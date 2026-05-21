Weekly Tarot Horoscope 25 To 31 May 2026 (साप्ताहिक टैरो राशिफल 25 से 31 मई 2026): मई माह का आखिरी सप्ताह कई राशि के जातकों के लिए खास हो सकता है। टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह वृषभ सहित कुछ राशि के जातकों को किस्मत का साथ मिलने के साथ नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में भी अच्छा मुनाफा के योग बन रहे हैं। हालांकि कुछ राशि के जातकों को अपनी सेहत का ख्याल रखने की जरूरत है। टैरो मेंटर व आध्यात्मिक हीलर मधु कोटिया से जानते हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि का साप्ताहिक टैरो राशिफल…

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aries Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह किसी बात पर जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें। कोई फैसला लेना पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप दबाव में आकर तुरंत जवाब दें। काम में किसी उत्तर, मंजूरी या कन्फर्मेशन में थोड़ी देरी हो सकती है। बार-बार फोन देखने से केवल बेचैनी बढ़ेगी। निजी जीवन में एक बातचीत में आपकी नरमी बहुत काम आएगी। बात आपकी सही हो सकती है, लेकिन लहजा बिगड़ा तो असर उल्टा होगा। पैसों की स्थिति ठीक रहेगी, बस मूड खराब होने पर खर्च करने से बचें। नींद और तनाव का असर शरीर पर दिख सकता है। सप्ताहांत तक कोई अटका हुआ काम थोड़ा आगे बढ़ सकता है।

लकी नंबर: 18

लकी कलर: सफेद

लकी डे: मंगलवार

एंजल मैसेज: हिम्मत रखें, लेकिन गुस्से को अपने शब्द न चुनने दें।

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Taurus Weekly Tarot Card Readings)

सप्ताह बहुत तेज नहीं चलेगा, लेकिन बेकार भी नहीं रहेगा। कोई अधूरा काम आपका ध्यान मांग सकता है। पहले उसे पूरा करें, फिर नई चीजों में लगें। घर में लोग आपसे ज्यादा उम्मीद रख सकते हैं। अगर आप थक रहे हैं, तो साफ बोलें। चुप रहकर सब कुछ उठाना बाद में भारी लगेगा। काम में धैर्य रखना होगा, खासकर अगर किसी जवाब या अनुमति में देरी हो रही है। पैसों में सावधानी रखें, खासकर घर, खाने-पीने या आराम से जुड़ी चीजों पर। रिश्तों में कोई आपसे आश्वासन चाहता होगा, भले ही वह सीधे न कहे। स्वास्थ्य के लिए हल्का खाना, अच्छी नींद और कम भावनात्मक बोझ जरूरी रहेगा।

लकी नंबर: 24

लकी कलर: पीच

लकी डे: शुक्रवार

एंजल मैसेज: दूसरों का ध्यान रखें, लेकिन अपनी शांति को परेशान न करें।

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल (Gemini Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह कोई छोटा बदलाव आपका पूरा प्लान बदल सकता है। कॉल, मीटिंग, यात्रा से जुड़ी बात या अचानक आया मैसेज आपको चीजें फिर से व्यवस्थित करने पर मजबूर कर सकता है। तुरंत चिढ़ने की जरूरत नहीं। इसमें कोई उपयोगी बात भी छिपी हो सकती है। काम में बातचीत और मैसेज पर ध्यान दें। खासकर जरूरी बात भेजने से पहले एक बार पढ़ लें। निजी जीवन में कोई सवाल आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है। बात खत्म करने के लिए हल्का जवाब न दें। जो सच में महसूस हो, वही कहें। छोटे-छोटे खर्च बढ़ सकते हैं, जैसे खाना, ट्रांसपोर्ट, ऑनलाइन ऑर्डर या सब्सक्रिप्शन। मन को हल्का करने के लिए सही व्यक्ति से आराम से बात करें।

लकी नंबर: 3

लकी कलर: हल्का हरा

लकी डे: बुधवार

एंजल मैसेज: बदलाव से डरें नहीं। कभी-कभी रास्ता बदलना ही मदद करता है।

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल (Cancer Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह आपको याद रहेगा कि भावनात्मक देखभाल आपकी भी जरूरत है। आप सबकी सुनते हैं, सबको संभालते हैं, लेकिन भीतर से थकावट महसूस हो सकती है। इसे कमजोरी न समझें। घर में कोई बात काफी समय से दबकर बैठी है, तो उसे अब शांति से कहें। काम तब आसान लगेगा जब आप हर छोटी बात को दिल से नहीं जोड़ेंगे। पैसों में सरल अनुशासन रखें। उदासी या पुरानी याद में खर्च न करें। रिश्तों की कोई गलतफहमी शांत बातचीत से ठीक हो सकती है। स्वास्थ्य के लिए पानी, आराम और हल्की शामें जरूरी हैं। रात का थोड़ा शांत रूटीन आपको अंदर से संतुलित करेगा।

