Weekly Horoscope Tarot Reading 17 To 23 August 2026 (साप्ताहिक टैरो राशिफल 17 से 23 अगस्त 2026): टैरो कार्ड्स के अनुसार, अगस्त माह का तीसरा सप्ताह की ऊर्जा आत्मविश्वास, संतुलन, सही निर्णय, पहचान, आत्ममंथन, स्पष्टता, भावनात्मक समझ से संबंधित है। ऐसे में इस सप्ताह कुछ राशि के जातकों की लंबी समय से रुकी हुआ योजनाएं पूरी हो सकती है। धैर्य से किए गए कार्य में सफलता हासिल हो सकती है। वहीं कुछ राशि के जातक स्वयं पर ध्यान दे सकते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व पर निखार आ सकता है। आइए टैरो गुरु मधु कोटिया से जानें मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि का साप्ताहिक टैरो राशिफल…

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल

इस सप्ताह धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगा। कई लोग अपनी बात या योजना बार-बार बदल सकते हैं, जिससे आपके धैर्य की परीक्षा होगी। किसी की जल्दबाजी को अपनी परेशानी न बनने दें और हर निर्णय सोच-समझकर लें। कार्यक्षेत्र में कोई ऐसा काम, जिसे आप पहले पूरा मान चुके थे, दोबारा सुधारने की जरूरत पड़ सकती है। शुरुआत में यह थोड़ा परेशान करेगा, लेकिन इसे ठीक करने के बाद मामला पूरी तरह समाप्त हो जाएगा।

आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, हालांकि घर, यात्रा या परिवार से जुड़ा अचानक खर्च सामने आ सकता है। प्रेम संबंधों में किसी की चुप्पी को गलत अर्थ न दें। संभव है कि सामने वाला भी अपनी उलझनों से गुजर रहा हो। सप्ताह के मध्य के बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी और सप्ताहांत तक करियर या धन से जुड़ी कोई सकारात्मक खबर आपका आत्मविश्वास बढ़ा सकती है।

शुभ अंक: 5

शुभ दिन: गुरुवार

एंजेल संदेश: एक छोटी-सी देरी आपकी किस्मत नहीं बदल सकती। जो वास्तव में आपका है, वह सही समय पर आपके पास जरूर आएगा।

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल

यह सप्ताह आपको अपनी सुरक्षा, स्थिरता और खुशियों पर गंभीरता से सोचने का अवसर देगा। आप महसूस कर सकते हैं कि किसी स्थिति में सिर्फ इसलिए बने हुए हैं क्योंकि बदलाव से डर लग रहा है। जल्दबाज़ी में कोई फैसला लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन खुद से सच छिपाना भी ठीक नहीं होगा। कार्यक्षेत्र में लोग आपकी समझदारी और व्यवहारिक सोच पर भरोसा करेंगे, लेकिन हर किसी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना आपके लिए थकाने वाला साबित हो सकता है।

घर में किसी छोटी-सी बात पर बार-बार बहस हो सकती है। इस बार हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। प्रेम जीवन में आपको भावनात्मक सहयोग की जरूरत महसूस होगी। अपनी अपेक्षाएं खुलकर व्यक्त करें। सप्ताहांत शांति और सुकून भरा रहेगा तथा परिवार या करीबी लोगों के साथ बिताया समय मन को राहत देगा।

शुभ अंक: 6

शुभ दिन: शुक्रवार

एंजेल संदेश: स्थिरता वही अच्छी होती है जो आपको सुरक्षित महसूस कराए, न कि एक ही जगह बांधकर रख दे।

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल

इस सप्ताह आपके आसपास गतिविधियां तेज रहेंगी। लगातार फोन कॉल, संदेश, अधूरी योजनाएं और लोगों के बदलते फैसले आपको थोड़ा उलझा सकते हैं। इसलिए अपने कार्यक्रम में थोड़ा लचीलापन रखें। कार्यक्षेत्र में कोई नया विचार या प्रस्ताव आकर्षक लग सकता है, लेकिन उससे पहले जिम्मेदारियों और शर्तों को अच्छी तरह समझ लें। किसी व्यक्ति से ऐसी जानकारी मिल सकती है, जो आपको हैरान कर दे। प्रतिक्रिया देने से पहले पूरी बात सुनना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

निजी जीवन में किसी के जवाब या चुप्पी को लेकर ज्यादा सोचने की बजाय सीधे बातचीत करें। आर्थिक रूप से यात्रा, मोबाइल, पढ़ाई या किसी अचानक की गई खरीदारी पर खर्च बढ़ सकता है। सप्ताहांत में दोस्तों के साथ समय बिताने की योजना बनेगी, लेकिन अंतिम समय पर आप शांत माहौल को अधिक पसंद कर सकते हैं।

