Weekly Tarot Reading 26 October To 1 November 2026 (साप्ताहिक टैरो राशिफल 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026): इस सप्ताह कुछ राशियों के लिए नए अवसर सामने आ सकते हैं, तो कुछ को अपने रिश्तों, करियर और भविष्य से जुड़े फैसलों पर दोबारा विचार करने की जरूरत महसूस होगी। टैरो के संकेत बताते हैं कि जल्दबाजी के बजाय धैर्य, सकारात्मक सोच और सही समय पर लिया गया फैसला आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। आइए टैरो गुरु मधु कोटिया से जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह, क्या कहता है आपका प्रेम जीवन और करियर, साथ ही जानिए अपना लकी नंबर, लकी डे और एंजल मैसेज…

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल

इस सप्ताह मेष राशि वालों के लिए आगे बढ़ने और अपनी क्षमताओं को साबित करने के कई मौके बन सकते हैं। खासतौर पर करियर के मामले में आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास आपको दूसरों से आगे रखने में मदद करेंगे। अगर आप लंबे समय से किसी नए प्रोजेक्ट या अवसर का इंतजार कर रहे हैं, तो अब पहल करने का समय है। हालांकि, उत्साह में आकर कोई ऐसा वादा न करें जिसे पूरा करना मुश्किल हो। प्रेम संबंधों में पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। छोटी-छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय बातचीत से समस्याएं सुलझाना बेहतर रहेगा। सिंगल लोगों की मुलाकात किसी आत्मविश्वासी और आकर्षक व्यक्ति से हो सकती है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर खर्च करें और अचानक खरीदारी करने से बचें। सप्ताह के अंत तक किसी उलझन को लेकर आपका नजरिया साफ हो सकता है। अपनी क्षमता पर भरोसा रखें, लेकिन परिस्थितियों को भी स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने दें।

लकी नंबर: 9। लकी डे: मंगलवार

एंजल मैसेज: अपनी ताकत पर भरोसा रखें, लेकिन याद रखें कि धैर्य और साहस साथ हों, तभी सफलता की राह आसान बनती है।

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल

वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह अपनी प्राथमिकताओं को समझने और जीवन में संतुलन बनाने का है। हो सकता है कि आप काम और जिम्मेदारियों को पूरा करने में इतने व्यस्त रहे हों कि अपनी भावनात्मक जरूरतों पर ध्यान ही न दे पाए हों। अब खुद के लिए भी समय निकालना जरूरी होगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और लगातार प्रयास आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। संभव है कि कोई व्यक्ति आपके काम को नोटिस करे, भले ही आपको तुरंत तारीफ न मिले। प्रेम जीवन में खुलकर बातचीत करने से पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। सिंगल लोगों की जिंदगी में ऐसा व्यक्ति आ सकता है, जिसके साथ उन्हें सहजता और अपनापन महसूस हो। आर्थिक मामलों में किसी को पैसा उधार देने या बड़ी खरीदारी करने से पहले अच्छी तरह सोच लें। सप्ताहांत पर परिवार के साथ समय बिताना या अपनी पसंद का कोई काम करना आपको मानसिक सुकून देगा। याद रखें, धीरे-धीरे आगे बढ़ना भी तरक्की का ही हिस्सा है।

लकी नंबर: 6। लकी डे: शुक्रवार

एंजल मैसेज: आप एक शांत, सुरक्षित और खुशहाल जीवन के हकदार हैं। अपनी छोटी-छोटी उपलब्धियों को पहचानें और अपनी मेहनत पर भरोसा रखें।

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल

मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह नए विचारों, बातचीत और दिलचस्प मुलाकातों से भरा रह सकता है। आपके मन में कई नए विचार आ सकते हैं और किसी बातचीत के दौरान ऐसी जानकारी मिल सकती है, जो किसी पुरानी समस्या को देखने का आपका नजरिया बदल दे। हालांकि, किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले पूरी बात समझना जरूरी होगा। नौकरी और कारोबार में आपकी संवाद क्षमता किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने या नए अवसर तक पहुंचने में मदद कर सकती है। अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने की सोच रहे हैं, तो उससे जुड़ी जानकारी जुटाने और योजना बनाने के लिए समय अच्छा है। प्रेम जीवन में अपनी भावनाएं साफ शब्दों में व्यक्त करें। यह उम्मीद न रखें कि सामने वाला बिना बताए आपकी बात समझ जाएगा। सिंगल लोगों की किसी दिलचस्प व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है। आर्थिक मामलों में छोटे-छोटे खर्चों पर ध्यान दें। सप्ताहांत पर कुछ समय मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रहकर खुद के साथ बिताएं।

