Weekly Tarot Horoscope 23 February To 1 March 2026 (साप्ताहिक टैरो राशिफल 23 फरवरी से 1 मार्च 2026): फरवरी माह का आखिरी सप्ताह 12 राशियों के जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आ सकता है। टैरो मेंटर व आध्यात्मिक हीलर डॉ. मधु कोटिया के अनुसार 23 फरवरी से 1 मार्च के इस सप्ताह में कुंभ राशि में ग्रहों का जमावड़ा लगा हुआ है। सप्ताह के आरंभ में ही यानी 23 फरवरी को ग्रहों के सेनापति मंगल भी कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस राशि में पहले से ही शुक्र, सूर्य, बुध, राहु विराजमान है। ऐसे में पंचग्रही के साथ बुधादित्य, शुक्रादित्य, लक्ष्मी नारायण, ग्रहण योग, मंगल आदित्य राजयोग का निर्माण होगा। इसके अलावा केतु सिंह राशि, शनि मीन राशि, गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। इसके अलावा चंद्रमा हर ढाई दिन में राशि परिवर्तन करेंगे।

गुरु मिथुन राशि में रहकर कुंभ राशि के नौवें भाव में होंगे, जिससे वह हर ग्रह के साथ नवपंचम राजयोग का निर्माण करेंगे। ऐसे में हर राशि के जातकों के जीवन में किसी न किसी तरह से प्रभाव देखने को मिल सकता है। आइए टैरो मेंटर व आध्यात्मिक हीलर डॉ. मधु कोटिया से जानते हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि का साप्ताहिक टैरो राशिफल के साथ लकी नंबर, रंग और एंजेल मैसेज…

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aries Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह व्यस्त रहने से ज़्यादा ज़रूरी है निर्णायक होना। एक मुख्य लक्ष्य चुनें और उसके लिए साफ़ योजना बनाएं। एक तारीख़, एक काम और एक मापदंड। सुबह का समय रचनात्मक काम के लिए रखें और दोपहर को व्यवस्थाओं में लगाएं। जब लोग जल्दबाज़ी दिखाएं, तो भावनाओं के बजाय सीमाएं और योजना रखें। थोड़ी-थोड़ी शारीरिक गतिविधि और गहरी सांसें आपके मन को साफ़ करेंगी। आर्थिक स्थिति तब सुधरेगी जब आप उन सुविधाओं पर खर्च कम करेंगे जिनका आपको आनंद भी नहीं आता। रिश्तों में आपकी साफ़गोई आपकी ताक़त बनेगी। सच कहें और सामने वाले को पूरा सुनें। सप्ताह के अंत में यह लिखें कि क्या अच्छा चला, ताकि अगला सप्ताह बेहतर शुरुआत पाए।

एंजेल संदेश: “आपका साहस ही आपकी दिशा बनेगा।”

लकी नंबर: 41

लकी रंग: फ्लेम ऑरेंज

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Taurus Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह स्थिरता आपकी सबसे बड़ी ताक़त है, लेकिन इसका मतलब जड़ होना नहीं। किसी एक आदत में छोटा सा बदलाव करें। खाने का समय, रास्ता या काम का तरीका। कम फैसले लें, लेकिन सही लें। पैसों के मामले में एक खर्च पर ध्यान दें और उसे धीरे-धीरे नियंत्रित करें। रिश्तों में भरोसा निभाने से बनता है। कहा हुआ काम पूरा करें। अगर मन भारी लगे तो इंद्रियों को सुकून दें। गरम पानी, हल्का संगीत या आरामदायक माहौल। सप्ताहांत तक आप खुद को ज़्यादा ज़मीन से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे।

एंजेल संदेश: “धीमे क़दम भी पहाड़ हिला देते हैं।”

लकी नंबर: 43

लकी रंग: सीडर ब्राउन

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल (Gemini Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह फैलने के बजाय गहराई में जाने का फ़ायदा मिलेगा। एक ही विचार चुनें और उसे अलग-अलग तरीक़ों से सामने रखें। संवाद को सरल रखें। छोटे जवाब, साफ़ मांग और तय फ़ॉलोअप। सप्ताह के बीच में कोई नई जानकारी आपकी रणनीति बदल सकती है, लचीले रहें। पैसों से जुड़े दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने से पहले एक सवाल ज़रूर पूछें। रिश्तों में हास्य तनाव को हल कर सकता है। दिमाग़ को हल्का करने के लिए लिखें या बिना फोन के टहलें।

एंजेल संदेश: “कम बोलिए, लेकिन मतलबदार।”

लकी नंबर: 44

लकी रंग: ब्राइट मिंट

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल (Cancer Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह आपका अंदरूनी संसार बहुत सक्रिय रहेगा। उसे सुनें, लेकिन उसमें डूबें नहीं। अपनी ऊर्जा बचाने के लिए एक सीमा तय करें। काम तब बेहतर होगा जब आप कामों को समूह में करेंगे। आर्थिक रूप से अचानक खर्च से बचें। योजना बनाकर लिया गया आराम ज़्यादा सुकून देगा। रिश्तों में अपनी ज़रूरतें साफ़ शब्दों में रखें। घर की एक जगह पूरी तरह साफ़ करें। मूड तुरंत बदलेगा। सप्ताहांत तक आपका मन नरमी और सादगी चाहता है।

एंजेल संदेश: “सुरक्षा मांगी नहीं, बनाई जाती है।”

