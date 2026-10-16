Weekly Tarot Reading 19 To 25 October 2026 (साप्ताहिक टैरो राशिफल 19 से 25 अक्टूबर 2026): टैरो कार्ड्स संकेत रहे हैं कि यह सप्ताह कुछ राशियों के लिए नई संभावनाएं लेकर आ सकता है, तो कुछ को अपने रिश्तों, करियर और आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम बढ़ाने की जरूरत होगी। इस सप्ताह कहीं आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, तो कहीं पुराने अनुभवों से सीखकर नई शुरुआत करने की प्रेरणा मिलेगी। टैरो रीडिंग के संकेतों के अनुसार, अपने अंतर्मन की आवाज सुनना, भावनाओं को समझना और जल्दबाजी से बचना इस सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आइए टैरो गुरु मधु कोटिया से जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह, कौन-सा दिन रहेगा शुभ, क्या होगा लकी नंबर और क्या है आपके लिए एंजेल मैसेज।

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aries Weekly Tarot Horoscope)

मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने और अपने फैसलों पर भरोसा करने का संकेत दे रहा है। अगर आप पिछले कुछ समय से करियर में किसी बदलाव या नए अवसर का इंतजार कर रहे हैं, तो इस सप्ताह कोई बातचीत, नई जिम्मेदारी या विचार आपको आगे का रास्ता दिखा सकता है। हालांकि, जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें। कार्यक्षेत्र में आपकी ऊर्जा और नेतृत्व क्षमता लोगों को प्रभावित कर सकती है, लेकिन दूसरों की राय सुनना भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

प्रेम संबंधों में किसी पुरानी बात को लेकर बातचीत हो सकती है। अगर मन में कोई शिकायत है, तो उसे शांत तरीके से सामने रखें। सिंगल लोगों की मुलाकात किसी आत्मविश्वासी व्यक्ति से हो सकती है। आर्थिक मामलों में भावनाओं में बहकर खरीदारी करने से बचें। इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी सीख यही है कि हर परिस्थिति में तेजी दिखाना जरूरी नहीं है। कभी-कभी रुककर सोचना भी आगे बढ़ने का सही तरीका होता है।

लकी नंबर: 9। लकी डे: मंगलवार

एंजेल मैसेज: अपनी हिम्मत पर भरोसा रखें, लेकिन धैर्य को भी अपने साथ लेकर चलें। सही दिशा में उठाया गया छोटा कदम भी आपको बड़ी मंजिल तक पहुंचा सकता है।

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Taurus Weekly Tarot Horoscope)

वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह स्थिरता, आत्मसम्मान और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देने का है। आप अपने जीवन में कुछ चीजों को लेकर दोबारा सोच सकते हैं। संभव है कि आपको महसूस हो कि जिस दिनचर्या या परिस्थिति में आप सहज थे, अब उसमें बदलाव की जरूरत है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और जिम्मेदारी निभाने का तरीका लोगों का ध्यान खींच सकता है। किसी वरिष्ठ से सराहना मिल सकती है या आपको कोई नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। अपने काम को कम न आंकें, क्योंकि लगातार किया गया प्रयास ही मजबूत आधार बनाता है।

रिश्तों में आपको भावनात्मक सुरक्षा और भरोसे की जरूरत महसूस हो सकती है। अपने साथी से अपनी अपेक्षाओं के बारे में खुलकर बात करें। सिंगल लोगों को यह समझने का मौका मिलेगा कि वे अपने जीवनसाथी में वास्तव में कौन-सी खूबियां चाहते हैं। आर्थिक मामलों में बजट बनाना, खर्चों की समीक्षा करना और भविष्य के लिए बचत पर ध्यान देना अच्छा रहेगा। इस सप्ताह खुद को साबित करने के बजाय अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करना सीखें।

लकी नंबर: 6। लकी डे: शुक्रवार

एंजेल मैसेज: अपने सफर पर भरोसा रखें। स्थिरता और सुकून पाने के लिए जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अपने आत्मसम्मान से समझौता किए बिना आगे बढ़ें।

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल (Gemini Weekly Tarot Horoscope)

मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह नए विचारों, बातचीत और संभावनाओं से भरा रह सकता है। आपके मन में एक साथ कई योजनाएं आ सकती हैं और किसी चर्चा से आपको परिस्थिति को नए नजरिए से देखने का मौका मिल सकता है। नौकरी करने वालों के लिए अपने विचार रखने, पुराने संपर्कों से जुड़ने और नई जिम्मेदारियों के बारे में सोचने का अच्छा समय है। हालांकि, हर अवसर को एक साथ पकड़ने की कोशिश न करें। अपनी प्राथमिकताएं तय करेंगे, तो बेहतर परिणाम मिल सकते हैं।

प्रेम जीवन में संवाद की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। अगर किसी करीबी के साथ गलतफहमी चल रही है, तो खुलकर बात करने से स्थिति सुधर सकती है। सिंगल लोगों की किसी दिलचस्प व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है। लेकिन केवल मीठी बातों के आधार पर किसी के इरादे तय न करें। आर्थिक मामलों में अचानक खरीदारी करने से बचें और अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दें। इस सप्ताह सीखने, नए लोगों से जुड़ने और अपने विचारों को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। हर सवाल का जवाब तुरंत मिलना जरूरी नहीं है।

लकी नंबर: 5। लकी डे: बुधवार

एंजेल मैसेज: अपनी बात और विचारों पर भरोसा रखें। नए अवसरों के लिए खुले रहें, लेकिन एक समय में एक लक्ष्य पर ध्यान देना न भूलें।

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल (Cancer Weekly Tarot Horoscope)

कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह अपनी भावनाओं और जरूरतों को समझने का संकेत दे रहा है। आप अक्सर दूसरों की चिंता करते हुए अपनी परेशानियों को पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन इस बार आपको अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता देनी चाहिए। कार्यक्षेत्र में किसी संवेदनशील मामले को संभालने या किसी सहकर्मी की परेशानी समझने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। हालांकि, किसी बात पर प्रतिक्रिया देने से पहले पूरी जानकारी जरूर हासिल करें।

प्रेम और पारिवारिक जीवन में आपसी समझ बढ़ाने का मौका मिलेगा। जो लोग रिश्ते में हैं, वे अपने साथी के साथ कुछ समय बिताकर पुरानी गलतफहमियों को दूर कर सकते हैं। सिंगल लोगों को किसी पुराने रिश्ते की याद आ सकती है। ऐसे में यह समझना जरूरी होगा कि आप उस व्यक्ति को याद कर रहे हैं या उस समय से जुड़ी भावनाओं को। आर्थिक मामलों में भावनाओं के दबाव में आकर किसी को पैसे देने या अनावश्यक खर्च करने से बचें। इस सप्ताह अपनी सीमाएं तय करना सीखें। दूसरों का ख्याल रखना अच्छी बात है, लेकिन खुद को नजरअंदाज करना जरूरी नहीं।

लकी नंबर: 2। लकी डे: सोमवार

एंजेल मैसेज: आप भी उतने ही प्यार और देखभाल के हकदार हैं, जितना दूसरों को देते हैं। अपनी भावनाओं का सम्मान करें और बिना अपराधबोध के खुद के लिए समय निकालें।

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल (Leo Weekly Tarot Horoscope)

सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह अपनी प्रतिभा दिखाने और नई जिम्मेदारियों को आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करने का है। कार्यक्षेत्र में किसी प्रोजेक्ट, रचनात्मक काम या नई भूमिका के जरिए आपको अपनी क्षमता साबित करने का मौका मिल सकता है। अगर आप लंबे समय से अपने काम की सराहना का इंतजार कर रहे हैं, तो अब अपनी उपलब्धियों को सामने रखने से पीछे न हटें। हालांकि, हर परिस्थिति में अपनी बात मनवाने की कोशिश करने के बजाय दूसरों के विचारों को भी महत्व दें। इससे आपकी छवि और मजबूत होगी।

प्रेम संबंधों में आप अपने साथी से अधिक समय और ध्यान की अपेक्षा कर सकते हैं। अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। सिंगल लोगों के लिए यह सप्ताह दिलचस्प हो सकता है और किसी नए व्यक्ति का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो सकता है। आर्थिक मामलों में दिखावे के लिए खर्च करने से बचें। यह समय किसी पुराने व्यक्तिगत लक्ष्य पर दोबारा काम शुरू करने के लिए भी अच्छा है। दूसरों की अपेक्षाओं के बीच अपनी खुशियों को पीछे न छोड़ें।

