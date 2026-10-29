Weekly Tarot Horoscope 2 To 8 November 2026: नवंबर माह का ये सप्ताह काफी खास हो सकता है। 2 से 8 नवंबर 2026 के इस सप्ताह में धनतेरस, दिवाली से लेकर कई बड़े व्रत-त्योहार रखे जा रहे हैं। टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि ये सप्ताह नई ऊर्जा, आत्मविश्वास के साथ-साथ मान-सम्मान से आगे बढ़ सकते हैं। इस सप्ताह करियर और बिजनेस में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। इसके साथ ही कुछ राशि के जातकों को आर्थिक मामलों में सावधान रहने की जरूरत है। नवंबर के पहले सप्ताह में ग्रहों की चाल नहीं, बल्कि टैरो कार्ड्स के संकेतों के आधार पर जानिए सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा समय। टैरो गुरु मधु कोटिया से जानिए करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, प्रेम संबंध और पारिवारिक जीवन से जुड़े मामलों में किन अवसरों और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जानिए टैरो गुरु मधु कोटिया से मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि का साप्ताहिक टैरो राशिफल…

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aries Zodiac)

मेष राशि वालों के लिए 2 से 8 नवंबर का सप्ताह नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और आगे बढ़ने के अवसर लेकर आ सकता है। टैरो कार्ड्स के संकेत बताते हैं कि इस सप्ताह आप अपने लंबे समय से रुके हुए कामों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता और निर्णय लेने की क्षमता लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकती है। यदि आप किसी नई योजना या परियोजना पर काम कर रहे हैं, तो उसे आगे बढ़ाने के लिए समय अनुकूल हो सकता है। हालांकि, जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचना होगा।

कारोबार से जुड़े लोगों को नए संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन किसी भी समझौते या निवेश से पहले सभी पहलुओं को अच्छी तरह समझ लें। आर्थिक मामलों में खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। निजी जीवन में छोटी-छोटी बातों पर बहस करने के बजाय बातचीत से समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करें। प्रेम संबंधों में साथी से अपनी भावनाएं साझा करना रिश्ते को मजबूत बना सकता है। अविवाहित लोगों की किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है। सप्ताह के अंत में खुद के लिए समय निकालना और अपनी प्राथमिकताओं पर विचार करना फायदेमंद रहेगा।

शुभ अंक: 9। शुभ दिन: मंगलवार

एंजेल संदेश: अपने साहस और क्षमताओं पर भरोसा रखें। हर चुनौती आपको कुछ नया सिखा सकती है। जल्दबाजी के बजाय समझदारी से उठाया गया कदम आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाएगा।

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल(Taurus Zodiac)

वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह स्थिरता, धैर्य और आर्थिक मामलों पर ध्यान देने का संकेत दे रहा है। टैरो कार्ड्स के अनुसार, आप अपनी जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करने और भविष्य की योजनाओं को मजबूत बनाने की कोशिश कर सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को अपने काम में निरंतरता बनाए रखने की जरूरत होगी। कार्यक्षेत्र में किसी काम का परिणाम उम्मीद से थोड़ा देर से मिल सकता है, लेकिन इससे निराश होने के बजाय अपने प्रयास जारी रखें। वरिष्ठ अधिकारियों या सहकर्मियों के साथ बातचीत करते समय अपनी बात स्पष्ट और शांत तरीके से रखें।

व्यापारियों के लिए यह सप्ताह योजनाओं की समीक्षा करने और पुराने संपर्कों को फिर से सक्रिय करने का हो सकता है। आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। किसी को पैसा उधार देने या बड़ा निवेश करने से पहले अच्छी तरह विचार करें। पारिवारिक जीवन में अपनों का सहयोग मिल सकता है। प्रेम संबंधों में भरोसा और स्थिरता महत्वपूर्ण रहेंगे। यदि किसी बात को लेकर मन में नाराजगी है, तो उसे दबाकर रखने के बजाय उचित समय पर साझा करें। सप्ताहांत में परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक सुकून मिल सकता है।

