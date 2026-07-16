Weekly Tarot Horoscope 20 To 26 July 2026 (साप्ताहिक टैरो राशिफल 20 से 26 जुलाई 2026): टैरो कार्ड्स के अनुसार, इस सप्ताह कई राशि के जातकों के लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ-साथ धन-धान्य की बढ़ोतरी हो सकती है। कार्यक्षेत्र में कोई पुराना काम पूरा हो सकता है। इस सप्ताह सकारात्मक बदलाव, धैर्य, आत्मविश्वास, रिश्तों में मजबूती, आर्थिक स्थिरता और आत्मविकास की ऊर्जा लेकर आया है। आइए टैरो गुरु मधु कोटिया से जानते हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि का साप्ताहिक टैरो राशिफल

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aries Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह शुरुआत में थोड़ा धीमा या उलझा हुआ महसूस हो सकता है, लेकिन इसे नकारात्मक सप्ताह नहीं कहा जा सकता। आपको ऐसा लग सकता है कि लोग बहुत साधारण बातों को समझने में भी जरूरत से ज्यादा समय ले रहे हैं। कार्यक्षेत्र में कोई पुराना लंबित काम या जिम्मेदारी थोड़ा दबाव बना सकती है। बेहतर होगा कि उसे सीधे तरीके से पूरा करें, लेकिन बातचीत के दौरान झुंझलाहट से बचें, क्योंकि इससे माहौल खराब हो सकता है।

आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन केवल गुस्से या बोरियत की वजह से कोई अनावश्यक खरीदारी करने से बचें। निजी जीवन में कोई करीबी व्यक्ति आपसे सलाह से ज्यादा आपका साथ और आपकी बात सुनने की उम्मीद रख सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो गर्मी, कम नींद या जरूरत से ज्यादा सोचने की वजह से थकान महसूस हो सकती है। सप्ताह के मध्य तक परिस्थितियां पहले से अधिक स्पष्ट होने लगेंगी और सप्ताहांत निजी योजनाओं के लिए अनुकूल रहेगा।

लकी नंबर: 9

लकी रंग: ईंट जैसा लाल (Brick Red)

लकी दिन: बुधवार

एंजेल संदेश: हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। थोड़ा ठहरकर आगे बढ़ें।

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Taurus Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह रोजमर्रा की जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ेगा, लेकिन मन के भीतर थोड़ा बोझ या थकान महसूस हो सकती है। घर, परिवार, किसी भुगतान या पारिवारिक चर्चा से जुड़ा कोई विषय आपका ध्यान मांग सकता है। आप उसे अच्छी तरह संभाल लेंगे, लेकिन अपनी सारी बातें मन में दबाकर रखने से बचें।

कार्यक्षेत्र में इस सप्ताह आपको यह समझ आने लगेगा कि वास्तव में कौन आपका साथ देता है और कौन केवल अच्छी बातें करता है। यह अनुभव आगे चलकर आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगा। रिश्तों में किसी छोटी-सी बात को जरूरत से ज्यादा लंबा न खींचें। कई बार लोग सामान्य रूप से कुछ कह देते हैं और हम उसे कई दिनों तक मन में लिए रहते हैं।

आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी रखें, खासकर आराम, शॉपिंग या पसंदीदा खाने पर जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा यदि आप अपनी दिनचर्या सरल रखें और देर रात तक मोबाइल स्क्रॉल करने के कारण अपनी नींद खराब न करें। सप्ताहांत तक कोई छोटी-सी सकारात्मक बात आपको फिर से मानसिक रूप से स्थिर और संतुष्ट महसूस करा सकती है।

लकी नंबर: 6

लकी रंग: बेज (Beige)

लकी दिन: शुक्रवार

एंजेल संदेश: बिना अपराधबोध महसूस किए आराम करना भी उतना ही जरूरी है।

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल (Gemini Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह थोड़ा बिखरा हुआ महसूस हो सकता है। कई संदेश, छोटे-छोटे काम और लगातार बदलती परिस्थितियों के बीच कोई महत्वपूर्ण बात भूलने की संभावना भी रहेगी, इसलिए जरूरी चीजें लिखकर रखें। कार्यक्षेत्र में आपको अधिक मेहनत करने की नहीं, बल्कि बेहतर योजना और व्यवस्थित तरीके से काम करने की आवश्यकता होगी।

