंजार करने का संकेत दे रही है। इस सप्ताह कई राशियों के लिए परिस्थितियां धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगी। इसलिए किसी भी चीज में जल्दबाजी करने के बजाय धैर्य, संयम से आगे बढ़ेंगे, तो सफलता हासिल हो सकती है। आर्थिक स्थिति से लेकर नौकरी, बिजनेस में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। इस सप्ताह किसी भी प्रकार की चूक करने से बचना चाहिए। टैरो मेंटर व आध्यात्मिक हीलर डॉ. मधु कोटिया से जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि का साप्ताहिक टैरो राशिफल…

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aries Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह आपको किसी एक बात में इंतजार करना पड़ सकता है, जबकि आप जल्दी परिणाम चाहते हैं। काम आगे बढ़ेगा, लेकिन आपकी पसंद की गति से नहीं। कोई व्यक्ति जवाब देर से दे सकता है या आखिरी समय पर योजना बदल सकता है। इसे निजी बात न बनाएं। आपकी ऊर्जा अच्छी है, पर उसे सही दिशा देना जरूरी होगा। वरना चिड़चिड़ाहट में समय निकल सकता है। धन की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन किसी भुगतान या खरीदारी को दोबारा जांच लें। निजी जीवन में जल्दबाजी में बोले गए शब्द गलतफहमी बना सकते हैं। गुस्से में कम बोलना बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य में गर्मी, एसिडिटी और नींद की परेशानी दिख सकती है। सप्ताह के अंत तक अटकी हुई बात धीरे-धीरे खुलने लगेगी।

शुभ अंक: 4

शुभ रंग: रस्ट

शुभ दिन: मंगलवार

एंजल संदेश: धैर्य आपको गलत कदम उठाने से बचाएगा।

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Taurus Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह थोड़ा धीमा लग सकता है, लेकिन बेकार नहीं होगा। कुछ बातें अंदर ही अंदर बन रही हैं। काम में आपको किसी बात को फिर से समझाना पड़ सकता है। यह उबाऊ लग सकता है, पर आगे चलकर फायदा देगा। कोई वरिष्ठ व्यक्ति या परिवार का बड़ा सदस्य सलाह दे सकता है। सुनें, लेकिन निर्णय अपनी समझ से लें। धन के मामले में सावधानी रखें, खासकर अगर कोई मदद या एहसान मांगे। रिश्तों में आपको अपनापन चाहिए होगा, लेकिन आप सीधे बोलने से बच सकते हैं। चुप होकर दूसरों से अनुमान लगाने की उम्मीद न करें। स्वास्थ्य के लिए समय पर भोजन और रात को हल्का खाना जरूरी रहेगा। सप्ताहांत घर, भोजन या परिवार के साथ थोड़ा सुकून दे सकता है।

शुभ अंक: 12

शुभ रंग: क्रीम

शुभ दिन: शुक्रवार

एंजल संदेश: धीमी प्रगति भी प्रगति ही होती है। उसे कम मत समझिए।

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल (Gemini Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह बातचीत बहुत होगी, लेकिन हर बात उपयोगी नहीं होगी। ध्यान सोच-समझकर दें। काम में कोई संदेश, कागज या छोटा विवरण महत्वपूर्ण हो सकता है। कुछ भेजने या जवाब देने से पहले ध्यान से पढ़ें। कोई योजना अचानक बदल सकती है और आपको जल्दी तालमेल बैठाना पड़ सकता है। धन के मामले में सतर्क रहें। जल्दबाजी में ऑनलाइन भुगतान करने से बचें। निजी जीवन में कोई व्यक्ति बात घुमा कर कह सकता है। आप समझ जाएंगे, लेकिन उसे मन में लंबी कहानी न बनाएं। जरूरत हो तो सीधे पूछ लें। स्वास्थ्य में गला, कंधे और नींद की दिनचर्या प्रभावित हो सकती है। सप्ताहांत तक किसी मित्र से बातचीत या छोटी मुलाकात मन हल्का कर सकती है।

