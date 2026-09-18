Weekly Tarot Reading 21 To 27 September 2026 (साप्ताहिक टैरो राशिफल 21 से 27 सितंबर 2026): आज टैरो कार्ड्स की ऊर्जा तरक्की, संतुलन, आत्मविश्वास, भावनात्मक मजबूती और नई संभावनाओं की ओर इशारा कर रही है। कुछ राशियों को अपनी मेहनत का फल और दूसरों से सराहना मिल सकती है। सितंबर माह का ये सप्ताह कई राशियों के जीवन में सकारात्मक असर डाल सकता है। इस सप्ताह मेष सहित कुछ राशियों को नौकरी-बिजनेस में अपार सफलता के साथ-साथ धन लाभ हो सकता है। टैरो मेंटर व आध्यात्मिक हीलर डॉ. मधु कोटिया से जानें मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि का साप्ताहिक टैरो राशिफल…

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aries Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह खुद पर हर काम एक साथ संभालने का दबाव न बनाएं। आपके आसपास कई चीजें चल रही हैं और जिम्मेदारी लेने की आपकी आदत आपको जरूरत से ज्यादा ‘हां’ कहने पर मजबूर कर सकती है। कामकाज में कोई जरूरी मामला या तुरंत फैसले की स्थिति आ सकती है, लेकिन जल्दबाजी से बचें और पूरी जानकारी लेने के बाद ही निर्णय करें।

आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, हालांकि खुद को खुश करने के लिए अनावश्यक खरीदारी हो सकती है। रिश्तों में छोटी बात को बहस का रूप देने से बचें। सप्ताहांत तक मन हल्का होगा और किसी उलझे हुए मामले को लेकर आत्मविश्वास बढ़ेगा।

लकी नंबर: 9 | लकी डे: मंगलवार

एंजल मैसेज: हर जिम्मेदारी अकेले उठाना जरूरी नहीं। अपनी ऊर्जा वहीं लगाएं, जहां सच में आपकी जरूरत है।

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Taurus Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह आपका ध्यान बार-बार किसी एक खास मुद्दे पर जा सकता है। मामला रिश्ता, काम या लंबे समय से टल रहा कोई फैसला हो सकता है। अच्छी बात यह है कि अब तस्वीर पहले से ज्यादा साफ होगी। जिस जवाब का इंतजार आप दूसरों से कर रहे थे, उसका संकेत शायद आपको पहले ही मिल चुका है।

कामकाज स्थिर रहेगा। कोई अधूरा काम दोबारा सामने आ सकता है और इस बार आप उसे बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे। पुराने संपर्क से भी फायदा मिल सकता है। पैसों के मामले में स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन पसंद आने वाली महंगी चीज पर अचानक खर्च करने से बचें।

रिश्तों में सप्ताह का दूसरा हिस्सा बेहतर रहेगा। अगर दूरी बनी हुई है, तो बातचीत के लिए दबाव न बनाएं।

लकी नंबर: 6 | लकी डे: शुक्रवार

एंजल मैसेज: जिस भरोसे की तलाश आप बाहर कर रहे हैं, उसके जवाब आपको सामने वाले के व्यवहार में पहले ही मिल चुके हैं।

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल ( Gemini Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह आपका दिमाग एक साथ कई दिशाओं में दौड़ सकता है। एक साथ बहुत सी चीजों को सुलझाने की कोशिश मानसिक थकान बढ़ा सकती है। हर समस्या का समाधान इसी सप्ताह निकालना जरूरी नहीं है।

कामकाज में मीटिंग, कॉल और बातचीत बढ़ सकती है। खासकर काम या पैसों से जुड़े मामलों में अपनी बात बिल्कुल स्पष्ट रखें। किसी नई सोच, प्रोफेशनल संपर्क या अवसर से जुड़ी अच्छी खबर भी मिल सकती है। शुरुआत में यह अवसर छोटा लगे, लेकिन इसे नजरअंदाज न करें।