कोई व्यक्ति अधूरी या अस्पष्ट बात कह सकता है और आप बाकी बातों का अनुमान लगाने लगेंगे। ऐसा करने के बजाय एक बार सीधे पूछ लेना बेहतर रहेगा। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी में कोई वादा न करें। छोटी राशि का लेन-देन भी पूरी स्पष्टता के साथ करें।

निजी जीवन में किसी करीबी व्यक्ति का बदलता हुआ व्यवहार या मूड आपको उलझन में डाल सकता है। हर चुप्पी का समाधान निकालने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, इसलिए चीजों को थोड़ा समय दें। गुरुवार के आसपास कोई नई सोच, सुझाव या बातचीत भविष्य में आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से नींद, आंखों की थकान और मानसिक तनाव पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। शाम के समय खुद को थोड़ा आराम देना आपके लिए लाभदायक रहेगा।

लकी नंबर: 14

लकी रंग: हल्का नीला

लकी दिन: गुरुवार

एंजेल संदेश: जब आप हर छोटी बात के पीछे भागना बंद करेंगे, तभी आपका मन शांत होगा।

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल (Cancer Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह आपको भावुक जरूर बना सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि आप कमजोर हैं। दूसरों के व्यवहार और भावनाओं का पूरा बोझ अपने ऊपर लेने से बचें। सप्ताह के शुरुआती दिनों में परिवार से जुड़ा कोई विषय धैर्य और समझदारी की मांग कर सकता है।

कार्यस्थल पर पूरे काम का दबाव एक साथ सोचने के बजाय सामने मौजूद जिम्मेदारी को पहले पूरा करें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन केवल मन भारी होने की वजह से खर्च करने से बचना बेहतर होगा।

प्रेम संबंधों या करीबी रिश्तों में आपको भावनात्मक आश्वासन की आवश्यकता महसूस हो सकती है। अपनी भावनाओं को मन में दबाकर बाद में दुखी होने के बजाय उन्हें सहजता से व्यक्त करें। स्वास्थ्य में सुधार के लिए समय पर भोजन करना और पर्याप्त नींद लेना बेहद जरूरी रहेगा। सप्ताहांत तक परिस्थितियां पहले की तुलना में अधिक शांत और सुकून देने वाली महसूस होंगी।

लकी नंबर: 2

लकी रंग: दूधिया सफेद

लकी दिन: सोमवार

एंजेल संदेश: जिन दिनों आप खुद को सबसे अधिक संवेदनशील महसूस करते हैं, उन्हीं दिनों आपके भीतर सबसे गहरा उपचार भी चल रहा होता है।

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल (Leo Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह ऐसा हो सकता है जब कई लोग एक साथ आपसे उम्मीदें रखें। कोई चाहेगा कि आप हर समय उपलब्ध रहें, मजबूत बने रहें, मुस्कुराते रहें और सभी की मदद भी करते रहें। आप बहुत कुछ करने में सक्षम हैं, लेकिन यह भी याद रखें कि आप भी इंसान हैं और आपको भी आराम तथा अपने लिए समय चाहिए।

कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों पर लोगों की नजर रहेगी, भले ही उनकी खुलकर सराहना न हो। केवल प्रशंसा मिलने का इंतजार करने के बजाय अपने काम पर ध्यान देते रहें। सही समय आने पर आपकी मेहनत जरूर पहचान पाएगी। आर्थिक मामलों में समझदारी से फैसले लें। केवल खुद को महत्वपूर्ण दिखाने या किसी को प्रभावित करने के लिए अनावश्यक खर्च करने से बचें।

रिश्तों में अहंकार एक साधारण बातचीत को भी मुश्किल बना सकता है। यदि कोई रिश्ता आपके लिए मायने रखता है, तो बातचीत की शुरुआत करने में संकोच न करें। स्वास्थ्य के लिहाज से एसिडिटी, पीठ दर्द और थकान जैसी छोटी परेशानियों का ध्यान रखें। सप्ताहांत तक आपको किसी प्रकार की सराहना या सम्मान मिल सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा।

लकी नंबर: 19

लकी रंग: हनी गोल्ड

लकी दिन: रविवार

एंजेल संदेश: हमेशा तेज़ चमकना जरूरी नहीं होता, आपकी सच्ची पहचान अपने आप लोगों तक पहुंच जाती है।

