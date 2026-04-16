Weekly Tarot Horoscope 20 To 26 April 2026 (साप्ताहिक टैरो राशिफल 20 से 26 अप्रैल 2026): अप्रैल माह का ये सप्ताह काफी खास जाने वाला है। इस सप्ताह चंद्रमा को छोड़कर कोई अन्य ग्रह राशि परिवर्तन नहीं करने वाला है। लेकिन बुध, मंगल आदि ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करेंगे जिसका असर 12 राशियों पर देखने को मिलने वाला है। इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति की बात करें, तो केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में, मीन राशि में शनि, बुध, मंगल और मेष राशि में सूर्य, मिथुन राशि में गुरु और शुक्र वृषभ राशि में विराजमान होंगे। इसके अलावा चंद्रमा हर ढाई दिन में राशि परिवर्तन करेंगे। ऐसे में वह इस सप्ताह मिथुन, कर्क और सिंह राशि में संचार करेंगे। ऐसे में मिथुन राशि में गुरु के साथ युति करके गजकेसरी और सिंह राशि में केतु के साथ युति करके ग्रहण योग का निर्माण करेंगे। टैरो मेंटर व आध्यात्मिक हीलर डॉ. मधु कोटिया के अनुसार, इस सप्ताह कई राशि के जातकों के लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ धन-संपदा की प्राप्ति हो सकती है। आइए जानते हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि का साप्ताहिक टैरो राशिफल…

अप्रैल के इस सप्ताह बनने वाले राजयोगों की बात करें, तो शुक्र मालव्य राजयोग, बुध नीच राशि में होकर नीचभंग राजयोग, इसके अलावा त्रिग्रही, गजकेसरी से लेकर केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है।

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aries Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह आपके लिए तेज़ ऊर्जा लेकर आया है, लेकिन हर तेज़ शुरुआत सही दिशा में जाए, यह ज़रूरी नहीं। इस समय आपको सबसे ज़्यादा जरूरत है अपने गुस्से, अधीरता और तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत को थोड़ा संभालने की। कामकाज में कुछ लोग धीमे, उलझे हुए या आधे-अधूरे जवाब देने वाले मिल सकते हैं, जिससे आपका पारा चढ़ सकता है। लेकिन हर बात पर तुरंत कूद पड़ना आपके ही समय और ऊर्जा की बर्बादी करेगा।

इस हफ्ते एक मुख्य लक्ष्य पकड़िए और उसी पर ध्यान टिकाइए। रिश्तों में सच बोलना ठीक है, पर लहजा थोड़ा नरम रखना होगा। आर्थिक मामलों में भी बिना सोचे किया गया खर्च परेशान कर सकता है। सप्ताहांत तक कोई एक काम पूरा हो जाए, तो वही आपके आत्मविश्वास को फिर से मजबूत करेगा।

लकी नंबर: 19

लकी रंग: रस्ट ऑरेंज

एंजल मैसेज: अपनी आग को दिशा दीजिए, हर लड़ाई आपकी नहीं है।

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Taurus Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह आपके लिए सादगी ही सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकती है। जितना आप जीवन को कम उलझाएंगे, उतना ही भीतर आराम महसूस होगा। पिछले कुछ समय से आप बहुत कुछ बिना शोर किए संभालते आए हैं, इसलिए लोग मान बैठे हैं कि आप पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन इस हफ्ते आपको समझना होगा कि हर जिम्मेदारी चुपचाप उठाना भी ठीक नहीं। कामकाज में गति भले बहुत तेज़ न हो, पर स्थिरता बनी रहेगी और यही आपके पक्ष में जाएगी।

पैसों के मामले में स्थिति संभली हुई है, लेकिन मन बहलाने के लिए होने वाले छोटे खर्च बढ़ सकते हैं। प्रेम और परिवार में इस समय दिखावे की नहीं, भरोसे और निभाव की जरूरत है। सप्ताहांत तक आप ज्यादा शांत महसूस करेंगे, अगर खुद को थोड़ा आराम, कम दबाव और साफ सीमाएं दे पाए।