शुभ अंक: 6। शुभ दिन: शुक्रवार

एंजेल संदेश: हर चीज को अपनी गति से आगे बढ़ने दें। धैर्य और निरंतर मेहनत से मजबूत आधार तैयार होता है। अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और दूसरों से अपनी तुलना करने से बचें।

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल(Gemini Zodiac)

मिथुन राशि वालों के लिए 2 से 8 नवंबर का सप्ताह संवाद, नए विचारों और अवसरों से जुड़ा रह सकता है। टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि इस दौरान आपकी बातचीत करने की क्षमता और रचनात्मक सोच आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। नौकरीपेशा लोगों को किसी नई जिम्मेदारी, बैठक या परियोजना में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सकता है। यदि आप नौकरी बदलने या किसी नए क्षेत्र में काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उपलब्ध विकल्पों की जानकारी जुटाने के लिए यह सप्ताह उपयोगी हो सकता है। हालांकि, किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले उसकी शर्तों को ध्यान से पढ़ें।

व्यापार से जुड़े लोगों को नए ग्राहकों या संपर्कों से बातचीत करने का अवसर मिल सकता है। एक साथ कई काम शुरू करने के बजाय प्राथमिकताएं तय करना बेहतर रहेगा। आर्थिक मामलों में अचानक खरीदारी करने से बचें और अपने बजट पर ध्यान दें। निजी जीवन में किसी पुरानी गलतफहमी को दूर करने का अवसर मिल सकता है। प्रेम संबंधों में खुलकर बातचीत करना और साथी की बात ध्यान से सुनना जरूरी होगा। अविवाहित लोगों के लिए किसी नए परिचय की शुरुआत संभव है, लेकिन रिश्ते को समय देना बेहतर रहेगा। सप्ताह के दौरान पर्याप्त आराम करें और मानसिक थकान को नजरअंदाज न करें।

शुभ अंक: 5। शुभ दिन: बुधवार

एंजेल संदेश: आपके विचार आपकी ताकत हैं। अपनी बात कहने से न हिचकिचाएं, लेकिन फैसले लेने से पहले सभी पहलुओं को समझें। सही संवाद कई मुश्किलों को आसान बना सकता है।

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल(Cancer Zodiac)

कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह भावनात्मक संतुलन, परिवार और व्यक्तिगत जरूरतों पर ध्यान देने का संकेत देता है। टैरो कार्ड्स के अनुसार, इस दौरान आप अपने रिश्तों और भविष्य की योजनाओं को लेकर अधिक गंभीरता से सोच सकते हैं। कार्यक्षेत्र में कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिनके कारण समय का दबाव महसूस हो सकता है। ऐसे में कामों को प्राथमिकता के अनुसार पूरा करना और जरूरत पड़ने पर सहयोग लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के चक्कर में अपनी जरूरतों को नजरअंदाज न करें।

आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी। घरेलू खर्चों या परिवार से जुड़ी किसी जरूरत पर धन खर्च हो सकता है, इसलिए बजट पहले से तैयार रखना बेहतर रहेगा। पारिवारिक जीवन में किसी सदस्य के साथ महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें, लेकिन दूसरों की बात सुनने के लिए भी तैयार रहें। प्रेम संबंधों में भावनात्मक निकटता बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। यदि हाल में किसी बात को लेकर दूरी आई है, तो बातचीत से रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करें। सप्ताहांत में पसंदीदा गतिविधियों के लिए समय निकालना आपको राहत दे सकता है।

शुभ अंक: 2। शुभ दिन: सोमवार

एंजेल संदेश: दूसरों की देखभाल करना अच्छी बात है, लेकिन खुद का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है। अपनी भावनाओं को समझें और जरूरत पड़ने पर अपनी सीमाएं तय करें।