निजी जीवन में बातचीत जरूरी रहेगी। मन की बात खुलकर कहें। सिंगल लोगों की मुलाकात किसी पुराने व्यक्ति से या उसका संदेश आने की संभावना है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखें कि इस बार वास्तव में क्या बदला है।

लकी नंबर: 5 | लकी डे: बुधवार

एंजल मैसेज: पहली अनुभूति को बार-बार सोचकर उलझाएं नहीं। कई बार आपका पहला एहसास ही सबसे साफ संकेत होता है।

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल (Cancer Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह आप आसपास के लोगों की भावनाओं को काफी गहराई से महसूस कर सकते हैं। अचानक उदासी या चिड़चिड़ापन महसूस हो तो ध्यान दें कि आप किन लोगों के बीच ज्यादा समय बिता रहे हैं। हर भावना आपकी अपनी हो, यह जरूरी नहीं।

परिवार से जुड़ा कोई मामला आपका ध्यान मांग सकता है और कोई व्यक्ति सलाह या मदद के लिए आपके पास आ सकता है। सहयोग करें, लेकिन पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर न लें।

कामकाज सामान्य रहेगा और आपके किसी शांत तरीके से किए जा रहे काम की सराहना हो सकती है। रिश्तों में सप्ताह के मध्य के बाद नरमी आएगी। किसी पुराने मनमुटाव को दोहराने के बजाय वर्तमान पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा।

लकी नंबर: 2 | लकी डे: सोमवार

एंजल मैसेज: अपनी भावनात्मक सीमाओं की रक्षा करना दिल बंद करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि कौन-सी भावनाएं आपकी हैं और कौन-सी नहीं।

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल (Leo Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह आप धीरे-धीरे दूसरों की मंजूरी और तारीफ का इंतजार करना छोड़ सकते हैं। यही बदलाव आपके आत्मविश्वास को फिर मजबूत करेगा।

कामकाज में नेतृत्व करने या किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी बात रखने का मौका मिल सकता है। अपनी राय रखने से पीछे न हटें, लेकिन हर असहमति को व्यक्तिगत या अहं का मुद्दा न बनाएं।

पैसों के मामले में थोड़ा संभलकर चलें। कपड़े, ब्यूटी, घर या खुद पर खर्च करने का मन हो सकता है। रिश्तों में अपनी बात साबित करने की कोशिश कम करें। कपल्स के लिए वीकेंड गर्मजोशी भरा रह सकता है। सिंगल लोगों को सोशल या प्रोफेशनल सर्कल में अच्छा अटेंशन मिल सकता है।

लकी नंबर: 1 | लकी डे: रविवार

एंजल मैसेज: चमकने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं। दुनिया की राय से पहले खुद को पहचानें।

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल (Virgo Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह आपके मन में लंबे समय से चल रही कोई उलझन धीरे-धीरे साफ हो सकती है। किसी व्यक्ति के व्यवहार या किसी रुके हुए प्लान की वजह समझ आने लगेगी।

काम में फोकस बनाए रखें, लेकिन हर छोटी चीज को परफेक्ट करने की कोशिश में काम लटकाने से बचें। इस सप्ताह ‘परफेक्ट’ से ज्यादा जरूरी ‘पूरा करना’ रहेगा। कोई व्यक्ति सलाह के लिए आपके पास आ सकता है, क्योंकि उसे आपके फैसले पर भरोसा है। हालांकि हर बार समाधान देना जरूरी नहीं—कभी-कभी सामने वाले को सिर्फ सुना जाना होता है।

आर्थिक मामलों में जोखिम लेने के बजाय प्लानिंग पर ध्यान दें। वीकेंड पर थोड़ी शांति और अकेले समय की जरूरत महसूस हो सकती है।