लकी नंबर: 8

लकी रंग: फॉरेस्ट ब्रॉन्ज

एंजल मैसेज: जो स्थिर है, वही टिकेगा; आपको हर चीज़ को पकड़कर रखने की ज़रूरत नहीं।

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल (Gemini Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह आपके लिए थोड़ा बिखरा हुआ महसूस हो सकता है। एक साथ कई बातें, कई लोग, कई योजनाएं और बहुत सारे छोटे-छोटे काम आपका ध्यान खींचेंगे। समस्या यह नहीं कि मौके कम हैं, बल्कि यह है कि आपका फोकस बार-बार टूट सकता है। इस हफ्ते सबसे अच्छा तरीका यही रहेगा कि आप एक बड़ा काम चुनें और उसे रोज़ थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ाएं।

कार्यक्षेत्र में किसी बात को मान लेने के बजाय साफ-साफ पूछ लेना बेहतर रहेगा। समय, जिम्मेदारी और अपेक्षाओं को लेकर स्पष्ट रहें, वरना छोटी बात भी बड़ा भ्रम बन सकती है। रिश्तों में भी सामने वाले के लहजे का अनुमान लगाने के बजाय सीधी बातचीत रखें। आर्थिक मामलों में छोटी ऑनलाइन खरीदारी जेब ढीली कर सकती है। सप्ताहांत तक मानसिक शांति तभी मिलेगी, जब आप थोड़ा डिजिटल शोर कम करेंगे।

लकी नंबर: 13

लकी रंग: सिट्रस ग्रीन

एंजल मैसेज: आपका मन तब सबसे अच्छा काम करता है, जब आप उसे हर दिशा में नहीं दौड़ाते।

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल (Cancer Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह आपकी संवेदनशीलता सामान्य से अधिक रहेगी। आप लोगों की बातों से ज़्यादा उनके भाव पकड़ेंगे, कमरे का माहौल महसूस करेंगे और शायद वह भी समझ जाएंगे जो सामने वाला खुलकर नहीं कह रहा। यह आपकी ताकत है, लेकिन इसे बोझ मत बनने दीजिए। कामकाज में आप बेहतर करेंगे अगर हर थोड़ी देर में दिशा बदलने के बजाय एक स्थिर लय बना लें।

घर, कमरा या निजी जगह इस सप्ताह आपके मन पर खास असर डालेगी, इसलिए छोटे बदलाव भी आपको राहत दे सकते हैं। रिश्तों में इस बार इशारों से काम नहीं चलेगा; जो चाहिए, उसे साफ शब्दों में कहना होगा। पैसों के मामले में भावुक होकर खर्च करना नुकसान कर सकता है। सप्ताहांत तक आपका मन काफी शांत हो सकता है, अगर आप दूसरों की थकान अपने भीतर जमा करना बंद कर दें।

लकी नंबर: 4

लकी रंग: पर्ल ग्रे

एंजल मैसेज: अपनी कोमलता की रक्षा कीजिए, वही आपकी शक्ति है, कमजोरी नहीं।

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल (Leo Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह लोग आपकी मौजूदगी को खूब महसूस करेंगे। चाहे आप सामने आकर बात करें या चुप रहकर काम करें, नज़र आप पर जाएगी। इससे एक तरफ आत्मविश्वास बढ़ेगा, दूसरी तरफ भीतर दबाव भी आ सकता है कि हर समय मजबूत, प्रभावशाली और तैयार दिखना है। लेकिन इस हफ्ते आपको अभिनय नहीं, स्थिरता की जरूरत है। कार्यक्षेत्र में दिखावे से ज्यादा असर आपके शांत और साफ काम का होगा।

एक पूरा किया हुआ काम आपको जितना सम्मान देगा, उतना शोर नहीं देगा। रिश्तों में भी अभिमान छोड़कर थोड़ा अपनापन दिखाने की जरूरत है। किसी अपने को समय देना, हालचाल पूछना या साथ बैठना ज्यादा असर करेगा। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा, बस छवि बनाए रखने के लिए खर्च न करें। सप्ताहांत में असली चमक तब लौटेगी, जब आप खुद को थोड़ा आराम देंगे।

लकी नंबर: 2

लकी रंग: बर्निश्ड गोल्ड

एंजल मैसेज: आपका प्रकाश सच्चाई से आता है, प्रदर्शन से नहीं।

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल (Virgo Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह आपके भीतर हर चीज़ को व्यवस्थित कर देने की इच्छा बढ़ा सकता है। आप समय, काम, लोगों की प्रतिक्रिया, खर्च और भावनाओं तक को एक ढांचे में रखना चाहेंगे। लेकिन इस बार जीवन आपसे परफेक्शन नहीं, सहजता मांग रहा है। कार्यक्षेत्र में पुराने खुले काम निपटाना ज्यादा जरूरी रहेगा, बजाय इसके कि आप हर चीज़ को फिर से सुधारते रहें। “पूरा” इस समय “बेहतर” से ज्यादा काम आएगा।

