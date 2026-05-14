Weekly Tarot Horoscope 18 To 24 May 2026 (साप्ताहिक टैरो राशिफल 18 से 24 मई 2026): मई माह का चौथा सप्ताह कई राशि के जातकों के लिए खास हो सकता है। नया सप्ताह अपने साथ नई ऊर्जा और चुनौतियां लेकर आता है। टैरो कार्ड्स के संकेतों के अनुसार, यह सप्ताह कई राशियों के लिए आत्म-विश्लेषण और धैर्य बनाए रखने का समय है। जहां कुछ राशियों को अपने कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, वहीं कुछ के लिए अपने निजी जीवन और स्वास्थ्य पर ध्यान देना अनिवार्य होगा। टैरो मेंटर व आध्यात्मिक हीलर मधु कोटिया से जानते हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि का साप्ताहिक टैरो राशिफल…

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aries Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह कोई बात सीधा जवाब मांग सकती है। हो सकता है आप उसे टाल रहे थे या सही समय का इंतजार कर रहे थे। गुस्से में बोलने से बचें, क्योंकि बात बिगड़ सकती है। काम से जुड़ा कोई मामला तभी आगे बढ़ेगा जब आप पहला कदम लेंगे। पैसों की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन मूड खराब होने पर फालतू खर्च न करें। निजी जीवन में एक सीमा तय करनी पड़ सकती है। बात साफ रखें, लेकिन रूखे न बनें। नींद, एसिडिटी और शरीर में गर्मी जैसी परेशानी पर ध्यान दें। सप्ताह के अंत तक एक तनाव थोड़ा हल्का हो सकता है।

लकी नंबर: 9

लकी कलर: लाल

लकी डे: मंगलवार

एंजल मैसेज: हिम्मत रखें, लेकिन अपनी शांति न खोएं।

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Taurus Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह कुछ पुराने और छोटे काम फिर सामने आ सकते हैं। कोई बिल, कोई जवाब, घर की कोई बात या किसी की मदद का आग्रह हो सकता है। आप सब कुछ चुपचाप निपटाना चाहेंगे, लेकिन अपनी क्षमता भी देखें। काम पर कोई जवाब देने से पहले बात को ठीक से पढ़ लें। जल्दबाजी में छोटी गलतफहमी हो सकती है। पैसों में सावधानी रखें, खासकर अगर कोई भावनात्मक होकर मदद मांगे। घर में आपको शांति चाहिए होगी। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा चुप न हो जाएं। हल्का खाना और सही नींद इस सप्ताह आपके लिए जरूरी रहेगी।

लकी नंबर: 14

लकी कलर: क्रीम

लकी डे: शुक्रवार

एंजल मैसेज: अपनी शांति चुनने में अपराधबोध न रखें।

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल (Gemini Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह आपका मन एक जगह टिकने में थोड़ा परेशान हो सकता है। एक काम सोचेंगे, तभी दूसरा याद आ जाएगा। इसलिए जरूरी बातें लिखकर रखें। कोई अचानक कॉल, मैसेज या प्लान में बदलाव आपका रूटीन हिला सकता है, लेकिन इससे कोई उपयोगी बात भी मिल सकती है। काम पर अगर बात पूरी समझ में न आए, तो दोबारा पूछें। जल्दी जवाब देना ठीक नहीं रहेगा। निजी जीवन में आप हर किसी को सफाई देने के मूड में नहीं होंगे। जहां सच में सुनने वाला हो, वहीं बोलें। छोटे-छोटे खर्च बढ़ सकते हैं। संगीत, ताजी हवा या हल्की बातचीत मन को शांत करेगी।

लकी नंबर: 5

लकी कलर: आसमानी नीला

लकी डे: बुधवार

एंजल मैसेज: जवाब देने से पहले अपने मन को थोड़ा ठहरने दें।

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल (Cancer Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह कोई पुरानी भावना अचानक सामने आ सकती है। कोई याद, कोई व्यक्ति या बस एक अजीब सा मूड। उसे दबाएं नहीं, लेकिन पूरे दिन उसी में भी न रहें। घर और परिवार से जुड़े काम आपका ध्यान मांग सकते हैं, पर हर किसी की भावनाओं का बोझ अपने ऊपर न लें। काम पर फोकस रखना पड़ेगा, भले ही मन कहीं और हो। कोई करीबी आपसे सहारा मांग सकता है। मदद करें, लेकिन अपनी सीमा भी रखें। पैसों की स्थिति ठीक रहेगी, बस भावुक होकर खर्च न करें। रिश्तों में जो बात चुभी है, उसे साफ कहें। नींद का ध्यान रखें।