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल(Leo Zodiac)

सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर लेकर आ सकता है। टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि कार्यक्षेत्र में आप किसी महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। आपके विचारों और प्रयासों को पहचान मिलने की संभावना है। यदि आप लंबे समय से किसी योजना को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस सप्ताह उसे लेकर सकारात्मक कदम उठा सकते हैं। हालांकि, दूसरों की राय को नजरअंदाज करने या हर स्थिति को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश से बचना होगा।

व्यापारियों के लिए नए विचारों पर काम करने और ग्राहकों से बेहतर तालमेल बनाने का समय हो सकता है। आर्थिक मामलों में अपनी क्षमता से अधिक खर्च करने से बचें। किसी बड़ी खरीदारी से पहले बजट पर विचार करना जरूरी होगा। पारिवारिक जीवन में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रह सकती है, लेकिन दूसरों की भावनाओं को समझना भी उतना ही आवश्यक होगा। प्रेम संबंधों में साथी को समय दें और अपनी बात मनवाने के बजाय आपसी सहमति बनाने की कोशिश करें। अविवाहित लोगों को सामाजिक मेलजोल के दौरान किसी नए व्यक्ति से मिलने का अवसर मिल सकता है। सप्ताह के अंत में अपनी उपलब्धियों की समीक्षा करें और आगे की योजना बनाएं।

शुभ अंक: 1। शुभ दिन: रविवार

एंजेल संदेश: अपनी क्षमताओं को पहचानें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। सच्चा नेतृत्व दूसरों को साथ लेकर चलने में है। सफलता के साथ विनम्रता बनाए रखना आपको और मजबूत बनाएगा।

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल(Virgo Zodiac)

कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह योजनाओं को व्यवस्थित करने, अधूरे काम पूरे करने और जिम्मेदारियों पर ध्यान देने का हो सकता है। टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि आपकी व्यावहारिक सोच और बारीकियों पर ध्यान देने की आदत आपको कार्यक्षेत्र में लाभ पहुंचा सकती है। नौकरीपेशा लोगों को किसी लंबित काम को पूरा करने या अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करने का अवसर मिल सकता है। हालांकि, हर काम को बिल्कुल सही करने की कोशिश में खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव न डालें। समय का उचित बंटवारा करना जरूरी होगा।

कारोबार से जुड़े लोगों को हिसाब-किताब, दस्तावेजों और भविष्य की योजनाओं की समीक्षा करनी चाहिए। आर्थिक मामलों में बचत पर ध्यान दें और गैरजरूरी खर्चों को सीमित रखें। परिवार में किसी जिम्मेदारी को लेकर चर्चा हो सकती है। अपनी राय रखने के साथ-साथ दूसरे सदस्यों के विचारों को भी महत्व दें। प्रेम संबंधों में छोटी-छोटी बातों पर आलोचना करने से बचें और साथी के प्रयासों की सराहना करें। अविवाहित लोग किसी नए परिचय को लेकर जल्द निष्कर्ष निकालने के बजाय सामने वाले को समझने का समय दें। अपनी दिनचर्या में आराम और पसंदीदा गतिविधियों को शामिल करना भी जरूरी रहेगा।

शुभ अंक: 4। शुभ दिन: बुधवार

एंजेल संदेश: हर चीज को अपने हिसाब से करने की जरूरत नहीं है। अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और खुद को गलतियों से सीखने का अवसर दें। संतुलन बनाए रखने से आप बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं।

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल(Libra Zodiac)

तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह संतुलन, साझेदारी और महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़ा हो सकता है। टैरो कार्ड्स के संकेत बताते हैं कि आपको कामकाज और निजी जीवन के बीच तालमेल बनाने की जरूरत महसूस हो सकती है। कार्यक्षेत्र में किसी सहयोगी या वरिष्ठ के साथ चर्चा के जरिए समस्या का समाधान निकल सकता है। यदि आपके सामने दो विकल्प हैं, तो केवल दूसरों को खुश करने के लिए निर्णय न लें। अपने हितों, जरूरतों और भविष्य के लक्ष्यों को भी ध्यान में रखें।