रिश्तों में आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन आपकी भाषा थोड़ी ठंडी लग सकती है, इसलिए शब्दों में नरमी रखिए। पैसों को लेकर बेवजह चिंता करने के बजाय जो वास्तविक है, उसी पर ध्यान दें। सप्ताह के अंत तक आपको हल्कापन तब महसूस होगा, जब आप हर छोटी बात को जरूरी समझना बंद करेंगे। इस हफ्ते सादगी ही आपकी सबसे बड़ी राहत बनेगी।

लकी नंबर: 21

लकी रंग: वॉर्म बेज

एंजल मैसेज: शांति चुनिए, हर बात को परफेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं।

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल (Libra Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह आपको आपकी चुप्पियों का हिसाब दिखा सकता है। आपने कई जगह सिर्फ माहौल ठीक रखने के लिए खुद को पीछे किया है, लेकिन अब वही बात भीतर खीझ बनती दिखाई दे सकती है। इस समय सबसे जरूरी है कि आप विनम्र रहते हुए भी साफ बोलें। कार्यक्षेत्र में लोगों की आधी-अधूरी बात, देर से जवाब या अस्पष्ट योजना आपको परेशान कर सकती है। इसलिए इस बार सीधे सवाल कीजिए और स्पष्ट उत्तर लीजिए।

निजी जीवन में भी इशारों के बजाय साफ संवाद बेहतर रहेगा। प्रेम संबंधों में अगर आप कुछ महसूस कर रहे हैं, तो उसे दबाने से बात और उलझेगी। पैसों के मामले में भावनात्मक खालीपन भरने के लिए खरीदारी करना सही उपाय नहीं है। सप्ताहांत तक आपका मन हल्का होगा, अगर आप दूसरों को खुश रखने की कोशिश में खुद को कम करना बंद करेंगे।

लकी नंबर: 30

लकी रंग: डस्टी पिंक

एंजल मैसेज: सच्ची शांति वही है जिसमें आपकी आवाज़ भी शामिल हो।

वृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल (Scorpio Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह आपकी अंतर्दृष्टि बहुत तीखी रहेगी। लोग क्या कह रहे हैं, उससे ज्यादा आप यह समझेंगे कि वे क्या छिपा रहे हैं या किन बातों को टाल रहे हैं। यही आपकी बढ़त है, लेकिन इस हफ्ते जल्दबाज़ी में प्रतिक्रिया देना नुकसान कर सकता है। जो महसूस हो, उसे तुरंत प्रकट करने के बजाय पहले उसकी पुष्टि कीजिए। कार्यक्षेत्र में रणनीति, धैर्य और सीमित साझा करना आपके लिए बेहतर रहेगा। हर योजना की घोषणा अभी जरूरी नहीं।

रिश्तों में गहराई मिल सकती है, मगर तभी जब आप सामने वाले की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने की कोशिश न करें। आर्थिक मामलों में साझेदारी, उधार या बिना स्पष्ट बात के बने भरोसे पर ध्यान रखें। सप्ताहांत तक कोई एक उलझन साफ होने लगेगी और उसी के साथ आपका आत्मविश्वास भी लौटेगा। इस सप्ताह आपकी शक्ति शोर में नहीं, सही समय पर लिए गए फैसले में है।

लकी नंबर: 9

लकी रंग: वाइन ब्राउन

एंजल मैसेज: जो सच सामने आ रहा है, वह आपको गिराने नहीं, बचाने आया है।

धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल (Sagittarius Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह भागदौड़ वाला हो सकता है, लेकिन दिशा के बिना भागदौड़ थकान ही देती है। आपके सामने नई बातें, नए लोग, नए विचार और अचानक बने मौके आएंगे। शुरुआत में सब अच्छा और रोमांचक लगेगा, पर अगर आपने हर चीज़ को बराबर महत्व दिया, तो हाथ कुछ खास नहीं आएगा। इसलिए इस सप्ताह दो मुख्य प्राथमिकताएं तय करना बहुत जरूरी होगा।