शुभ अंक: 3

शुभ दिन: बुधवार

एंजेल संदेश: स्पष्ट सवाल पूछेंगे तो सही जवाब मिलेंगे। अंदाजों के सहारे चलना केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी है।

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल

यह सप्ताह भावनात्मक रूप से थोड़ा थका सकता है। पिछले कुछ समय से आप दूसरों की परेशानियां सुनते और संभालते आ रहे हैं, जिससे अब खुद को समय देने की जरूरत महसूस होगी। यदि मन शांत रहना चाहता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। कार्यक्षेत्र में कोई पुराना अधूरा काम दोबारा सामने आएगा, लेकिन इस बार बिना ज्यादा परेशानी के पूरा हो जाएगा। परिवार से जुड़ा कोई विषय आपका ध्यान मांग सकता है, हालांकि स्थिति उतनी गंभीर नहीं होगी जितनी शुरुआत में लगेगी।

प्रेम संबंधों में आपको अपने साथी से भावनात्मक सहयोग की अपेक्षा रहेगी। अपनी भावनाएं मन में रखने की बजाय खुलकर कहें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन केवल मन बहलाने के लिए खरीदारी करने से बचें। सप्ताहांत में आराम, घर की सफाई या खुद के साथ कुछ शांत समय बिताने से मानसिक सुकून मिलेगा।

शुभ अंक: 2

शुभ दिन: सोमवार

एंजेल संदेश: हर भावना और हर जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। पहले अपनी शांति को महत्व दें।

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल

इस सप्ताह आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। लोग आपके फैसलों, नेतृत्व क्षमता और व्यवहार पर ध्यान देंगे। किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का अवसर मिल सकता है, लेकिन खुद को साबित करने की जल्दबाज़ी में जरूरत से ज्यादा काम अपने ऊपर न लें। कार्यक्षेत्र में कोई छोटा-सा अवसर भविष्य में बड़ी सफलता का कारण बन सकता है, इसलिए किसी भी प्रस्ताव को हल्के में न लें। निजी जीवन में आपको लग सकता है कि कोई आपकी भावनाओं या प्रयासों को पर्याप्त महत्व नहीं दे रहा।

नाराज होने से पहले सामने वाले की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी, हालांकि कपड़ों, सौंदर्य, उपहार या सामाजिक आयोजनों पर खर्च बढ़ सकता है। सप्ताह का दूसरा भाग अधिक सुखद रहेगा और कोई तारीफ, निमंत्रण या अच्छी खबर आपका मन प्रसन्न कर सकती है।

शुभ अंक: 1

शुभ दिन: रविवार

एंजेल संदेश: यदि किसी ने आपकी कीमत देर से पहचानी, तो इससे आपकी योग्यता कम नहीं हो जाती।

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल

यह सप्ताह आपको मानसिक रूप से काफी व्यस्त रख सकता है। एक काम करते समय भी आपका ध्यान अगले कई कामों पर रहेगा। हर काम को तुरंत पूरा करने की चिंता छोड़ें और प्राथमिकताएं तय करें। कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी की अधूरी जानकारी आपके लिए परेशानी बन सकती है। किसी भी काम की शुरुआत से पहले सभी आवश्यक बातें स्पष्ट कर लें। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और कोई पुराना भुगतान या नियमित खर्च व्यवस्थित करने का अवसर मिलेगा।

निजी जीवन में किसी के व्यवहार या संदेश को लेकर ज्यादा कल्पनाएं न करें। यदि मन में सवाल है तो सीधे पूछ लें। स्वास्थ्य के लिहाज से नींद, पाचन और शरीर की थकान पर ध्यान देना जरूरी होगा। सप्ताह के अंत तक लंबे समय से लंबित कोई महत्वपूर्ण काम पूरा होने से आपको मानसिक राहत और संतोष मिलेगा।

शुभ अंक: 8

शुभ दिन: बुधवार

एंजेल संदेश: हर काम आज ही पूरा करना जरूरी नहीं। सही समय पर किया गया प्रयास भी उतना ही सफल होता है।