शुभ अंक: 21

शुभ रंग: लेमन येलो

शुभ दिन: बुधवार

एंजल संदेश: स्पष्टता तब आएगी जब आप हर आवाज को महत्व देना बंद करेंगे।

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल (Cancer Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह छोटी-छोटी बातों से भावनाओं को छू सकता है। कोई बड़ी घटना न भी हो, फिर भी मन जल्दी प्रभावित हो सकता है। परिवार या घर से जुड़ा मामला धैर्य मांग सकता है। काम में मन थोड़ा भटक सकता है, खासकर यदि कोई निजी बात भीतर चल रही हो। एक काम पूरा करके ही दूसरा शुरू करें। धन की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन ऐसी चीजों पर खर्च न करें जिनकी सच में जरूरत नहीं है। रिश्तों में कोई आपकी देखभाल चाहता हो सकता है, पर ध्यान रखें कि आप खुद को नजरअंदाज न करें। कोई पुरानी याद गीत, जगह या संदेश के माध्यम से लौट सकती है। उसे शांत मन से गुजरने दें। स्वास्थ्य में आराम, गर्म भोजन और भावनात्मक बोझ कम करना लाभ देगा।

शुभ अंक: 2

शुभ रंग: सिल्वर

शुभ दिन: सोमवार

एंजल संदेश: आप दूसरों का ध्यान रख सकते हैं, बिना खुद को खोए।

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल (Leo Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह लोग आपसे नेतृत्व या निर्णय की उम्मीद कर सकते हैं। आप संभाल लेंगे, लेकिन जितना महसूस कर रहे हैं उससे अधिक मजबूत दिखने की कोशिश न करें। काम में अचानक जिम्मेदारी आ सकती है या कोई आपके निर्णय पर निर्भर हो सकता है। हां कहने से पहले थोड़ा समय लें। धन दिखावे, उपहार या स्टेटस से जुड़ी चीजों पर खर्च हो सकता है। जहां सच में जरूरत हो, वहीं खर्च करें। रिश्तों में सराहना की इच्छा रहेगी, लेकिन वह खुले शब्दों में न मिले तो भी उसके छोटे संकेत पहचानें। छोटी बात में अहंकार लाने से बचें। स्वास्थ्य में सीने में जलन, पीठ और थकान का ध्यान रखें। सप्ताहांत तक आत्मविश्वास बेहतर होगा।

शुभ अंक: 1

शुभ रंग: गोल्डन येलो

शुभ दिन: रविवार

एंजल संदेश: असली ताकत को हमेशा दिखावे की जरूरत नहीं होती।

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल (Virgo Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह आपकी नजर उन बातों पर जाएगी जिन्हें बाकी लोग अनदेखा कर रहे हैं। काम में आपकी बारीकी मदद करेगी, लेकिन हर गलती को अपना बोझ न बनाएं। कोई व्यक्ति आप पर किसी बात को ठीक करने के लिए निर्भर कर सकता है। मदद करें, पर अपनी सीमा बनाए रखें। धन के लिए योजना, बचत और एक लापरवाह आदत सुधारने का समय है। निजी जीवन में आपको लग सकता है कि लोग उतने जिम्मेदार नहीं हैं जितने होने चाहिए। शायद ऐसा हो, लेकिन बार-बार टोकना आपको ही थका देगा। स्वास्थ्य के लिए हल्की दिनचर्या, पाचन और नसों का ध्यान जरूरी है। काम के कारण भोजन न छोड़ें। सप्ताहांत तक सफाई, व्यवस्था या लंबित काम पूरा करना राहत देगा।

शुभ अंक: 16

शुभ रंग: ऑलिव ग्रीन

शुभ दिन: गुरुवार

एंजल संदेश: उपयोगी होने के लिए आपको सब कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं है।

