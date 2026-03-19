Weekly Tarot Horoscope 23 To 29 March 2026 (साप्ताहिक टैरो राशिफल 23 से 29 मार्च 2026): मार्च माह का चौथा सप्ताह कई राशि के जातकों के लिए लाभकारी हो सकता है। इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति की बात करें, तो मीन राशि में शनि, शुक्र और सूर्य विराजमान है, जिससे त्रिग्रही, शुक्रादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। मीन राशि में मंगल, बुध और राहु विराजमान है। मिथुन राशि में गुरु बृहस्पति, सिंह राशि में केतु विराजमान है। टैरो मेंटर व आध्यात्मिक हीलर मधु कोटिया के अनुसार ये सप्ताह कई राशि के जातकों के लिए लाभकारी हो सकता है। जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है। आइए जानते हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि का साप्ताहिक टैरो राशिफल…

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aries Weekly Tarot Card Readings)

इस हफ्ते आपके अंदर अभी सब ठीक कर दूं वाली बेचैनी रहेगी। और सच कहें तो आप कर भी सकते हैं। लेकिन अगर आप सब कुछ एक साथ उठाने लगे, तो हफ्ता निकलते-निकलते चिड़चिड़ाहट तय है। एक मुख्य काम चुनिए और उसी पर टिकिए। दफ्तर/काम में कोई व्यक्ति इमरजेंसी का तमगा लगाकर काम थमा सकता है। आप घबराइए मत। बस एक शांत सवाल पूछिए कि असल डेडलाइन क्या है? और अगर कल हुआ तो क्या सच में दुनिया खत्म हो जाएगी? आप देखेंगे, बहुत सी चीज़ें ‘तुरंत’ वाली नहीं होतीं। पैसों में छोटे खर्च। जल्दी-जल्दी ऑर्डर, कन्वीनियंस खरीद चुपचाप जोड़कर बड़ा हो सकते हैं। रिश्तों में आपकी बात सीधी होगी, पर टोन थोड़ी तेज़ लग सकती है; सच बोलिए, मगर साथ में भरोसा भी दीजिए कि आप लड़ने नहीं, समझाने आए हैं। रोज़ 10 मिनट की मूवमेंट (वॉक/स्ट्रेच) आपका दिमाग साफ करेगी।

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Taurus Weekly Tarot Card Readings)

इस हफ्ते आपके अंदर अभी सब ठीक कर दूं वाली बेचैनी रहेगी। और सच कहें तो आप कर भी सकते हैं। लेकिन अगर आप सब कुछ एक साथ उठाने लगे, तो हफ्ता निकलते-निकलते चिड़चिड़ाहट तय है। एक मुख्य काम चुनिए और उसी पर टिकिए। दफ्तर या काम में कोई व्यक्ति “आपातकाल” का तमगा लगाकर काम थमा सकता है आप घबराइए मत। बस एक शांत सवाल पूछिए: “असल समय सीमा क्या है?” और अगर कल हुआ तो क्या सच में दुनिया खत्म हो जाएगी? आप देखेंगे, बहुत सी चीज़ें तुरंत करने वाली नहीं होतीं।

पैसों में छोटे खर्च जल्दी-जल्दी ऑर्डर, सुविधा के लिए खरीदी बड़े होकर भारी पड़ सकते हैं। रिश्तों में आपकी बात सीधी होगी, पर स्वर थोड़ी तेज़ लग सकती है; सच बोलिए, लेकिन भरोसा भी दीजिए कि आप लड़ने नहीं, समझाने आए हैं। रोज़ 10 मिनट की हल्की गतिविधि जैसे वॉक या स्ट्रेच, आपका दिमाग साफ करेगी।

इस हफ्ते आपसे ज्यादा करने को नहीं कहा जा रहा, बल्कि जो चीज़ें आपको थका रही हैं उन्हें रोकने को कहा जा रहा है। आप भरोसेमंद हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप सबकी भंडारण बन जाएं। एक लंबित काम चुनिए कॉल, भुगतान या कोई जवाब और हफ्ते की शुरुआत में ही निपटा दीजिए। आपको तुरंत हल्कापन महसूस होगा।