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल (Virgo Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह आपको ऐसा महसूस करा सकता है जैसे एक काम खत्म होते ही दूसरा सामने आ जाता है। आप हर काम को पूरी तरह सही ढंग से करना चाहेंगे, लेकिन यही सोच आपको जरूरत से ज्यादा थका भी सकती है। कार्यक्षेत्र में किसी विषय का व्यावहारिक पक्ष आप दूसरों से पहले समझ जाएंगे, लेकिन अपनी बात समझाते समय शब्दों का चयन सोच-समझकर करें। कई बार लोग सही बात भी आसानी से स्वीकार नहीं करते, खासकर जब उन्हें सुधारने की कोशिश की जाए।

आर्थिक मामलों में यह समय बिल, छोटे भुगतान या लंबे समय से चल रहे सब्सक्रिप्शन जैसी चीजों की समीक्षा करने के लिए अच्छा रहेगा। निजी जीवन में कोई व्यक्ति आपकी सलाह से ज्यादा आपकी संवेदनशीलता और अपनापन चाहता है। हर बात का तार्किक समाधान देना जरूरी नहीं होता।

स्वास्थ्य बेहतर रहेगा यदि आप नियमित दिनचर्या अपनाएं। समय पर गर्म भोजन करें, अनावश्यक तनाव से बचें और पर्याप्त नींद लें। सप्ताहांत तक कोई पुराना लंबित विषय पहले की तुलना में काफी आसान और कम उलझा हुआ दिखाई देगा।

लकी नंबर: 5

लकी रंग: सेज ग्रीन

लकी दिन: बुधवार

एंजेल संदेश: जितना आज संभव है उतना करिए। बाकी काम बिना अपराधबोध के कल के लिए छोड़ा जा सकता है।

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल (Libra Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह आपको एक ऐसी स्थिति में ला सकता है जहां बार-बार समझौता करना सही विकल्प नहीं लगेगा। आप अपनी बात शांति और विनम्रता से रखेंगे, लेकिन भीतर से चाहेंगे कि हर चीज़ न्यायपूर्ण और संतुलित हो। कार्यक्षेत्र में किसी चर्चा, टीमवर्क या छोटे निर्णय को लेकर अलग-अलग राय सामने आ सकती है। केवल माहौल खराब होने के डर से हर बात पर ‘हाँ’ कहना आपके लिए सही नहीं रहेगा।

आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन कोई सुंदर या आकर्षक चीज़ खरीदने का मन हो सकता है। खर्च करने से पहले एक बार जरूरत पर जरूर विचार करें। रिश्तों में ईमानदारी से कही गई बात बहुत कुछ सुधार सकती है, लेकिन ध्यान रखें कि आपकी बात शिकायत की तरह न लगे। अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जिसकी बातचीत या व्यवहार उन्हें आकर्षित करे।

स्वास्थ्य की दृष्टि से शुगर, त्वचा और हार्मोनल संतुलन का ध्यान रखना जरूरी होगा। सप्ताहांत घर-परिवार में शांति और मानसिक सुकून लेकर आएगा।

लकी नंबर: 11

लकी रंग: डस्टी पिंक

लकी दिन: शुक्रवार

एंजेल संदेश: आपकी शांति कभी भी आपकी सच्चाई की कीमत पर नहीं आनी चाहिए।

वृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल (Scorpio Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह आपको पहले से अधिक शांत और निरीक्षण करने वाला बना सकता है। आप बहुत-सी बातें अपने तक ही सीमित रखेंगे और बोलने से ज्यादा परिस्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे। कार्यक्षेत्र में कोई ऐसी घटना सामने आ सकती है जिससे किसी व्यक्ति की वास्तविक मंशा आपके सामने स्पष्ट हो जाए। हालांकि तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय उस जानकारी को अपने पास रखना अधिक समझदारी होगी।

आर्थिक मामलों में कोई भी बड़ा निर्णय सोच-समझकर लें। यह जोखिम उठाने या भावनाओं में आकर खर्च करने का समय नहीं है। रिश्तों में किसी के प्रेम या अपनापन को परखने के लिए दूरी बनाने की कोशिश न करें। यदि आपको किसी का साथ चाहिए, तो उसे स्वीकार करने में संकोच न करें।