व्यापारियों के लिए साझेदारी और नए संपर्कों पर विचार करने का अवसर हो सकता है। किसी समझौते पर सहमति देने से पहले शर्तों को स्पष्ट कर लें। आर्थिक मामलों में संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं और केवल दिखावे के लिए खर्च करने से बचें। निजी जीवन में किसी करीबी के साथ खुलकर बातचीत करने से संबंधों में सुधार आ सकता है। प्रेम संबंधों में आपसी सम्मान और भरोसा बनाए रखना जरूरी होगा। यदि किसी विषय पर मतभेद हैं, तो बातचीत को टकराव में बदलने न दें। सप्ताहांत में सामाजिक गतिविधियों या परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न हो सकता है। अपनी जरूरतों को समझना और उनके लिए समय निकालना भी जरूरी रहेगा।

शुभ अंक: 7। शुभ दिन: शुक्रवार

एंजेल संदेश: जीवन में संतुलन तभी संभव है, जब आप दूसरों के साथ-साथ खुद को भी महत्व दें। अपने निर्णयों पर विश्वास रखें और अपनी शांति की कीमत पर किसी को खुश करने की कोशिश न करें।

वृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल(Scorpio Zodiac)

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह बदलाव, आत्ममंथन और पुरानी परिस्थितियों से आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। टैरो कार्ड्स के अनुसार, किसी ऐसे विषय पर दोबारा विचार करने का अवसर मिल सकता है, जिसे आप लंबे समय से टाल रहे थे। कार्यक्षेत्र में अपनी योजनाओं को गोपनीय और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाना फायदेमंद हो सकता है। किसी सहकर्मी के साथ विचारों में अंतर हो, तो प्रतिक्रिया देने से पहले पूरी बात समझने की कोशिश करें। जल्दबाजी के बजाय सोच-समझकर उठाए गए कदम बेहतर साबित हो सकते हैं।

कारोबार से जुड़े लोगों को पुराने संपर्कों और लंबित योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए। आर्थिक मामलों में जोखिम लेने से पहले संभावित परिणामों का आकलन करें। परिवार में किसी पुराने मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। अपनी बात रखते समय कठोर शब्दों से बचें और समाधान पर ध्यान दें। प्रेम संबंधों में विश्वास बनाए रखना इस सप्ताह महत्वपूर्ण रहेगा। संदेह या मन में जमा नाराजगी को बढ़ाने के बजाय खुलकर बातचीत करें। यदि आप किसी पुराने अनुभव से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, तो उससे सीख लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। सप्ताहांत आत्ममंथन और भविष्य की प्राथमिकताएं तय करने के लिए उपयोगी हो सकता है।

शुभ अंक: 8। शुभ दिन: मंगलवार

एंजेल संदेश: बदलाव हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह आपको आगे बढ़ने का अवसर दे सकता है। पुरानी बातों से सीखें और भविष्य की संभावनाओं के लिए अपने मन में जगह बनाएं।

धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल(Sagittarius Zodiac)

धनु राशि वालों के लिए 2 से 8 नवंबर का सप्ताह नए अनुभवों, सीखने और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देने का हो सकता है। टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि इस दौरान आप किसी नए विचार या अवसर को लेकर उत्साहित महसूस कर सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को अपनी क्षमताओं को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने का मौका मिल सकता है। किसी प्रशिक्षण, नई जिम्मेदारी या अलग कार्यक्षेत्र से जुड़ी जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। हालांकि, केवल उत्साह के आधार पर फैसला लेने के बजाय जरूरी जानकारी जुटाना बेहतर रहेगा।