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल (Libra Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह कोई स्थिति आपको शांति और सच्चाई के बीच चुनाव करने जैसी लग सकती है। कोशिश करें कि दोनों रहें, लेकिन खुद को बाहर न रखें। काम में बातचीत और कूटनीति की जरूरत होगी। कोई व्यक्ति तेज बोल सकता है और आपको स्थिति संभालनी पड़ सकती है। धन में संतुलन रखें। कोई सुंदर चीज आकर्षित कर सकती है, लेकिन जरूरत है या नहीं, यह देख लें। रिश्तों में आप शब्दों और व्यवहार के प्रति अधिक संवेदनशील रहेंगे। न तो तुरंत गलत मानें, न ही अपनी भावना को अनदेखा करें। अविवाहित लोगों को किसी विनम्र या अच्छे बोलने वाले व्यक्ति की ओर आकर्षण हो सकता है। स्वास्थ्य में किडनी, त्वचा और मीठे की इच्छा पर ध्यान दें। सप्ताहांत सामाजिक जुड़ाव या शांत मुलाकात के लिए बेहतर रहेगा।

शुभ अंक: 15

शुभ रंग: रोज पिंक

शुभ दिन: शुक्रवार

एंजल संदेश: आपकी आवाज नरम होकर भी स्पष्ट रह सकती है।

वृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल (Scorpio Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह कोई निजी समझ विकसित हो सकती है। आप किसी व्यक्ति, स्थिति या अपने ही व्यवहार को नए तरीके से समझेंगे। इसे तुरंत सबके सामने कहने की जरूरत नहीं है। पहले इसे भीतर बैठने दें। काम में शक्ति-संघर्ष से बचें। यदि कोई स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करे, तो गुस्से से नहीं, समझदारी से जवाब दें। धन के मामले में साझा भुगतान, कर्ज या छिपे खर्चों की जांच करें। रिश्तों में आप गहराई से महसूस करेंगे, लेकिन दिखाएंगे कम। इससे सामने वाला भ्रमित हो सकता है। थोड़ी-सी सच्ची बात कह देना बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य के लिए भावनात्मक बोझ छोड़ना, नींद और देर रात की सोच कम करना जरूरी है। सप्ताहांत तक कोई पुरानी चिंता कमजोर पड़ सकती है।

शुभ अंक: 8

शुभ रंग: काला

शुभ दिन: मंगलवार

एंजल संदेश: मौन शक्तिशाली है, लेकिन ईमानदारी अधिक उपचार देती है।

धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल (Sagittarius Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह गति तो रहेगी, लेकिन व्यावहारिक रहना जरूरी होगा। आपको अचानक कुछ बदलने का मन हो सकता है — दिनचर्या, योजना, काम करने का तरीका या अपना मूड। बड़ा कदम लेने से पहले रुकें। काम में कोई अवसर बातचीत, सीखने या दूर बैठे किसी व्यक्ति के माध्यम से आ सकता है। उसका सही फॉलो-अप करें। धन यात्रा, शिक्षा, मरम्मत या अचानक आए खर्च में जा सकता है। थोड़ा अतिरिक्त पैसा बचाकर रखें। रिश्तों में मजाक में कही बात सामने वाले को गंभीर लग सकती है। बात कहें, पर किनारे नरम रखें। स्वास्थ्य में बाहर निकलना, स्ट्रेचिंग और अनियमित खान-पान कम करना लाभ देगा। सप्ताहांत छोटा-सा ब्रेक दे सकता है।

शुभ अंक: 5

शुभ रंग: टरक्वाइज

शुभ दिन: गुरुवार

एंजल संदेश: स्वतंत्रता अच्छी लगती है, जब कदम जमीन पर टिके हों।

मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल (Capricorn Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी संभालनी पड़ सकती है जिसे आप टालना चाह रहे थे। बात कठिन नहीं होगी, लेकिन ध्यान मांगेगी। काम में किसी और की देरी या अधूरा प्रयास आपको संभालना पड़ सकता है। ज्यादा शिकायत न करें, बस अपना हिस्सा साफ रखें। धन के मामले में शांत योजना बेहतर रहेगी। अनावश्यक गंभीरता न रखें। निजी जीवन में कोई आपसे भावनात्मक उपस्थिति चाहेगा, केवल व्यावहारिक मदद नहीं। थोड़ा समय और ध्यान दें। स्वास्थ्य में हड्डियों, घुटनों, दांतों और अकड़न का ध्यान रखें। काम जरूरी लगे, फिर भी आराम को नजरअंदाज न करें। सप्ताहांत तक आपको अपने ऊपर हल्का गर्व महसूस हो सकता है, भले ही आप इसे कहें नहीं।