लकी नंबर: 5। लकी डे: बुधवार

एंजल मैसेज: आपके शब्दों में ताकत है। सोच-समझकर बोलें, दूसरों की बात सुनें और नए अवसरों के लिए अपना मन खुला रखें।

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल

कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह अपनी भावनाओं को समझने और पुरानी बातों से बाहर निकलने का संकेत दे रहा है। परिवार, रिश्तों या किसी बीते अनुभव को लेकर आपके मन में कई विचार आ सकते हैं। हालांकि, बार-बार पुरानी बातों को याद करने के बजाय यह समझने की कोशिश करें कि उनसे आपने क्या सीखा है। कार्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करते-करते अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज न करें। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन हर समस्या की जिम्मेदारी लेना जरूरी नहीं। प्रेम संबंधों में दिल की बात कहने से रिश्ते में नजदीकियां बढ़ सकती हैं। शादीशुदा लोगों और प्रेम संबंधों में रहने वालों के लिए एक-दूसरे की छोटी-छोटी जरूरतों को समझना फायदेमंद रहेगा। सिंगल लोगों को किसी नए रिश्ते के लिए भावनात्मक रूप से तैयार होने का एहसास हो सकता है। पैसों के मामले में मूड ठीक करने के लिए अनावश्यक खरीदारी से बचें। सप्ताहांत तक आप पहले से ज्यादा हल्का और शांत महसूस कर सकते हैं।

लकी नंबर: 2। लकी डे: सोमवार

एंजल मैसेज: आपकी संवेदनशीलता आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। दूसरों का ख्याल रखने के साथ अपनी शांति और खुशी का भी ध्यान रखें।

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल

सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने और अपनी प्रतिभा को पहचानने का है। नौकरी में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है या आपको अपने विचार सामने रखने का अवसर मिल सकता है। अगर आप लंबे समय से किसी काम को शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो अब योजना को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि, अपनी बात मनवाने के चक्कर में दूसरों की राय को नजरअंदाज न करें। टीम के साथ मिलकर काम करने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। प्रेम जीवन में आपका अपनापन और ध्यान रिश्ते को मजबूत बनाने में मदद करेगा। अगर पार्टनर के साथ कुछ दूरी महसूस हो रही है, तो खुलकर बातचीत करने की कोशिश करें। सिंगल लोगों को किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं होगी। आर्थिक मामलों में दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च करने से बचें। सप्ताहांत पर अपनी किसी छोटी उपलब्धि का जश्न मनाएं। आपकी असली पहचान आपकी सोच, व्यवहार और मेहनत से बनती है।

लकी नंबर: 1। लकी डे: रविवार

एंजल मैसेज: अपनी काबिलियत साबित करने के लिए हर किसी की मंजूरी जरूरी नहीं। खुद पर भरोसा रखें और अपने काम से अपनी पहचान बनाएं।

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल

कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालने से बचने का है। कामकाज और निजी जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसे में सभी काम एक साथ पूरा करने के बजाय अपनी प्राथमिकताएं तय करें और धीरे-धीरे आगे बढ़ें। हर चीज को बिल्कुल सही करने की कोशिश में अपनी मानसिक शांति खराब न करें। नौकरी और कारोबार में आपकी योजना बनाने की क्षमता किसी मुश्किल काम को आसान बना सकती है। प्रेम जीवन में पार्टनर से अपनी जरूरतों के बारे में खुलकर बात करें। यह उम्मीद न रखें कि वह आपकी हर बात बिना बताए समझ जाएगा। सिंगल लोगों के लिए किसी नए व्यक्ति को जानने का मौका मिल सकता है। केवल अपनी तय पसंद के आधार पर किसी को परखने के बजाय उसे समझने की कोशिश करें। आर्थिक मामलों में बजट बनाने, लंबित भुगतान निपटाने और भविष्य के खर्चों की योजना तैयार करने के लिए समय अच्छा है। सप्ताहांत पर आराम करना भी जरूरी होगा। याद रखें, हर समय खुद से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करना जरूरी नहीं है।

लकी नंबर: 4। लकी डे: बुधवार

एंजल मैसेज: हर चीज में परफेक्ट होना जरूरी नहीं। खुद को गलतियां करने, उनसे सीखने और अपनी गति से आगे बढ़ने की आजादी दें।