लकी नंबर: 11

लकी कलर: पर्ल व्हाइट

लकी डे: सोमवार

एंजल मैसेज: प्यार दें, लेकिन अपने दिल के चारों ओर सीमा भी रखें।

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल (Leo Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह आपको अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिल सकता है, लेकिन बहुत शोर-शराबे के साथ नहीं। तारीफ तुरंत न मिले, फिर भी सही लोग आपकी मेहनत देख सकते हैं। काम में जिम्मेदारी लें, लेकिन फीडबैक से अहं को चोट न लगने दें। छोटी सुधार भी आगे मदद करेगी। पैसों में योजना बनाकर चलें, खासकर अगर कुछ केवल इमेज, मूड या आराम के लिए खरीदने का मन हो। परिवार या प्रेम संबंधों में बड़ा ड्रामा करने से बेहतर है एक गर्मजोशी भरी बात। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, खासकर अगर खाना देर से हो रहा है या नींद बिगड़ी हुई है। छोटी सफलता मिलेगी, पर steady effort से।

लकी नंबर: 1

लकी कलर: गोल्ड

लकी डे: रविवार

एंजल मैसेज: पहले आपकी मेहनत बोले, फिर आपका अहं।

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल (Virgo Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह हर छोटी बात को बड़ा काम मत बना लीजिए। जांचना, सुधारना और परफेक्ट बनाना अच्छी बात है, लेकिन इससे थकान भी हो सकती है। जो काम पहले से बाकी है, पहले उसे पूरा करें। काम में आपकी मेहनत किसी को चुपचाप दिख सकती है। तारीफ का इंतजार करके खुद को कम न समझें। पैसों में थोड़ा रिव्यू करें। कोई बेकार खर्च या अटका हुआ भुगतान ध्यान मांग सकता है। रिश्तों में किसी के छोटे जवाब या बदले हुए लहजे को ज्यादा न पढ़ें। सीधे पूछना बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य में पाचन, गर्दन, कंधे और मानसिक थकान पर ध्यान दें। रूटीन ठीक रखें, पर उसे बोझ न बनाएं।

लकी नंबर: 16

लकी कलर: नेवी ब्लू

लकी डे: गुरुवार

एंजल मैसेज: अपना काम ठीक से करें, फिर चीजों को अपने समय पर बैठने दें।

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल (Libra Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह विनम्रता को अपने ऊपर दबाव न बनने दें। आप सबको सहज रखना चाहेंगे, लेकिन इसके लिए खुद को नजरअंदाज न करें। काम में तुरंत हां कहने से बचें। सोचकर, साफ और संतुलित जवाब दें। रिश्तों में चुप रहना आसान लग सकता है, पर हर बार समाधान नहीं देता। एक ईमानदार बातचीत दूरी कम कर सकती है। पैसों में कपड़े, ब्यूटी, सजावट, बाहर जाना या सिर्फ आकर्षक दिखने वाली चीजों पर खर्च बढ़ सकता है। समझदारी से खरीदें। आपका मूड अपने आसपास की जगह से भी जुड़ा रहेगा। टेबल साफ करना, बेडशीट बदलना या घर का एक कोना ठीक करना भी राहत दे सकता है।

लकी नंबर: 20

लकी कलर: रोज पिंक

लकी डे: शुक्रवार

एंजल मैसेज: दूसरों की शांति रखते-रखते खुद को अदृश्य न करें।

वृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल (Scorpio Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह बाहर से सब सामान्य दिख सकता है, लेकिन भीतर कुछ गंभीर चल रहा होगा। किसी व्यक्ति, अपनी प्रतिक्रिया या किसी पुराने हालात को आप नए तरीके से समझ सकते हैं। जल्दी टकराव में न जाएं। चीजें अपने आप और साफ होंगी। काम में आपका फोकस अच्छा रहेगा, लेकिन हर किसी पर शक करने से बचें। पैसों की योजनाएं फिलहाल अपने तक रखें, खासकर उन लोगों से जो केवल उलझन बढ़ाते हैं। रिश्तों में कोई पुरानी भावना लौट सकती है, लेकिन इस बार आप ज्यादा समझदारी से जवाब दे सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए आराम जरूरी है। लिखना, प्रार्थना या शांत बैठना भारीपन कम करेगा।