लकी नंबर: 46

लकी रंग: सॉफ्ट लाइलैक

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल (Leo Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह आपकी शक्ति का है इसे समझदारी से इस्तेमाल करें। किसी एक रचनात्मक काम को पूरा करें, यही आत्मविश्वास बढ़ाएगा। समय की क़ीमत समझेंगे तो आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। रिश्तों में दिखावे की नहीं, ध्यान की ज़रूरत है। अगर थकान महसूस हो तो थोड़ी दूरी बनाकर खुद को रीचार्ज करें। सप्ताह के अंत में लोग आपकी स्थिर ऊर्जा को महसूस करेंगे।

एंजेल संदेश: “शोर से नहीं, रोशनी से नेतृत्व करें।”

लकी नंबर: 47

लकी रंग: गोल्ड सैंड

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल (Virgo Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह व्यवस्थाएं आपकी प्राथमिकता हों। एक ही सिस्टम पर ध्यान दें। स्वास्थ्य, पैसा या काम। छोटे सुधार बड़ा असर लाएंगे। खर्च और आय पर कुछ दिन नज़र रखें, समाधान वहीं है। रिश्तों में आलोचना कम करें और समाधान साथ रखें। शरीर के साथ दयालु रहें—पानी, भोजन और हल्की स्ट्रेचिंग ज़रूरी है। सप्ताहांत में डिजिटल अव्यवस्था हटाएं।

एंजेल संदेश: “सरल बनाएं, फिर निखारें।”

लकी नंबर: 48

लकी रंग: पेल बेज

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल (Libra Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह संतुलित ईमानदारी ज़रूरी है। हर ख़ामोशी भरने की ज़रूरत नहीं। किसी साझेदारी या समझौते को काग़ज़ पर लाना राहत देगा। पैसों में एक नियम तय करें और उस पर टिके रहें। रिश्तों में विश्लेषण छोड़कर अपनापन दिखाएं। वातावरण में छोटा बदलाव मूड को बेहतर करेगा।

एंजेल संदेश: “स्पष्ट फैसलों से शांति मिलती है।”

लकी नंबर: 49

लकी रंग: रोज़वुड

वृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल (Scorpio Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह आप चीज़ों की गहराई समझ पाएंगे। हर संकेत पर प्रतिक्रिया न दें। लंबी योजना को फिलहाल गुप्त रखें। आर्थिक फैसले ताक़त और सुकून बढ़ाने वाले हों। रिश्तों में एक सच्ची बात कहें और सामने वाले को जगह दें। अनुशासन अपनाने से आप ज़्यादा सशक्त महसूस करेंगे।

एंजेल संदेश: “शक्ति शांत और स्पष्ट होती है।”

लकी नंबर: 52

लकी रंग: डार्क प्लम

धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल (Sagittarius Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह काम करने का है। दो लक्ष्य चुनें और रोज़ उन पर आगे बढ़ें। लोगों से जुड़े अवसर मिलेंगे। जल्दी और साफ़ जवाब दें। पैसे के मामले में आकर्षक लेकिन बेकार प्रस्तावों से बचें। रिश्तों में वादा निभाना भरोसा बढ़ाएगा। माहौल बदलने से ऊर्जा बढ़ेगी।

एंजेल संदेश: “भटकाव नहीं, दिशा चुनें।”

लकी नंबर: 53

लकी रंग: स्काई इंडिगो

मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल (Capricorn Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह नींव मज़बूत करने का समय है। दूसरों की ज़िम्मेदारियां लौटाएं। पैसों के बुनियादी काम करें ट्रैकिंग, भुगतान, बजट। रिश्तों में बिना मल्टीटास्किंग समय बिताएं। शरीर की नियमित देखभाल ज़रूरी है। सप्ताहांत में आपको अपने काम पर गर्व होगा।

एंजेल संदेश: “जो चुपचाप बनता है, वही टिकता है।”

लकी नंबर: 55

लकी रंग: आयरन ग्रे

कुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aquarius Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह विचारों को हक़ीक़त में बदलें। बातचीत से समाधान मिलेंगे। अपनी प्रतिभा को साफ़ पैकेज में पेश करें, पैसा आएगा। रिश्तों में दूरी दें लेकिन संवाद बनाए रखें। स्क्रीन टाइम कम और शारीरिक गतिविधि बढ़ाएं।

एंजेल संदेश: “इसे वास्तविक बनाइए।”

लकी नंबर: 57

लकी रंग: एक्वा ब्लू

मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल (Pisces Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह नरमी के साथ सीमाएं ज़रूरी हैं। अगर मन से हां न हो तो विनम्र ‘ना’ कहें। काम में स्पष्ट समय-सीमा तय करें। पैसे संतुलित रहेंगे जब आप आराम को डिज़ाइन करेंगे, अचानक ख़रीद नहीं करेंगे। रात की शांति दिन की थकान उतारेगी।

एंजेल संदेश: “नरम सीमाएं, नरम दिलों की रक्षा करती हैं।”

लकी नंबर: 58

लकी रंग: सीफोम ग्रीन

डिस्क्लेमर: इस लेख में दिया गया साप्ताहिक राशिफल टैरो कार्ड्स, एंजेलिक संदेशों और ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है। इसे किसी भी प्रकार की व्यावसायिक करियर गारंटी या वित्तीय निवेश सलाह के रूप में न लें। शेयर बाजार, संपत्ति (Property) की खरीद-बिक्री या बड़े करियर बदलाव जैसे निर्णय लेने से पहले कृपया संबंधित कानूनी और वित्तीय विशेषज्ञों से परामर्श अवश्य लें। इस जानकारी के आधार पर किए गए निवेश या निर्णयों से होने वाले लाभ-हानि के लिए जनसत्ता उत्तरदायी नहीं होगा।