लकी नंबर: 2

लकी कलर: सिल्वर

लकी डे: सोमवार

एंजल मैसेज: नरम रहें, लेकिन अपनी ऊर्जा को भी सुरक्षित रखें।

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल (Leo Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह आपको किसी बात की जिम्मेदारी लेनी पड़ सकती है। लोग आपसे फैसला या जवाब चाहेंगे। आप संभाल लेंगे, बस हर सवाल को अपने खिलाफ न समझें। कई बार लोग केवल स्पष्टता चाहते हैं। काम में आपकी मेहनत की धीरे-धीरे पहचान बनेगी। पैसों का खर्च किसी जरूरी चीज पर हो सकता है, लेकिन मूड ठीक करने के लिए अतिरिक्त शॉपिंग न करें। प्रेम या परिवार में अहंकार छोटी बात को लंबा कर सकता है। एक गर्मजोशी भरा जवाब बहुत कुछ ठीक कर सकता है। खाने का समय बिगड़ा हो या शरीर में गर्मी लगे, तो ध्यान दें। खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है।

लकी नंबर: 19

लकी कलर: मस्टर्ड येलो

लकी डे: रविवार

एंजल मैसेज: असली ताकत हमेशा शोर नहीं करती।

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल (Virgo Weekly Tarot Card Readings)

यह सप्ताह छोटे-छोटे कामों से भरा रह सकता है। जवाब, सुधार, बिल, सफाई, लिस्ट, प्लानिंग या किसी और की गलती ठीक करनी पड़ सकती है। शुरुआत में चिड़चिड़ापन हो सकता है, लेकिन चीजें व्यवस्थित होते ही मन हल्का लगेगा। काम पर डिटेल्स पर ध्यान दें। आधा-अधूरा छोड़ना ठीक नहीं रहेगा। पैसों में सुधार हो सकता है अगर आप बकाया, भुगतान या छोटे बेकार खर्चों को देखें। निजी जीवन में हर समय निर्देश देने जैसा न बोलें। किसी करीबी को आपकी नरमी चाहिए होगी, लंबा लेक्चर नहीं। पाचन, थकान और शरीर की अकड़न पर ध्यान दें। रात में ज्यादा सोचने से बचें।

लकी नंबर: 4

लकी कलर: ऑलिव ग्रीन

लकी डे: गुरुवार

एंजल मैसेज: छोटी सुधार बड़ी राहत ला सकते हैं।

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल (Libra Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह आपको समझ आ सकता है कि आप जरूरत से ज्यादा समझौता कर रहे हैं। बाहर से आप सामान्य दिख सकते हैं, लेकिन भीतर कुछ ठीक न लगे। बात को नाटकीय न बनाएं, पर अपनी भावना को दबाएं भी नहीं। परिवार या रिश्ते से जुड़ा मामला सही समय पर बात करने से सुधर सकता है। जब भावनाएं ज्यादा हों, तब चर्चा न करें। काम पर व्यवहारिक फैसला ज्यादा काम आएगा। सिर्फ अच्छा दिखने के लिए बात न मानें। सही व्यक्ति से ईमानदार बातचीत मन हल्का करेगी। पैसों में नियंत्रण रखें, क्योंकि सुंदर दिखने वाली चीज खरीदने का मन हो सकता है। घर का एक कोना साफ करें, मूड बदलेगा।

लकी नंबर: 6

लकी कलर: गुलाबी

लकी डे: शुक्रवार

एंजल मैसेज: संतुलन आपकी शांति की कीमत पर नहीं होना चाहिए।

वृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल (Scorpio Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह कुछ बातें धीरे-धीरे साफ होंगी। जल्दी निष्कर्ष पर न जाएं। यह किसी व्यक्ति के मूड, आपकी शंका या किसी ऐसी स्थिति से जुड़ा हो सकता है, जिसे आप अब तक स्वीकार नहीं कर रहे थे। पहले देखें, फिर प्रतिक्रिया दें। काम का दबाव बढ़ सकता है या लोग जल्दी परिणाम चाह सकते हैं। आप संभाल लेंगे, बस हर बात को दिल पर न लें। पैसों की योजनाएं अभी अपने तक रखें। प्रेम जीवन में कोई पुरानी असुरक्षा फिर उठ सकती है। बात करें, लेकिन कटु शब्दों से बचें। स्वास्थ्य के लिए आराम जरूरी है। देर रात की सोच छोटी बात को बड़ा बना सकती है।