काम में इस हफ्ते सादा और नियमित तरीका ही सबसे अच्छा रहेगा। बहुत ज्यादा प्रयोग मत कीजिए। पैसों में नियम बनाइए: बिना जरूरत ऑनलाइन खर्च नहीं, या केवल योजना बनाकर खरीदारी। रिश्तों में आपकी मौजूदगी ही समाधान है। आप शांत होकर बैठ जाएँ, माहौल अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर भारीपन लगे तो बुनियादी चीज़ों पर लौटिए: गर्म खाना, लंबा स्नान, साफ चादरें, शांत संगीत।

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल (Gemini Weekly Tarot Card Readings)

अगर आपने दिमाग नहीं संभाला, तो यह हफ्ता अंदर से गड़बड़ हो सकता है। बहुत सारी बातचीत, बहुत सारे विचार, और बहुत सारे अभी करता हूँ वाले काम…फिर अचानक रात और कुछ भी पूरा नहीं। इसलिए एक मुख्य प्रोजेक्ट चुनिए और रोज़ थोड़ा आगे बढ़ाइए। सिर्फ सोचकर नहीं, लिखकर और करके।

इस हफ्ते बातचीत में थोड़ी सख्ती जरूरी है। आप जितना स्पष्ट सोचते हैं, सामने वाला उतना समझे ये जरूरी नहीं। इसलिए पुष्टि करिए: यह काम कब तक चाहिए? पैसों में छोटी-छोटी खरीदारी लीक बन सकती है, खासकर ऊब या बेचैनी में। रिश्तों में आप स्वर और मौन को ज्यादा पढ़ेंगे मत कीजिए। सीधे पूछिए। रात में स्क्रीन समय कम कीजिए; आपका दिमाग शांति मांग रहा है। एक काम पूरा करेंगे तो राहत अपने आप आएगी।

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल (Cancer Weekly Tarot Card Readings)

इस हफ्ते आप बहुत कुछ उठा रहे हैं और आप जानते भी हैं। लोगों का मूड, अनकही बातें, और उनकी ऊर्जा तक आप पकड़ रहे हैं। लेकिन इसे अपनी जिम्मेदारी मत बनाइए। एक सीमा पहले ही तय कर लें कम कॉल, रात में जवाब नहीं, या मीटिंग्स के बीच ब्रेक।

काम आसान होगा जब आप बार-बार टास्क बदलना बंद करेंगे; काम को समूह में करें, फिर ठीक से आराम करें। पैसों में थकान की वजह से सुविधा के लिए खर्च बढ़ सकता है उससे बचिए। रिश्तों में संकेत नहीं, साफ बात: “मुझे भरोसा चाहिए।” घर का माहौल इस हफ्ते बहुत असर करेगा। एक सतह पूरी तरह साफ करिए और उसे साफ रखिए। हफ्ते का अंत ज्यादा हल्का लगेगा अगर आप गर्म खाना, जल्दी नींद और कम शोर चुनेंगे।

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल (Leo Weekly Tarot Card Readings)

इस हफ्ते आपको लगेगा कि लोग आपकी तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं जैसे देख रहे हों। यह बुरा नहीं है, बस इससे “प्रदर्शन” करने की इच्छा जाग सकती है। आपको जरूरत नहीं। एक काम चुनिए और उसे साफ तरीके से पूरा कीजिए।

इस हफ्ते आपका आत्मविश्वास तारीफ से नहीं, पूरे किए गए काम से आएगा। काम में ना तो खुद को छोटा दिखाइए, ना ज्यादा बोलिए । बस कहिए क्या करना है, कब तक करना है, और फिर करिए। पैसों में दिखावे पर खर्च मत कीजिए; मूल्य, सुविधा और गुणवत्ता पर खर्च करें। रिश्तों में रोमांस को स्टेजिंग की जरूरत नहीं, ध्यान और छोटे दयालु इशारे दें। सोशल शोर थकाए तो पीछे हटिए, अपराधबोध मत रखें। आपकी चमक तब लौटती है जब आप खुद को ज्यादा प्रदर्शित नहीं करेंगे।

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल (Virgo Weekly Tarot Card Readings)

इस हफ्ते आपका दिमाग हर चीज़ ठीक करना चाहेगा, लेकिन लक्ष्य सब ठीक करना नहीं। लक्ष्य है खुद को स्थिर महसूस कराना। एक क्षेत्र चुनिए: दिनचर्या, कार्य प्रणाली, खर्च, या स्वास्थ्य। बस वही सुधारिए। छोटे अपग्रेड, पूर्णता नहीं।