लकी नंबर: 27

लकी कलर: काला

लकी डे: शनिवार

एंजल मैसेज: अपनी अंदर की आवाज पर भरोसा करें, लेकिन कार्रवाई से पहले समय दें।

धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल (Sagittarius Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह हलचल रहेगी, लेकिन जरूरी नहीं कि सब कुछ आपके बनाए प्लान के हिसाब से हो। छोटी यात्रा, नई योजना, कुछ सीखने का विचार या किसी दिलचस्प व्यक्ति से बातचीत मन खोल सकती है। फिर भी हर रोमांचक चीज पर हां न कहें। पहले समय, पैसा और ऊर्जा देखें। काम में कोई नई संभावना दिख सकती है, पर उसे योजना की जरूरत होगी। पैसों का खर्च यात्रा, खाना, गिफ्ट, अचानक बुकिंग या छोटी खुशी में हो सकता है। एक सीमा रखें। रिश्तों में ईमानदारी अच्छी है, पर लापरवाह लहजा किसी को चुभ सकता है। शरीर को चलाते रहें। बेचैन विचारों में बैठे रहने से बचें।

लकी नंबर: 12

लकी कलर: नारंगी

लकी डे: गुरुवार

एंजल मैसेज: आगे बढ़ें, लेकिन दिशा न खोएं।

मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल (Capricorn Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह आपका ध्यान फिर से योजना और जिम्मेदारियों पर जाएगा। काम, पैसा, घर या कोई लंबी जिम्मेदारी स्पष्ट ढांचे की मांग कर सकती है। थकान के कारण सब कुछ मत टालिए। एक छोटा फैसला भी दबाव कम कर सकता है। काम में आपकी steady approach मदद करेगी, लेकिन कोई अलग और बेहतर सुझाव मिले तो उसे तुरंत न ठुकराएं। पैसों की स्थिति संभली रहेगी, अगर आप किसी और की खराब प्लानिंग अपने सिर नहीं लेते। रिश्तों में लोग आपको मजबूत मानते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि आपको सहारे की जरूरत नहीं। जो चाहिए, साफ कहें। सेहत में जोड़, पीठ, नींद और थकान का ध्यान रखें।

लकी नंबर: 8

लकी कलर: डार्क ब्राउन

लकी डे: शनिवार

एंजल मैसेज: मजबूत लोगों को भी आराम और अपनापन चाहिए।

कुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aquarius Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह कोई पुराना मुद्दा नए नजरिये से दिख सकता है। बाकी लोग पुराने तरीके से सोच रहे होंगे, लेकिन आपको कोई अलग रास्ता दिख सकता है। अपनी बात थोपने की जगह परिणाम धीरे-धीरे दिखने दें। काम में तकनीक, बेहतर प्लानिंग, नेटवर्किंग या साफ सिस्टम मदद कर सकता है। पैसों में गैजेट, सब्सक्रिप्शन, सीखने या यात्रा से जुड़े खर्चों पर नजर रखें। निजी जीवन में आपको स्पेस चाहिए होगा, लेकिन लोगों को अनुमान लगाने के लिए न छोड़ें। साफ बोलें। स्वास्थ्य के लिए स्क्रीन, मैसेज और मानसिक शोर से थोड़ा ब्रेक जरूरी है। कई बार अच्छा विचार तब आता है जब आप उसे जबरदस्ती खोजना बंद कर देते हैं।

लकी नंबर: 22

लकी कलर: इलेक्ट्रिक ब्लू

लकी डे: बुधवार

एंजल मैसेज: सोच खुली रखें, लेकिन रिश्तों की गर्माहट भी बचाए रखें।

मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल (Pisces Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह आपको दिख सकता है कि आप कहीं जरूरत से ज्यादा दे रहे हैं और बदले में उतना नहीं मिल रहा। कड़वाहट न लाएं, लेकिन सब ठीक है ऐसा दिखावा भी न करें। काम में अपनी चीजें लिखकर रखें। मूड, थकान या ध्यान भटकने से छोटी बात छूट सकती है। पैसों में हल्का नियंत्रण रखें। गिफ्ट, आराम या किसी ऐसे व्यक्ति की मदद पर खर्च न करें जो बार-बार वही गलती दोहराता है। रिश्तों में कोमल बातचीत से healing हो सकती है, लेकिन अपनी जरूरत भी बोलें। सेहत के लिए नींद, पानी और कम भावनात्मक दबाव जरूरी है। संगीत, प्रार्थना, चुप्पी या पानी के पास समय मन शांत करेगा।

लकी नंबर: 29

लकी कलर: सी ग्रीन

लकी डे: सोमवार

एंजल मैसेज: आपकी करुणा सुंदर है, लेकिन उसमें आप भी शामिल होने चाहिए।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।