अतीत से जुड़ा कोई विषय या पुरानी याद दोबारा मन में आ सकती है। इसका उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं, बल्कि भीतर से किसी अधूरे अध्याय को पूरा करना हो सकता है। स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त पानी पीना, आराम करना और अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें स्वीकार करना लाभदायक रहेगा। सप्ताह का दूसरा भाग शांत योजना बनाने, गहराई से सोचने और महत्वपूर्ण काम पूरे करने के लिए अनुकूल रहेगा।

लकी नंबर: 8

लकी रंग: गहरा बैंगनी

लकी दिन: मंगलवार

एंजेल संदेश: जितना आप सोचते हैं, उससे कहीं अधिक बातें आप पहले से जानते हैं। अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखिए।

धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल (Sagittarius Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह आपको थोड़ा बेचैन महसूस करा सकता है। एक जैसी दिनचर्या, वही लोग और रोज़मर्रा के काम आपको कुछ समय के लिए नीरस लग सकते हैं। हालांकि केवल बदलाव की इच्छा में कोई बड़ा या जल्दबाजी भरा फैसला लेने से बचें। कार्यक्षेत्र में कोई नया विचार, अवसर या नया संपर्क सामने आ सकता है, लेकिन उसे आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करना होगा। यदि आपने केवल सोचकर छोड़ दिया, तो अच्छा अवसर हाथ से निकल सकता है।

आर्थिक मामलों में यात्रा, सीखने, किसी कोर्स, पसंदीदा भोजन या ऐसी किसी चीज़ पर खर्च हो सकता है जो आपको मानसिक ताज़गी दे। खर्च करें, लेकिन संतुलन और समझदारी के साथ। रिश्तों में आपकी साफ़गोई कभी-कभी सामने वाले को थोड़ी कठोर लग सकती है। अपनी बात अवश्य रखें, लेकिन शब्दों में नरमी बनाए रखें। स्वास्थ्य के लिए नियमित शारीरिक गतिविधि लाभदायक रहेगी। एक साधारण सैर भी आपको मानसिक और शारीरिक रूप से बेहतर महसूस करा सकती है। सप्ताहांत तक किसी छोटी यात्रा, बाहर घूमने या हल्के-फुल्के माहौल से मन प्रसन्न रहेगा।

लकी नंबर: 3

लकी रंग: मस्टर्ड

लकी दिन: गुरुवार

एंजेल संदेश: बदलाव निश्चित रूप से आ रहा है, लेकिन रास्ता पूरी तरह तैयार होने से पहले दौड़ना सही नहीं होगा।

मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल (Capricorn Weekly Tarot Horoscope)

सप्ताह की शुरुआत जिम्मेदारियों के साथ हो सकती है। कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन कुछ ऐसे काम सामने आ सकते हैं जो आपको गंभीरता से संभालने होंगे। संभव है कि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा अधूरा छोड़ा गया कार्य आपको पूरा करना पड़े। कार्यक्षेत्र में आपका अनुशासन और जिम्मेदारी निभाने का स्वभाव आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगा, लेकिन दूसरों की लापरवाही का पूरा बोझ अपने ऊपर लेने से बचें।

आर्थिक मामलों में बड़ा जोखिम लेने के बजाय खर्चों पर नियंत्रण रखना अधिक लाभदायक रहेगा। परिवार या रिश्तों में कोई करीबी व्यक्ति महसूस कर सकता है कि आप अपनी बातें या भावनाएं खुलकर साझा नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि आप केवल थके हुए हों, लेकिन कुछ शब्द बोल देना भी कई गलतफहमियों को दूर कर सकता है।

स्वास्थ्य के लिहाज से पाचन, घुटनों, शरीर में जकड़न या भारीपन जैसी छोटी परेशानियों को नजरअंदाज न करें। सप्ताहांत तक आपको यह संतोष मिलेगा कि कम से कम एक महत्वपूर्ण काम आगे बढ़ चुका है। भले ही गति धीमी रही हो, लेकिन प्रगति निश्चित रूप से हुई है।

लकी नंबर: 10

लकी रंग: स्लेट ग्रे

लकी दिन: शनिवार

एंजेल संदेश: आपकी ज़िंदगी धीरे-धीरे मजबूत आधार पर आगे बढ़ रही है, चाहे अभी उसकी रफ्तार साधारण ही क्यों न लगे।

कुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aquarius Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह आपका मन सामान्य से थोड़ा अलग दुनिया में रह सकता है। अचानक नए विचार, अनोखी योजनाएं या कुछ समय अकेले और शांति में बिताने की इच्छा बढ़ सकती है। कार्यक्षेत्र में आपका काम करने का तरीका दूसरों से अलग रहेगा और यदि आप अपनी बात सरल भाषा में समझाएंगे, तो लोग उसे आसानी से स्वीकार भी करेंगे। हर व्यक्ति तुरंत आपकी सोच को समझ पाए, ऐसी अपेक्षा न रखें।

आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग या बिना किसी विशेष जरूरत के इंटरनेट ब्राउज़ करते समय अनावश्यक खर्च होने की संभावना है। रिश्तों में कोई करीबी व्यक्ति आपसे थोड़ा अपनापन और समय चाहता है। बड़े-बड़े भावुक शब्दों की जरूरत नहीं है, केवल आपका साथ भी उनके लिए काफी होगा। किसी पुराने परिचित का संदेश या लंबे समय बाद किसी से दोबारा संपर्क होने की संभावना भी बन रही है।

स्वास्थ्य की दृष्टि से आंखों, नींद और मानसिक थकान का विशेष ध्यान रखें। सप्ताहांत घर या कार्यस्थल की अनावश्यक चीजों को व्यवस्थित करने और मानसिक बोझ कम करने के लिए अच्छा रहेगा।

लकी नंबर: 22

लकी रंग: ब्लू ग्रे

लकी दिन: शनिवार

एंजेल संदेश: आपका निजी स्पेस महत्वपूर्ण है, लेकिन सही लोगों को अपने जीवन से दूर मत कीजिए।

मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल (Pisces Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह आपको दूसरों की भावनाओं और ऊर्जा के प्रति सामान्य से अधिक संवेदनशील बना सकता है। कुछ स्थान, लोग या बातचीत बिना किसी स्पष्ट कारण के भी आपको मानसिक रूप से थका सकती है। ऐसे में जहां आवश्यकता हो, वहां थोड़ी दूरी बनाकर रखना आपके लिए बेहतर रहेगा।

कार्यक्षेत्र में कोई साधारण या उबाऊ लगने वाला काम शुरुआत में कठिन महसूस हो सकता है, लेकिन एक बार शुरुआत करने के बाद वही काम आसानी से पूरा होने लगेगा। आर्थिक मामलों में भावनाओं में बहकर खर्च करने से बचें। किसी भी खरीदारी से पहले एक बार अपनी वास्तविक जरूरत पर विचार करें।

प्रेम संबंधों में किसी छोटे-से जवाब, थोड़ी-सी देरी या किसी बात को लेकर अपनी ओर से पूरी कहानी बनाने की कोशिश न करें। पहले परिस्थितियों को पूरी तरह समझने का समय दें। इस सप्ताह आपके सपने और अंतर्ज्ञान पहले से अधिक सक्रिय रहेंगे, लेकिन फिर भी किसी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले तथ्यों की जांच अवश्य करें।

स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त पानी पीना, मधुर संगीत सुनना, प्रार्थना करना और भरपूर नींद लेना आपको मानसिक शांति देगा। सप्ताहांत तक किसी बातचीत, अपनेपन या कुछ शांत समय के कारण आपको भावनात्मक राहत महसूस होगी।

लकी नंबर: 7

लकी रंग: सी ग्रीन

लकी दिन: सोमवार

एंजेल संदेश: सबसे पहले अपनी मानसिक शांति की रक्षा कीजिए। उसके बाद बाकी सभी बातें अपने आप स्पष्ट होने लगेंगी।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दिया गया साप्ताहिक राशिफल टैरो कार्ड्स, एंजेलिक संदेशों और ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है। इसे किसी भी प्रकार की व्यावसायिक करियर गारंटी या वित्तीय निवेश सलाह के रूप में न लें। शेयर बाजार, संपत्ति की खरीद-बिक्री या बड़े करियर बदलाव जैसे निर्णय लेने से पहले कृपया संबंधित कानूनी और वित्तीय विशेषज्ञों से परामर्श अवश्य लें। इस जानकारी के आधार पर किए गए निवेश या निर्णयों से होने वाले लाभ-हानि के लिए जनसत्ता उत्तरदायी नहीं होगा।