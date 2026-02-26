Weekly Tarot Horoscope 2 To 8 March 2026 (साप्ताहिक टैरो राशिफल 2 से 8 मार्च 2026): मार्च माह का पहला सप्ताह कई राशि के जातकों के लिए खास हो सकता है। इस वीक के पहले दिन ही यानी 2 मार्च को शुक्र मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जहां पर शनि के साथ युति करेंगे. इसके अलावा 3 मार्च को यम श्रवण और मंगल शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही अन्य ग्रहों की स्थिति की बात करें, तो कुंभ राशि में मंगल, बुध, राहु और सूर्य विराजमान रहेंगे। सिंह राशि में केतु रहेंगे। इसके अलावा चंद्रमा हर ढाई में राशि परिवर्तन करते रहेंगे, जिससे शुभ-अशुभ योगों का निर्माण हो सकता है। टैरो मेंटर व आध्यात्मिक हीलर डॉ. मधु कोटिया के अनुसार, इस सप्ताह चंद्र ग्रहण से लेकर होली का पर्व मनाया जा रहा है। ऐसे में कई राशि के जातकों को किस्मत का साथ मिलने के साथ धन लाभ मिल सकता है। आइए जानते हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि का साप्ताहिक टैरो राशिफल…

मार्च के पहले सप्ताह बनने वाले राजयोगों का बात करें, तो सूर्य-बुध बुधादित्य योग, मंगल-सूर्य मंगल आदित्य योग, मंगल और राहु अंगारक योग का निर्माण करेंगे। इसके अलावा कुंभ राशि में चतुर्ग्रही योग बन रहा है। इसके अलावा मिथुन राशि में विराजमान गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में नौवीं दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे नवपंचम राजयोग का निर्माण हो रहा है।

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aries Weekly Tarot Horoscope)

सप्ताह की शुरुआत में छोटे-छोटे काम निपटाएं। लंबित संदेश का जवाब दें, बकाया राशि चुकाएं और कार्यस्थल व्यवस्थित करें। फिर हफ्ते का एक बड़ा लक्ष्य तय करें और अपनी सुबहें उसी के अनुसार बनाएं। मध्य सप्ताह में कोई अचानक बदलाव मांग सकता है; भावनाओं से नहीं, स्पष्टता से जवाब दें। प्रेम में बड़े वादों के बजाय सच्ची बातचीत करें। सप्ताहांत तक व्यवस्थित फाइल और नोट्स नई रचनात्मक ऊर्जा देंगे।

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Taurus Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह शांत लेकिन फलदायी रहेगा। अनावश्यक खर्च और समय-खराब करने वाली आदतों को हटाएं। हर काम में थोड़ा अतिरिक्त समय जोड़ें। अनुभवी व्यक्ति की सलाह मिले तो उसी दिन अमल करें। घर में सौंदर्य और आराम जोड़ें साफ़ चादरें, ताज़े फल, सुगंधित मोमबत्ती। पैसों में स्थिरता लय से आएगी; बचत को ऑटोमेट करें। तनाव हो सकता है।

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल (Gemini Weekly Tarot Horoscope)

सप्ताह की शुरुआत में अपने मन को व्यवस्थित करें। अनावश्यक विचारों और डिजिटल कचरे को हटाएं। किसी सामाजिक संपर्क से अवसर मिल सकता है। वित्तीय निर्णय में स्पष्ट सवाल पूछें। रिश्तों में जिज्ञासा से संवाद करें, और अपने सच को साफ़ शब्दों में कहें। सप्ताहांत में धूप, हवा और धीमी सैर मन को उत्तर देंगे।

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल (Cancer Weekly Tarot Horoscope)

सप्ताह की शुरुआत दूसरों की भावनाओं से थोड़ी दूरी लेकर करें। पुराने स्मरणों को छोटे अनुष्ठानों से विदा करें। काम को शांत तरीके से व्यवस्थित करें। पैसों में स्पष्टता आत्म-संवाद से आएगी। रिश्तों में ठोस अनुरोध करें, जैसे रोज़ एक चेक-इन। सप्ताहांत में संतुलन और शांति महसूस होगी।

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल (Leo Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह आपकी गरिमा और गर्मजोशी उभरकर सामने आएगी। सार्वजनिक रूप से आभार व्यक्त करें। टीम, शिक्षक या यात्रा के लिए। तीन छोटे कार्य तय करें जो आपके लक्ष्य को मजबूत करें। रचनात्मक ऊर्जा मध्य सप्ताह चरम पर होगी। रंग, संगीत, नृत्य या तैयारी में दमकती है। प्रेम में धूप, हंसी और छोटे आउटिंग जरूरी हैं।