लकी नंबर: 1। लकी डे: रविवार

एंजेल मैसेज: अपनी पहचान और प्रतिभा पर भरोसा रखें। आपको अपनी अहमियत साबित करने के लिए हर किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं है। अपनी असली पहचान के साथ आगे बढ़ें।

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल (Virgo Weekly Tarot Horoscope)

कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह जिम्मेदारियों और निजी सुकून के बीच संतुलन बनाने का संदेश लेकर आया है। आपके पास कई काम हो सकते हैं और आप हर चीज को व्यवस्थित तरीके से पूरा करना चाहेंगे। हालांकि, हर काम को पूरी तरह परफेक्ट बनाने की कोशिश में खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव न डालें। नौकरी और कारोबार में किसी समस्या का व्यावहारिक समाधान मिल सकता है। अपनी ऊर्जा सबसे जरूरी कामों पर लगाएं और एक साथ सभी जिम्मेदारियों को संभालने की कोशिश से बचें।

रिश्तों में अपनी भावनाओं को खुलकर जाहिर करना जरूरी रहेगा। छोटी-सी गलतफहमी को मन में रखने के बजाय बातचीत से दूर करने की कोशिश करें। सिंगल लोगों को किसी ऐसे व्यक्ति में दिलचस्पी हो सकती है, जो भरोसेमंद और भावनात्मक रूप से परिपक्व हो। आर्थिक मामलों में बजट की समीक्षा करने और आने वाले खर्चों की योजना बनाने के लिए समय अनुकूल है। साथ ही, अपनी पसंद की किसी गतिविधि के लिए भी समय निकालें। याद रखें, आराम करना समय की बर्बादी नहीं है।

लकी नंबर: 4। लकी डे: बुधवार

एंजेल मैसेज: हर काम में परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ें और खुद को उतनी ही सहजता दें, जितनी आप दूसरों को देते हैं।

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल (Libra Weekly Tarot Horoscope)

तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह अपने जीवन की प्राथमिकताओं को दोबारा समझने का अवसर लेकर आ सकता है। आप किसी रिश्ते, काम या जिम्मेदारी को लेकर सोच सकते हैं कि क्या वह अब भी आपकी जरूरतों के अनुरूप है। किसी को नाराज करने के डर से अपने फैसले टालने के बजाय अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। कार्यक्षेत्र में टीम के साथ मिलकर काम करने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि, हर व्यक्ति को खुश रखने की जिम्मेदारी अपने ऊपर न लें। अपनी अपेक्षाओं और सीमाओं को स्पष्ट रखें।

प्रेम जीवन में ईमानदारी और आपसी समझ महत्वपूर्ण रहेगी। जो लोग रिश्ते में हैं, वे भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं या किसी पुरानी समस्या को सुलझा सकते हैं। सिंगल लोगों की किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, लेकिन रिश्ते को आगे बढ़ने का समय दें। आर्थिक मामलों में दूसरों की देखा-देखी खर्च करने से बचें। इस सप्ताह आपको यह समझने की जरूरत है कि शांति बनाए रखने का मतलब हर बार अपनी बात दबा देना नहीं होता। अपने मन की सुनना भी जरूरी है।

लकी नंबर: 7। लकी डे: शुक्रवार

एंजेल मैसेज: अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करके हर किसी को खुश रखने की कोशिश न करें। सही रिश्ते और अवसर वही हैं, जहां आपकी पहचान और भावनाओं का सम्मान हो।

वृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल (Scorpio Weekly Tarot Horoscope)

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह आत्ममंथन और परिस्थितियों को गहराई से समझने का संकेत दे रहा है। आपके मन में किसी काम, रिश्ते या भविष्य की योजना को लेकर कुछ सवाल उठ सकते हैं। ऐसे में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय स्थिति को समझने का समय लें। कार्यक्षेत्र में किसी नई योजना पर चुपचाप काम करना और सही समय पर उसे सामने रखना फायदेमंद हो सकता है। हर विचार को शुरुआती दौर में सबके साथ साझा करना जरूरी नहीं है। अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखें।