काम में आपकी विवरण पकड़ मजबूत है, पर नियंत्रण के लिए छोटी-छोटी बातें पकड़ने की आदत मत बनाइए। पैसों में 2-3 दिन खर्च लिखिए, चाहे अच्छा लगे या नहीं। जागरूकता गलती से जल्दी सुधार कराएगी। रिश्तों में तनाव में आपकी बात तेज लग सकती है; जरूरत हो तो नरमी से मांगिए, आलोचना नहीं। शरीर को बुनियादी देखभाल चाहिए पानी, समय पर भोजन, हल्की स्ट्रेचिंग और पूरी नींद। हफ्ते का अंत हल्का लगेगा जब आप दिमाग के “खुले टैब” कम करेंगे।

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल (Libra Weekly Tarot Card Readings)

इस हफ्ते अच्छा बनने से ज्यादा जरूरी है सच कहना बिना कठोर हुए। अगर आप सबको आराम देने के चक्कर में खुद को चुप रखेंगे, तो बाद में गुस्सा बढ़ेगा। पार्टनरशिप/प्रतिबद्धता पर कोई निर्णय हो तो पहले लिखिए कि आप चाहते क्या हैं, फिर शांत होकर बोलिए।

काम में समयसीमा स्पष्ट रखें कि देखते हैं वाला खेल इस हफ्ते नहीं चलेगा। पैसों में एक नियम बनाइए सिर्फ योजना बनाकर खर्च करें या एक श्रेणी में सीमा। रिश्तों में संकेत मत दीजिए। नरमी से सीधे कहिए। आपका मूड आपके घर/कमरे से जुड़ा है। रोशनी, खुशबू, साफ कोना, नई चादर छोटा बदलाव भी आपको संतुलित कर देगा। जवाब देने से पहले एक सेकंड रुकिए; यही रुकना आपको बचाएगा।

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वृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल (Scorpio Weekly Tarot Card Readings)

इस हफ्ते आपकी अंतर्ज्ञान जोर से बोलेगी। आप चीज़ों की गहराई पकड़ लेंगे और कई बार सही भी होंगे। लेकिन सीख यही है: तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। पहले देखिए, फिर पुष्टि करिए, फिर कदम उठाइए।

काम में शांत रणनीति फायदा देगी । रिसर्च, योजना, तैयारी बिना हर कदम बताए। पैसों में भावनात्मक खर्च से बचिए। कुछ खरीदना है, तो 24 घंटे रुकिए। अगर फिर भी चाहिए, ठीक। नहीं चाहिए, तो आपने खुद को बचा लिया। रिश्तों में गहराई संभव है, पर नियंत्रण की कोशिश मत कीजिए। एक सच बोलिए और जगह दीजिए। नर्वस सिस्टम को आराम चाहिए: स्नान, नमक का पानी, धीमी सांस या 10 मिनट की चुप्पी। ज्यादा सामाजिक शोर आपको चिड़चिड़ा करेगा। हफ्ता सबसे प्रभावशाली तब लगेगा जब आप साफ निर्णय करेंगे बिना ड्रामा।

धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल (Sagittarius Weekly Tarot Card Readings)

यह हफ्ता शानदार भी हो सकता है और बिखरा हुआ भी सब कुछ दिशा पर निर्भर है। आप उत्साहित भी रहेंगे और बेचैन भी। अगर हर चीज़ को ‘हाँ’ कह दिया, तो थक जाएंगे। दो प्राथमिकताएं चुनिए और रोज़ थोड़ा आगे बढ़ाइए।

काम में मौके लोगों से आएंगे। संदेश, निमंत्रण, परिचय जवाब जल्दी और स्पष्ट रखें। पैसों में ऐसे योजनाओं पर खर्च मत कीजिए जो केवल सुनने में मजेदार लगे। रिश्तों में सहजता अच्छी है, पर भरोसा पालन से बनता है एक वादा ठीक से निभाइए। जगह बदलना आपकी ऊर्जा बढ़ाएगा। नया कैफे, नया रास्ता, छोटा ड्राइव। हफ्ते के अंत में भाग्यशाली आप तब महसूस करेंगे जब आप कुछ पूरा कर लेंगे, आधा नहीं।

मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल (Capricorn Weekly Tarot Card Readings)

यह हफ्ता नींव बनाने वाला है समय, पैसा, जिम्मेदारी और स्वास्थ्य। नियंत्रण लेने की इच्छा सही है, पर इसका मतलब सब कुछ अकेले उठाना नहीं। जो आपका नहीं, उसे लौटाइए। करियर में परिणाम बदलने वाले काम पकड़िए; दिखने वाले व्यस्त काम से दूर रहें।

पैसों में प्रशासन संभालिए बकाया भुगतान, ट्रैकिंग, बजट आपको तुरंत राहत मिलेगी। रिश्तों में स्नेह को एक साथ कई काम में मत बांधिए; 10 मिनट भी पूरी मौजूदगी के साथ दें, असर दिखेगा। शरीर को देखभाल चाहिए गर्म भोजन, गतिशीलता, नींद। अगर आपने आराम न किया हो, शरीर याद दिलाएगा। हफ्ता संतोषजनक लगेगा जब आप स्थिरता बनाएंगे, थकान नहीं।

कुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aquarius Weekly Tarot Card Readings)

इस हफ्ते आपको योजना नहीं, बल्कि कार्रवाई चाहिए। एक विचार चुनिए और उसे ठोस बनाइए रूपरेखा, मसौदा, बुकिंग, पहला संस्करण। काम में स्पष्टता आपकी सबसे बड़ी ताकत है; लोग तभी प्रतिक्रिया देंगे जब वे समझेंगे आप क्या कर रहे हैं।

पैसों में लाभ होगा अगर आप अपनी क्षमताओं को बेहतर ढंग से पेश करेंगे; जटिलता के पीछे छिपना बंद कीजिए। प्यार में जगह चाहिए तो बताइए, गायब मत होइए । जरूरत कहिए और फिर गर्मजोशी के साथ लौटिए। स्क्रीन समय कम और हल्की गतिविधि ज्यादा यह छोटा सा बदलाव आपको हल्का महसूस कराएगा। बातचीत में जवाब मिल सकते हैं, पर शर्त है कि आप सच में सुनें। हफ्ते के अंत में एक ठोस प्रमाण रखें कि आप आगे बढ़े । यही आपका सबसे बड़ा आत्मविश्वास होगा।

मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल (Pisces Weekly Tarot Card Readings)

इस हफ्ते आपको स्थिर और नरम ऊर्जा की जरूरत है। आप सहज और अंतर्ज्ञानी हैं, लेकिन अगर कोई ढांचा नहीं होगा तो विचारों का ओवरलोड बढ़ सकता है। जब शरीर में “साफ हां महसूस न हो, तो धीरे-धीरे और शांति से “नहीं” कह दें। काम में समयसीमा और अपेक्षाएं लिखकर रखें; केवल याददाश्त पर भरोसा न करें। पैसे के मामले में सुविधा और योजना जरूरी है। थकान में की गई तात्कालिक खरीदारी बाद में भारी पड़ सकती है। रिश्तों में भरोसा की आवश्यकता होगी; सरल और स्पष्ट तरीके से मांगें और उतना ही वापस दें। रात की दिनचर्या आपके लिए बहुत मददगार रहेगी। हल्की रोशनी, गर्म पेय, धीमी सांसें और शांत संगीत अपनाइए। अगर अधिक बोझ या तनाव लगे तो शोर-शराबे वाली जगहों से दूर रहें और सब कुछ “संभालने” की जिद न करें। हफ्ते का अंत हल्का और संतुलित रहेगा जब आप स्पष्टता चुनेंगे और आराम को प्राथमिकता देंगे।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दिया गया साप्ताहिक राशिफल टैरो कार्ड्स, एंजेलिक संदेशों और ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है। इसे किसी भी प्रकार की व्यावसायिक करियर गारंटी या वित्तीय निवेश सलाह के रूप में न लें। शेयर बाजार, संपत्ति (Property) की खरीद-बिक्री या बड़े करियर बदलाव जैसे निर्णय लेने से पहले कृपया संबंधित कानूनी और वित्तीय विशेषज्ञों से परामर्श अवश्य लें। इस जानकारी के आधार पर किए गए निवेश या निर्णयों से होने वाले लाभ-हानि के लिए जनसत्ता उत्तरदायी नहीं होगा।