व्यापारियों को नए ग्राहकों या बाजार से जुड़ी संभावनाओं पर विचार करने का अवसर मिल सकता है। किसी योजना को लागू करने से पहले खर्च, समय और उपलब्ध संसाधनों का आकलन करें। आर्थिक मामलों में भविष्य की जरूरतों के लिए बचत बनाए रखना जरूरी होगा। निजी जीवन में सकारात्मक रवैया रिश्तों को मजबूत कर सकता है। प्रेम संबंधों में साथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर बातचीत करने का अवसर मिल सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने से आपसी समझ बढ़ सकती है। सप्ताह के दौरान अपने लक्ष्य तय करें और उन्हें पूरा करने के लिए छोटे-छोटे कदम उठाएं।

शुभ अंक: 3। शुभ दिन: गुरुवार

एंजेल संदेश: नई संभावनाओं के लिए खुले रहें, लेकिन अपने कदम सोच-समझकर बढ़ाएं। लगातार सीखते रहने और प्रयास करने से आपको अपनी दिशा स्पष्ट करने में मदद मिलेगी।

मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल(Capricorn Zodiac)

मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह अनुशासन, जिम्मेदारी और भविष्य की मजबूत नींव तैयार करने का संकेत दे रहा है। टैरो कार्ड्स के अनुसार, कार्यक्षेत्र में आपको किसी महत्वपूर्ण काम पर अतिरिक्त ध्यान देना पड़ सकता है। आपकी मेहनत और व्यवस्थित तरीके से काम करने की आदत आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। हालांकि, काम का बोझ बढ़ने पर हर जिम्मेदारी अकेले उठाने की कोशिश न करें। जरूरत पड़ने पर सहकर्मियों से सहयोग लेना भी समझदारी होगी।

कारोबार करने वालों को अपनी योजनाओं, खर्चों और कामकाज की प्रक्रिया की समीक्षा करनी चाहिए। आर्थिक मामलों में लंबी अवधि की योजना बनाना फायदेमंद हो सकता है। किसी भी बड़े वित्तीय फैसले से पहले सभी विकल्पों पर विचार करें। पारिवारिक जीवन में आपकी व्यस्तता के कारण अपनों को कम समय मिल सकता है, इसलिए उनके साथ बातचीत के लिए समय निकालें। प्रेम संबंधों में केवल जिम्मेदारियां निभाना ही नहीं, बल्कि भावनाएं व्यक्त करना भी महत्वपूर्ण होगा। यदि आप किसी रिश्ते में दूरी महसूस कर रहे हैं, तो पहल करके बातचीत शुरू करें। सप्ताहांत में आराम और निजी समय के लिए जगह बनाना जरूरी रहेगा।

शुभ अंक: 10। शुभ दिन: शनिवार

एंजेल संदेश: आपकी मेहनत और अनुशासन आपकी ताकत हैं। अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार आगे बढ़ें, लेकिन इस प्रक्रिया में अपनी खुशियों और रिश्तों को पीछे न छोड़ें।

कुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल(Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह नए विचारों, रचनात्मकता और बदलावों को अपनाने का अवसर लेकर आ सकता है। टैरो कार्ड्स के संकेत बताते हैं कि आप किसी पुरानी समस्या को नए नजरिए से देख सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी अलग सोच किसी परियोजना या योजना को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। यदि किसी काम में अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो अपनी रणनीति की समीक्षा करें। हालांकि, केवल नया होने के कारण किसी विचार को सही न मानें; उसकी व्यावहारिकता को भी परखें।