प्रेम जीवन में भरोसा और स्पष्ट बातचीत महत्वपूर्ण रहेगी। अगर आपको किसी बात को लेकर असुरक्षा महसूस हो रही है, तो सामने वाले की परीक्षा लेने के बजाय अपनी परेशानी साझा करें। सिंगल लोगों का आकर्षण किसी रहस्यमयी स्वभाव वाले व्यक्ति की ओर बढ़ सकता है, लेकिन केवल आकर्षण के आधार पर फैसला न करें। आर्थिक मामलों में किसी नई प्रतिबद्धता से पहले शर्तों को अच्छी तरह समझ लें। इस सप्ताह आपको यह सीखने का मौका मिलेगा कि हर चीज को नियंत्रित करना जरूरी नहीं। कभी-कभी परिस्थितियों को स्वीकार करना भी आगे बढ़ने का हिस्सा होता है।

लकी नंबर: 8। लकी डे: मंगलवार

एंजेल मैसेज: अपने भीतर हो रहे बदलावों पर भरोसा रखें। भविष्य की हर बात जानना जरूरी नहीं है। सही दिशा में उठाया गया अगला कदम आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा।

धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल (Sagittarius Weekly Tarot Horoscope)

धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह नई चीजें सीखने, अपने दायरे को बढ़ाने और जीवन में कुछ नया करने की प्रेरणा दे सकता है। अगर पिछले कुछ समय से दिनचर्या एक जैसी चल रही है, तो अब आप किसी नए काम, यात्रा या व्यक्तिगत रुचि की ओर आकर्षित हो सकते हैं। करियर में अपने पुराने तरीकों से अलग सोचने का मौका मिलेगा। कोई नया कौशल सीखना, अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना या अतिरिक्त जिम्मेदारी स्वीकार करना भविष्य में उपयोगी साबित हो सकता है। हालांकि, उत्साह में कोई भी कदम उठाने से पहले उसकी व्यावहारिक योजना जरूर बनाएं।

रिश्तों में आप अपनी आजादी और व्यक्तिगत समय को महत्व दे सकते हैं। अपने साथी को अपनी जरूरत समझाएं, ताकि उन्हें आपकी दूरी का गलत अर्थ न लगे। सिंगल लोगों की मुलाकात किसी साझा रुचि या सामाजिक गतिविधि के दौरान हो सकती है। आर्थिक मामलों में अचानक यात्रा या खरीदारी पर खर्च करने से पहले बजट का ध्यान रखें। इस सप्ताह आपको अपनी दिनचर्या में छोटा-सा बदलाव करने से भी नई ऊर्जा मिल सकती है।

लकी नंबर: 3। लकी डे: गुरुवार

एंजेल मैसेज: अपने भीतर की जिज्ञासा को जीवित रखें। नए अवसरों का स्वागत करें, लेकिन अपने मूल्यों और जिम्मेदारियों को साथ लेकर चलना न भूलें।

मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल (Capricorn Weekly Tarot Horoscope)

मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह करियर, आर्थिक लक्ष्यों और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों का आकलन करने का है। आप किसी खास लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन संभव है कि आपको अपनी प्रगति उम्मीद से धीमी लग रही हो। ऐसे में खुद पर दबाव बनाने के बजाय अब तक की उपलब्धियों को भी पहचानें। नौकरी और कारोबार में आपकी मेहनत, अनुशासन और व्यावहारिक सोच आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। किसी प्रोजेक्ट, नई जिम्मेदारी या भविष्य की योजना पर महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। धैर्य के साथ अपनी बात रखें।

प्रेम जीवन में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने पर ध्यान दें। केवल जिम्मेदारियां निभाना ही नहीं, बल्कि अपने साथी को यह बताना भी जरूरी है कि वह आपके लिए कितना मायने रखता है। सिंगल लोगों की दिलचस्पी किसी गंभीर और भरोसेमंद व्यक्ति में बढ़ सकती है। आर्थिक मामलों में स्थिरता को प्राथमिकता दें और जल्द लाभ पाने के लिए अनावश्यक जोखिम न लें। इस सप्ताह काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना आपकी सबसे बड़ी जरूरत होगी।

लकी नंबर: 10। लकी डे: शनिवार

एंजेल मैसेज: आपकी मेहनत मायने रखती है, भले ही उसका परिणाम तुरंत दिखाई न दे। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, लेकिन जीवन की छोटी खुशियों और अपने रिश्तों के लिए भी समय निकालें।

कुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aquarius Weekly Tarot Horoscope)

कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह नए विचारों और पुरानी आदतों से बाहर निकलने की प्रेरणा लेकर आ सकता है। आप अपने करियर, दिनचर्या या भविष्य की योजनाओं को नए नजरिए से देख सकते हैं। संभव है कि आपको महसूस हो कि कोई पुरानी व्यवस्था अब आपकी जरूरतों के अनुरूप नहीं है। बदलाव करने की इच्छा अच्छी है, लेकिन कोई बड़ा फैसला लेने से पहले उसके सभी पहलुओं पर विचार करें। कार्यक्षेत्र में आपकी रचनात्मक सोच और अलग नजरिया आपको दूसरों से अलग पहचान दिला सकता है। अपने विचार सही लोगों के सामने रखें और उन्हें व्यावहारिक रूप देने पर भी ध्यान दें।

रिश्तों में अपनी स्वतंत्रता और भावनात्मक जुड़ाव के बीच संतुलन बनाना जरूरी होगा। अगर आपको कुछ समय अकेले बिताने की जरूरत है, तो अपनों को इसकी वजह समझाएं। सिंगल लोगों की किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत हो सकती है, जिसकी सोच उनसे अलग हो। आर्थिक मामलों में किसी नए विचार पर पैसा लगाने से पहले अच्छी तरह विचार करें। यह सप्ताह आपको अपनी अलग पहचान स्वीकार करने और उसे सकारात्मक दिशा में इस्तेमाल करने का मौका दे सकता है।

लकी नंबर: 11। लकी डे: शनिवार

एंजेल मैसेज: अपने विचारों और क्षमताओं पर भरोसा रखें। आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए दूसरों के रास्ते पर चलने की जरूरत नहीं है। अपनी राह बनाएं और धैर्य के साथ आगे बढ़ें।

मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल (Pisces Weekly Tarot Horoscope)

मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह अपनी भावनाओं को समझने और भविष्य से जुड़े फैसलों पर विचार करने का अवसर लेकर आ सकता है। किसी रिश्ते, करियर या व्यक्तिगत लक्ष्य को लेकर आपके मन में कई सवाल हो सकते हैं। हर सवाल का जवाब तुरंत ढूंढने की कोशिश करने के बजाय कुछ समय शांत रहकर अपनी प्राथमिकताओं को समझें। कार्यक्षेत्र में आपकी रचनात्मकता और दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता किसी मुश्किल परिस्थिति को संभालने में मदद कर सकती है। हालांकि, अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें और जरूरी कामों को समय पर पूरा करने पर ध्यान दें।

प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ सकता है। जो लोग रिश्ते में हैं, वे एक-दूसरे के साथ बिना किसी व्यवधान के समय बिताकर अपने संबंधों को मजबूत बना सकते हैं। सिंगल लोगों को किसी नए व्यक्ति के साथ खास जुड़ाव महसूस हो सकता है, लेकिन किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ने का पर्याप्त समय दें। आर्थिक मामलों में भावनाओं में बहकर किसी को पैसे देने या अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने से बचें। दूसरों की मदद करने के साथ अपनी जरूरतों का ध्यान रखना भी जरूरी है।

लकी नंबर: 7। लकी डे: गुरुवार

एंजेल मैसेज: अपनी संवेदनशीलता को अपनी ताकत बनाएं, लेकिन अपनी सीमाओं का सम्मान करना भी सीखें। अपने अंतर्मन की सुनें और याद रखें कि दूसरों की देखभाल करते हुए खुद का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है।

इस सप्ताह का खास संदेश

19 से 25 अक्टूबर 2026 का सप्ताह सभी राशियों को अपने फैसलों, रिश्तों और भविष्य की योजनाओं पर नए सिरे से विचार करने का अवसर दे सकता है। कुछ लोगों के लिए यह समय आगे बढ़ने और नई शुरुआत करने का होगा, जबकि कुछ को अपनी प्राथमिकताएं तय करने और पुरानी उलझनों को सुलझाने की जरूरत महसूस हो सकती है।

इस सप्ताह जल्दबाजी के बजाय धैर्य, दिखावे के बजाय आत्मविश्वास और दूसरों की अपेक्षाओं के बजाय अपनी वास्तविक जरूरतों को महत्व दें। याद रखें, जीवन में हर बदलाव बड़ा और अचानक हो, यह जरूरी नहीं है। कभी-कभी एक सही फैसला, एक ईमानदार बातचीत या खुद के लिए उठाया गया छोटा-सा कदम भी आगे की राह बदल सकता है।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह साप्ताहिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।