लकी नंबर: 4 | लकी डे: बुधवार

एंजल मैसेज: हर जवाब आज मिलना जरूरी नहीं। थोड़ा ठहरें, स्पष्टता अपने समय पर आएगी।

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल (Libra Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह रिश्तों को लेकर आपकी सोच में बदलाव आ सकता है। यह सिर्फ प्रेम संबंध नहीं, बल्कि परिवार, दोस्तों और काम से जुड़े रिश्तों पर भी लागू होगा। आपको महसूस हो सकता है कि हमेशा आप ही समझौता, कॉल, बातचीत या चीजों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। इस एहसास को नजरअंदाज न करें।

कामकाज में जिम्मेदारियों, पैसों, साझेदारी या भविष्य की योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। अपनी अपेक्षाएं स्पष्ट शब्दों में रखें।

आर्थिक स्थिति संभालने योग्य रहेगी, हालांकि घर, ब्यूटी, यात्रा या आराम से जुड़ा खर्च हो सकता है। प्रेम संबंधों में वीकेंड बेहतर रहेगा। सिंगल लोगों की किसी नए व्यक्ति से अच्छी मुलाकात हो सकती है, लेकिन रिश्ते को नाम देने की जल्दी न करें।

लकी नंबर: 7 | लकी डे: शुक्रवार

एंजल मैसेज: शांति जरूरी है, लेकिन अपनी भावनाओं को लगातार नजरअंदाज करके नहीं।

वृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल (Scorpio Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह कोई ऐसी भावना या बात सामने आ सकती है जिसे आप लंबे समय से अपने अंदर दबाए हुए थे। जरूरी नहीं कि तुरंत किसी से सामना करें। सबसे पहले खुद के प्रति ईमानदार होना ज्यादा जरूरी है।

किसी व्यक्ति, नौकरी या परिस्थिति को लेकर आपकी चाहत स्पष्ट हो सकती है और इसके साथ ही उलझन भी कम होगी। कामकाज में ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें। जो हो रहा है, हर चीज पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं।

पैसों में सुधार बेहतर नियंत्रण से आएगा। छोटे-छोटे खर्चों पर नजर रखें। रिश्तों में भावनात्मक तीव्रता रहेगी। ईमानदार बातचीत मजबूत रिश्ते को और करीब ला सकती है, वहीं कमजोर कड़ी भी साफ दिखाई दे सकती है। सिंगल लोग आकर्षण में चेतावनी के संकेतों को नजरअंदाज न करें।

लकी नंबर: 8 | लकी डे: गुरुवार

एंजल मैसेज: जिंदगी से किसी चीज का जाना हमेशा नुकसान नहीं होता। कभी-कभी यह बेहतर चीजों के लिए जगह बनाता है।

धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल (Sagittarius Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह बदलाव की इच्छा काफी मजबूत रहेगी। रोजमर्रा की जिंदगी बोरिंग लग सकती है और कहीं घूमने, कोई नया काम करने या अचानक कोई नया प्लान बनाने का मन हो सकता है। बदलाव का आनंद लें, लेकिन सिर्फ बेचैनी में कोई बड़ा फैसला न लें।

कामकाज में नई बातचीत, मीटिंग, पूछताछ या योजनाएं सामने आ सकती हैं। कोई अवसर काफी आकर्षक लगेगा, लेकिन बड़े वादों के साथ उसकी व्यावहारिकता भी जरूर जांचें।

आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, हालांकि आउटिंग, शॉपिंग और छोटी-छोटी खुशियों पर खर्च बढ़ सकता है। रिश्तों में सप्ताह आगे बढ़ने के साथ माहौल हल्का होगा। कपल्स किसी छोटी ट्रिप या सेलिब्रेशन की योजना बना सकते हैं। सिंगल लोगों की अलग शहर, संस्कृति या बैकग्राउंड वाले व्यक्ति से कनेक्शन बन सकता है।

लकी नंबर: 3 | लकी डे: गुरुवार

एंजल मैसेज: हर खुला दरवाजा आपके लिए नहीं होता। उस रास्ते को चुनें जहां उत्साह के साथ मन की शांति भी मिले।

मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल (Capricorn Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह आप दोबारा अपनी व्यावहारिक सोच और व्यवस्थित तरीके में लौटते नजर आएंगे। हाल में कई चीजें बिखरी हुई लग रही थीं, लेकिन अब उन्हें एक-एक करके व्यवस्थित करने का मौका मिलेगा।

काम में लोग आप पर काफी निर्भर रह सकते हैं। आप सक्षम हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर किसी की जिम्मेदारी चुपचाप अपने ऊपर ले लें। कोई ऐसा काम भी हो सकता है जिसमें आपका समय ज्यादा जा रहा हो, लेकिन उसके बदले पर्याप्त फायदा नहीं मिल रहा।

पैसों में स्थिरता रहेगी और सही प्लानिंग मदद करेगी। रिश्तों में थोड़ा भावनात्मक रूप से मौजूद रहें। सामने वाला हर बार समाधान नहीं, कभी-कभी सिर्फ आपका साथ चाहता है। सिंगल लोगों की मुलाकात किसी गंभीर और स्थिर सोच वाले व्यक्ति से हो सकती है।

लकी नंबर: 8 | लकी डे: शनिवार

एंजल मैसेज: अगला कदम बड़ा होना जरूरी नहीं। एक छोटा और व्यावहारिक फैसला पूरी दिशा बदल सकता है।

कुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aquarius Weekly Tarot Card Readings)

आपके मन में कोई विचार बार-बार लौट रहा है और इस सप्ताह उसे नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। यह काम, बिजनेस, नई स्किल या किसी पर्सनल प्रोजेक्ट से जुड़ा हो सकता है। अब इसके बारे में सिर्फ सोचने के बजाय पहला कदम उठाने का समय है।

कामकाज में किसी समस्या को देखने का आपका तरीका दूसरों से अलग हो सकता है। अपनी सोच पर संदेह न करें, लेकिन उसे दूसरों तक स्पष्ट तरीके से पहुंचाना जरूरी होगा।

रिश्तों में धैर्य रखें। कोई करीबी व्यक्ति सामान्य से ज्यादा भावुक हो सकता है और आपकी पहली प्रतिक्रिया दूरी बनाने की हो सकती है। पूरी तरह बंद होने के बजाय बातचीत की गुंजाइश रखें। सिंगल लोगों को किसी पुराने परिचित को नए नजरिए से देखने का मौका मिल सकता है।

लकी नंबर: 11 | लकी डे: शनिवार

एंजल मैसेज: अगर कोई विचार बार-बार आपके पास लौट रहा है, तो शायद वह आपसे सिर्फ एक शुरुआत की मांग कर रहा है।

मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल (Pisces Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह खुद पर थोड़ा ज्यादा भरोसा करने की जरूरत है। किसी स्थिति को लेकर आपको अंदर से काफी कुछ पता है, लेकिन दूसरों की राय सुनते-सुनते आप खुद को ही उलझा सकते हैं।

आपकी इंट्यूशन मजबूत रहेगी। अपनी पहली अनुभूति को सुनें, लेकिन डर और बाहरी दबाव को उसे नियंत्रित न करने दें। कामकाज की शुरुआत थोड़ी धीमी हो सकती है, खासकर अगर आप किसी के जवाब या अप्रूवल का इंतजार कर रहे हैं। जो काम आपके हाथ में है, उसे जारी रखें।

आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन किसी को लापरवाही से पैसे उधार देने या किसी और की आर्थिक जिम्मेदारी लेने से बचें। रिश्तों में खुलकर बातचीत से गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। सिंगल लोग किसी नए व्यक्ति को लेकर बहुत जल्दी कल्पनाएं न बनाएं।

लकी नंबर: 7 | लकी डे: सोमवार

एंजल मैसेज: आपकी अंदर की आवाज आपको जवाब दे रही है। सिर्फ इसलिए अपनी भावना पर शक न करें क्योंकि दूसरे अभी उसे नहीं देख पा रहे हैं।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह साप्ताहिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।