शुभ अंक: 17

शुभ रंग: ब्राउन

शुभ दिन: शनिवार

एंजल संदेश: आपके स्थिर कदम आपको आपकी सोच से आगे ले जा रहे हैं।

कुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aquarius Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह सोच में अचानक बदलाव आ सकता है। जो बात पहले रोचक लग रही थी, वह अब जरूरी न लगे। और जिसे आप अनदेखा कर रहे थे, वह अचानक महत्वपूर्ण लग सकती है। काम में आपके विचार मदद कर सकते हैं, लेकिन समय सही होना चाहिए। सामने वाला सुनने की स्थिति में हो, तभी बात रखें। धन ठीक रहेगा, पर बिना जरूरत गैजेट, कोर्स या जिज्ञासा में खरीदी चीजों से बचें। रिश्तों में आपको जगह चाहिए होगी, लेकिन बिना बताए गायब न हों। कोई करीबी आपको समझने की कोशिश कर रहा है। उसे थोड़ा सहारा दें। स्वास्थ्य में नींद, आंखें, टखने और मानसिक थकान का ध्यान रखें। सप्ताहांत योजना बनाने, पढ़ने या बेकार चीजें हटाने के लिए अच्छा है।

शुभ अंक: 22

शुभ रंग: स्टील ब्लू

शुभ दिन: शनिवार

एंजल संदेश: दूरी और स्पेस में फर्क होता है। सही लोगों को पूरी तरह दूर न करें।

मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल (Pisces Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह मन थोड़ा स्वप्निल रह सकता है, लेकिन व्यावहारिक काम भी ध्यान मांगेंगे। आप किसी बातचीत या काम से बचना चाहेंगे क्योंकि वह थकाने वाला लगता है। उसे समय पर पूरा कर लें, वरना वह मन में बड़ा होता जाएगा। काम में अपनी भावना पर भरोसा करें, लेकिन तथ्यों को भी जांचें। कोई बात अच्छी तरह से पेश की जा सकती है, लेकिन विवरण अधूरे हो सकते हैं। धन में सावधानी रखें, खासकर भावनात्मक खरीदारी या बिना सीमा के मदद करने में। प्रेम में आपको नरमी और भरोसे की जरूरत रहेगी। इसे सीधे कहें, इंतजार न करें कि सामने वाला सब अपने आप समझ जाए। स्वास्थ्य में पानी, आराम, प्रार्थना और भावनात्मक शांति मदद करेंगे। सप्ताहांत एक शांत पल दे सकता है।

शुभ अंक: 7

शुभ रंग: लैवेंडर

शुभ दिन: सोमवार

एंजल संदेश: आपकी संवेदनशीलता उपहार है, लेकिन सीमाएं आपकी रक्षा करती हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दिया गया साप्ताहिक राशिफल टैरो कार्ड्स, एंजेलिक संदेशों और ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है। इसे किसी भी प्रकार की व्यावसायिक करियर गारंटी या वित्तीय निवेश सलाह के रूप में न लें। शेयर बाजार, संपत्ति (Property) की खरीद-बिक्री या बड़े करियर बदलाव जैसे निर्णय लेने से पहले कृपया संबंधित कानूनी और वित्तीय विशेषज्ञों से परामर्श अवश्य लें। इस जानकारी के आधार पर किए गए निवेश या निर्णयों से होने वाले लाभ-हानि के लिए जनसत्ता उत्तरदायी नहीं होगा।