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल

इस सप्ताह एक महत्वपूर्ण बातचीत आपके मन पर गहरा असर छोड़ सकती है। अपनी बात ईमानदारी से रखें, लेकिन शब्दों और लहजे में संयम बनाए रखें। कार्यक्षेत्र में किसी साझेदारी या टीम वर्क का अवसर मिल सकता है। शुरुआत में ही जिम्मेदारियां स्पष्ट कर लें, वरना बाद में आपको तय सीमा से अधिक काम संभालना पड़ सकता है। आर्थिक मामलों में घर, खरीदारी, सौंदर्य या किसी सामाजिक कार्यक्रम पर खर्च बढ़ने की संभावना है, इसलिए बजट का ध्यान रखें। प्रेम संबंधों में आपको अपनी इच्छाओं और सामने वाले की अपेक्षाओं के बीच संतुलन बनाना होगा। इस बार अपनी खुशी को नजरअंदाज न करें।

अविवाहित लोगों की किसी पुराने परिचित या साझा मित्र के माध्यम से खास मुलाकात हो सकती है। सप्ताहांत आनंददायक रहेगा, लेकिन बहुत अधिक योजनाएं बनाने से थकान महसूस हो सकती है। सीमित लेकिन अच्छी संगति आपको अधिक खुशी देगी।

शुभ अंक: 7

शुभ दिन: शुक्रवार

एंजेल संदेश: कुछ देर की सच्चाई शायद असहज लगे, लेकिन लंबे समय तक बनी रहने वाली उलझन उससे कहीं ज्यादा तकलीफ देती है।

वृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल

इस सप्ताह आपको महसूस हो सकता है कि कोई व्यक्ति पूरी बात खुलकर नहीं कह रहा है। चाहे मामला कार्यक्षेत्र का हो या निजी जीवन का, केवल अंदाजों के आधार पर कोई फैसला न लें। पहले स्थिति को शांत मन से समझें और फिर प्रतिक्रिया दें। नौकरी या व्यवसाय में किसी भुगतान, मंजूरी या महत्वपूर्ण उत्तर में अपेक्षा से अधिक समय लग सकता है। धैर्य रखते हुए नियमित रूप से फॉलो-अप करते रहें। यदि धन या किसी साझेदारी का मामला है तो केवल मौखिक भरोसे पर निर्भर न रहें।

प्रेम संबंधों में शक या भावनात्मक असुरक्षा बढ़ सकती है। अपने मन में बातें रखने या सामने वाले की परीक्षा लेने की बजाय खुलकर संवाद करें। सप्ताह के अंत तक किसी ईमानदार बातचीत से आपके मन का बोझ हल्का होगा और आप पुराने दर्द को पीछे छोड़ने का निर्णय ले सकते हैं।

शुभ अंक: 9

शुभ दिन: मंगलवार

एंजेल संदेश: सच्चाई अक्सर तब सामने आती है, जब आप उसे ज़बरदस्ती खोजने की कोशिश छोड़ देते हैं।

धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल

यह सप्ताह आपके जीवन में नई ऊर्जा और नए अवसर लेकर आ सकता है। यात्रा, नया प्रोजेक्ट, नौकरी का प्रस्ताव, नया क्लाइंट या कोई नया विचार आपके सामने आ सकता है। शुरुआत में सब कुछ रोमांचक लगेगा, लेकिन किसी भी निर्णय से पहले उसकी सभी शर्तों और परिस्थितियों को अच्छी तरह समझ लें। कार्यक्षेत्र में आपको किसी प्रस्तुति या महत्वपूर्ण बातचीत का अवसर मिल सकता है। अपनी बात जितनी सरलता से रखेंगे, उतना ही अच्छा परिणाम मिलेगा।

किसी दूसरे शहर या अलग क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति का सहयोग आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। प्रेम जीवन में करीबी व्यक्ति आपकी आधी-अधूरी बातों से असंतुष्ट महसूस कर सकता है। इस सप्ताह उन्हें पूरा समय और ध्यान दें। आर्थिक रूप से यात्रा, मनोरंजन या किसी पुराने शौक पर खर्च संभव है। सप्ताहांत में दिनचर्या से बाहर निकलना आपको नई ऊर्जा देगा।

शुभ अंक: 4

शुभ दिन: गुरुवार

एंजेल संदेश: हर नया अवसर स्वागत योग्य होता है, लेकिन सफलता उसी को मिलती है जो उसके लिए मजबूत योजना भी बनाता है।

मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल

इस सप्ताह आपके शांत और लगातार किए गए प्रयासों का परिणाम सामने आने लगेगा। आपको प्रशंसा, नई जिम्मेदारी या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का भरोसा मिल सकता है। अपने काम को हल्के में न लें, क्योंकि लोग आपकी मेहनत को नोटिस कर रहे हैं। हालांकि, दूसरों की जिम्मेदारियां भी अपने ऊपर लेने की आदत से बचें। आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी, लेकिन किसी लंबी अवधि की योजना, निवेश या नियमित भुगतान की समीक्षा करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