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल

तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह रिश्तों और निजी फैसलों में संतुलन बनाने का संदेश दे रहा है। आप किसी ऐसे रिश्ते या जिम्मेदारी पर दोबारा विचार कर सकते हैं, जिसमें लंबे समय से अपनी जरूरतों को पीछे रख रहे थे। दूसरों को खुश रखना अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए अपनी भावनाओं को दबाना जरूरी नहीं। कार्यक्षेत्र में किसी बातचीत या साझेदारी के जरिए नया अवसर मिल सकता है। अपनी अपेक्षाएं स्पष्ट रखें और केवल किसी को नाराज करने से बचने के लिए किसी काम के लिए हां न कहें। प्रेम जीवन में ईमानदारी से बातचीत करने पर पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। सिंगल लोग यह समझने की कोशिश करेंगे कि उन्हें वास्तव में अपने जीवनसाथी या पार्टनर से क्या चाहिए। आर्थिक मामलों में दोस्तों या समाज के दबाव में आकर खर्च करने से बचें। सप्ताहांत पर उन गतिविधियों के लिए समय निकालें, जिनसे आपको खुशी और आत्मविश्वास मिलता है। हर किसी को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कभी-कभी खुद को प्राथमिकता देना भी जरूरी होता है।

लकी नंबर: 7। लकी डे: शुक्रवार

एंजल मैसेज: रिश्तों में शांति बनाए रखें, लेकिन खुद को नजरअंदाज न करें। सही लोग आपको अपनी बात कहने और अपने जैसा रहने की आजादी देंगे।

वृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह आत्ममंथन और पुराने अनुभवों से आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। आप महसूस कर सकते हैं कि कुछ रिश्ते और परिस्थितियां आपकी ऊर्जा को लगातार कम कर रही हैं। ऐसे में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय स्थिति को समझें और तय करें कि आपको किन बदलावों की जरूरत है। कार्यक्षेत्र में आपकी एकाग्रता और गहराई से सोचने की क्षमता किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को पूरा करने में मदद करेगी। अपनी योजनाओं को व्यवस्थित रखें और हर विचार को समय से पहले दूसरों के साथ साझा करने से बचें। प्रेम जीवन में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से रिश्ते में भरोसा बढ़ सकता है। पार्टनर के साथ किसी पुरानी समस्या को लेकर बातचीत करना फायदेमंद रहेगा। सिंगल लोगों को कोई रहस्यमयी या दिलचस्प व्यक्ति आकर्षित कर सकता है, लेकिन भरोसा बनाने में जल्दबाजी न करें। आर्थिक मामलों में निराशा या गुस्से में आकर जोखिम भरे फैसले न लें। सप्ताहांत तक आप किसी पुरानी बात को पीछे छोड़कर नए लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार महसूस कर सकते हैं।

लकी नंबर: 8। लकी डे: मंगलवार

एंजल मैसेज: जो चीजें आपकी तरक्की में साथ नहीं दे रहीं, उन्हें छोड़ने से न डरें। हर अनुभव आपको अपने बारे में कुछ नया सिखाता है।

धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल

धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह नई संभावनाओं और कुछ अलग करने की इच्छा लेकर आ सकता है। रोजमर्रा की एक जैसी दिनचर्या से बाहर निकलकर कुछ नया सीखने, यात्रा की योजना बनाने या पुराने दोस्तों से मिलने का मन हो सकता है। करियर में कोई नया अवसर या प्रोजेक्ट आपको उत्साहित कर सकता है। अपनी रचनात्मक सोच का इस्तेमाल करें, लेकिन जरूरी जानकारी और व्यावहारिक पहलुओं को नजरअंदाज न करें। नौकरी बदलने या कारोबार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेने से पहले सभी विकल्पों पर विचार करना बेहतर रहेगा। प्रेम जीवन में सामने वाले की बातों का गलत अर्थ निकालने से बचें। किसी भी उलझन को बातचीत से सुलझाने की कोशिश करें। सिंगल लोगों की मुलाकात किसी साझा रुचि या सामाजिक कार्यक्रम के दौरान किसी दिलचस्प व्यक्ति से हो सकती है। आर्थिक मामलों में घूमने-फिरने और मनोरंजन पर खर्च करने से पहले बजट तय कर लें। सप्ताहांत पर माहौल में बदलाव या किसी नए अनुभव से आपको ताजगी महसूस हो सकती है। भविष्य की हर बात अभी तय होना जरूरी नहीं है।

लकी नंबर: 3। लकी डे: गुरुवार

एंजल मैसेज: नई संभावनाओं के लिए तैयार रहें। अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएं, लेकिन सही योजना और तैयारी को भी उतना ही महत्व दें।

मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल

मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह करियर, जिम्मेदारियों और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देने का है। आप किसी ऐसे लक्ष्य को लेकर गंभीर हो सकते हैं, जिसे लंबे समय से पूरा करना चाहते हैं। सफलता को केवल तुरंत मिलने वाले परिणामों से न आंकें, बल्कि अपनी मेहनत और निरंतर प्रयासों को भी महत्व दें। कार्यक्षेत्र में योजना बनाकर काम करने और अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने से फायदा हो सकता है। अगर किसी फैसले या जवाब का इंतजार कर रहे हैं, तो धैर्य बनाए रखें। हर जिम्मेदारी खुद उठाने की कोशिश न करें और जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद भी लें। प्रेम जीवन में केवल काम करके या जिम्मेदारियां निभाकर प्यार जताने के बजाय अपनी भावनाओं को शब्दों में भी व्यक्त करें। सिंगल लोगों को किसी गंभीर और भरोसेमंद रिश्ते की अपनी अपेक्षाएं समझने का मौका मिलेगा। आर्थिक मामलों में बचत और बजट पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा। सप्ताहांत पर आराम के लिए समय निकालें। जीवन में सफलता के साथ खुशी और रिश्तों के लिए जगह बनाना भी जरूरी है।

लकी नंबर: 10। लकी डे: शनिवार

एंजल मैसेज: आपकी लगातार की गई मेहनत मायने रखती है, भले ही परिणाम आने में समय लगे। अपनी प्रगति पर भरोसा रखें और आराम को भी जरूरी समझें।

कुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल

कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह नई सोच और पुराने तरीकों से हटकर कुछ करने का मौका लेकर आ सकता है। आपके मन में कोई ऐसा विचार आ सकता है, जिसे आपने पहले व्यावहारिक न मानकर छोड़ दिया था। अब नई जानकारी और अनुभव के आधार पर उस पर दोबारा विचार करना फायदेमंद हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी अलग सोच किसी समस्या का नया समाधान निकालने में मदद करेगी। अपने विचारों को आत्मविश्वास के साथ रखें, लेकिन यह भी बताएं कि उन्हें व्यवहार में कैसे लाया जा सकता है। प्रेम जीवन में निजी आजादी और भावनात्मक नजदीकियों के बीच संतुलन बनाना जरूरी होगा। अगर आपको अकेले समय बिताने की जरूरत है, तो पार्टनर को स्पष्ट रूप से बताएं। सिंगल लोगों की मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है, जिसकी सोच उनसे मिलती-जुलती हो। आर्थिक मामलों में किसी नई योजना या निवेश से पहले पूरी जानकारी जुटाएं। सप्ताहांत पर रचनात्मक गतिविधियों और अच्छी बातचीत के लिए समय निकालें। आपकी अलग पहचान ही आपकी ताकत है।

लकी नंबर: 11। लकी डे: शनिवार

एंजल मैसेज: अपनी अलग सोच और विचारों पर भरोसा रखें। हर किसी को अपनी राह समझाना जरूरी नहीं, बस अपने फैसलों के पीछे की वजह स्पष्ट रखें।

मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल

मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने और भावनाओं को समझने का है। आप अपने सपनों, रिश्तों और भविष्य की दिशा को लेकर ज्यादा सोच-विचार कर सकते हैं। ऐसे में अपने मन की बात सुनें, लेकिन आशंकाओं को हकीकत मानकर कोई फैसला न लें। नौकरी और कारोबार में रचनात्मक सोच किसी काम को नए तरीके से पूरा करने में मदद कर सकती है। हालांकि, केवल विचार बनाने के बजाय उन्हें पूरा करने की दिशा में भी कदम उठाएं। प्रेम जीवन में ईमानदारी से अपनी भावनाएं व्यक्त करना रिश्ते को मजबूत बना सकता है। अगर किसी बातचीत को लंबे समय से टाल रहे हैं, तो सही समय देखकर अपनी बात रखें। सिंगल लोगों की मुलाकात किसी दयालु और भावनात्मक रूप से समझदार व्यक्ति से हो सकती है। आर्थिक मामलों में किसी आकर्षक वादे पर तुरंत भरोसा करने से बचें और जरूरी जानकारी अच्छी तरह जांचें। सप्ताहांत पर संगीत सुनना, लिखना या प्रकृति के बीच समय बिताना आपको सुकून दे सकता है। अपने अगले कदम को लेकर जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है।

लकी नंबर: 7। लकी डे: गुरुवार

एंजल मैसेज: अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें, लेकिन फैसले लेते समय समझदारी और वास्तविक परिस्थितियों को भी महत्व दें।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह साप्ताहिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।