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल (Virgo Weekly Tarot Horoscope)

साधारणता आपकी ताकत है। जीवन को एकीकृत करें एक कैलेंडर, लिस्ट और बजट बनाएं। छोटे काम निपटाएं ढीला कंगन, लंबित बिल, भरा दराज़। स्वास्थ्य के लिए हल्का भोजन, 5-मिनट की सैर और पानी पर्याप्त हैं। पेशेवर बारीकियां अच्छे को उत्कृष्ट बनाएंगी। रिश्तों में साफ़ और कोमल सीमाएं रखें। आलोचना आए तो दिन की तीन उपलब्धियां लिखें।

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल (Libra Weekly Tarot Horoscope)

सत्य को स्पष्ट और दयालुता के साथ कहें। निर्णय, दस्तावेज़ या बातचीत में ध्यान दें। बिना पढ़े या अनुमान लगाए कोई निर्णय न लें। रिश्तों में सटीकता जरूरी है आप क्या देंगे और बदले में क्या चाहते हैं स्पष्ट करें। पैसों में समय पर भुगतान और सही मूल्य सुनिश्चित करें। सौंदर्य से आत्मा संतुलित होगी।

वृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल (Scorpio Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह अपनी सीमाएं मजबूत करें और पर्दे के पीछे किया गया काम फल देगा। अनुसंधान, योजना और आध्यात्मिक अनुशासन लाभकारी रहेंगे। पुराने ढंग से प्रतिक्रिया न दें। रिश्तों में स्थिर स्वीकारोक्ति अंतरंगता बढ़ाएगी। पैसों में जल्दबाज़ी न करें; लंबी अवधि की योजना फायदेमंद होगी।

धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल (Sagittarius Weekly Tarot Horoscope)

किस्मत उनके साथ है जिनके पास स्पष्ट दिशा है। दो प्राथमिकताएं चुनें और बाकी बाद में रखें। हल्की मुलाक़ात से बड़ा अवसर मिल सकता है जल्दी कार्रवाई करें। विचारों को लिखें और अगले दिन परखें। प्रेम में वादे और निष्पादन असर करेंगे। पैसा वहीं बढ़ेगा जहां उत्साह और उद्देश्य दोनों हों। बेचैनी हो तो बाहर जाएं, तेज चलें। सप्ताहांत में छोटी यात्रा या नया अनुभव दृष्टिकोण बदल देगा।

मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल (Capricorn Weekly Tarot Horoscope)

कम करें, लेकिन बेहतर करें। सप्ताह की शुरुआत ईमानदार मूल्यांकन से करें। कौन-सी भूमिका छोड़े, कौन-से दो कार्य पूरे समर्पण योग्य हैं। मध्य सप्ताह में अपनी जरूरतें स्पष्ट करें। शांत आत्मविश्वास आपकी ताकत है। सप्ताहांत में घर के काम सुखद अनुष्ठान की तरह करें साफ़ चादरें, पौष्टिक भोजन और जल्दी सोना।

कुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aquarius Weekly Tarot Horoscope)

जो सोच रहे हैं, उसे बोलें दुनिया उसी अनुसार बदलेगी। विचारों को विश्वसनीय व्यक्ति से साझा करें और खाका बनाएं कौन, उद्देश्य, पहला कदम और समय सीमा। बातचीत संयोगों से भरी होंगी। प्रेम में पूरी सच्चाई और स्पष्ट आवश्यकताएं बताएं। पैसों में मौलिकता लाभ देगी।

मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल (Pisces Weekly Tarot Horoscope)

सप्ताह में रिश्ते, वादे और साझेदारी प्रमुख रहेंगे। स्पष्टता और कोमलता साथ रखें। प्रेम को नरम आवाज़ में व्यक्त करें। पैसों और कानूनी मामलों में समयसीमा और अपेक्षाएं लिखें। कार्य में भूमिकाएं तय करें और नियमित चेकपॉइंट रखें। सप्ताहांत में संबंधों की सहजता और सरलता से गहराई अनुभव होगी।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दिया गया साप्ताहिक राशिफल टैरो कार्ड्स, एंजेलिक संदेशों और ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है। इसे किसी भी प्रकार की व्यावसायिक करियर गारंटी या वित्तीय निवेश सलाह के रूप में न लें। शेयर बाजार, संपत्ति (Property) की खरीद-बिक्री या बड़े करियर बदलाव जैसे निर्णय लेने से पहले कृपया संबंधित कानूनी और वित्तीय विशेषज्ञों से परामर्श अवश्य लें। इस जानकारी के आधार पर किए गए निवेश या निर्णयों से होने वाले लाभ-हानि के लिए जनसत्ता उत्तरदायी नहीं होगा।