प्रेम संबंधों में आपकी चुप्पी को सामने वाला गलत समझ सकता है। यदि आप केवल थके हुए हैं, तो यह बात स्पष्ट रूप से कहें। अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी गंभीर और जिम्मेदार स्वभाव वाले व्यक्ति से हो सकती है। यह रिश्ता धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा, लेकिन स्थिर रहेगा। सप्ताह के अंत तक शरीर को आराम की जरूरत महसूस होगी, इसलिए काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखें।

शुभ अंक: 10

शुभ दिन: शनिवार

एंजेल संदेश: धीमी रफ्तार से मिली सफलता भी उतनी ही मूल्यवान होती है, क्योंकि उसकी नींव मजबूत होती है।

कुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल

इस सप्ताह आपकी योजनाओं में अचानक बदलाव आ सकता है। कोई मीटिंग टल सकती है, किसी का कार्यक्रम बदल सकता है या पहले से तय समय में परिवर्तन हो सकता है। शुरुआत में यह आपको परेशान करेगा, लेकिन बाद में यही बदलाव आपके लिए अधिक फायदेमंद साबित हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपके विचार प्रभावशाली रहेंगे, लेकिन हर व्यक्ति उन्हें तुरंत नहीं समझ पाएगा। लंबी व्याख्या देने की बजाय सरल उदाहरणों के साथ अपनी बात रखें।

आर्थिक मामलों में विशेषकर साझेदारी या साझा धन से जुड़े फैसलों में पूरी स्पष्टता रखें। प्रेम संबंधों में आपको थोड़ा निजी समय चाहिए होगा। बिना कुछ कहे दूरी बनाने की बजाय अपनी जरूरत साफ शब्दों में व्यक्त करें। अविवाहित लोगों की मुलाकात सोशल मीडिया, किसी कोर्स या साझा रुचि के माध्यम से हो सकती है। सप्ताहांत में कोई अप्रत्याशित संदेश या निमंत्रण आपको खुश कर सकता है।

शुभ अंक: 11

शुभ दिन: शनिवार

एंजेल संदेश: हर बदली हुई योजना नुकसान नहीं होती। कई बार वही आपको बेहतर रास्ते की ओर ले जाती है।

मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल

इस सप्ताह आपकी संवेदनशीलता और अंतर्ज्ञान दोनों काफी मजबूत रहेंगे। आप लोगों के मन की बातें बिना कहे भी महसूस कर सकते हैं, लेकिन हर भावना को अंतिम सच मानने की गलती न करें। कभी-कभी थकान और डर भी भ्रम पैदा करते हैं। कार्यक्षेत्र में यह सप्ताह शिक्षण, लेखन, कला, काउंसलिंग, चिकित्सा या आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए विशेष रूप से अनुकूल रहेगा।

कई लोग आपकी सलाह और समझदारी पर भरोसा करेंगे, लेकिन दूसरों की समस्याओं में इतना न उलझें कि खुद के लिए समय ही न बचे। किसी भुगतान या महत्वपूर्ण उत्तर में थोड़ी देरी हो सकती है, इसलिए वैकल्पिक योजना तैयार रखें। प्रेम जीवन में अब केवल शब्दों पर नहीं, बल्कि सामने वाले के व्यवहार पर ध्यान दें। अतीत का कोई व्यक्ति या याद मन में लौट सकती है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वही रिश्ता दोबारा शुरू हो। सप्ताहांत तक आपको एक ऐसी सच्चाई का एहसास होगा, जो आगे का रास्ता साफ कर देगी।

शुभ अंक: 12

शुभ दिन: सोमवार

एंजेल संदेश: आपका दिल बहुत कुछ समझता है, लेकिन अपनी सीमाओं और आत्मसम्मान की रक्षा करना भी उतना ही जरूरी है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दिया गया साप्ताहिक राशिफल टैरो कार्ड्स, एंजेलिक संदेशों और ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है। इसे किसी भी प्रकार की व्यावसायिक करियर गारंटी या वित्तीय निवेश सलाह के रूप में न लें। शेयर बाजार, संपत्ति (Property) की खरीद-बिक्री या बड़े करियर बदलाव जैसे निर्णय लेने से पहले कृपया संबंधित कानूनी और वित्तीय विशेषज्ञों से परामर्श अवश्य लें। इस जानकारी के आधार पर किए गए निवेश या निर्णयों से होने वाले लाभ-हानि के लिए जनसत्ता उत्तरदायी नहीं होगा।