व्यापारियों के लिए नए संपर्क बनाने और कामकाज के तरीकों में सुधार करने का समय हो सकता है। आर्थिक मामलों में योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें और जोखिम भरे फैसलों से पहले पूरी जानकारी लें। परिवार और दोस्तों के साथ बातचीत से किसी समस्या को समझने का नया तरीका मिल सकता है। प्रेम संबंधों में अपनी स्वतंत्रता के साथ साथी की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी होगा। यदि किसी मुद्दे पर असहमति है, तो बातचीत के जरिए बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करें। अविवाहित लोगों को सामाजिक मेलजोल के दौरान किसी दिलचस्प व्यक्ति से परिचय का अवसर मिल सकता है। सप्ताहांत में अपनी रचनात्मक रुचियों को समय देना अच्छा रहेगा।

शुभ अंक: 11। शुभ दिन: शनिवार

एंजेल संदेश: अपनी अलग पहचान और विचारों पर भरोसा रखें। बदलाव को अपनाने से पहले अपने उद्देश्य को स्पष्ट करें और ऐसे फैसले लें, जो आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुकूल हों।

मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल (Pisces Zodiac)

मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह भावनात्मक समझ, रचनात्मकता और अपने मन की जरूरतों को पहचानने का हो सकता है। टैरो कार्ड्स के अनुसार, इस दौरान आप अपने रिश्तों और भविष्य को लेकर अधिक संवेदनशील महसूस कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में रचनात्मक कामों या ऐसे कार्यों में रुचि बढ़ सकती है, जिनमें आपकी कल्पनाशक्ति का इस्तेमाल होता है। किसी महत्वपूर्ण फैसले में अंतर्ज्ञान आपकी मदद कर सकता है, लेकिन तथ्यों और व्यावहारिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना जरूरी होगा। अपनी जिम्मेदारियों को टालने के बजाय उन्हें व्यवस्थित तरीके से पूरा करें।

आर्थिक मामलों में भावनाओं में बहकर खर्च करने से बचें। यदि आप किसी बड़ी खरीदारी या निवेश के बारे में सोच रहे हैं, तो पहले अपने बजट और जरूरतों की समीक्षा करें। पारिवारिक जीवन में अपनों का साथ आपको भावनात्मक मजबूती दे सकता है। प्रेम संबंधों में अपनी भावनाएं स्पष्ट रूप से व्यक्त करना जरूरी होगा। दूसरों की खुशी के लिए अपनी सीमाओं को नजरअंदाज न करें। अविवाहित लोगों को किसी नए परिचय के दौरान सामने वाले को समझने का पर्याप्त समय देना चाहिए। सप्ताहांत में संगीत, लेखन, ध्यान या किसी पसंदीदा गतिविधि के लिए समय निकालना मानसिक सुकून दे सकता है।

शुभ अंक: 12।शुभ दिन: गुरुवार

एंजेल संदेश: आपकी संवेदनशीलता आपकी ताकत है। अपनी भावनाओं का सम्मान करें, लेकिन महत्वपूर्ण फैसले सोच-समझकर लें। दूसरों की देखभाल के साथ अपनी मानसिक शांति को भी प्राथमिकता दें।

विशेष सलाह: टैरो कार्ड्स के संकेतों को आत्ममंथन और सामान्य मार्गदर्शन के रूप में लें। यह राशिफल भविष्य की निश्चित भविष्यवाणी नहीं है। करियर, आर्थिक मामलों, रिश्तों या स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेते समय वास्तविक परिस्थितियों और विशेषज्ञों की सलाह को प्राथमिकता दें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दिया गया साप्ताहिक राशिफल टैरो कार्ड्स, एंजेलिक संदेशों और ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है। इसे किसी भी प्रकार की व्यावसायिक करियर गारंटी या वित्तीय निवेश सलाह के रूप में न लें। शेयर बाजार, संपत्ति (Property) की खरीद-बिक्री या बड़े करियर बदलाव जैसे निर्णय लेने से पहले कृपया संबंधित कानूनी और वित्तीय विशेषज्ञों से परामर्श अवश्य लें। इस जानकारी के आधार पर किए गए निवेश या निर्णयों से होने वाले लाभ-हानि के लिए जनसत्ता उत्तरदायी नहीं होगा।