कार्यक्षेत्र में कोई अवसर बातचीत या किसी हल्की-सी मुलाकात से भी निकल सकता है, इसलिए सजग रहें। निजी जीवन में आपका आकर्षण बना रहेगा, पर इस समय सबसे ज्यादा अहम निभाने की क्षमता है। जो कहें, उसे निभाइए। पैसों के मामले में उत्साह में आकर निर्णय लेने से बचें। सप्ताहांत तक किसी एक काम को सही तरीके से पूरा कर लेना आपको भीतर से बहुत संतुष्टि देगा।

लकी नंबर: 16

लकी रंग: मिडनाइट इंडिगो

एंजल मैसेज: आज़ादी अच्छी है, लेकिन दिशा उसे ताकत देती है।

मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल (Capricorn Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह आपको सिखाएगा कि स्थिरता और बोझ एक ही चीज़ नहीं होते। आप अक्सर जिम्मेदारी उठाकर चीज़ों को संभाल लेते हैं, लेकिन इस बार हर काम अपने हाथ में ले लेना आपके लिए भारी पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में व्यस्त दिखना काफी नहीं होगा; इस सप्ताह वही काम कीजिए जो सच में नतीजा दें। छोटी-छोटी प्रशासनिक या आर्थिक बातें, जो अब तक टल रही थीं, उन्हें संभालने के लिए यह अच्छा समय है।

पैसों के मामले में सफाई और व्यवस्था आगे चलकर राहत देगी। निजी जीवन में आप बाहर से शांत दिखेंगे, लेकिन भीतर दबाव ज्यादा हो सकता है। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से थोड़ा खुलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। शरीर को भी इस समय अनदेखा न करें। थकान को आदत मत बनने दें। सप्ताहांत तक राहत मिलेगी, अगर आप खुद को मशीन की तरह चलाना बंद करेंगे।

लकी नंबर: 33

लकी रंग: स्टील ग्रे

एंजल मैसेज: मजबूत होना अच्छा है, लेकिन हर भार अकेले उठाना ज़रूरी नहीं।

कुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aquarius Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह आपके लिए दिमागी सक्रियता से भरा रहेगा। नए विचार, नई योजनाएं और अचानक आने वाली सूझ-बूझ आपको उत्साहित करेगी। लेकिन असली चुनौती यह होगी कि आप उनमें से किसे जमीन पर उतारते हैं। सिर्फ सोचते रहना इस समय पर्याप्त नहीं होगा। कार्यक्षेत्र में आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप अपनी बात कितनी सरलता से रखते हैं। हर विचार की पूरी कहानी सुनाना जरूरी नहीं; सिर्फ अगला स्पष्ट कदम काफी है।

निजी जीवन में आपको थोड़ी दूरी या अपना स्पेस चाहिए होगा, लेकिन बिना बताए दूरी बना लेना गलतफहमी पैदा कर सकता है। साफ कहिए कि आपको क्या चाहिए। आर्थिक मामलों में भी अचानक उत्साह में की गई खरीदारी से बचें। सप्ताहांत तक जब आपको किसी ठोस प्रगति का प्रमाण दिखेगा, तभी मन वास्तव में शांत होगा।

लकी नंबर: 11

लकी रंग: सी टील

एंजल मैसेज: शुरुआत करिए, राह खुद आगे खुलती जाएगी।

मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल (Pisces Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह आपको कोमल बनाए रखेगा, लेकिन इस बार जीवन आपसे यह भी चाहता है कि आप कोमलता के साथ स्पष्टता भी रखें। हर बात में बह जाना, हर भावना को अपना मान लेना या हर अधूरी चीज़ को उम्मीद के सहारे पूरा मान लेना आपके लिए थकाने वाला हो सकता है। कार्यक्षेत्र में लिखित स्पष्टता बहुत मदद करेगी। समय, काम, जिम्मेदारी और आगे की योजना कागज़ या नोट्स में रखें।

निजी जीवन में भी चुपचाप उम्मीद करने से बात नहीं बनेगी। अगर आपको आश्वासन चाहिए, तो सरलता से कहिए। फिर देखिए कि कौन सच में साथ है। पैसों के मामले में मन बहलाने के लिए छोटे-छोटे खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए थोड़ी सजगता जरूरी है। सप्ताहांत तक आपको बहुत राहत मिलेगी, अगर आप थकान से पहले ही खुद को आराम देना सीख लें।

लकी नंबर: 7

लकी रंग: मिस्ट ब्लू

एंजल मैसेज: खुद पर दया का मतलब खुद से सच बोलना भी है।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।