लकी नंबर: 13

लकी कलर: मरून

लकी डे: शनिवार

एंजल मैसेज: जवाब देने से पहले पूरी स्पष्टता आने दें।

धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल (Sagittarius Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह वही पुराना रूटीन आपको थोड़ा उबा सकता है। बाहर जाने, किसी से मिलने, कुछ नया सीखने या नई योजना शुरू करने का मन होगा। थोड़ा बदलाव अच्छा रहेगा, पर समय और पैसा देखकर ही हां कहें। काम पर कोई नया विचार आएगा, लेकिन उसे सबके सामने रखने से पहले थोड़ा आकार दें। रिश्तों में आपको स्पेस चाहिए होगा, जबकि कोई करीबी आपका ध्यान चाहेगा। गायब न हों, बात सरल तरीके से कहें। बेचैनी में पैसा खर्च न करें। टहलना, स्ट्रेचिंग या थोड़ी खुली हवा आपके मूड को बेहतर करेगी। सप्ताह अच्छा रह सकता है, बस खुद को हर दिशा में न बिखेरें।

लकी नंबर: 21

लकी कलर: पीला

लकी डे: गुरुवार

एंजल मैसेज: आगे बढ़ें, लेकिन समझदारी साथ रखें।

मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल (Capricorn Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह जिम्मेदारियां फिर सामने आ सकती हैं। काम, घर, पैसा, प्लानिंग या परिवार से जुड़ा कोई विषय ध्यान मांगेगा। थकान महसूस हो सकती है, फिर भी आप जरूरी काम कर ही लेंगे। बस सब कुछ एक ही दिन में खत्म करने की कोशिश न करें। काम पर लगातार प्रयास बड़े दावों से ज्यादा मदद करेगा। पैसों की स्थिति संभली रहेगी, लेकिन किसी और की आर्थिक चिंता अपने सिर न लें। परिवार में आपकी व्यावहारिक सलाह काम आएगी, लेकिन उसमें थोड़ी गर्माहट भी रखें। लोगों को आपकी मौजूदगी चाहिए, केवल समाधान नहीं। घुटनों, हड्डियों, थकान और नींद पर ध्यान दें।

लकी नंबर: 8

लकी कलर: भूरा

लकी डे: शनिवार

एंजल मैसेज: धीमी चाल भी आगे ही ले जाती है।

कुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aquarius Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह आपके मन में कोई अलग विचार आ सकता है। लोग उसे तुरंत न समझें, तो परेशान न हों। काम में कोई अटका हुआ मामला दूसरे तरीके से हल हो सकता है। बस बुनियादी बातों को नजरअंदाज न करें। कोई दोस्त, सहकर्मी या अचानक हुई बातचीत एक उपयोगी संकेत दे सकती है। निजी जीवन में आपको थोड़ा स्पेस चाहिए होगा। साफ बोलें, चुप होकर गायब न हों। पैसों का हिसाब रखें, खासकर अगर खर्च गैजेट, यात्रा, रिपेयर या सीखने से जुड़ा हो। बहुत सारे मैसेज, स्क्रीन और लोगों की राय मन को थका सकती है। जहां हो सके, शोर कम करें। सप्ताहांत तक नया रास्ता दिख सकता है।

लकी नंबर: 11

लकी कलर: ग्रे

लकी डे: बुधवार

एंजल मैसेज: आपके विचार अच्छे हैं, उन्हें व्यवहारिक रूप दें।

मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल (Pisces Weekly Tarot Card Readings)

सप्ताह की शुरुआत थोड़ी उलझी हुई लग सकती है। आपको लगेगा कि कुछ पूरा साफ नहीं है, पर प्रमाण भी नहीं होगा। अपनी सहज समझ पर भरोसा रखें, लेकिन तथ्य भी जांचें। काम धीमा चल सकता है, क्योंकि कोई और अपनी तरफ से देरी कर रहा होगा। उसकी देरी को अपना तनाव न बनाएं। रिश्तों में नरम बातचीत मदद करेगी, लेकिन हर बार केवल दूसरों को संभालने के लिए उपलब्ध न रहें। पैसों को सरल तरीके से संभालें। कमजोर या भावुक मन से खरीदारी, वादा या मदद न करें। नींद, कम ऊर्जा और पानी रुकने जैसी समस्या पर ध्यान दें। प्रार्थना, संगीत या शांत समय आपको फिर से अपने जैसा महसूस कराएगा।

लकी नंबर: 7

लकी कलर: लैवेंडर

लकी डे: सोमवार

एंजल मैसेज: अपने दिल की सुनें, लेकिन अपनी शांति को भी बचाकर रखें।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।